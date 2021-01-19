Указ президента об отстранении Тупицкого не отменен и не оспорен в КС, поэтому обязателен к выполнению, - Вениславский
Указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого действующий и обязательный для выполнения.
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" представитель Зеленского в Конституционном Суде, нардеп из "Слуги народа" Федор Вениславский, комментируя новый скандал с Тупицким, которого 19 января не пустили в здание КСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Указы президента являются по юридической силе действующими, пока они не отменены и не признаны неконституционными. То есть указ президента об отстранении Тупицкого с должности судьи КСУ на данный момент является действующим. Он никем не оспорен и не поставлен под сомнение в его конституционности, следовательно, он является обязательным для всех", - подчеркнул Вениславский.
Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.
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2.Наскільки все пройшло тихо реально непокоїть, людей з гідністю вже немає.
3.Боти про "захмарні витрати на відпочинку" просто дістали тупістю. Там же Коля котлета також був
А что касается указа, то почему он незаконный? Кто его таким признал? Вы лично? Если вы это утверждаете, то дайте ссылку на решение уполномоченного органа, который может признавать указы президента незаконными.
Тупицкій хочь й лайно але янєлох не може його відсторонити, тому й "указ" його нічого не вартий. Несуть маєчню якусь.... нетреба оспарювати те що "апріорі" не має Законних підстав до виконання.
Щодо вашої обізнаності того які указі може видавати президент, а які ні то вона на дуже низькому рівні. Адже указу вже майже місяць і за цей час ніхто його не оскаржив, або не визнав неконституційним.