Поддерживаю предоставление летального оружия Украине, - кандидат на пост госсекретаря США Блинкен

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен подтвердил намерения администрации Байдена обеспечить предоставление летального оружия Украине.

Об этом он заявил во время слушаний в Сенате США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно - это то, что мы выделили $300 млн для предоставления Украине летального оружия", - указал сенатор-республиканец Рон Джонсон. Он подчеркнул, что правительство Обамы так и не реализовало этой инициативы - в отличие от администрации Трампа.

"Продолжаете ли вы не разделять позицию о предоставлении этой оборонительного оружия? И считаете ли, что это решение Конгресса и администрации Трампа было правильным? " - спросил Джонсон.

В ответ Блинкен сказал: "Сенатор, я поддерживаю предоставление летального оружия оборонного назначения Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в Госсекретари США Блинкен рассказал о деде-киевлянине, заявив, что тот "сбежал из России"

Кандидат на должность главы Госдепартамента США также напомнил, что высказал свою позицию еще три года назад в публикации The New York Times, и продолжает придерживаться ее.

Напоминаем, во вторник в комитете по международным отношениям Сената США проходят слушания по утверждению Энтони Блинкена в должности государственного секретаря в администрации Джо Байдена.

Также читайте: Хотелось бы, чтобы США добились большего прогресса в Украине, - Помпео