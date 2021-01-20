РФ и Китай представляют серьезную и растущую угрозу интересам США в космосе, - кандидат на пост главы Пентагона Остин

Кандидат в министры обороны США Ллойд Остин считает, что Россия и Китай представляют угрозу интересам США в космосе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в ходе слушаний в сенате.

"Космос уже является ареной конкуренции великих держав. Деятельность Китая и России в космосе - серьезная и растущая угроза национальным интересам США в области безопасности", - заявил Остин.

По его словам, необходимо разрабатывать "глобальные нормы поведения" в космосе и сдерживать потенциальные угрозы.

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