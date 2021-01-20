Первая немецкая компания отказалась от участия в строительстве "Северного потока - 2", - Bild

Германская фирма Bilfinger сообщила оператору "Северного потока - 2" о выходе из проекта. Фирма опасается санкций США и заверила Вашингтон, что будет следовать американскому закону PEESCA.

Об этом во вторник, 19 января, пишет издание Bild, ссылаясь на документы фирмы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. По его сведениям, компания из Мангейма уже в декабре и январе сообщила Вашингтону о намерении следовать нормам американского закона PEESCA "О защите энергетической безопасности Европы".

Кроме того, германская фирма уведомила о своем намерении выйти из проекта его оператора, компанию Nord Stream 2 AG. Однако "россияне не отреагировали", поэтому Bilfinger опасается судебного иска со стороны Nord Stream 2 AG, отмечает Bild. По сведениям издания, компания подписала с оператором проекта несколько контрактов на общую сумму в 15 млн евро.

Напомним, 19 января США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный на строительстве "Северного потока - 2". Также под санкции попал владелец "Фортуны" ООО "КВТ-РУС". Санкции в его отношении предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

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Ранее из проекта вышли швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG, норвежская сертификационная фирма Det Norske Veritas Holding AG и датский консультант Ramboll.