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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий

На отбор в российскую

Команды из оккупированных Донецка и Симферополя собираются принять участие в отборе на российскую версию "Лиги смеха", которую телеканал "СТС" приобрел у Студии "Квартал-95".

Перечень команд, которые подали заявку на участие в кастинге, опубликован на официальном сайте "КВН", сообщает Цензор.НЕТ.

Так, под номером 52 та значится "Дуэт имени нет", а под номером 168 - команда "Все Пуteam". Населенный пункт, который представляют эти участники кастинга, на сайте "КВН" обозначен как "Донецк, Донецкая народная республика" и "Донецк, ДНР".

Читайте на Цензор.НЕТ: Российский канал СТС купил франшизу на "Лигу Смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор

Под номером 84 участие в конкурсе примет Эльвад Вагнер из оккупированного Симферополя.

Заявки на участие в отборе также подали команды из Одессы, Запорожья и Харькова.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российский канал СТС купил франшизу на "Лигу Смеха", которой, среди прочих, владеет и президент Владимир Зеленский. В "Студии "Квартал 95" пояснили, что ее продукты продает шведский дистрибьютор Eccho Rights. "Условия продажи формата являются коммерческой тайной и не могут разглашаться", - отметили в "Студии "Квартал 95".

Автор: 

Донецьк (6320) Квартал-95 (223) россия (95352) Симферополь (657) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+42
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 8483
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19.01.2021 23:06
+40
Просто зараз злямдив.

На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 6344
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19.01.2021 23:21
+35
ублюдки зєбільні.
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19.01.2021 23:04
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Правила форума Совет форумчан
Зелені вилупки в черговий раз роблять бізнес на крові.
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19.01.2021 23:03 Ответить
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 8483
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19.01.2021 23:06 Ответить
Просто зараз злямдив.

На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 6344
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19.01.2021 23:21 Ответить
Шикарная картинка. Четко подмечена суть.
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19.01.2021 23:23 Ответить
Запросто, - через офшор на Мальдівах.
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20.01.2021 10:32 Ответить
ублюдки зєбільні.
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19.01.2021 23:04 Ответить
Ви нє панімаєтє,єта другоє
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19.01.2021 23:12 Ответить
Ані сваім смєхом нісуть мір і любовь!
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19.01.2021 23:27 Ответить
https://mobile.twitter.com/GoncharenkoUa

https://mobile.twitter.com/GoncharenkoUa Oleksiy Goncharenko https://mobile.twitter.com/GoncharenkoUa @GoncharenkoUa https://mobile.twitter.com/GoncharenkoUa/status/1351460889195638785 11 ч

"Влада" Білорусі звернулася до Росії з пропозицією створити спільні розвідувальні пости на кордоні з Україною. Фактично, наш кордон з Росією стає на тисячу кілометрів довшим. Про це стало відомо з секретного листа, який перехопили українські спецслужби і опублікували ЗМІ.

На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 1873
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19.01.2021 23:04 Ответить
зря он это, и так зашкваренный а тут ещё такое,
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19.01.2021 23:05 Ответить
Вже 4-е. дві з Криму і дві з Донецька. І 5-ть з України (

На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 5012
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19.01.2021 23:05 Ответить
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 2907ООО ''СТС Медиа'' входит в санкционный список 2020 года против страны агрессора под №40. Передача франшизы это нарушение санкционного режима с государством-агрессором и государственная измена должностного лица.
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19.01.2021 23:06 Ответить
Смішно, але Зелена Шмаркля сам наклав санкіціі на СТС, і сам же продав права на Лігу Сміху - СТС

https://www.youtube.com/watch?v=fveu2-baQvI
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19.01.2021 23:09 Ответить
Хоть я и считаю, что Стерненко сам это все накликал, тем не менее это все совсем не смешно.
Более того, переуступка прав интеллектуальной собственности без разрешения официального владельца прав (Зеленский) недействительна. Следовательно Зеленский не только был проинформирован, а и дал согласие.
На языке закона это называется нарушением наложенных государством санкций, а эти же деяния со стороны государственных чиновников - это государственная измена.
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19.01.2021 23:20 Ответить
І вже не перша.
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19.01.2021 23:24 Ответить
все логично, проект парашки зе-през топит за своих
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19.01.2021 23:07 Ответить
Навальный влупил по Путинуhttps://ibigdan.livejournal.com/26160335.html Не знаю, какими будут последствия. Но в этой схватке двух йокодзун главное, чтобы России на какое-то время стало не до Украины .
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19.01.2021 23:08 Ответить
Дворец путина
https://youtu.be/ipAnwilMncI видео на ютуб

