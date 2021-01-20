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Новости Агрессия России против Украины
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Навальный выступает против Путина, а не против монархической системы власти в РФ, - Безсмертный

Навальный выступает против Путина, а не против монархической системы власти в РФ, - Безсмертный

Политика Кремля никогда не была, не является и не будет дружественной по отношению к Украине. И любой из российских политических лидеров тест на Донбасс и Крым не пройдет.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии экс-посол Украины в Беларуси, экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Безсмертный.

"Казус Навального надо оценивать с трех позиций. Первая: интересов Украины. Вторая: ситуации в РФ. Третья: международной безопасности. Россия - географически сосед Украины, поэтому мы должны тщательно отслеживать все события, особенно политические. Россия выбрала свой путь и свою политику, Навальный - это лишь часть этого мировоззрения. Политика Кремля никогда не была, не является и не будет дружественной по отношению к Украине. И любой из политических лидеров тест на Донбасс и Крым не пройдет. Вспомните Ходорковского, которым так восхищались прогрессивные украинцы. Каждый, кто ездит в Москву и даже рассматривает "мир в глазах Путина", должен понимать философию "русского мира" и ее имперские наклонности", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращение Навального - начало кампании по выборам Госдумы, - Луценко

"Кем бы ни был Навальный, все, что делает российская власть по отношению к нему, является нарушением основ прав человека. Навальный выступает против Путина, а не против монархической системы власти в РФ. Поэтому выяснение их отношений превратилось в сплошное сведения счетов. Убийство Немцова, отравления и арест Навального, аннексия Крыма и война на Донбассе - это проявления деспотического характера Путина. Права человека - это та сфера, которая требует резкой реакции цивилизованного мира. Украина, Европа, мир должны объединиться и усиливать давление на Россию, в том числе - санкционное. Украина должна инициировать и координировать санкционные действия против кремлевского режима в Беларуси. В конце концов надо осознать, что никаких разговоров о восстановлении энерго- и газоснабжения - даже речи быть не может. Необходимо отказаться и от сотрудничества в оборонном комплексе. Как понимать, что на 7-м году войны мы врагу продаем определенные компоненты вооружения ?! А Кремль в это время выталкивает Украину с рынков вооружений", - добавил Безсмертный.

"Алексей Навальный - мужественный человек, который объявила войну Путину. Но создается впечатление, что он - одиночка на вражеском поле. Его возвращение домой - это шаг отчаяния, но он не в силах изменить Россию. Ее кремлевско-имперская суть: убить, травить, захватить, аннексировать, породить пламя войны по всему миру. И такая политика воспринимается большинством россиян. Поэтому смерти инакомыслящих так легко сходят с рук Путину. Не хочется видеть в лице Навального судьбу Немцова. Мир должен проснуться и действовать, а не мягкими фразами предостерегать и предупреждать убийц", - резюмировал он.

Более подробно читайте в статье Евгения Кузьменко "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Автор: 

Безсмертный (355) путин (31203) россия (95352) Навальный (855)


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Топ комментарии
+15
Я ... не здивуюсь, якщо це так.
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20.01.2021 09:18
+13
Да чей бы он ни был - он все равно враг.

Тебе не пофиг, кто именно будет руководить войной с Украиной?
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20.01.2021 09:24
+12
Всі лапті однакові і верещать кримнаш.
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20.01.2021 09:13
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Навальный выступает против Путина, а не против монархической системы власти в РФ, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 9028
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20.01.2021 09:08 Ответить
Хто така путіна?
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20.01.2021 09:29 Ответить
Кстате єтот хрен с горы назвал меня кремлеботом, а сам имя презедента рф написал с бааальшой буквы П. уважает наверное
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20.01.2021 09:35 Ответить
Сегодня...

Один из ПУКиных опять ныряли в Басейн , а-ля Зимняя прорубь ..

Но на сей раз..

Нет тебе никаких Амфор , ни щук не находил..

.

. правда в труселях Анального ,- мол никакого новичка не было ,

вот смотрите-- сам ношу..

.

Это какая-то странная примета....

.

Без Амфорных ПОБЕД , а с ТРУСливыми оправданиями...

.

.

