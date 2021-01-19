Поддерживаю предоставление летального оружия Украине, - кандидат на пост госсекретаря США Блинкен
Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен подтвердил намерения администрации Байдена обеспечить предоставление летального оружия Украине.
Об этом он заявил во время слушаний в Сенате США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно - это то, что мы выделили $300 млн для предоставления Украине летального оружия", - указал сенатор-республиканец Рон Джонсон. Он подчеркнул, что правительство Обамы так и не реализовало этой инициативы - в отличие от администрации Трампа.
"Продолжаете ли вы не разделять позицию о предоставлении этой оборонительного оружия? И считаете ли, что это решение Конгресса и администрации Трампа было правильным? " - спросил Джонсон.
В ответ Блинкен сказал: "Сенатор, я поддерживаю предоставление летального оружия оборонного назначения Украине".
Кандидат на должность главы Госдепартамента США также напомнил, что высказал свою позицию еще три года назад в публикации The New York Times, и продолжает придерживаться ее.
Напоминаем, во вторник в комитете по международным отношениям Сената США проходят слушания по утверждению Энтони Блинкена в должности государственного секретаря в администрации Джо Байдена.
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Вон в Эстонии, у которой вся армия состоит всего лишь из 8 тыс. человек, развернули только одну небольшую военную базу НАТО(860 военнослужащих) в Тайпала возле мордорской границы, но в итоге Орда сидит на жёстком натовском поводке и не смеет даже и рыпнуться.
А ведь до создания этой базы из Моцквы шла постоянная пропагондонная агрессивная вонь, что, мол, Нарва - это "исконно руцкий горад", который у шведов отнял ещё Пётр Первый и что руцкий мир в Нарве будет возвращен российской родине-уродине.
А после создания базы НАТО возле Нарвы эта агрессивная моцковская вонь про будущую "Нарвскую Народную Республику" сразу же прекратилась.
Особое внимание он уделял Украине. Так, в 2017 году за его подписью в The New York Times вышла колонка с призывом к администрации Трампа согласиться на предоставление Украине летального оружия. По мнению Блинкена, американское противотанковое оружие заставит Путина задуматься, следует ли повышать градус эскалации конфликта в Донбассе или же, "что еще хуже, захватить еще один кусок страны". При этом поставки оружия Блинкен рассматривал как дополнение к другим мерам, в частности, https://www.dw.com/ru/vladimir-kara-murza-o-tom-kogda-bajden-vvedet-sankcii-iz-za-navalnogo/a-55699904 санкциям против России , поддержке реформ в Украине и тренировке ее военных.
Дед Энтони Блинкена родился в Киеве в еврейской семье. В 1904 году она иммигрировала в США, по выражению самого Энтони Блинкена, "сбежав от погромов в России".
(с)DW 27.11.2020
Если честно в данном случае лучше нелетальное летательное...Средства ранненого обнаружения, связь, системы целеуказания, контр батарейные средства, антиснайперские комплексы..и тд и тп...
А дальше артиллерия поработает по советским методам