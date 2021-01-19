На ТЭС подключили газовые блоки и увеличили генерацию на АЭС, чтобы избежать веерных отключений электричества, - Витренко
Чтобы избежать веерных отключений электроэнергии, пришлось временно перевести теплоэлектростанции на газ и увеличить генерацию атомных станций, но самый сложный период уже позади.
Об этом в эфире "5 канала" сказал временный исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Самый сложный день был вчера, и мы этот день прошли. Нужно было включать газовые блоки, но это не является чем-то уникальным, они для того и существуют в энергосистеме, чтобы их включать, когда не хватает энергии из других источников – из угольной генерации, атомной генерации. Также мы на неделю увеличили мощность атомной генерации, то есть мы осуществили необходимые меры, чтобы избежать веерных отключений", - сказал он.
Витренко отметил, что сейчас ситуация с генерацией электроэнергии остается напряженной.
"Сегодня утром я был на Трипольской ТЭС и смотрел, как они как раз перешли на газовые блоки. Спрашивал непосредственно у людей "на земле", насколько они уверены в том, что все будет нормально, и мы пройдем без аварий и будет стабильная работа систем. Они говорят, что все будет нормально, и мы пока видим, что система работает относительно стабильно, все получают электроэнергию в достаточном объеме, никаких ограничений нет", - рассказал и. о. министра энергетики.
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в 1986 тоже увеличили генерацию аэс
со всеми цифрами.
https://censor.net/ru/video_news/3242537/natalya_vitrenko_o_syne_yurii_eto_chto_yura_sam_sebe_polojil_zarabotnuyu_platu_a_potom_premiyu_video
Відкрию таємницю- я диспетчер, енергетик. Наказ про введення ГАВ ми отримували з ЦЕС. І я їх дуже добре пам'ятаю. Так що жартик твій недоречний))
- А щоб потім їх героїчно і пафосно знов підключити щоб показати як ЗЄ і КО вирішують штучно створені проблеми.
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