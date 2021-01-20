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В ВОЗ ожидают, что в ближайшее время смертность от COVID-19 превысит 100 тыс. в неделю
В ВОЗ ожидают, что смертность из-за COVID-19 превысит 100 тысяч в неделю. Это должно случиться в ближайшее время.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООН в Twitter.
"Ожидается, что в ближайшее время глобальная смертность от COVID-19 превысит 100 000 в неделю (по сравнению с более чем 93 000 смертельных исходов, зарегистрированных на прошлой неделе), предупреждает ведущий эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям (Майк Райан. - Ред.)", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, по за сутки в мире выявили 474,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 96 млн.
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реальность гораздо скучнее ...
где вымирание и опустевшие города ??
придумали себе "ипидэмию", курвы, "стррррашный смэрррртэльный вирус".... от которого смертность максимум как от сезонного гриппа...
Интересно, кто пишет этот "мировой опыт" - чиновники воза ?