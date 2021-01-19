На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий
Команды из оккупированных Донецка и Симферополя собираются принять участие в отборе на российскую версию "Лиги смеха", которую телеканал "СТС" приобрел у Студии "Квартал-95".
Перечень команд, которые подали заявку на участие в кастинге, опубликован на официальном сайте "КВН", сообщает Цензор.НЕТ.
Так, под номером 52 та значится "Дуэт имени нет", а под номером 168 - команда "Все Пуteam". Населенный пункт, который представляют эти участники кастинга, на сайте "КВН" обозначен как "Донецк, Донецкая народная республика" и "Донецк, ДНР".
Читайте на Цензор.НЕТ: Российский канал СТС купил франшизу на "Лигу Смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор
Под номером 84 участие в конкурсе примет Эльвад Вагнер из оккупированного Симферополя.
Заявки на участие в отборе также подали команды из Одессы, Запорожья и Харькова.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российский канал СТС купил франшизу на "Лигу Смеха", которой, среди прочих, владеет и президент Владимир Зеленский. В "Студии "Квартал 95" пояснили, что ее продукты продает шведский дистрибьютор Eccho Rights. "Условия продажи формата являются коммерческой тайной и не могут разглашаться", - отметили в "Студии "Квартал 95".
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"Влада" Білорусі звернулася до Росії з пропозицією створити спільні розвідувальні пости на кордоні з Україною. Фактично, наш кордон з Росією стає на тисячу кілометрів довшим. Про це стало відомо з секретного листа, який перехопили українські спецслужби і опублікували ЗМІ.
https://www.youtube.com/watch?v=fveu2-baQvI
Более того, переуступка прав интеллектуальной собственности без разрешения официального владельца прав (Зеленский) недействительна. Следовательно Зеленский не только был проинформирован, а и дал согласие.
На языке закона это называется нарушением наложенных государством санкций, а эти же деяния со стороны государственных чиновников - это государственная измена.
https://youtu.be/ipAnwilMncI видео на ютуб
Текст расследования со всеми документами https://palace.navalny.com/ здесь .
Взагалі цікаво, як Президент торгує з агресором
- они все одинаковые...
- это все начал вальцман, зельцман просто продолжил, он нивинават...
- хочим назад крепкого хозяйственника....
- только бойко (саакашвили, мертветчук и Ко) нас спасут, а то уже наш язык стали притеснять (хнык, ууууууу)......
и т.д. и многое другое....
"Дуэт и минет" уместнее бы звучало
И кто же ее затянет?
Понявкаем и разойдемся, как и всегда.....
Овощь в Ростове локти кусает бедняга - он и не догадывался, что можно просто было, тупо ничего не делать и не обращать внимания!
Очень надеюсь, что дыровцы не "твари дрожащие" и начнут шутить о наболевшем и насущном - об укрокарателях, укрофашиздах, хунте и биндёровцах!
Не подведите "родимые" - даешь правду-матку, пора вставать с колен!
Я в вас верю!
ЗЕ, вон из Украины! Ростов ждет!!!
Воєнного стану нема? Нема.
Дипвідносини з Рашкою Порох не розривав ? Не розривав.
Раз є дипвідносини з країною - агресором- значить НІЯКОЇ ВІЙНИ НЕМА І НЕ БУЛО.
Заробітчани мільйонами ганяють на Раху.Їм , значить можна,а решті ні??
Я вже не кажу що ми на сьомому році війни заправляємо свої танки на Донбасі російською солярою ,АЕС - російським ураном,ТЕС- російським вугіллям,і т.д..
Оця українська "гібридна політика" - бігати голими з проститутками ,шепочучи молитви "отче наш" закінчиться повним крахом України ,як держави.