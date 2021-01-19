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Новости Агрессия России против Украины
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Арестович об урегулировании ситуации на Донбассе: Россия и Украина могут примириться за день, если Путин захочет

Арестович об урегулировании ситуации на Донбассе: Россия и Украина могут примириться за день, если Путин захочет

Россия способна бесконечно поддерживать войну на Донбассе и пока не проявляет признаков желания идти на компромисс.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, комментируя мирное урегулирование на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.

"Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире - президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках. Россия способна бесконечно поддерживать войну на Донбассе, это для нее немного стоит. Но с другой стороны, и Путин не молодеет, и санкции поджимают, и есть давление Европы. Сейчас, я надеюсь, появится давление новой администрации Соединенных Штатов, что может стать шагом к позитивным сдвигам", - отметил Арестович.

Представитель украинской делегации также рассказал, что деятельность ТКГ делится на две части: одна из них стратегическая, а другая тактическая - сохранение режима прекращения огня, обмен пленными, открытие КПВВ.

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По его словам, с тактической точки зрения Украина "очень медленно, но продвигается".

"Я не вижу желания России идти на компромисс. Единственным положительным признаком является то, что они не выходят из "нормандского формата". Они есть в "нормандском формате" на уровне политических советников глав государств и в рамках ТКГ... Я вижу возможность заниматься тактикой и искать возможности для решения стратегических вопросов, то есть всеобщего примирения", - сказал Арестович.

Автор: 

