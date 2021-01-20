За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501
4 383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировані в Украине за минувшие сутки.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"4 383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 января 2021 года. В частности, заболел 161 ребенок и 239 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 011 человек;
летальных случаев - 212;
выздоровел - 14 501 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 45 790 (в том числе методом ПЦР - 26 792, методом ИФА - 18 998).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 172 038 человек;
выздоровели - 900 749 человек;
летальных случаев - 21 258;
проведено ПЦР-тестов - 6 009 914.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях", - рассказал Степанов.
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Фигасе. Ещё один стал виртуальным. Вот это зачистка.
На хрін ти тут в Україні сереш?
волшебная целительная сила лохдауна прям творит чудеса!))
какие цифры не нарисуешь во славу себе мудрому...
Похоже что масово уже не тестируют. Только тех, кого в больницу ложат
А зараз 4000 нових хворих за добу ... і теж 200 померлих в середньому.
Тільки дебіл не розуміє, що це елементарний розводняк.
"Чемпіонам по боротьбі з ковідом" щоби перемогти пандемію "треба просто перестати тестувати".
Мы тоже потребуем(секта борцов с масонами) - запереть всех по домам, дать по мешку гречки, а выпустить в июне и записать тех кто помер как - "подавился гречкой"
а в бюджет налоги будешь платить ты.
Я думая, что подобно моему соседу еще и получает компенсацию за коммуналку в размере 2300 грн.
Работа дураков любит, а зебилы умные.
Креативнинеко) Нужно Вам дожность какую-то выдать. Хоть посмеемся, а то от комика не дождешься.
О, яка "*******" тваринка...
А по друге з моєю роботою я хоч десять років можу висидіти у локдауні (працюю через Інтернет) А ви скільки зможете?
Ти не потрапляєш під жодну категорію, бо за що можна поважати самозакохану егоістку?
11788. И количество ПЦР уменьшилось в 2 раза с начала месяца. Интересно, эта ложь умышленная и целенаправленная ?
В министерстве здравоохранения сообщают о том, что начинают видеть первые признаки эффекта массовой вакцинации против коронавируса.
С момента начала кампании вакцинации прошло четыре с половиной недели.
В минздраве говорят о снижении количества тяжелобольных в возрастной категории старше 60 лет.
Вакцина снизила темп прироста количества тяжелобольных в этой категории. Прогноз темпа прироста, в соответствии с количеством зараженных оказался намного выше того, что регистрируется в реальности. Это - прямое следствие не жесткого карантина, но вакцинации, специфически предотвратившей распространение вируса в этой возрастной группе.
Але це не точно.
Готова щодня платити по 17000 грв аби тільки маску не одягати?
Ещё надо в магазинах и транспорте обязать ввести громкое оповещение о правилах ношения масок .
У половины посетителей маски не прикрывают нос ,тупость зашкаливает. Ни себя не
берегут ,ни других.
маски ,а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 в магазинах и
транспорте . Такая же мера начнёт действовать и в Австрии.
А зараз 4000 нових хворих за добу ... і теж 200 померлих в середньому.
Тільки дебіл не розуміє, що це елементарний розводняк.
"Чемпіонам по боротьбі з ковідом" щоби перемогти пандемію "треба просто перестати тестувати".
В Германии, к маю, примерно. Не считая пожилых людей, которых уже почти всех привили без очереди.
маски ,а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 в магазинах и
транспорте . Такая же мера начнёт действовать и в Австрии.