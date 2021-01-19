Арестович об урегулировании ситуации на Донбассе: Россия и Украина могут примириться за день, если Путин захочет

Россия способна бесконечно поддерживать войну на Донбассе и пока не проявляет признаков желания идти на компромисс.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, комментируя мирное урегулирование на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.

"Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире - президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках. Россия способна бесконечно поддерживать войну на Донбассе, это для нее немного стоит. Но с другой стороны, и Путин не молодеет, и санкции поджимают, и есть давление Европы. Сейчас, я надеюсь, появится давление новой администрации Соединенных Штатов, что может стать шагом к позитивным сдвигам", - отметил Арестович.

Представитель украинской делегации также рассказал, что деятельность ТКГ делится на две части: одна из них стратегическая, а другая тактическая - сохранение режима прекращения огня, обмен пленными, открытие КПВВ.

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По его словам, с тактической точки зрения Украина "очень медленно, но продвигается".

"Я не вижу желания России идти на компромисс. Единственным положительным признаком является то, что они не выходят из "нормандского формата". Они есть в "нормандском формате" на уровне политических советников глав государств и в рамках ТКГ... Я вижу возможность заниматься тактикой и искать возможности для решения стратегических вопросов, то есть всеобщего примирения", - сказал Арестович.