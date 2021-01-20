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Первая немецкая компания отказалась от участия в строительстве "Северного потока - 2", - Bild

Первая немецкая компания отказалась от участия в строительстве

Германская фирма Bilfinger сообщила оператору "Северного потока - 2" о выходе из проекта. Фирма опасается санкций США и заверила Вашингтон, что будет следовать американскому закону PEESCA.

Об этом во вторник, 19 января, пишет издание Bild, ссылаясь на документы фирмы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. По его сведениям, компания из Мангейма уже в декабре и январе сообщила Вашингтону о намерении следовать нормам американского закона PEESCA "О защите энергетической безопасности Европы".

Кроме того, германская фирма уведомила о своем намерении выйти из проекта его оператора, компанию Nord Stream 2 AG. Однако "россияне не отреагировали", поэтому Bilfinger опасается судебного иска со стороны Nord Stream 2 AG, отмечает Bild. По сведениям издания, компания подписала с оператором проекта несколько контрактов на общую сумму в 15 млн евро.

Напомним, 19 января США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный на строительстве "Северного потока - 2". Также под санкции попал владелец "Фортуны" ООО "КВТ-РУС". Санкции в его отношении предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео о цели новых санкций США против "Северного потока - 2": Поддержать Украину и снизить давление РФ на нее

Ранее из проекта вышли швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG, норвежская сертификационная фирма Det Norske Veritas Holding AG и датский консультант Ramboll.

Автор: 

Германия (6926) санкции (11254) США (26381) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+19
Разве такое хамское поведение американцев не повод для Путина ввести ответные санкции и запретить продавать валенки в Колорадо ?
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20.01.2021 01:30
+14
чумная труба Путина



God blees America !
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20.01.2021 01:25
+8
Вбухали 31 ярд долляров и такой обломчик
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20.01.2021 02:46
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чумная труба Путина



God blees America !
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20.01.2021 01:25 Ответить
От у американців ПІСЬКА нормально працює, як закон. У нас інші реалії.
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20.01.2021 01:26 Ответить
73% нарід постарався
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20.01.2021 02:14 Ответить
Ну с почином немцев что ли!
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20.01.2021 01:29 Ответить
страна.уа пише, що німці знайшли можливість обійти санкції. але по цій статті тут виходить, що бреше, або вже одна фірма не хо брати участь у цьому обході.
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20.01.2021 02:15 Ответить
Страна.уа фсбшный сайт
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20.01.2021 07:17 Ответить
я вкурсах.
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20.01.2021 08:59 Ответить
але такі сайти треба читати, щоб знати стадію розкладу відбросів.
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20.01.2021 09:01 Ответить
Разве такое хамское поведение американцев не повод для Путина ввести ответные санкции и запретить продавать валенки в Колорадо ?
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20.01.2021 01:30 Ответить
вони в юдейські ресторації Брайтон Біч не будуть ікру та осетрину поставляти, тоді вся "культурна" Америка зрозуміє правду трамба
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20.01.2021 01:32 Ответить
Ну или лапти в Огайо
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20.01.2021 07:17 Ответить
Наконец то здравый смысл возобладал.Не зря ещё Ленин говорил что буржуи за деньги продатут нам верёвку на которой мы их и повесим.
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20.01.2021 01:32 Ответить
Как только реальные санкции ввели, так и возобладал. Не раньше.
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20.01.2021 01:34 Ответить
так твій комент не стосується керманичів. це лише одна фірма з мізками, а не кервництво країни, що будує трубу.
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20.01.2021 02:17 Ответить
Ещё хорошая новость ☝️

США проведут испытание ракет, способных уничтожить флот России «в реалистичных условиях»

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/19/119583/ssha-provedut-ispytanie-raket-sposobnykh-unichtozhit-flot-rossii-v-realistichnykh-usloviyakh.shtml
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20.01.2021 01:34 Ответить
поздно у РФ уже на вооружении гиперзвуковые ракеты "кинжал".
опять опаздывают.
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20.01.2021 05:41 Ответить
Ага, "Союзмультфильм" производит...
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20.01.2021 07:14 Ответить
Ага, есть ещё и ядреное *****, тока на бункере спрятаное
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20.01.2021 07:19 Ответить
Трамп! Остановись! У пустых соросовских бидонов звенеть не о чем!

