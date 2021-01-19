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Новости Конституционный кризис
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Указ президента об отстранении Тупицкого не отменен и не оспорен в КС, поэтому обязателен к выполнению, - Вениславский

Указ президента об отстранении Тупицкого не отменен и не оспорен в КС, поэтому обязателен к выполнению, - Вениславский

Указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого действующий и обязательный для выполнения.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" представитель Зеленского в Конституционном Суде, нардеп из "Слуги народа" Федор Вениславский, комментируя новый скандал с Тупицким, которого 19 января не пустили в здание КСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Указы президента являются по юридической силе действующими, пока они не отменены и не признаны неконституционными. То есть указ президента об отстранении Тупицкого с должности судьи КСУ на данный момент является действующим. Он никем не оспорен и не поставлен под сомнение в его конституционности, следовательно, он является обязательным для всех", - подчеркнул Вениславский.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

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5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.

Автор: 

КС (2248) Тупицкий (233) Вениславский (263)


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Топ комментарии
+9
1.Тупицький хоч і поц., але це пряма узурпація влади. Вітаю вас з вибудовою нового тоталітарного режиму.
2.Наскільки все пройшло тихо реально непокоїть, людей з гідністю вже немає.
3.Боти про "захмарні витрати на відпочинку" просто дістали тупістю. Там же Коля котлета також був
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19.01.2021 22:50
+6
Такого недоумка на чолі держави теж не було. Спостерігаємо шо вийде з цього роЯ.
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19.01.2021 22:51
+4
Укази повинні відповідати вимогам конституції. КС --мерзоти,але хто видаЄ Укази з порушенням Конституції не менша мерзота чим КС. Незаконність розпуску ВР проковтнули всі, а КС став на диби. До речі цей КС і "одобрив" указ про розпуск ВР.Це також є відповідь КС ,що вони продажні гниди--пришла "ответка"
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19.01.2021 23:00
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зе-уроды. такого ещё небыло
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19.01.2021 22:48 Ответить
Такого недоумка на чолі держави теж не було. Спостерігаємо шо вийде з цього роЯ.
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19.01.2021 22:51 Ответить
Як казав Аваков "Спочатку підставляти дупу - виконувати злочинні накази, а потім їх оскаржувати, якщо не сподобалося"
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19.01.2021 22:50 Ответить
авакян - чёрт, ему нельзя верить ни единому слову!
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19.01.2021 23:02 Ответить
1.Тупицький хоч і поц., але це пряма узурпація влади. Вітаю вас з вибудовою нового тоталітарного режиму.
2.Наскільки все пройшло тихо реально непокоїть, людей з гідністю вже немає.
3.Боти про "захмарні витрати на відпочинку" просто дістали тупістю. Там же Коля котлета також був
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19.01.2021 22:50 Ответить
А чего только отстранение этого мафиози? Проверьте его майно, пусть за каждую копейку отчитается где заработал. Не сможет отчитаться - конфискация и в тюрьму этого мафиозного кнуряку. Что за мода такая если VIP преступник то только отстранение? В тюрьму уродов. Только тогда можно будет побороть коррупцию и мафию. А еще лучше как в китае...
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19.01.2021 22:55 Ответить
зеленский против. Он еще пожить хочет. Он же только начал хорошо жить, не очень хочется как в Китае...
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19.01.2021 22:57 Ответить
А бог из ксу этот против? Он вроде давно живет как бог, под олигархами. Не даром же он принимает решения в пользу олигархов.
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19.01.2021 22:59 Ответить
и зеленский живет как "бог под олигархами". Потому если как в Китае, то обоих. Но, думаю, они будут против. Оба. И завтра будет "продолжение банкета"
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19.01.2021 23:02 Ответить
Пусть оба отчитаются за каждую нажитую копейку. Будет даже интересно.
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19.01.2021 23:04 Ответить
Так и будет...В свое время.
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19.01.2021 23:09 Ответить
Завтра будет указ КСУ об аресте клоуна. Как раз в аккурат к инаугурации
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19.01.2021 22:56 Ответить
дерьмо которое должно заниматься внешней политикой возоминило себя сцарем, ака куйло...
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19.01.2021 22:57 Ответить
куй тебе а не указ, говно
