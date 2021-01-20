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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки дважды нарушил режим

За прошедшие сутки, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, данным штаба, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК было сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки дважды нарушил режим тишины на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (26872) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4337
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20.01.2021 08:05
+3
це вони готуються до кацапської ліги смєха? відбір проходять ?
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20.01.2021 08:13
+3
93-тя "Холодний Яр" (-14)
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8564 Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6394
Ще й охрестили воїна...
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5480
..............................
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20.01.2021 08:50
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Спасибо коллективу ЦН, что информируете про войну . А то для "уставших от ваины"она закончилась и начались зеленые тарифы .
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20.01.2021 07:51 Ответить
Это ООС информирует.
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20.01.2021 08:52 Ответить
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4337
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20.01.2021 08:05 Ответить
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4839
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20.01.2021 08:09 Ответить
це вони готуються до кацапської ліги смєха? відбір проходять ?
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20.01.2021 08:13 Ответить
93-тя "Холодний Яр" (-14)
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8564 Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6394
Ще й охрестили воїна...
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5480
..............................
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20.01.2021 08:50 Ответить
 
 