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Новости Коронавирус и карантин
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В ВОЗ ожидают, что в ближайшее время смертность от COVID-19 превысит 100 тыс. в неделю

В ВОЗ ожидают, что в ближайшее время смертность от COVID-19 превысит 100 тыс. в неделю

В ВОЗ ожидают, что смертность из-за COVID-19 превысит 100 тысяч в неделю. Это должно случиться в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООН в Twitter.

"Ожидается, что в ближайшее время глобальная смертность от COVID-19 превысит 100 000 в неделю (по сравнению с более чем 93 000 смертельных исходов, зарегистрированных на прошлой неделе), предупреждает ведущий эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям (Майк Райан. - Ред.)", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, по за сутки в мире выявили 474,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 96 млн.

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В ВОЗ ожидают, что в ближайшее время смертность от COVID-19 превысит 100 тыс. в неделю 01

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Топ комментарии
+6
эти все просят денег!
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20.01.2021 07:23
+6
Весело только тем долбоящерам, которых эта зараза не торкнула лично, у которых никто в семье не заболел.
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20.01.2021 08:00
+5
Як і ООН на загал. Нікчемні структури.
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20.01.2021 07:27
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эти все просят денег!
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20.01.2021 07:23 Ответить
Як і ООН на загал. Нікчемні структури.
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20.01.2021 07:27 Ответить
Смертность при динамике 100 тысяч в неделю, это 52 млн. в год.
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20.01.2021 07:29 Ответить
а за 100 лет?
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20.01.2021 07:32 Ответить
Зачем аж за 100 лет, когда, например, при такой динамике на Московии (100 тысяч в неделю), Московия исчезла бы с лица Земли всего за 3 года. Мелочь, а приятно.
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20.01.2021 07:40 Ответить
Весело только тем долбоящерам, которых эта зараза не торкнула лично, у которых никто в семье не заболел.
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20.01.2021 08:00 Ответить
А ще веселяться на сайтах в Україні дурантинофіли -лахтінські падлюки...
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20.01.2021 08:21 Ответить
Я болел, та вся семья болела. За неделю вылечились.. Что мы делали неправильно ?
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20.01.2021 08:23 Ответить
У меня на работе сотрудник от короны умер, много знакомых кто болел тяжело и долго восстанавливался потом, есть такие кто лежал в реанимации... Может хватит быть тупым быдлом и судить о всем мире исключительно по собственному опыту?
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20.01.2021 08:50 Ответить
только в инете от номерных ботов можно прочитать про "умер" и "болел тяжело и долго" ))
реальность гораздо скучнее ...
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21.01.2021 08:38 Ответить
я бот? Слушай, ты если в польше сидишь, то не гавкай. Будешь у нас в Киеве пиши, встретимся вживую ))
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25.01.2021 09:25 Ответить
Зачем мне ехать куда-то чтоб увидеть (возможно) живого "бота номер 8647е951" ?? Много чести для бота...
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26.01.2021 08:15 Ответить
все с тобой ясно, очередной балабол который сидит под впн, что б не палиться
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26.01.2021 08:19 Ответить
хватит трындеть - где трупы на улицах ?
где вымирание и опустевшие города ??
придумали себе "ипидэмию", курвы, "стррррашный смэрррртэльный вирус".... от которого смертность максимум как от сезонного гриппа...
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20.01.2021 08:27 Ответить
Мировой опыт показал, что те кто переболел в лёгкой форме, болеют во второй раз очень тяжело! Из за того что свои антитела сами и гробят человека. У меня честно возникает вопрос, а антитела после прививки, чем отличаются от антител после болезни? Почему разный эффект?
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20.01.2021 12:34 Ответить
т.е. всю историю своей жизни людство болело, вырабатывало антитела и выживало... а тут вдруг "антитела сами и гробят человека" ??
Интересно, кто пишет этот "мировой опыт" - чиновники воза ?
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21.01.2021 08:36 Ответить
Мальчик, ты глуп! Тебе не хватает мозгов прочитать про феномен ADE который связан именно с коронавирусами.
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25.01.2021 09:24 Ответить
Девочка, обмотайся пленкой, залезь в озк, напяль пару противогазов и продолжай читать мед.энцилопедию, выискивая у себя все симптомы всех болезней . Счастливой долгой жизни .
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26.01.2021 08:12 Ответить
Ой ты дурак... сколько платят за этот бред или ты просто одноклеточное существо которое в силу крайне низкого интеллекта в теорию заговора веришь?
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26.01.2021 08:38 Ответить
кто назовет цифру больше?
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20.01.2021 07:36 Ответить
Сто тыщ мильонов 😁
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20.01.2021 10:39 Ответить
 
 