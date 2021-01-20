Байден не будет оставлять без последствий "враждебные действия РФ" в мире, - кандидат на пост госсекретаря Блинкен
Избранный президент США Джо Байден готов к ответным мерам в случае "враждебных действий России" в мире.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил кандидат на пост госсекретаря Тони Блинкен.
"Избранный президент ясно дал понять, что подобные действия РФ не должны оставаться без последствий", - сказал он на слушаниях в сенате.
По словам Блинкена, для противостояния России у Вашингтона есть "инструменты, подготовленные Конгрессом: такие как закон CAATSA, "акт Магнитского".
"Такие инструменты - большое подспорье", - считает Блинкен.
Он напомнил, что Байден выражал готовность вводить ограничительные меры против других стран, в частности, за попытки вмешательства во внутренние дела США.
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Схоже, так буде і цього разу.