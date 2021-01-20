Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, данным штаба, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
В районе населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК было сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.
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