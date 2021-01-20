РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11037 посетителей онлайн
Новости
2 585 40

РФ и Китай представляют серьезную и растущую угрозу интересам США в космосе, - кандидат на пост главы Пентагона Остин

РФ и Китай представляют серьезную и растущую угрозу интересам США в космосе, - кандидат на пост главы Пентагона Остин

Кандидат в министры обороны США Ллойд Остин считает, что Россия и Китай представляют угрозу интересам США в космосе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в ходе слушаний в сенате.

"Космос уже является ареной конкуренции великих держав. Деятельность Китая и России в космосе - серьезная и растущая угроза национальным интересам США в области безопасности", - заявил Остин.

По его словам, необходимо разрабатывать "глобальные нормы поведения" в космосе и сдерживать потенциальные угрозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон

космос (785) Пентагон (1446) россия (95352) США (26381) Сенат США (498) Остин Ллойд (420)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Обосралась твоя дикая орда расея в космосе. Когда Украина вышла из всех ракетных проектов, на расее в этом плане наступила полная жопа. Болезный, поплачься в трусы своему куратору из Лахта 2, он даст тебе гранчак стекломою и 200 грамм ливерки на закусь, чтобы тебя, козломордого, утешить.
показать весь комментарий
20.01.2021 08:12
+3
А другие народы на Планете США не мешают жить?
Хочется единоличного лидерства?
США стали сильными благодаря конкуренции, а сейчас, вдруг, эта конкуренция стала представлять для них угрозу...
показать весь комментарий
20.01.2021 07:53
+3
США захватили Крым и отдали часть Донбасса ? Кстати, чей Крым?
показать весь комментарий
20.01.2021 08:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І підписати з рашкою ти Китаєм чергову нікчемну угоду з безпеки в космосі, угумс.
показать весь комментарий
20.01.2021 07:35 Ответить
Есть информация, что окурка отправляют бороздить просторы вселенной?
показать весь комментарий
20.01.2021 07:35 Ответить
Трепещите, неудачники!
показать весь комментарий
20.01.2021 07:39 Ответить
А другие народы на Планете США не мешают жить?
Хочется единоличного лидерства?
США стали сильными благодаря конкуренции, а сейчас, вдруг, эта конкуренция стала представлять для них угрозу...
показать весь комментарий
20.01.2021 07:53 Ответить
Обосралась твоя дикая орда расея в космосе. Когда Украина вышла из всех ракетных проектов, на расее в этом плане наступила полная жопа. Болезный, поплачься в трусы своему куратору из Лахта 2, он даст тебе гранчак стекломою и 200 грамм ливерки на закусь, чтобы тебя, козломордого, утешить.
показать весь комментарий
20.01.2021 08:12 Ответить
Я - украинец.
Родился, живу и работаю в Украине.
По обсуждаемой теме вопросы есть?
показать весь комментарий
20.01.2021 08:35 Ответить
"Такий, як я - китаєць!" (с) Подерв"янський
показать весь комментарий
20.01.2021 10:56 Ответить
См. выше.
показать весь комментарий
20.01.2021 10:59 Ответить
Ты, главное, не упусти получить у своего куратора премиальный гранчак стекломою и ливерки на закусь.
показать весь комментарий
20.01.2021 11:44 Ответить
США захватили Крым и отдали часть Донбасса ? Кстати, чей Крым?
показать весь комментарий
20.01.2021 08:21 Ответить
При чём здесь это?
показать весь комментарий
20.01.2021 08:33 Ответить
Да, забыл ответить на твой вопрос из методички...
Крым - Украина.
Далее прошу вопросы задавать исключительно по теме.
показать весь комментарий
20.01.2021 08:36 Ответить
Замечательно , что знаешь чей Крым . Значит с тобой иногда можно вести диалог, ибо **********- уголовка за правильный ответ светит. А твои хотелки по теме ,,,и тем более частые вкиды с ватным запашком в украинском инфополе приводят к соответствующим результатам .
показать весь комментарий
20.01.2021 08:41 Ответить
Это не мои хотелки.
