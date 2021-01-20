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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501

4 383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировані в Украине за минувшие сутки.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"4 383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 января 2021 года. В частности, заболел 161 ребенок и 239 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501 03госпитализированы - 2 011 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501 03летальных случаев - 212;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501 03выздоровел - 14 501 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501 03осуществлено тестирований за сутки - 45 790 (в том числе методом ПЦР - 26 792, методом ИФА - 18 998).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире из-за COVID-19 умерли 14,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 96,6 млн. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501 08заболели - 1 172 038 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501 08выздоровели - 900 749 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501 08летальных случаев - 21 258;

проведено ПЦР-тестов - 6 009 914.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501 10
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 212 человек, выявлены 4 383 новых случая, выздоровел - 14 501 12

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Насправді виявлено набагато більше. Ще повно моїх знайомих хворіло на короновірус, але їх ніхто в цю статистику не включив. Вимагаємо продовження локдауна до березня. Треба рівнятися на такі країни як Чехія і Великобританія, а не на Білорусію і Росію... Але Зеленському похе..р на те, що тільки офіційно в Україні за добу померлих а ж 212 людей. А цю статистику дали нам ручні і на 100 відсотків залежні від Зеленського і його клептоманів відомства.
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20.01.2021 08:39
+5
фигасе нация оздоравливается!)
волшебная целительная сила лохдауна прям творит чудеса!))
какие цифры не нарисуешь во славу себе мудрому...
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20.01.2021 08:38
+5
Майстри спорту по боротьбі з ковідом це не абищо.
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20.01.2021 08:40
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"Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов"
Фигасе. Ещё один стал виртуальным. Вот это зачистка.
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20.01.2021 08:26 Ответить
Зебіли, організовуйте мітинг за продовження локдауну.
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20.01.2021 08:27 Ответить
Дебіл - піди попрацюй добровольцем в інфекційки - і маски не одягай.
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20.01.2021 13:44 Ответить
Зебіл, нафіг воно мені потрібно. Я отримаю вакцину в Польші, а ти підтирай сраки в інфекціному відділені.
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20.01.2021 15:50 Ответить
Ну то пістуй в свою Польщу.
На хрін ти тут в Україні сереш?
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20.01.2021 16:03 Ответить
Зебіл, вдягни дешеву китайську маску, все одно тобі більше нічого в житті не світить.
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20.01.2021 16:29 Ответить
Зебіл - це ти, тупа зелена троляка, бо саме зелена пліснява організує кампанію короназаперечувачів в мережі, щоб уникнути відповідальності за повний провал зеленої влади у боротьбі з пандемією.
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20.01.2021 20:01 Ответить
фигасе нация оздоравливается!)
волшебная целительная сила лохдауна прям творит чудеса!))
какие цифры не нарисуешь во славу себе мудрому...
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20.01.2021 08:38 Ответить
Майстри спорту по боротьбі з ковідом це не абищо.
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20.01.2021 08:40 Ответить
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20.01.2021 08:48 Ответить
Умерших что-то сильно много. Как при 12к заболевших
Похоже что масово уже не тестируют. Только тех, кого в больницу ложат
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20.01.2021 11:20 Ответить
2 місяці тому було 16000 нових хворих за добу і 200 померлих в середньому.
А зараз 4000 нових хворих за добу ... і теж 200 померлих в середньому.
Тільки дебіл не розуміє, що це елементарний розводняк.
"Чемпіонам по боротьбі з ковідом" щоби перемогти пандемію "треба просто перестати тестувати".
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20.01.2021 13:43 Ответить
Насправді виявлено набагато більше. Ще повно моїх знайомих хворіло на короновірус, але їх ніхто в цю статистику не включив. Вимагаємо продовження локдауна до березня. Треба рівнятися на такі країни як Чехія і Великобританія, а не на Білорусію і Росію... Але Зеленському похе..р на те, що тільки офіційно в Україні за добу померлих а ж 212 людей. А цю статистику дали нам ручні і на 100 відсотків залежні від Зеленського і його клептоманів відомства.
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20.01.2021 08:39 Ответить
Кто требует? Лига свидетелей четырех досок?

