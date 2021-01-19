На ТЭС подключили газовые блоки и увеличили генерацию на АЭС, чтобы избежать веерных отключений электричества, - Витренко

Чтобы избежать веерных отключений электроэнергии, пришлось временно перевести теплоэлектростанции на газ и увеличить генерацию атомных станций, но самый сложный период уже позади.

Об этом в эфире "5 канала" сказал временный исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Самый сложный день был вчера, и мы этот день прошли. Нужно было включать газовые блоки, но это не является чем-то уникальным, они для того и существуют в энергосистеме, чтобы их включать, когда не хватает энергии из других источников – из угольной генерации, атомной генерации. Также мы на неделю увеличили мощность атомной генерации, то есть мы осуществили необходимые меры, чтобы избежать веерных отключений", - сказал он.

Витренко отметил, что сейчас ситуация с генерацией электроэнергии остается напряженной.

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"Сегодня утром я был на Трипольской ТЭС и смотрел, как они как раз перешли на газовые блоки. Спрашивал непосредственно у людей "на земле", насколько они уверены в том, что все будет нормально, и мы пройдем без аварий и будет стабильная работа систем. Они говорят, что все будет нормально, и мы пока видим, что система работает относительно стабильно, все получают электроэнергию в достаточном объеме, никаких ограничений нет", - рассказал и. о. министра энергетики.