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Новости Агрессия России против Украины
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Деятельность РФ в Черном море направлена на подрыв и дестабилизацию ситуации в Украине и в Грузии, - кандидат на пост главы Пентагона Остин

Деятельность РФ в Черном море направлена на подрыв и дестабилизацию ситуации в Украине и в Грузии, - кандидат на пост главы Пентагона Остин

Кандидат на пост главы Минобороны США Ллойд Остин считает, что действия России в Черном и восточной части Средиземного моря предпринимаются с тем, чтобы дестабилизировать Украину и Грузию, а также бросить вызов операциям США и их союзников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в письменных ответах Остина, опубликованных сенатским комитетом по делам вооруженных сил.

"Деятельность России в Черном море и восточной части Средиземного моря вероятно, направлена в том числе на поддержание ее продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации ситуации в Украине и в Грузии, а также на то, чтобы бросить вызов операциям США и союзников", - говорится в ответах Остина.

По его мнению, "силы США и НАТО в Черном море и восточном Средиземноморье являются ключевым фактором сдерживании российской агрессии".

Он отметил, что Пентагону и союзникам необходимо регулярно пересматривать свою стратегию в этом регионе.

Кроме того, Остин считает, что усилия США по оказанию помощи в области безопасности для наращивания потенциала вооруженных сил Украины должны оставаться приоритетными.

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"Я поддерживаю предоставление оружия для обеспечения Украины оружием, необходимым ей для самообороны. Украина также имеет критические потребности, не связанные с оружием, такие как защищенное коммуникационное оборудование, которое финансируется за счет Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI)", - отметил он.

Он добавил, что в случае своего утверждения на пост, продолжит оценивать необходимую помощь Украине и вносить соответствующие изменения.

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ВМФ РФ (180) Грузия (4499) Пентагон (1446) россия (95352) США (26381) Черное море (1472) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+7
Деятельность эрэф,как таковая направлена на дестабилизацию во всём мире. Ликвидировать.
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20.01.2021 07:57
+7
Деятельность РФ в Черном море направлена на подрыв и дестабилизацию ситуации в Украине и в Грузии, - кандидат на пост главы Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 246
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20.01.2021 08:07
+5
*********- это ********* , сэр ..
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20.01.2021 07:57
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*********- это ********* , сэр ..
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20.01.2021 07:57 Ответить
Так топіть мокшанський металолом. Металолом повинет лежати на складах, а не плавати по морях.
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20.01.2021 08:00 Ответить
На китайських складах пілприємств по виготовленню швайних голок.
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20.01.2021 09:13 Ответить
едрит твою !!!!
когда увидел фото этого "хлопца" - содрогнулся !
а я то ведь пиндосский порохобот....