Мы тоже потребуем(секта борцов с масонами) - запереть всех по домам, дать по мешку гречки, а выпустить в июне и записать тех кто помер как - "подавился гречкой"
а в бюджет налоги будешь платить ты.
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20.01.2021 08:46 Ответить
А что, думаешь она платит в бюджет налоги?
Я думая, что подобно моему соседу еще и получает компенсацию за коммуналку в размере 2300 грн.
Работа дураков любит, а зебилы умные.
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20.01.2021 08:50 Ответить
Я теж працюю, Але локдаун має бути для освіти, промисловість і торгівля хай працюють. Головне розповсюдження короновірусу йде через школи. Чи вам байдуже, що вмирають невинні люди, які б залишилися живими, при локдауну?
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20.01.2021 08:59 Ответить
Так вы не сказал шо надо школы закрыть(только школы), что конечно же правильно.
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20.01.2021 09:01 Ответить
"дать по мешку гречки, а выпустить в июне и записать тех кто помер как - "подавился гречкой""
Креативнинеко) Нужно Вам дожность какую-то выдать. Хоть посмеемся, а то от комика не дождешься.
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20.01.2021 12:17 Ответить
Девушка , садитесь на лохдаун хоть до березня , хоть до вересня. Вам никто не запрещает. Хорош писать всякий вздор от имени украинцев.
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20.01.2021 09:03 Ответить
Ок, коли ти чи твої близькі помруть від ускладнень короновірусу, або не матимуть чим заплатити за лікування від короновірусу, ми всі тут на цензорів дружно напишемо, що треба просто перестати хворіти... Пояснюю на пальцях, головне не твоя робота, головне це збереження життя людей!!! Чи ти думаєш, що всі мають Київські зарплати, щоб платити по 20-30 тис. на лікування? То я тобі відкрию очі! Багато людей живе на зарплату чистими по 5 тис. грн і пенсію в районі 2-3 тис. Коли такі люди хворіють, чому ти їм не допомагаєш купити ліки?
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20.01.2021 09:29 Ответить
Потому что, София я например уже год зарабатываю вдвое меньше , из-за лохдауна , который абсолютно так же уносит жизни людей, как и уносил до этого и еще с прибавкой от миллионов случаев самоубийств на фоне общей паники, безработицы и т.д. Почему Вы не думаете про этих людей, их семьи и их детей? За год такой скачек по самоубийствам, смертям вызванными нервным истощением и т.д. Вам значит что, на этих людей все равно, а на умерших от вируса -не в коем случае? Чего мы все как зомбаки сконцентрировались на одном святом Ковид мать его 19, будто больше ничего другого не существует?
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20.01.2021 09:48 Ответить
Суть в тому, що локдаун дає шанс вижити, адже замість того, щоб хворіло 5 млн. людей, захворіє лише умовно 1000 чоловік. І я наголошую, що на карантин має йти вся освіта, промисловість і торгівлю можна дозволити.
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20.01.2021 10:09 Ответить
І скільки у локдауні сидіти. Рік, два, три?
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20.01.2021 12:20 Ответить
Ти сирота? В тебе ані бабусь, ані батьків? Чи тобі на них настільки плювати, що нехай вони помирають аби ти собі ні в чому не відмовляла?
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20.01.2021 13:48 Ответить
Так скільки? Рік, два, три?
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20.01.2021 14:27 Ответить
Тобто якщо тобі скажуть посидіти ще місяць, то ти ще якось змилуєшся, а якщо скажуть рік, то тобі краще, щоб твої родичі одразу померли???
О, яка "*******" тваринка...
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20.01.2021 14:36 Ответить
По перше я з вами дітей не хрестила, тому попрошу не "тикати".
А по друге з моєю роботою я хоч десять років можу висидіти у локдауні (працюю через Інтернет) А ви скільки зможете?
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20.01.2021 15:04 Ответить
Мене змалку вчили звертатися на "Ви" до людей старшого віку та до незнайомих, що поводяться розважливо і заслуговують на повагу.
Ти не потрапляєш під жодну категорію, бо за що можна поважати самозакохану егоістку?
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20.01.2021 15:13 Ответить
А ти від чийого імені пишеш - ідіотів-плоскоземельців? Тебе офіційно обрали представником чи як?
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20.01.2021 13:58 Ответить
А не пошла бы ты куда подальше со своим лохдауном
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20.01.2021 10:24 Ответить
" 212 людей"-это говорит лишь о том,что 212 человек не смогли или не захотели "договориться" с врачами о правильной справке,без ковида. Договорившиеся могут нормально,без закрытого гроба, попрощаться с умершими. статистика до одного места. имеет значение,т.е. более менее честные цифры, только количество госпитализированных,а их каждый день полно.
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20.01.2021 11:23 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html?m=1
11788. И количество ПЦР уменьшилось в 2 раза с начала месяца. Интересно, эта ложь умышленная и целенаправленная ?
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20.01.2021 08:45 Ответить
Первые признаки эффекта вакцинации в Израиле

