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Байден не будет оставлять без последствий "враждебные действия РФ" в мире, - кандидат на пост госсекретаря Блинкен

Байден не будет оставлять без последствий

Избранный президент США Джо Байден готов к ответным мерам в случае "враждебных действий России" в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил кандидат на пост госсекретаря Тони Блинкен.

"Избранный президент ясно дал понять, что подобные действия РФ не должны оставаться без последствий", - сказал он на слушаниях в сенате.

По словам Блинкена, для противостояния России у Вашингтона есть "инструменты, подготовленные Конгрессом: такие как закон CAATSA, "акт Магнитского".

"Такие инструменты - большое подспорье", - считает Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддерживаю предоставление летального оружия Украине, - кандидат на пост госсекретаря США Блинкен

Он напомнил, что Байден выражал готовность вводить ограничительные меры против других стран, в частности, за попытки вмешательства во внутренние дела США.

Байден (2785) россия (95352) США (26381) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+9
А непогано починає нова адміністрація, браво.
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20.01.2021 07:15
+8
Байден не будет оставлять без последствий "враждебные действия РФ" в мире, - кандидат на пост госсекретаря Блинкен - Цензор.НЕТ 5743
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20.01.2021 07:14
+6
вот потому то пыня занемог... Трамп, давай досвидос.
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20.01.2021 07:10
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вот потому то пыня занемог... Трамп, давай досвидос.
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20.01.2021 07:10 Ответить
якщо маразматичний Бідон згадає, що таке РФія. Натомість воно скасує санкції.
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20.01.2021 09:14 Ответить
вася, а сколько тебе за мову пригожин доплачивает? Ты же украинец, вася? А коково оно, быть чмом и предателем собственного народа и родной страны? Каково быть конченным пригожинским гандоном? Вас тут сегодня уже пара-тройуа топчется с утра. Ждете материалов по инаугкрации Байдена?
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20.01.2021 09:21 Ответить
Байден не будет оставлять без последствий "враждебные действия РФ" в мире, - кандидат на пост госсекретаря Блинкен - Цензор.НЕТ 5743
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20.01.2021 07:14 Ответить
це вiн шо, по бойовому, приготовился к таукитайской химатаке?
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20.01.2021 07:19 Ответить
А непогано починає нова адміністрація, браво.
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20.01.2021 07:15 Ответить
Байден не будет оставлять без последствий "враждебные действия РФ" в мире, - кандидат на пост госсекретаря Блинкен - Цензор.НЕТ 6753
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20.01.2021 07:18 Ответить
Будет выражать обеспокоенность?
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20.01.2021 07:30 Ответить
Козломорді, готуйте сракі!!
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20.01.2021 07:57 Ответить
кацапов будут иметь в табу))?
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20.01.2021 08:09 Ответить
))))))))) І в табу, і в табло, і у всі їхні дірки...
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20.01.2021 08:25 Ответить
Куйло достало демократов еще в 16 году, когда взломало почту Хилари Клинтон. Байден это не забыл. Короче, для фюрера репоедов Куя первого Муйла настали черные дни, за все придется ответить
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20.01.2021 08:25 Ответить
Джо, дави *****!
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20.01.2021 09:08 Ответить
Адмін. За які порушення мене заблоковано?
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20.01.2021 09:50 Ответить
То ти ж тут? Чи це не ти?
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20.01.2021 10:08 Ответить
Та, слава Богу, таки я. Спасибі, що розблокували, видно "розібралися".
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20.01.2021 10:27 Ответить
Щось слабо віриться. Обама жував шмарклі у 2014-му. І Байден з ним за компанію.
Схоже, так буде і цього разу.
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20.01.2021 12:42 Ответить
 
 