Текст расследования со всеми документами https://palace.navalny.com/ здесь .
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19.01.2021 23:11 Ответить
Зелені у Зелі не пахнуть ...
Взагалі цікаво, як Президент торгує з агресором
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19.01.2021 23:09 Ответить
Визнати в Україні 95 квартал як терористичною організацією.
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19.01.2021 23:09 Ответить
зелибоба продает права на пиар домбабве, ну и гнида
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19.01.2021 23:11 Ответить
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 8137На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 9500
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19.01.2021 23:13 Ответить
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 4410
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19.01.2021 23:16 Ответить
Дна у зеленої мразі просто не існує
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19.01.2021 23:14 Ответить
А шо скажуть ЗЕлохи? Аууу! Ваш поц торгує з окупантами і ні разу не барига.
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19.01.2021 23:14 Ответить
Они говорят:
- они все одинаковые...
- это все начал вальцман, зельцман просто продолжил, он нивинават...
- хочим назад крепкого хозяйственника....
- только бойко (саакашвили, мертветчук и Ко) нас спасут, а то уже наш язык стали притеснять (хнык, ууууууу)......
и т.д. и многое другое....
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20.01.2021 07:34 Ответить
Так, под номером 52 та значится "Дуэт имени нет", а под номером 168 - команда "Все Пуteam"


"Дуэт и минет" уместнее бы звучало
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19.01.2021 23:15 Ответить
Не удивлюсь, если кацапня мокшанская найдёт двойника Зеленского, чтобы он вел "Лигу смеха" , кривлялся и обсиРал Украину....Гундосому шуту ещё аукнутся грязные, кровавые, предательские денежки...
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19.01.2021 23:16 Ответить
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 3803На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 2786
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19.01.2021 23:18 Ответить
Анифсеодинакавыи!
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20.01.2021 07:26 Ответить
Российские космонавты-нищеброды на МКС остались без еды, их накормили американцы «печеньками Госдепа»
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19.01.2021 23:19 Ответить
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 170
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19.01.2021 23:20 Ответить
нужно было ножками буша - совок ведь так ностальгирует о совке!
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20.01.2021 07:27 Ответить
Невже і там санкції ввели?
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20.01.2021 10:50 Ответить
веревочка на зеленой шее все туже..
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19.01.2021 23:20 Ответить
Да ладно!
И кто же ее затянет?
Понявкаем и разойдемся, как и всегда.....
Овощь в Ростове локти кусает бедняга - он и не догадывался, что можно просто было, тупо ничего не делать и не обращать внимания!
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20.01.2021 07:25 Ответить
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 3434
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19.01.2021 23:23 Ответить
А зєля ще той барига...
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19.01.2021 23:29 Ответить
Еге ж, треба поспішати, бо хтозна коли і чим може закінчитися.
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20.01.2021 10:36 Ответить
Да чего вы переживаете! На заборе тоже много написано, а за ним помойка. Где же еще даундасцам выступать как не на помойке.
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20.01.2021 00:00 Ответить
Эй, зебилы. Что вы там про Липецкую фабрику вякали?
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20.01.2021 00:01 Ответить
Гомо сапиенсы, по большей части, это потребители дешёвого фаст-фуда и аналогичных развлечений.
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20.01.2021 01:12 Ответить
пир во время чумы, мрази
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20.01.2021 07:17 Ответить
А я считаю это отличнейшей новостью!
Очень надеюсь, что дыровцы не "твари дрожащие" и начнут шутить о наболевшем и насущном - об укрокарателях, укрофашиздах, хунте и биндёровцах!
Не подведите "родимые" - даешь правду-матку, пора вставать с колен!
Я в вас верю!
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20.01.2021 07:23 Ответить
Вже те, що вони із так званої ДНР - заявка на перемогу.
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20.01.2021 10:39 Ответить
А ще як у них "тренерами" будуть Кисельов, Скабєєва і різний "солов*їний послід".
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20.01.2021 10:41 Ответить
Вот и вся сущность Клоуна - заработать на крови Украинцев!

ЗЕ, вон из Украины! Ростов ждет!!!
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20.01.2021 08:01 Ответить
Что там с липецкой фабрикой, зелебобы?
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20.01.2021 09:41 Ответить
Ну так ,а чому б і не поїхати командам з Одеси і Харкова в Масскву??
Воєнного стану нема? Нема.
Дипвідносини з Рашкою Порох не розривав ? Не розривав.
Раз є дипвідносини з країною - агресором- значить НІЯКОЇ ВІЙНИ НЕМА І НЕ БУЛО.
Заробітчани мільйонами ганяють на Раху.Їм , значить можна,а решті ні??
Я вже не кажу що ми на сьомому році війни заправляємо свої танки на Донбасі російською солярою ,АЕС - російським ураном,ТЕС- російським вугіллям,і т.д..

Оця українська "гібридна політика" - бігати голими з проститутками ,шепочучи молитви "отче наш" закінчиться повним крахом України ,як держави.
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20.01.2021 12:55 Ответить
 
 