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19.01.2021 22:58 Ответить
Укази повинні відповідати вимогам конституції. КС --мерзоти,але хто видаЄ Укази з порушенням Конституції не менша мерзота чим КС. Незаконність розпуску ВР проковтнули всі, а КС став на диби. До речі цей КС і "одобрив" указ про розпуск ВР.Це також є відповідь КС ,що вони продажні гниди--пришла "ответка"
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19.01.2021 23:00 Ответить
В споре с КС позиции Гринпоца в чисто юридическом плане унылы и безнадежны. Потому что клоун с дипломом юриста даже не открывал учебники и монографии по конституционному праву, которые в свое время написали нынешние судьи КС. А его шибко юридический подкованный слуга в КС сам еще и подсказывает суду, что тому нужно просто отменить этот юридически ничтожный президентский указ. Дурик ЗЕ когда требовал от КС признать законным его неконституционный указ о разгоне Рады видимо надеялся, что КС и впредь будет служить ему как собачка. Да нет, дурачок, когда дело коснулось их личной шкуры, зубры КС показали свои зубы, о которые обломается вся твоя команда свадебных фотографов и 100-процентно своих прокуроров, не сумевших сдать судейский экзамен.
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19.01.2021 23:04 Ответить
30 лет писались законы под мафиозный КСУ, для защиты олигархата - по другому теперь быть не может. КСУ - Боги.
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19.01.2021 23:08 Ответить
Как бы не так, придурки не пускают его на роботу на основании незаконного указа, надеясь что Тупицкий заплачет и подаст в отставку, доказать что этот указ незаконный не составит труда, если не в КС то в ЕСПЧ, это только вопрос времени, другое дело, что все рассмотрения в КС будут парализованы и даже если судьи под влиянием шутов-затейников из ОП будут что-то там принимать, то это в свою очередь тоже будет признано незаконным. Абсолютно некомпетентный Зеленский, руководствуясь нашёптываниями Ермака и Татарова с Портновым, даже не подозревает какого масштаба юридические проблемы это может вызвать, вплоть до коллапса всей правовой системы.
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19.01.2021 23:08 Ответить
На самом деле коллапс правовой системі существует уже давно. Так самой правовой системі практически нет. Правовая система превратилась в систему которая обслуживает власть имущих и олигархов. Как можно говорить о правовой системе, если во главе КСУ стоит бандит, который за деньги решает проблемы отдельных лиц, а сам КСУ принимает откровенно антигосударственные решения, и даже не обосновывает их должным образом, что подтвердила Венецианская комиссия.
А что касается указа, то почему он незаконный? Кто его таким признал? Вы лично? Если вы это утверждаете, то дайте ссылку на решение уполномоченного органа, который может признавать указы президента незаконными.
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20.01.2021 09:35 Ответить
С первой частью вашего утверждения согласен, Тупицкий это апофеоз насквозь прогнившей судебной системы, решение КС, из-за которого вспыхнул скандал, действительно необоснованное, но нельзя бороться с одним беззаконием при помощи другого беззакония, чтобы понять что указ Зеленского незаконный достаточно прочитать закон о КС, президент не имеет права отстранять главу КС, проблему нужно решать в законодательной плоскости, ну и только самый ленивый не говорит о необходимости реальной судебной реформы. Зеленский попал в судебную ловушку как и все его предшественники, когда суды идут на сомнительные решения в пользу действующей власти это всех устраивает, в случае Зеленского это решение КС о конституционности досрочного роспуска Рады, но ручные суды неизменно оборачиваются против власти в случае её ослабления, либо угрозе собственным коррупционным интересам.
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20.01.2021 11:08 Ответить
Тимчасовий президен НЕМАЄ ТАКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ!!!
Тупицкій хочь й лайно але янєлох не може його відсторонити, тому й "указ" його нічого не вартий. Несуть маєчню якусь.... нетреба оспарювати те що "апріорі" не має Законних підстав до виконання.
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19.01.2021 23:18 Ответить
Що значить тимчасовий президент. Я не пам'ятаю щоб в Україні президент мав статус тимчасовий або постійний. Чи це якісь ваші бурні фантазії.
Щодо вашої обізнаності того які указі може видавати президент, а які ні то вона на дуже низькому рівні. Адже указу вже майже місяць і за цей час ніхто його не оскаржив, або не визнав неконституційним.
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20.01.2021 09:40 Ответить
Ситуация клинча КС с президентом разыгрывается Мертвечуком как по нотам. За ниточки наверняка дергает Портнов. Впрочем когда ты играешь с Зе не надо быть крутым гроссмейсером.
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20.01.2021 00:05 Ответить
А слабо тупизне вернуться обратно, в Эмираты, чи будет теперь углы обивать?
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20.01.2021 07:08 Ответить
 
 