В министерстве здравоохранения сообщают о том, что начинают видеть первые признаки эффекта массовой вакцинации против коронавируса.

С момента начала кампании вакцинации прошло четыре с половиной недели.

В минздраве говорят о снижении количества тяжелобольных в возрастной категории старше 60 лет.

Вакцина снизила темп прироста количества тяжелобольных в этой категории. Прогноз темпа прироста, в соответствии с количеством зараженных оказался намного выше того, что регистрируется в реальности. Это - прямое следствие не жесткого карантина, но вакцинации, специфически предотвратившей распространение вируса в этой возрастной группе.
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20.01.2021 08:52 Ответить
Вакцину від СНІДУ, раку півстоліття винайти не можуть, а від невивченого COVIDу за півроку? Seriously?
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20.01.2021 12:23 Ответить
А вакцини від грипу кожен рік колють нові. І що це доводить?
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20.01.2021 13:50 Ответить
Ходять чутки, що вони ні фіга не допомагають.
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20.01.2021 14:30 Ответить
Ходять чутки, що і маски не допомагають, коли їх носять на підборідді, в кишені або в сумочці.
Але це не точно.
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20.01.2021 14:38 Ответить
Маски чудово допомагають уникнути штрафу на 17000 гривень!
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20.01.2021 15:06 Ответить
Ну то в чому проблема?
Готова щодня платити по 17000 грв аби тільки маску не одягати?
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20.01.2021 15:16 Ответить
Я вам школярка, щоб на понт вестись (ще й на такий недолугий до того ж)?
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20.01.2021 15:18 Ответить
За рівнем мислення - так, школярка.
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20.01.2021 15:21 Ответить
Най буде так, щоб ви могли спокійно спати
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20.01.2021 15:22 Ответить
Я бачу вас таки зачепила моя відповідь про вакцину в Ізраїлі. А ви самі вже вакцинувались? Чи ви як наші політики, скажете, що вже перехворіли і маєте антитіла?
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20.01.2021 15:21 Ответить
Я не депутат, не міністр і не чиновник. Тому мені ніхто підпільно пфайзер за 300 євро не пропонував. А вакціонуватися я згодний якісною вакциною (не "спутник" і не "сіновак").
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20.01.2021 15:28 Ответить
За 3000 євро звісно.
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20.01.2021 15:29 Ответить
Ну... Успіху вам (не сарказм)
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20.01.2021 15:39 Ответить
За добу через COVID-19 в Україні померли 212 осіб, виявлено 4383 нові випадки, видужали - 14 501 - Цензор.НЕТ 7698
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20.01.2021 08:54 Ответить
Комітет порятунку України у вигнанні пропонує невідкладно вжити заходи: 1.Введення комендантської години з 18.00 по 6.00. 2. Припинення роботи громадського транспорту. 3. Закриття продуктових магазинів, продукти видавати тільки по талонах раз на тиждень. 4. Замінити ненадійні китайські маски на промислові респіратори.
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20.01.2021 09:02 Ответить
Джек, у меня к Вам предложение , от которого Вы не сможете отказаться. Берите и выполняйте себе все эти пунктики хоть с сегодняшнего дня, а еще добавьте пункт 5 - отключить интернет, чтобы не писать подобный вздор .
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20.01.2021 09:10 Ответить
Інтернет потрібен для того, щоб кожні 15 хвилин пересилати світлини в контролюючі органи, що людина в масці. Це можна зробити пунктом 5.
