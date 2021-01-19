Указ президента об отстранении Тупицкого не отменен и не оспорен в КС, поэтому обязателен к выполнению, - Вениславский

Указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого действующий и обязательный для выполнения.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" представитель Зеленского в Конституционном Суде, нардеп из "Слуги народа" Федор Вениславский, комментируя новый скандал с Тупицким, которого 19 января не пустили в здание КСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Указы президента являются по юридической силе действующими, пока они не отменены и не признаны неконституционными. То есть указ президента об отстранении Тупицкого с должности судьи КСУ на данный момент является действующим. Он никем не оспорен и не поставлен под сомнение в его конституционности, следовательно, он является обязательным для всех", - подчеркнул Вениславский.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

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5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.