Террористы ОРДО планируют лишить прав жителей с украинскими паспортами, - СМИ

Террористы ОРДО решили лишить гражданских и имущественных прав жителей с паспортами Украины. Эти меры могут затронуть от полутора до двух миллионов человек.

Об этом сообщает онлайн-издание "Спектр", ссылаясь на окружение главаря террористов ОРДО Дениса Пушилина, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в оккупированном Донецке проходят обсуждения документа о "гражданстве ДНР". Бумага написана на основе так называемого "закона о гражданстве" непризнанной республики Абхазия.

Предполагается, что этот "закон" ограничит владельцев паспортов Украины с донецкой пропиской в праве продажи собственных квартир и домов, покупки любой недвижимости и занятии предпринимательской деятельностью.

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Планируется, что к 2025 году единственным "документом", идентифицирующим личность и гарантирующим какие-либо права, станет так называемый паспорт "ДНР".

Издание сообщает, что на данный момент так называемые "паспорта ДНР" имеют не менее 15% населения.

Напомним, по данным правозащитников по состоянию на 15 декабря 2020 года в ОРДО выдано 671 631 так называемый паспорт НВФ "ДНР".