РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7474 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
722 12

За сутки в мире из-за COVID-19 умерли 14,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 96,6 млн. ИНФОГРАФИКА

За сутки в мире из-за COVID-19 умерли 14,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 96,6 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 20 января в мире зарегистрировали 585 749 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 675 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 96 625 827 случаев инфицирования, из них 585 749 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 065 698 человек, из них 14 675 за минувшие сутки.

За сутки в мире из-за COVID-19 умерли 14,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 96,6 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 69,2 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ ожидают, что в ближайшее время смертность от COVID-19 превысит 100 тыс. в неделю

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

За сутки в мире из-за COVID-19 умерли 14,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 96,6 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
совершенно верно, ну надо же как-то в стойле людей держать...
показать весь комментарий
20.01.2021 08:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чим далі тим страшніше.
показать весь комментарий
20.01.2021 08:38 Ответить
совершенно верно, ну надо же как-то в стойле людей держать...
показать весь комментарий
20.01.2021 08:40 Ответить
Мені цікаво куди зник поєдатєль зябліков, який казав те ж саме.
показать весь комментарий
20.01.2021 08:43 Ответить
Каждый следующий день всех нас приближает к смерти.
Так что, не нужно так волноваться.
показать весь комментарий
20.01.2021 08:41 Ответить
А шо Юлька каже з цього приводу? Мовчить?
показать весь комментарий
20.01.2021 09:30 Ответить
Дивись ПРЯМИЙ і знатимеш. Там у Вересня завжди є представники Батьківщини які озвучують її позицію.
показать весь комментарий
20.01.2021 09:38 Ответить
Не хочу взагалі тєлєк дивитись, коротко можеш їхню позицію описати? Шось не бачу, шоб вони сильно носилися с кисневими концентраторами, ШВЛ-ми, балонами і тестами.
показать весь комментарий
20.01.2021 09:45 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2021 08:40 Ответить
За добу у світі через COVID-19 померли 14,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 96,6 млн - Цензор.НЕТ 3784
показать весь комментарий
20.01.2021 09:06 Ответить
Переходим с масок на паранджу Гюльчатай и Мир спасен... В Чехии к примеру штраф 100 баксов на первый раз без маски....
показать весь комментарий
20.01.2021 08:44 Ответить
Лаборатории вирусологии по всему миру работают - что они там колдуют ? Свиной грип , птичий грипп, ковид .
пора запретить лаборатории
показать весь комментарий
20.01.2021 09:03 Ответить
😀😀😀

Разговор двух генетиков:
- Ну как там ваша новая картошка? Ну та, что с генетическими модификациями? На мой взгляд, фигня полная!
- Тише, ведь она услышать может!
показать весь комментарий
20.01.2021 09:03 Ответить
 
 