Это - Правила Форума.4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.4.2. ФлудИсточник:https://censor.net/ru/f2008573
показать весь комментарий
20.01.2021 08:44 Ответить
Я замечательно знаю правила форума и то, что часто твои комменты - флуд .😁
показать весь комментарий
20.01.2021 08:49 Ответить
См. выше.
показать весь комментарий
20.01.2021 08:53 Ответить
Можешь пожаловаться на меня)
показать весь комментарий
20.01.2021 09:11 Ответить
Да не конкуренция,а мусор на орбите!
Поинтересуйся,сколько будет летать железка недавно потерянная расеянами с МКС?!!
показать весь комментарий
20.01.2021 10:23 Ответить
Читай статью.
показать весь комментарий
20.01.2021 10:49 Ответить
У каждого свое мнение,основанное на обладании информацией.
показать весь комментарий
20.01.2021 20:10 Ответить
Колин Пауэлл № 2
показать весь комментарий
20.01.2021 07:54 Ответить
И поэтому на МКС вы любезно предоставляете мордве пользоваться унитазом и кормите ее своей едой.
показать весь комментарий
20.01.2021 08:13 Ответить
Может потому, что мордва любезно предоставляла США пользоваться ее двигателями) Глупо об этом спорить... но получается, что паны дерутся - у холопов чубы трещат?) не умно быть шавкой при слоне...
показать весь комментарий
09.03.2021 09:15 Ответить
РФ і Китай становлять серйозну і зростаючу загрозу інтересам США в космосі, - кандидат на пост глави Пентагону Остін - Цензор.НЕТ 4495
показать весь комментарий
20.01.2021 08:16 Ответить
Крыса Мавзолейная пужала радиоактивным пеплом....,Байден это помнит и может устроить РАБссии полную Хиросиму па самые Нагасаки...
показать весь комментарий
20.01.2021 08:23 Ответить
Логику я начал изучать в 10 лет,когда крысы Мавзолейные типа крутое дерьмо Сралина чЛенина...
показать весь комментарий
20.01.2021 08:39 Ответить
В ближайшие 10 лет пройдет полная перезагрузка войск США,флот к примеру переходит на флот малого но мобильного тоннажа и вооружений...,также будет уменьшено количество авианосцев,крейсеров и прочего хлама...
показать весь комментарий
20.01.2021 08:28 Ответить
Димка Рагозин в космосе не был,потому и залатал дырку на МКС скотчем... Хотя я изучая космические видосы пришел к выводу что в космосе не было ни одного чувака...
показать весь комментарий
20.01.2021 08:48 Ответить
... и чувихи. И дворняг Белки-Стрелки. А земля ваще плоская.
То, что ты изучал, это не космические видосы, это галлюцинации. Клей или дихлофос? Или, может, мухоморы? Изучатель, млять...
показать весь комментарий
20.01.2021 09:05 Ответить
не трогай его... это местный убогий)
показать весь комментарий
09.03.2021 09:18 Ответить
У рашки ракета дырявая, и космонавты голодные жрать просят- не дадите жрать , мы вас всех в ядерный пепел. Не надо дикарей кормить , пусть жрут друг друга.потом будут медали героя давать первым канибалам в космосе
показать весь комментарий
20.01.2021 16:35 Ответить
Россия в космосе уже давно импотент и никакой угрозы не представляет. Все говно от нее на земле.
показать весь комментарий
20.01.2021 09:14 Ответить
Представляет! Сколько ее говна на орбитах крутиться!
Вероятность столкновения возрастает с каждой потерянной железкой на орбите!
показать весь комментарий
20.01.2021 10:16 Ответить
Остина сенат не утвердит.В традициях США министром обороны должен быть гражданский,а не отставной генерал,хоть и африканец.Гражданские должны умерять аппетиты военных и контролировать моральный климат в войсках.
показать весь комментарий
20.01.2021 09:33 Ответить
Дійсно, рузьке - це реальна загроза в космічних справах. Жеруть багато, щоб нажертися наперед, а годувати їх доведеться американцям.
показать весь комментарий
20.01.2021 10:05 Ответить
Конечно угроза! Особенно раша.
Раша в космосе - хуже,чем придурок разбрасывающий кирпичи на скоростном автобане!
показать весь комментарий
20.01.2021 10:11 Ответить
Угроза в космосе - это мусор, которым космос захламили, в том числе и американцы
показать весь комментарий
20.01.2021 11:57 Ответить
 
 