Завтра интересный день. Всё станет ясно с Q.
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20.01.2021 01:55 Ответить
поки Європа і Україна спить, Омерика колдує ))) в ранці сюприз буде.
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20.01.2021 02:18 Ответить
Закон ПЕСЦА рашке
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20.01.2021 02:31 Ответить
Даже если нитку дотянут, то рентабельна она будет только в реверсном режиме...
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20.01.2021 02:46 Ответить
Вбухали 31 ярд долляров и такой обломчик
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20.01.2021 02:46 Ответить
достроить достроят, потом законсервируют до лучших времен.
ваш газопровод не вечный, его же надо обновлять.
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20.01.2021 05:42 Ответить
Может быть сразу законсервировать? ***** вяликий стратег
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20.01.2021 07:20 Ответить
Вы нипанимаете, это многоходовочка, виликий пукин всех гадких пиндосов снова через х... кинул! Раисся вперде!
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20.01.2021 05:56 Ответить
Шо злякались?
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20.01.2021 02:59 Ответить
Украине придется либо продавать свою трубу, либо её ремонтировать.
опять одни расходы.
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20.01.2021 05:37 Ответить
За ваш счёт, мсье тунгус
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20.01.2021 07:21 Ответить
Украинская трубу, уже тяжело впарить, а отремонтировать, так проще новую построить. При постройке трубопровода, толщина стенок была 2 см. После взрыва в Полтавской обл. осмотр показал, что толщина 2-3 мм. Дело в том, что с газом, в трубу попадает песок, который точит стенки. При постройке, ГТС давали гарантию 40 лет, так уже пора...
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20.01.2021 07:23 Ответить
Я ни слова не говорил о ремонте трубы, т. к. это не реально. Хотели поменять насосы, но они уже 20 лет, как не выпускаются, как и остальное оборудование. И еще, от Уренгоя до Помар, тоже надо менять. Раша захочет? Это всего-то 4500 км.
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20.01.2021 08:51 Ответить
Значит Уренгой закрывать надо.
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20.01.2021 08:57 Ответить
одному любителю кацапов (фирме) уже пригорело)))
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20.01.2021 08:12 Ответить
благодаря Трампу и его команде.
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20.01.2021 08:28 Ответить
Я думаю там все постарались.
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20.01.2021 08:32 Ответить
вопреки действиям трампа. как он не старался помешать, все же американцы не дали ему помочь *****.
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20.01.2021 11:09 Ответить
вопреки действиям байдена. как он не старался помешать, все же трамп не давал ему помочь *****. но теперь байду выбрала чернь и он будет во всю помогать ху.
https://censor.net/ru/comments/locate/3242826/01921486-b27c-73ea-a98d-2220bc96c477
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20.01.2021 11:11 Ответить
лапоть, у тебя прокси отвалился
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20.01.2021 11:12 Ответить
хорошо ты само себе о себе написало: "лапоть, у тебя прокси отвалился "
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20.01.2021 11:17 Ответить
лапоть, не старайся так - спалился. сегодня хозяин на бояру не даст
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20.01.2021 11:22 Ответить
ой молодчина, хорошо ты само себе снова врезало, давай читай снова сам себе о себе: "лапоть, не старайся так - спалился. сегодня хозяин на бояру не даст "
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20.01.2021 11:26 Ответить
ну вот, другое дело. а то не хотим, не будем. главное начать и все пойдет само собой
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20.01.2021 11:07 Ответить
 
 