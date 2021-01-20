За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501

4 383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировані в Украине за минувшие сутки.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"4 383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 января 2021 года. В частности, заболел 161 ребенок и 239 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 011 человек;

летальных случаев - 212;

выздоровел - 14 501 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 45 790 (в том числе методом ПЦР - 26 792, методом ИФА - 18 998).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 172 038 человек;

выздоровели - 900 749 человек;

летальных случаев - 21 258;

проведено ПЦР-тестов - 6 009 914.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях", - рассказал Степанов.









