Адвокат Антоненко Кулик о деле Шеремета: Если подтвердится "белорусский след", расследование должна проводить СБУ

Если в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета подтвердится белорусский след, то заказчиков должны искать не сотрудники Нацполиции, а СБУ.

В этом убежден адвокат обвиняемого по делу - военного, музыканта и волонтера Андрея Антоненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

"Если действительно подтвердится информация, что на территории Украины было совершено такое страшное преступление, а может быть, и террористический акт на заказ спецслужб иностранного государства или должностных лиц иностранного государства, то это угроза национальной безопасности. Соответственно, этим должна заниматься Служба безопасности Украины. Если я не ошибаюсь, я еще не слышал никаких официальных заявлений Службы безопасности Украины по этому поводу", - отметил адвокат Андрея Антоненко Станислав Кулик.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

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4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.