а что будет с поплаченцами Дамбаса и их бабушками ?
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20.01.2021 15:52 Ответить
Деятельность эрэф,как таковая направлена на дестабилизацию во всём мире. Ликвидировать.
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20.01.2021 07:57 Ответить
Лавров обхезается сразу... ))
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20.01.2021 07:57 Ответить
РАБссию абижають все кому не лень с времен Чингисхана...
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20.01.2021 07:58 Ответить
Неправда! Чингисхан обижал не Россию, а Русь. А будущую Россию, тогда Московский улус Золотой орды создал и лелеял его внук Батый и она была форпостом Орды на границе с европейским славянским миром.
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20.01.2021 08:58 Ответить
Чингисхан и не догадывался о существовании мокшан в тайге
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20.01.2021 15:56 Ответить
Вчера в Украину прибыла первая партия товара из Пентагона...,на РАБссии радость...
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20.01.2021 08:02 Ответить
Нужно менять стратегию. Изоляция Макшании должна привести к самоликвидации макак макшанских. Запрет на торговлю, сообщение, связь.
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20.01.2021 08:03 Ответить
Ізолювати не вдасться. Зелене керівництво України цьому завадить, купуючи газ, вугілля та електроенергію. Для початку. І продаючи "Слуг урода", "Скотов", "Лигу смеха", та інший медіа шлак зЕзідента та його кварталу.
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20.01.2021 10:12 Ответить
Деятельность РФ в Черном море направлена на подрыв и дестабилизацию ситуации в Украине и в Грузии, - кандидат на пост главы Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 246
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20.01.2021 08:07 Ответить
Остин сказал, что кацапии место только у параши.
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20.01.2021 08:14 Ответить
Как же гавкать, нет угрозы не нужно НАТо, пиндосы......
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20.01.2021 08:16 Ответить
какой умный мужик !
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20.01.2021 08:17 Ответить
кстати это очередной вопиющий акт русофобии !
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20.01.2021 08:18 Ответить
100%...это ещё и пару скреп разогнет!
Нигер да ещё и пиндос...будет лупить ******** ссаными трусами по морде)
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20.01.2021 08:21 Ответить
Да еще и приговаривать "Жизнь чёрного имеет значение!"
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20.01.2021 09:10 Ответить
не только умный, но и страшный, что, согласитесь немаловажно для военного человека
один вид такого министра сделает его оппонента покладистей......
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20.01.2021 15:58 Ответить
Ну шо мокшы...докукарекались?
Дони уже нет!
Теперь ЧЕРНЫЙ ВЛАСТЕЛИН по полной займётся вашим тылом)
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20.01.2021 08:19 Ответить
Дуже обнадійливі для нас заяви нової американської влади.
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20.01.2021 08:34 Ответить
США и ВБ нам фактически с нуля построили морскую базу в Очакове....плюс Бердянск на подходе.!
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20.01.2021 08:42 Ответить
Ну так ще пан Байден заявляв що Україна буде пріоритетом США. а у трампофілів мізків нема
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20.01.2021 08:47 Ответить
Йов! Який моторошний вуйко, аби-с його лихий щезник вхопив(!), - навіть гледіти лячно - то як воно у нього в дупі чорно. Чи мо лукавий дідько йому у їдло гуталін підкладав? Воістину Писання провіщає - грядуть темнії часини.
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20.01.2021 09:21 Ответить
Для кацапів грядуть із гарантією.
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20.01.2021 09:29 Ответить
Слава Ісу(!). Плекаю надію, що нарешті здибався з високоосвіченим панотцем. Соромлюся гречно запитатися до вченого добродія, та, сподіваюся, вельмишановний мосьпане, Вашій моці до снаги розтлумачити, хто ж такі отой во кляті кацапи - це, часом, не невістка Пороха Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою «За возвращение Крыма»? Чи мо товарисч Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
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20.01.2021 10:41 Ответить
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20.01.2021 15:59 Ответить
О предстоящем "медведчучьем жесте гуманизма и милосердия". Информация от знакомого адвоката

Сейчас по камерам Донецкого СИЗО шныряют вербовщики. Предлагают сделки осуждённым по криминальным статьям (а по таким статьям проходят и женщины, и тяжело больные, и, между прочим, бывшие "герои ДНР", которые отличились в разбоях или грабежах).

Ставим, мол, вас, граждане, в список на освобождение и возвращение в Украину.

А в кульминационный момент вы официально заявляете: "Не хочу покидать пределы республики! Буду жить и работать здесь, на ее благо, все заблуждения - в прошлом!"

С украинской же стороны при обменах отказы возвращаться на оккупированные территории не раз случались? Конечно.

Кремль своим руководящим шавкам давал за это по шапке? Давал.

Ну и получите симметричный ответ!

Чтобы мы задумались: а стоит ли вообще требовать освобождения пленных и бороться за людей, поражённых "стокгольмским синдромом"?

С "синдромом" тоже не все линейно. Например, женщина с "политической" статьей. Взяли по доносу соседей, просто за разговоры - для массовости, для "обменного фонда".

У неё из всей семьи только старая мать и она, разумеется, готова подписать любые бумаги, дать любые обещания, только бы выпустили, не мучили. А уезжать из Донецка с нетранспортабельной матерью ей некуда...

Вот настоящая цель инициативы Медведчука - обесценить в наших глазах, оболгать тех патриотов, кто остаётся в подвалах. Деморализовать общественное мнение украинцев.
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20.01.2021 10:37 Ответить
Какая свежая мысль!
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20.01.2021 11:55 Ответить
100%
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20.01.2021 14:46 Ответить
 
 