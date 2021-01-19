На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий

Команды из оккупированных Донецка и Симферополя собираются принять участие в отборе на российскую версию "Лиги смеха", которую телеканал "СТС" приобрел у Студии "Квартал-95".

Перечень команд, которые подали заявку на участие в кастинге, опубликован на официальном сайте "КВН", сообщает Цензор.НЕТ.

Так, под номером 52 та значится "Дуэт имени нет", а под номером 168 - команда "Все Пуteam". Населенный пункт, который представляют эти участники кастинга, на сайте "КВН" обозначен как "Донецк, Донецкая народная республика" и "Донецк, ДНР".

Читайте на Цензор.НЕТ: Российский канал СТС купил франшизу на "Лигу Смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор

Под номером 84 участие в конкурсе примет Эльвад Вагнер из оккупированного Симферополя.

Заявки на участие в отборе также подали команды из Одессы, Запорожья и Харькова.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российский канал СТС купил франшизу на "Лигу Смеха", которой, среди прочих, владеет и президент Владимир Зеленский. В "Студии "Квартал 95" пояснили, что ее продукты продает шведский дистрибьютор Eccho Rights. "Условия продажи формата являются коммерческой тайной и не могут разглашаться", - отметили в "Студии "Квартал 95".