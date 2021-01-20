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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака

Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака

Российские Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма утверждает, что причиной неприятного запаха, исходящего от воды в Симферополе, является химическая реакция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Неприятный "аптечный" запах у воды возникает из-за того, что исходные воды при критически низких горизонтах в водохранилищах стали поступать на очистные сооружения с повышенным содержанием аммиака. Вода перед подачей жителям хлорируется, аммиак вступает в химическую реакцию с гипохлоридом натрия", – сообщила пресс-служба "министерства".

Согласно опубликованным данным, в воде на данный момент есть 1,75 мг аммиака.

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"По стандарту, питьевая вода может содержать до 2 мг аммиака на кубический дециметр. Нынешние показатели находятся в пределах нормы, вода остается пригодной к использованию. Проводятся регулярные заборы, вода соответствует нормам согласно СанПиН", - говорится в сообщении.

Как уточняется, специалисты из лабораторий продолжают искать пути решения указанной проблемы и способы ее минимизации.

"Через 2-3 недели предприятие перестанет отбирать воду из Симферопольского водохранилища, а в ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который соединит Симферополь с насосной станцией "Веселое". Это позволит воду с западного направления перебросить на Киевский район города, тогда потребность в Симферопольском водохранилище отпадет", - считают в министерстве.

Накануне глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщал, что причиной неприятного запаха воды из-под крана, на которую жалуются жители Симферополя, стал ил, который насосы накачали из Симферопольского водохранилища. По его словам, из-за этого было усилено хлорирование воды.

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Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

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Автор: 

аммиак (48) Симферополь (657) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+52
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 6424
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20.01.2021 02:38
+41
Запах родной говени
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20.01.2021 02:18
+36
Запах аммиака???!!!

Так у крымчан уже моча из кранов течет.
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20.01.2021 02:33
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Запах родной говени
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20.01.2021 02:18 Ответить
Запах предательства. Нюхайте, крысчане.
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20.01.2021 09:36 Ответить
Окупанти спочатку пояснювали неприємний запах водопровідної води в Сімферополі вмістом мулу, тепер - аміаку - Цензор.НЕТ 9611
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20.01.2021 11:14 Ответить
Запах аммиака???!!!

Так у крымчан уже моча из кранов течет.
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20.01.2021 02:33 Ответить
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 6424
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20.01.2021 02:38 Ответить
пейте что дают !
скоро и такой не будет !
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20.01.2021 02:41 Ответить
то Москаль якийсь карпатський волфар ?
напророчив.....
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20.01.2021 02:42 Ответить
Не дарма ж у нього хвамілійя така прикольна.
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20.01.2021 02:44 Ответить
карпатський волфар

******
мольфар, взагалі то
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20.01.2021 10:21 Ответить
Є така версія...
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20.01.2021 10:50 Ответить
Невже дослухалися до мудрої поради, судячи по запаху, таки так.
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20.01.2021 09:57 Ответить
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 2258
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20.01.2021 03:09 Ответить
Окупанти спочатку пояснювали неприємний запах водопровідної води в Сімферополі вмістом мулу, тепер - аміаку - Цензор.НЕТ 7485
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20.01.2021 09:03 Ответить
Так скорее всего и есть! Стоки полюбому попадали в водохранилище, но раньше их доля была незначительна (десятые процента), но с обмелением водохранилища доля мочи скоро дойдет до 100%
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20.01.2021 08:57 Ответить
Слушай, так цикл замкнется? Прикольно, вода и еда будет крысам не нужны! Круговорот дерьма в природе! (Войнович, Чонкин). Пусть теперь выращивают пуксы, на солончаках.
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20.01.2021 10:13 Ответить
. Первинний і вторинний продукти В.В.ойнович описував у книзі "Москва 2042".
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20.01.2021 10:52 Ответить
Цю книгу на Бі-Бі-Сі колись читали, - у 1987, чи 1988 році.
Запам'ятався партійно-рекламний слоган з книги щодо цього питання, - "Кто сдайот продукт вторічний, тот пітаєтся отлічно!" )))

