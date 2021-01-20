Деятельность РФ в Черном море направлена на подрыв и дестабилизацию ситуации в Украине и в Грузии, - кандидат на пост главы Пентагона Остин
Кандидат на пост главы Минобороны США Ллойд Остин считает, что действия России в Черном и восточной части Средиземного моря предпринимаются с тем, чтобы дестабилизировать Украину и Грузию, а также бросить вызов операциям США и их союзников.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в письменных ответах Остина, опубликованных сенатским комитетом по делам вооруженных сил.
"Деятельность России в Черном море и восточной части Средиземного моря вероятно, направлена в том числе на поддержание ее продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации ситуации в Украине и в Грузии, а также на то, чтобы бросить вызов операциям США и союзников", - говорится в ответах Остина.
По его мнению, "силы США и НАТО в Черном море и восточном Средиземноморье являются ключевым фактором сдерживании российской агрессии".
Он отметил, что Пентагону и союзникам необходимо регулярно пересматривать свою стратегию в этом регионе.
Кроме того, Остин считает, что усилия США по оказанию помощи в области безопасности для наращивания потенциала вооруженных сил Украины должны оставаться приоритетными.
"Я поддерживаю предоставление оружия для обеспечения Украины оружием, необходимым ей для самообороны. Украина также имеет критические потребности, не связанные с оружием, такие как защищенное коммуникационное оборудование, которое финансируется за счет Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI)", - отметил он.
Он добавил, что в случае своего утверждения на пост, продолжит оценивать необходимую помощь Украине и вносить соответствующие изменения.
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когда увидел фото этого "хлопца" - содрогнулся !
а я то ведь пиндосский порохобот....
а что будет с поплаченцами Дамбаса и их бабушками ?
Нигер да ещё и пиндос...будет лупить ******** ссаными трусами по морде)
один вид такого министра сделает его оппонента покладистей......
Дони уже нет!
Теперь ЧЕРНЫЙ ВЛАСТЕЛИН по полной займётся вашим тылом)
Сейчас по камерам Донецкого СИЗО шныряют вербовщики. Предлагают сделки осуждённым по криминальным статьям (а по таким статьям проходят и женщины, и тяжело больные, и, между прочим, бывшие "герои ДНР", которые отличились в разбоях или грабежах).
Ставим, мол, вас, граждане, в список на освобождение и возвращение в Украину.
А в кульминационный момент вы официально заявляете: "Не хочу покидать пределы республики! Буду жить и работать здесь, на ее благо, все заблуждения - в прошлом!"
С украинской же стороны при обменах отказы возвращаться на оккупированные территории не раз случались? Конечно.
Кремль своим руководящим шавкам давал за это по шапке? Давал.
Ну и получите симметричный ответ!
Чтобы мы задумались: а стоит ли вообще требовать освобождения пленных и бороться за людей, поражённых "стокгольмским синдромом"?
С "синдромом" тоже не все линейно. Например, женщина с "политической" статьей. Взяли по доносу соседей, просто за разговоры - для массовости, для "обменного фонда".
У неё из всей семьи только старая мать и она, разумеется, готова подписать любые бумаги, дать любые обещания, только бы выпустили, не мучили. А уезжать из Донецка с нетранспортабельной матерью ей некуда...
Вот настоящая цель инициативы Медведчука - обесценить в наших глазах, оболгать тех патриотов, кто остаётся в подвалах. Деморализовать общественное мнение украинцев.