путин (31203) россия (95352) Донбасс (26955) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+67
Арестович об урегулировании ситуации на Донбассе: Россия и Украина могут примириться за день, если Путин захочет - Цензор.НЕТ 6480
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19.01.2021 23:04
+54
Алексеюшка - некуй расписываться за всю Украину !!! Лично для меня примирения с русней НЕ БУДЕТ НИКОГДА !!! Даже если подохнет Куйло и вся кацапия сгорит в хлам !!! НИКОГДА !!!
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19.01.2021 23:02
+29
так поцілуй його під хвіст
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19.01.2021 23:00
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Ну вот так воспитали. Более того, если какое-то быдло будет матерится при моей жене, то могу в рыло дать.
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20.01.2021 14:06 Ответить
во-первых, х у й ло это не мат , а имя конкретного человека по фамилии путин , которого так называют у нас в Украине. во- вторых, ты видать и футбол не любишь (кто тебя воспитывал а воспитанник?), этотведь фаны первые придумали. в-третьих, скажи честно, что ты бошься путлера называть х у й лом потому , что ты из рашки. в четвертых - у вас на раше не матеряться а так разговаривают. в-пятых а что твоя жена рядом с тобой за компом сидит и указания даёт, как мама в еврейской камасутре? в шестых, если это все так, то какого хрена ты тут делаешь??? а кацап?
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20.01.2021 15:19 Ответить
Футбол люблю, брат играл в высшей лиге еще СССР, и в Германии, я в юношеской команде второй лиги УССР (6-я зона), и первой лиги СССР (команда украинская). Футбол люблю, а ультрасов, ненавижу. Тупые существа. Путин? Не нравится, но признаю, что очень сильный лидер, с которым во всем мире считаются. Я просто объективен, и просто горлопанить, желания не имею.
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20.01.2021 15:36 Ответить
Ты признаешь что он оккупант?
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20.01.2021 15:56 Ответить
ну и чей??? смелее, ты ведь оттуда.... отвечать вопросом на вопрос не вежливо.
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21.01.2021 09:09 Ответить
читай ниже.
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21.01.2021 09:37 Ответить
ближе к военной! а если дать точное определение то военная, потому ,что с элементами военного вмешательства. вспомни захват грушниками здания крымского парламента. наплыв зеленых человечков в крым задолго до референдума, выдавливание военнослужащих ВСУ из мест постоянной дислокации силами военнослужащих вс рф , захват кораблей ВМСУ и т.д. ты же надеюсь читал, что совсем недавно европейский суд вынес определение о том что наращивание военной группировки вс рф на полуострове началось задолго до проведения референдума. в конце- концов на росийской медали за возвращение крыма даты посмотри. о самих деталях проведения референдума рассказывал гиркин в интервью проханову . а именно о том, как с помощью рос спецслужб насильно собирали разбежавшихся депутатов крымского парламента для того чтобы те проголосовали за проведение референдума. разве это не называется "под дулами автоматов"???? и последнее согласно Конституции Украины территориальные вопросы решаются только на Всеукраинском референдуме , поэтому ваш местный референдумчик нелегитимен и незаконен. а тебе Сережа ,всю жизнь жившему и игравшему за Украину, это всё не противно? вас что Украина сильно притесняла в крыму? или тебя на мове насильно заставляли общаться?
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21.01.2021 09:29 Ответить
а ты не думал что поезд дружбы был мифом придуманым роспропагандой? почему ты думаешь что там бы обязательно ехали вооруженные нацики. и вообще этот поезд гнилая отмазка и своеобразная причина того что рашка начала военную оккупацию крыма? так что ли? ты уходишь от ответа - была ли оккупаия крыма рашей? хирел, захирел, упадок , убил отдых - это что причина отжимать территории другой страны? предатели всегда были есть и будут, это я о местных крымских посипаках которые от безработицы пристроились там же на месте жительства на службу в ВСУ а потом резко перешли на сторону рашки. но я тебя успокою рашисты этих предателей из своей армии и флота уже тоже или поувольняли или отправили служить во всякие североморски или тихоокеанские.
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21.01.2021 10:43 Ответить
Вже писав колись... Кума вбили, волонтери дружині прийшли дружині повідомити. Дочка виходить, маленька ще зовсім. І питає: а де тато? я йому шоколадку тримаю... І він хоче, щоб я помирився.... Сорок років на колінах стояти будуть - не пробачу, і син не пробачить, і онуки...
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20.01.2021 09:23 Ответить
Ми маємо їх знищити, а не миритися. Навіть якщо цього захоче якесь пуйло
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20.01.2021 09:26 Ответить
Ми маємо їх знищити, а не миритися. Навіть якщо цього захоче якесь пуйло
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20.01.2021 09:26 Ответить
за день говоришь помириться??? а куда солдат наших погибших списать? на дружбу с "великим и братским"??? а с крымом что делать??? кто же вас таких офигеннх политиков и военных стратегов в это самое ОПа понабирал??? или правда слухи ходят шо вы там себе посады покупаете у брата ермака? а ты не думал аналитик о том, что теперь чтобы отношения между нами и рашкой хотябы сгладились (заметь речь идет даже не о сотрудничестве и добрососедском отношении) должно пройти несколько поколений т.е. столетий.....и всеравно отношения остануться очень настороженными , украинцы всегда будут помнить то горе которое принесли в Украину москали!
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20.01.2021 10:32 Ответить
Самый настоящий и недалёкий жопализ.Лизнёт и всё вокруг обслюнявит.
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20.01.2021 11:03 Ответить
Перед выборами в 2014 году, Порошенко обещал закрыть тему Донбасса, за неделю. Мысль Арестовича, сродни, хотя может и еще круче. Мириться надо не с РФ, а с Донбассом, и одним днем там не управиться, степень ненависти с обеих сторон, огромна, и обильно смазана кровью. ИМХО. Сам я на Донбассе был ооооочень давно, и о событиях сужу по рассказам родственников, которые там были, и по сюжетам из ютуба, которые ужасают
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20.01.2021 14:21 Ответить
А ты не думал , что если бы товарисч х у й ло не вмешался в протестное движение там , путём обеспечения сепаратистов оружием и боеприпасами и использованием своей армии и спецслужб (гиркин) то порох тему Лугандона закрыл не за неделю а за 3-4дня? мирится с лугандоном? а им такая честь за то что они флаги трехцветные прицепили? они что разве не часть Украины и живут не по её Конституции? первые же переговоры напрямую между Киевои и лугандой и вы кацапы первые начнете кричать о том, что Украина наконец то признала днр/лнр.... вспомни именно так было в приднестровье. или вы считаете что в Украине такие тупые? твои родственники рассказывают тебе об ужасных укропах фашистахбиндерах а сами пруться в Украину за соцвыплатами ,пенсиями, материнскими деньгами, за загранпаспортами кобасой и другими ништяками. есть правда один выход - всё заморозить (и всякие сношения с этим чудесным краем кормильцев всея Украины) закрыть все кпвв ,короче говоря, "стена и ров с крокодилами". а с рашкой как мирится? есть 14,5 тыс погибших и есть крым! как мирится?
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20.01.2021 15:54 Ответить
гиркин полковник фсб в отставке и пришел в Славянск не от малофеева а из крыма перед этим закончив дела с насильной организацией крымского референдума . причем пришел он в Славянск с оружием в руках и не с группой в 10 человек а со сводным отрядом в котором были грушники фсбешники кизяки и вагнеровцы. на руках у них было такое оружие которого в частной охране не существует. произошло это задолго до начала АТО. Про миллионы заробитчан в рашке соврал? ну и зачем? курс деревянного по отношению к баксу сейчас такой что в рашке зарабатывать себе дороже. даже таджики оттуда бегут. ты что забыл что у нас под боком Европа и безвиз? про товарооборот это ты где такое вычитал? в ленте ру? хорошо что Азов был в Марике (и не важно кто там был судим а кто нет, у нас президент был трижды судимый вор-рецидивист) иначе там бы сейчас был бы лугандон. а так порядок и Украина. ты знаешь я тоже был в Славянске в командировках и не раз и расспрашивал местных как им жилось при гиркине. даже писать тебе не буду что мне люди отвечали. про транзит газа - да украинская транзитная труба (сколько было попыток выкупить ее у нас!!!) приносит Украине прибыль ... а что в этом плохого? ну достраивайте северный поток и будет по другому... не понял твоего сарказма?
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21.01.2021 10:30 Ответить
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