За сутки в мире из-за COVID-19 умерли 14,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 96,6 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 20 января в мире зарегистрировали 585 749 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 675 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 96 625 827 случаев инфицирования, из них 585 749 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 065 698 человек, из них 14 675 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 69,2 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.
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Так что, не нужно так волноваться.
пора запретить лаборатории
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- Ну как там ваша новая картошка? Ну та, что с генетическими модификациями? На мой взгляд, фигня полная!
- Тише, ведь она услышать может!