Окупанти спочатку пояснювали неприємний запах водопровідної води в Сімферополі вмістом мулу, тепер - аміаку - Цензор.НЕТ 5230
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20.01.2021 16:15 Ответить
У 1988-му у журналі "Знание - сила" друкувалось кілька глав. Тоді мені сподобалась команда "перезвездись!" - коли котрийсь із персонажів згадував про Геніалісімуса. І як ту команду виконували. Усі разом, хто був присутній.
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20.01.2021 19:16 Ответить
Это ещё цветочки! Ягодки будут, когда крымчане начнут дегустировать опреснённую морскую воду.
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20.01.2021 02:35 Ответить
Опреснённую воду будут выдавать нормировано по карточкам, но только членам партии "Единая расея""
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20.01.2021 07:42 Ответить
Як казав Москаль:"Нехай сцяки п'ють"...
Слухняні...
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20.01.2021 02:36 Ответить
Це вже камні з неба чи ще ніт?
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20.01.2021 02:40 Ответить
"камні" були з запахом мулу, а тепер "вода" з запахом відстояної, каліброваної сечі))
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20.01.2021 02:47 Ответить
Не впевнений щодо неба... Але каміння в нирках від такої, е-е-е, "води" - або вже є, або скоро буде ))))

Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 8712
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20.01.2021 06:06 Ответить
А я гадаю що Зеленський уже дуже скоро дасть воду в Крим.
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20.01.2021 06:46 Ответить
Зебили с ахметом мечтают об єтом, но им мешают бандеровци и янки))
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20.01.2021 07:08 Ответить
Скоро не вийде.Канал після дамби уже не діездатний.В де яких місьцях каналу,бетоні плити спиз...ли украли. Так що скоро відновити не вийде....Я,доречі я з Нової Каховки,кран знаходиться у нас....
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20.01.2021 09:17 Ответить
хлопці, стережіть той вентіль, у ньому смерть кацапії
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20.01.2021 16:08 Ответить
Якщо дадуть воду - буде смішно. Москалі першими заволають про диверсію біндьоровцев.
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20.01.2021 10:55 Ответить
каміння буде з нирок....
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20.01.2021 07:21 Ответить
Попутали они, камни уже с почек.
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20.01.2021 08:07 Ответить
Каміння з неба падати не може, бо на небі каміння ніт (с).
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20.01.2021 14:55 Ответить
культурно-то как: "аммиака"...
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20.01.2021 02:41 Ответить
И вот это еще: "аптечный запах".
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20.01.2021 08:25 Ответить
Типа "лечебный"
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20.01.2021 08:58 Ответить
Это запах крови. Той что оккупанты уже пролили, и что ещё прольют.
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20.01.2021 02:54 Ответить
Пусть хоть с аммиаком - камни с неба надо же чем - то запивать...
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20.01.2021 03:01 Ответить
зачем им вода!?
Ведь у них есть )(уйло!!
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20.01.2021 03:06 Ответить
Я тоже так думаю, пусть )(уйло нухают, а не воду!
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20.01.2021 08:59 Ответить
летом зэвласть даст воду в Крым по рекомендациям обсе
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20.01.2021 03:47 Ответить
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 7202
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20.01.2021 04:07 Ответить
моча буде всім, хто тільки подумає !!!!!
і каплі свинцеві, за рецептом від Кривавої Хунти !!!!
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20.01.2021 16:10 Ответить
Надеюсь к осени зевласти уже не будет.
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20.01.2021 07:10 Ответить
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 7114
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20.01.2021 04:58 Ответить
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 1170
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20.01.2021 04:59 Ответить
Нехер нос воротить.Никакого запаха нетРомашкой пахнет.Ишь зажрались.То дай воды,а дали-пахнет плохо.Зато в рассеи и без бандеровцев.
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 7751
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20.01.2021 05:15 Ответить
То черный крепкий чай с крана течет, нанотехнологии))
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20.01.2021 07:50 Ответить
Це диверсія, однозначно! Замість води - антискрєпна піндоська пепсі-кола! Або така сама піндоська кока-кола! Не менш антискрєпна.
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20.01.2021 14:57 Ответить
Крим бучно одгуляв свята і на нього напав «сушняк»… Зателефонував своїй «колишній», щоб дала водички… Україна трубку не взяла…
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20.01.2021 05:18 Ответить
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 5686
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20.01.2021 05:25 Ответить
Разгулялся на Азове шторм. Украинские пограничники выловили в море рыбацкую лодку без вёсел. В лодке - «каренной крымчанин с рязанской мордой». Взяли на борт, на заставу привезли, в сухое переодели, горячим чаем напоили… Тот отогрелся и говорит:
- Слушайте, а это правда, что у вас из кранов течёт вода без цвета и запаха, и вы так жируете, что после каждого посещения туалета целым ведром пресной воды после себя смываете?
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20.01.2021 05:28 Ответить
Потрібно добавити, що в нас перестають користуватись туалетним папером і використовують гігієнічний душ або унітаз-біде.
Знайомий сантехнік розповідав, що так борються з гемороєм.
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20.01.2021 07:32 Ответить
Ти фільм за участі Сталлоне, бачив? Там, де його героя заморозили, в покарання за вчинений злочин, а потім оживили, щоб він допоміг бороться зі злочинністю? З кацапами буде те саме: "Смотрите, он не умеет пользоваться "ракушками"!". Я служив "срочку", так деякі кацапи не уміли зливним бачком унітаза користуваться! А ти мені про гігієнічний душ чи про біде пишеш...
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20.01.2021 11:23 Ответить
🤣
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20.01.2021 13:15 Ответить
А чем они обьяснят запах тухлых яиц ?
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20.01.2021 05:59 Ответить
тухлыми яйцами... обнуленного старика Козладоева
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20.01.2021 16:13 Ответить
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 7264
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20.01.2021 06:08 Ответить
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 911
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20.01.2021 07:12 Ответить
Ганьба клятим москалям
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20.01.2021 07:27 Ответить
Аммиака? Ну так ссым не покладая болтов. Не дадим крысчанам засохнуть.😆
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20.01.2021 07:23 Ответить
мул ==>> аміак ==>> навічок
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20.01.2021 07:26 Ответить
это крашенный орангутанг Трумп, на прощание кацапам в самовар насрал !!
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20.01.2021 07:59 Ответить
Если вода воняет аммиаком, то похоже что эту воду уже кто-то пил!
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20.01.2021 08:00 Ответить
Висновок не позбавлений логіки і заперечень не викликає.
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20.01.2021 10:01 Ответить
Много новостей про крысчан,нах они надо - бусть жрут и пьют под завязку)) Такой удел предателей.
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20.01.2021 08:15 Ответить
Єслі ф кранє нєт вади, значіт...
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20.01.2021 08:22 Ответить
Неприятный запах у воды возникает из-за того, что воду стали качать со дна водохранилищ. Где скопились многолетние гниющие органические остатки. В первую очередь это издохшая рыба, которая не может уже жить в такой воде. Где скопились всякие вредные для здоровья химические соединения, грязь. Вот эту воду подают для употребления жителям Крыма. Естественно, что она воняет и эта вода является причиной многих болезней. От такой воды скоро вымрут все жители Крыма. За все это благодарите Путина, великого стратега всех времен и всех народов, особенно российского
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20.01.2021 08:34 Ответить
кароче- говно в трубах
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20.01.2021 08:42 Ответить
Запах родины и духовных скреп
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20.01.2021 09:01 Ответить
одним словом КАНАЛІЗАЦІЯ ...
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20.01.2021 09:02 Ответить
Канализация в реверсном режиме
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20.01.2021 09:07 Ответить
Нужно просто перестать нюхать.
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20.01.2021 09:18 Ответить
Якщо ще відчувається запах, то схоже, що симптомів КОВІДу ще не спостерігається. Так що позитив є.
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20.01.2021 10:04 Ответить
я знаю де є вода ...
Окупанти спочатку пояснювали неприємний запах водопровідної води в Сімферополі вмістом мулу, тепер - аміаку - Цензор.НЕТ 9823

...
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20.01.2021 09:23 Ответить
Треба тільки заспівати "Ти навєкі мнє стала блізкою велічавая Ангара".
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20.01.2021 10:06 Ответить
бендеровцы оплачивают крымчанам билет в это прекрасное .... в один конец


льготный тариф "One way ticket"
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20.01.2021 16:16 Ответить
Так вот куда делась подмененная моча рашен олимпийцев, и прочих " спортсменов". " Боярышник" же уже закончился, а " Новичка" и " Спутника" еще не сделали в нужном количестве. ( каждому по грехам его воздастся.., осталось дождаться только камней с неба)
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20.01.2021 09:57 Ответить
Просто падающие с неба камни воду баламутят!
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20.01.2021 10:07 Ответить
Аптечний запах??? Уявляю, як у рузьке смердить в аптеках.
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20.01.2021 10:08 Ответить
Бай, кал!
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20.01.2021 10:09 Ответить
не все сразу, Бай кал будет летом
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20.01.2021 16:17 Ответить
Походу камни будут падать не с неба,а из почек крымчан.За что боролись-на то и напоролись.
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20.01.2021 10:26 Ответить
Моча - она и в Крыму моча
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20.01.2021 12:23 Ответить
 
 