Террористы ОРДО планируют лишить прав жителей с украинскими паспортами, - СМИ
Террористы ОРДО решили лишить гражданских и имущественных прав жителей с паспортами Украины. Эти меры могут затронуть от полутора до двух миллионов человек.
Об этом сообщает онлайн-издание "Спектр", ссылаясь на окружение главаря террористов ОРДО Дениса Пушилина, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в оккупированном Донецке проходят обсуждения документа о "гражданстве ДНР". Бумага написана на основе так называемого "закона о гражданстве" непризнанной республики Абхазия.
Предполагается, что этот "закон" ограничит владельцев паспортов Украины с донецкой пропиской в праве продажи собственных квартир и домов, покупки любой недвижимости и занятии предпринимательской деятельностью.
Планируется, что к 2025 году единственным "документом", идентифицирующим личность и гарантирующим какие-либо права, станет так называемый паспорт "ДНР".
Издание сообщает, что на данный момент так называемые "паспорта ДНР" имеют не менее 15% населения.
Напомним, по данным правозащитников по состоянию на 15 декабря 2020 года в ОРДО выдано 671 631 так называемый паспорт НВФ "ДНР".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
одобряю..
свободная Украина должна поддержать..
я сомневаюсь, что их станут пропускать по дынырской или руской бумажке:
- молодежь окончательно сбежит в Украину или в Росию
- старики будут кое-как доживать на дынырской пенсии
- и т.д.
старик Козодоев делает из Дыныры Приднестровскую Абхазию.
но в состав рашки включать не будет - по ушам дадут !
Нах их кормить, как и своих?!
Где же он отдыхает на сей раз?
Ааааа, это он труселя отстирывает, очередной раз обосраные Порохом!
Где же тут успеть ХОТЬ ЧТО ТО сделать!
"Обое рябое."
Вважаю - це буде дуже добрим юридичним доказом для ГААГИ про суть конфлікту на Сході України, тому що:
1.Повністю, остаточно і юридично розвіє міф, що події на Сході - мали метою захист прав "рускоязичних на мову від посягань бандерівців".
2. Якщо не лише україномовних, а росіян і російськомовних українців позбавлятимуть цивільних і майнових прав на підставі того, що вони з паспортами України - є юридичним доказом того, що конфлікт на Сході і не мав на меті саме ЗАХИСТ мовних прав "рускоязичних", а мав на меті їх тотальне пограбування. І пограбування без диференціації на їх етнічну, чи мовну приналежність.
3.Питання, які стосуються регулювання і захисту права власності іноземців (з паспортами України), міжнародна практика і доктрина сутності і правової природи майна та права власності вже давно не відноситься до внутрішньої компетенції держав (навіть таких "потужних та впливових в світі", якими є днр-лнр). А вони вони визначені Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (Протоколом №1), та підпадають під юрисдикцію Європейського Суду з прав людини. Тому дії днр по позбавленню.... продемонструють їх "повагу" до міжнародного права. Як і визначать реакцію ЄСПЛ на дії Пушиліна, коли позбавлені майна звернуться з позовами до ЄСПЛ!
4. А відсутність жодної реакції "міжнародного правозахисника" Путіна на резонансні заяву і мету Пушиліна -черговий раз підтверджує, що дії Путіна ... були і залишаються та спрямовані на загарбання не лише української території, а й на репресії громадян України, на присвоєння державного (України), особистого майна громадян та українських фірм - з метою "полегшення" їх розбійного поглинання, задля приєднання до РФ всіх і вся - скопом! Що також суперечить всім відомим та чинним міжнародним угодам за участю РФ (як правонаступника срср). І це має суттєво посилити міжнародні санкції до РФ, та сепаратистів.
5, А громадян України, проживаючих в ОРДЛО - має стимулювати до опору, а немічних, так нездатних до боротьби за своє визволення - до переїзду на неокуповану територію - То буде остаточним маркером стосовно "хто є хто" серед жителів Донбасу. І при його звільненні та відновлені над ним юрисдикції України - основою для прийняття рішення стосовно того - де їх батьківщини і де мають проживати колабораціоністи...
А гарантією того, що звільнення Донбасу (як і Криму) відбудеться - є міжнародне право та позиція світового співтовариства... І фактична, а не декларована, зрадницька позиція ЗЕ-банди - не матиме ніякого значення!
_Вот кто это написал - ты совсем дебил, да? По-твоему решения там принимают некие террористы? И войну против Украины ведут Донецк и Луганск?!
1. Террористы ОРДО планируют лишить прав жителей с украинскими паспортами
2. Марионетки кремля из "руководства" ОРДО планируют лишить прав жителей с украинскими паспортами
---------
Не получится в заглавие вписать:
Кремль планирует лишить прав жителей ОРДО с украинскими паспортами.
У них на ресурсах этого нет - и что западу делать?
Скажут, цензор печатает фейк-ньюз.
Поэтому пусть будут уж террористы.
А то уже дело десятое, что они - террористы-марионетки кремля.
Почувствуй разницу
https://censor.net/ru/comments/locate/3242824/01921486-b3d1-7266-908d-e8c76d9d8e30
https://censor.net/ru/comments/locate/3242824/01921486-b3d2-72db-bf69-1826b131559a
Хорошие новости ☝️
США проведут испытание ракет, способных уничтожить флот России «в реалистичных условиях»
https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/19/119583/ssha-provedut-ispytanie-raket-sposobnykh-unichtozhit-flot-rossii-v-realistichnykh-usloviyakh.shtml
Рашка от этого новые санкции получит - вперёд.
Наприклад, оте право власності - чим гарантоване? Хоча би з такого простого: коли ЗСУ заходиться звільняти окуповані території - хто їм гарантує житло?
Я вже не кажу про таке право, як обирати і бути обраним. І демократично визначати свою подальшу долю.
Правовой нигилизм с нотками шовинизма только "укрепят" позиции зазаборников в цивилизованном мире!
Нужно просить помощи у мировых сообществ - коррупция на уничтожит!
Хорошая подборка про эту судью
Вот бы про каждого судью так собирать материал . Может и реформа бы получилась
ВОПРОС - сколько чиновников Киева и депутатов отправят своих мам получать гражданство раши? Ведь продать сейчас в Крыму ничего нереально
Мы специально создаем условия, при которых будет невозможно вернуть Донбасс и Крым.
Они же не сожгут украинские паспорта, а получат к ним ОРПЛДЛОвские...
Или украинские они должны сдавать при получении?