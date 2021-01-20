США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" "Фортуна" и его владельца

"Северный Поток-2" угрожает жизненно важным национальным интересам США и Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине в Facebook.

"Соединенные Штаты ввели санкции против российской компании KVT-RUS и ее судна Фортуна", - сказано в сообщении.

"Мы и в дальнейшем поддерживаем энергетическую безопасность Украины и блокируем попытки России использовать энергетику для осуществления преступного влияния", - подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, ранее германская Handelsblatt сообщила, что американское посольство в Берлине проинформировало германские власти о том, что США планируют во вторник ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-РУС"

"Газпром" (MOEX: GAZP) решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоне Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из германского порта Висмар, но спустя день пути остановилась на рейде порта Росток.