В ВОЗ ожидают, что в ближайшее время смертность от COVID-19 превысит 100 тыс. в неделю

В ВОЗ ожидают, что смертность из-за COVID-19 превысит 100 тысяч в неделю. Это должно случиться в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООН в Twitter.

"Ожидается, что в ближайшее время глобальная смертность от COVID-19 превысит 100 000 в неделю (по сравнению с более чем 93 000 смертельных исходов, зарегистрированных на прошлой неделе), предупреждает ведущий эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям (Майк Райан. - Ред.)", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, по за сутки в мире выявили 474,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 96 млн.

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