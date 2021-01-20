Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака

Российские Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма утверждает, что причиной неприятного запаха, исходящего от воды в Симферополе, является химическая реакция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Неприятный "аптечный" запах у воды возникает из-за того, что исходные воды при критически низких горизонтах в водохранилищах стали поступать на очистные сооружения с повышенным содержанием аммиака. Вода перед подачей жителям хлорируется, аммиак вступает в химическую реакцию с гипохлоридом натрия", – сообщила пресс-служба "министерства".

Согласно опубликованным данным, в воде на данный момент есть 1,75 мг аммиака.

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"По стандарту, питьевая вода может содержать до 2 мг аммиака на кубический дециметр. Нынешние показатели находятся в пределах нормы, вода остается пригодной к использованию. Проводятся регулярные заборы, вода соответствует нормам согласно СанПиН", - говорится в сообщении.

Как уточняется, специалисты из лабораторий продолжают искать пути решения указанной проблемы и способы ее минимизации.

"Через 2-3 недели предприятие перестанет отбирать воду из Симферопольского водохранилища, а в ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который соединит Симферополь с насосной станцией "Веселое". Это позволит воду с западного направления перебросить на Киевский район города, тогда потребность в Симферопольском водохранилище отпадет", - считают в министерстве.

Накануне глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщал, что причиной неприятного запаха воды из-под крана, на которую жалуются жители Симферополя, стал ил, который насосы накачали из Симферопольского водохранилища. По его словам, из-за этого было усилено хлорирование воды.

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Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

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