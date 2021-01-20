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Новости Убийство Шеремета
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Адвокат Антоненко Кулик о деле Шеремета: Если подтвердится "белорусский след", расследование должна проводить СБУ

Адвокат Антоненко Кулик о деле Шеремета: Если подтвердится

Если в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета подтвердится белорусский след, то заказчиков должны искать не сотрудники Нацполиции, а СБУ.

В этом убежден адвокат обвиняемого по делу - военного, музыканта и волонтера Андрея Антоненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

"Если действительно подтвердится информация, что на территории Украины было совершено такое страшное преступление, а может быть, и террористический акт на заказ спецслужб иностранного государства или должностных лиц иностранного государства, то это угроза национальной безопасности. Соответственно, этим должна заниматься Служба безопасности Украины. Если я не ошибаюсь, я еще не слышал никаких официальных заявлений Службы безопасности Украины по этому поводу", - отметил адвокат Андрея Антоненко Станислав Кулик.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

Также читайте: Нацполиция о допросе Макара: Свидетель предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.

Автор: 

адвокат (1430) Беларусь (7886) СБУ (19851) Антоненко Андрей (260)


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Если это так ,то аваков усрался когда снимал целое кино.
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20.01.2021 03:37 Ответить
Коли міністр бізнесмен, голова поліції військовий ракетник, то чого ж ви хотіли на виході у кримінальних справах. Банально справа у суді, вже поліція і прокурори "своє зробили", залишається штани підтримувати, котрі самі злітають, або тупо відстоювати "честь мундира", далі розповідати байки і малювати гарні схеми. Щодо схем: 2-х серйозних аналітиків з числа пенсіонерів, колишніх слідчих в ОВС, до них ще 2-х аналітиків з УТЗ і ті схеми можуть розлетітись як картковий будиночок, якщо звинувачувані не при справах, а можуть вилізти нові дійові особи, яких відсікли у "ході відпрацювання" версій. Але куди там, судова незалежність, куди там в суді хто буде вичитувати та малювати нові схеми, А судді хто?, вони будуть ще роками заслуховувати свідків, прокурорів, "аналізувати" та "перевіряти" допустимість зібраних доказів (прийняти чи відкинути), вести судове засідання по зібраних томах , а там і дійсно можуть вийти на пшик, коли не складуться пазли чи на той час щось інше вилізе, а ще судді стануть "великими" героями що таки розібрались. Біда усієї слідчої і судової системи, КПК 2012 року, створеної великими комбінаторами Портновим і Татаровим, по якій "крокує" вся країна 9-й рік.
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20.01.2021 09:10 Ответить
Это изначально было и компетенцией и подследственностью СБ Украины. Авакяну нужно внимательно читать законодательство Украины.
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20.01.2021 05:42 Ответить
Ай яй яй. Такое красивое дело шатаете гундосому и рюкзаку))
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20.01.2021 07:09 Ответить
Какое СБУ?, если там бабками не пахнет.
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20.01.2021 08:17 Ответить
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20.01.2021 11:34 Ответить
Незаконно обвинненым надо подать в суд по правам человека,пусть зелупы компенсацию выплачивают.
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20.01.2021 08:18 Ответить
По заказчикам будет работать СБУ , а исполнители и полицией обойдутся. Их использовали "втемную".
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20.01.2021 08:31 Ответить
 
 