США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" "Фортуна" и его владельца
"Северный Поток-2" угрожает жизненно важным национальным интересам США и Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине в Facebook.
"Соединенные Штаты ввели санкции против российской компании KVT-RUS и ее судна Фортуна", - сказано в сообщении.
"Мы и в дальнейшем поддерживаем энергетическую безопасность Украины и блокируем попытки России использовать энергетику для осуществления преступного влияния", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее германская Handelsblatt сообщила, что американское посольство в Берлине проинформировало германские власти о том, что США планируют во вторник ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-РУС"
"Газпром" (MOEX: GAZP) решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).
В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.
С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоне Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из германского порта Висмар, но спустя день пути остановилась на рейде порта Росток.
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але тут іще й русский след