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США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" "Фортуна" и его владельца

США ввели санкции против трубоукладчика

"Северный Поток-2" угрожает жизненно важным национальным интересам США и Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине в Facebook.

"Соединенные Штаты ввели санкции против российской компании KVT-RUS и ее судна Фортуна", - сказано в сообщении.

"Мы и в дальнейшем поддерживаем энергетическую безопасность Украины и блокируем попытки России использовать энергетику для осуществления преступного влияния", - подчеркнули в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия о планах США наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток-2": Сожалеем и принимаем к сведению

Напомним, ранее германская Handelsblatt сообщила, что американское посольство в Берлине проинформировало германские власти о том, что США планируют во вторник ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-РУС"

"Газпром" (MOEX: GAZP) решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоне Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из германского порта Висмар, но спустя день пути остановилась на рейде порта Росток.

США ввели санкции против трубоукладчика Северного потока-2 Фортуна и его владельца 01

санкции (11254) США (26381) Северный поток (1449) Помпео (340)


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Топ комментарии
+8
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" "Фортуна" и его владельца - Цензор.НЕТ 9663
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20.01.2021 09:15
+3
Як то кажуть--Бобік здох.
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20.01.2021 09:11
+3
Ну за это надо поблагодарить 73% ЗЕбилов, намазуйТЕ!
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20.01.2021 09:49
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Як то кажуть--Бобік здох.
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20.01.2021 09:11 Ответить
Процентів на 90 , на цей час ... Подивимось тепер на дії Байдена ,, якщо він не передумає , і залишить хоча б ті санкції які вже є , можна буде твердо говорити про 100% .
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20.01.2021 09:19 Ответить
Це не надовго, ось побачиш, Бідон все скасує.
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20.01.2021 09:20 Ответить
Судя по его настроению, не только не скасуе, а еще и добавит
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20.01.2021 10:04 Ответить
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" "Фортуна" и его владельца - Цензор.НЕТ 9663
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20.01.2021 09:15 Ответить
алилилуйя, алилуйя.....

Алилуя. Заслужена академічна капела України «Трембіта»

https://www.youtube.com/watch?v=0ji7-NyLXE8
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20.01.2021 15:45 Ответить
кацапы и их прислужники вдули денег и стараний в проэкт - а их взяли и нагнули на завершающей фазе))))
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20.01.2021 09:15 Ответить
Спасибо 73%
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20.01.2021 10:06 Ответить
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" "Фортуна" и его владельца - Цензор.НЕТ 8716
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20.01.2021 09:16 Ответить
США запровадили санкції проти трубоукладача "Північного потоку-2" "Фортуна" і його власника - Цензор.НЕТ 2581
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20.01.2021 09:22 Ответить
вже була і знову фортуна...писали жеж, що не схожа...
але тут іще й русский след
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20.01.2021 09:39 Ответить
Даже заморозка проекта, например на 5 лет, лишает лишнехромосомных денежных потоков в будущем, а это прекрасно! Сейчас самое время додушивать кацапню, чтобы у них голодные бунты начались
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20.01.2021 09:41 Ответить
Ну за это надо поблагодарить 73% ЗЕбилов, намазуйТЕ!
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20.01.2021 09:49 Ответить
Фортуне не подФОРТИЛО)))
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20.01.2021 10:34 Ответить
Я думаю, что отложив строительство, Раша тупо натравливает ФРГ на США. Для ФРГ СП-2 жизненно необходим, поэтому они и кричат, а Раша бормочет: "да, наверно будем прекращать строить", еще больше их накаляя. Санкции уже введены, Раша ничего не теряет.
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20.01.2021 14:52 Ответить
Росія просто купує німецьких високопосадовців майбутніми після відставки посадами в газпромі та роснєфті із захмарними зарплатами.
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20.01.2021 17:31 Ответить
 
 