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20.01.2021 09:15 Ответить
Джек, а уверены, что Вы- Джек? У Ким Чин Ына вроде брат сводный есть, русскоговорящий. Эт не Вы?
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20.01.2021 09:27 Ответить
Промышленные респираторы -это надёжная защита для одевшего.
Ещё надо в магазинах и транспорте обязать ввести громкое оповещение о правилах ношения масок .
У половины посетителей маски не прикрывают нос ,тупость зашкаливает. Ни себя не
берегут ,ни других.
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20.01.2021 09:20 Ответить
Интересненько Вы придумали. Вообще очень любопытно посмотреть на Вас в промышленном респираторе летом, в градусов эдак +30 .
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20.01.2021 09:31 Ответить
У промышленного респиратора на выдох просто клапан. Все капли с вирусней попрут окружающим.
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20.01.2021 10:23 Ответить
Але якщо навколо так само будуть в респіраторах, то їм це не зашкодить.
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20.01.2021 13:53 Ответить
На 40-50% ймовірність зараження підніме. Хіба це шкода?
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20.01.2021 14:06 Ответить
Власти Германии рассматривают возможность обязать жителей страны носить не просто
маски ,а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 в магазинах и
транспорте . Такая же мера начнёт действовать и в Австрии.
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20.01.2021 15:56 Ответить
Що за брехлива статистика?! Якщо помирають за 200, це біля 20000 тисяч нових випадків кожен день! Стебанов малює цифри, які вигідні йому, щоб втриматись у кріслі міністра. Нема віри зеленим ні на копійку!
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20.01.2021 10:53 Ответить
С каждым днем количество выздоровевших за сутки все увеличивается и увеличивается. Каждый день количество выздоровевших в несколько раз больше количества заболевших. Откуда эти выздоровевшие берутся если заболевают в 3-4 раза меньше чем выздоравливают? Так не может быть, нет причин для этого. Еще немного и количество больных будет уже отрицательным числом.
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20.01.2021 10:54 Ответить
2 місяці тому було 16000 нових хворих за добу і 200 померлих в середньому.
А зараз 4000 нових хворих за добу ... і теж 200 померлих в середньому.
Тільки дебіл не розуміє, що це елементарний розводняк.
"Чемпіонам по боротьбі з ковідом" щоби перемогти пандемію "треба просто перестати тестувати".
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20.01.2021 13:59 Ответить
В ЕС до июня-июля провакцинируют 70% населения.
В Германии, к маю, примерно. Не считая пожилых людей, которых уже почти всех привили без очереди.
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20.01.2021 15:19 Ответить
Маски, в транспорте и общ. местах -- только медицинские, класса FFP2 предписано носить. В интернете -- 6 евр. 10 шт. -- дешевле грибов...*)
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20.01.2021 15:26 Ответить
Власти Германии рассматривают возможность обязать жителей страны носить не просто
маски ,а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 в магазинах и
транспорте . Такая же мера начнёт действовать и в Австрии.
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20.01.2021 15:58 Ответить
А скафандри ще ні ?
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21.01.2021 02:05 Ответить
Согласно этой статистике, у нас смертность на уровне 5%, в то время как в мире 2%, выходит цыфры с потолка...
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20.01.2021 20:06 Ответить
1,8% если точнее. Посчитайте за весь период
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20.01.2021 21:23 Ответить
 
 