.!!!!
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20.01.2021 09:09 Ответить
Навальний виступає проти Путіна, а не проти монархічної системи влади в РФ, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6577
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20.01.2021 09:22 Ответить
Ау, кто там кричал, что Навальный - проект Кремля? Ваш выход.
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20.01.2021 09:11 Ответить
Я ... не здивуюсь, якщо це так.
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20.01.2021 09:18 Ответить
А что нет?что то с Немцовым не долго пуйло носилось -пристрелили и дело с концом...
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20.01.2021 09:23 Ответить
Так кремлеботи і кричали
В Ютубі вони кривою українською мовою пробуть писати, що підтримують путіна і рашку. Наприклад, на каналі Чечериной.
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20.01.2021 09:24 Ответить
Да чей бы он ни был - он все равно враг.

Тебе не пофиг, кто именно будет руководить войной с Украиной?
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20.01.2021 09:24 Ответить
они надеются,что кацапы бывают хорошие или плохие)их история не учит...
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20.01.2021 09:28 Ответить
Ты не понял.

Навальный не против войны с Украиной, не против Крымнаша, не против тюрем, не против вяличия империи. Он против лично *****.

А вобще в самой Роисе этих "опозиционеров" по-жизни называют "норковыми" потому, что они на прикорме и коротком поводке у Кремля.
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20.01.2021 09:29 Ответить
Навальный ОДИН раз высказался о Крыме (это отдельная тема). А можешь обосновать что он, как ты утверждаешь: "не против войны с Украиной", "не против тюрем", "не против вяличия империи"?
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20.01.2021 10:12 Ответить
Легко.

Аннексию Крыма он поддержал. Войну с Украиной он поддержал. Войну с Грузией он поддержал.
Навальный националист-имперец и сторонник сильной Роиси.
А значит тюрьмы в его понимании обязательны для уничтожения тенденций разделения Роиси на автономии. Или ты думаешь, что имперец будет уговаривать не отделяться от Роиси Татарстан, Чечню, Дагестан, Сибирь и пр.?

Нет у имперцев других методов управления, кроме репрессий.

Навальный - хорошо для Роиси в плане смены вывески и снятия санкций.
Навальный - плохо для Украины потому, что под новую вывеску снимут санкции, а суть Роиси останется та же.

И вобще то, что хорошо для Роиси, плохо для Украины. Потому, что Роися враг и будет врагом пока будет существовать.
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20.01.2021 10:51 Ответить
Насчет точных цитат Навального по поводу агрессии Роиси - гугл в помощь.

Там полно его высказываний насчет депортации грузин из Роиси, блокады Грузии, помощи сепаратистам и пр.
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20.01.2021 10:52 Ответить
Стоп, стоп, стоп. Не съезжай с темы. Причем тут Грузия, Чечня и пр. Ты сказал конкретно: "не против войны с Украиной", "не против тюрем", "не против вяличия империи". Обоснование - это не твои рассуждения на тему, а конкретные цитаты Навального. Съезд "гугл в помощь" - стандартный съезд "******** и в кусты". Надеюсь ты не из этих.
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20.01.2021 10:59 Ответить
Притом, что Навальный - российский шовинист.
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20.01.2021 11:03 Ответить
На, мудило, конкретные слова про войну и роль Роиси в ней словами Навального:

Конечно ни о каких дополнительных русских сухопутных войсках в ЮО речи сейчас идти не может. Но Россия должна предпринять следующие шаги (как минимум):
1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).
2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.
3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.
4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.
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20.01.2021 11:04 Ответить
Опять жиденько обкакался. Ты же говорил "не против войны с Украиной". Причем тут Грузия? Мы о Грузии не говорили.
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20.01.2021 11:08 Ответить
А в чем разница?

Мне пофиг о чем говорит ватник. Главное, что ты за примирение с врагом. А значит и ты враг.
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20.01.2021 11:17 Ответить
"Примирение с врагом" - это твои слова, а не мои. Так кто из нас ватник?
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20.01.2021 11:20 Ответить
Навальний виступає проти Путіна, а не проти монархічної системи влади в РФ, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2569

Я бы многое простил https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD Путину , если бы он был русским Ли Куан Ю (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 сингапурский политик, первый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0 премьер-министр Республики Сингапур , один из создателей сингапурского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE экономического чуда »). Да, он установил бы тоталитарную политику, но при этом гонял бы жуликов. Но Путин не может стать русским Ли Куан Ю. Он даже не может стать русским https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Лукашенко .

Мне кажется, у Путина есть идеологическое обоснование того, что они делают. Коррумпированы все, но мы - патриоты. Мы выиграли Олимпиаду, мы поем «С чего начинается родина», и под песню «Господа офицеры» мы всегда встаем.



Я за ассимиляцию, а не за депортацию. Если ты хочешь жить здесь - будь русским. Если ребенок вырос в России, зачем ему быть таджиком? Пусть в буквальном смысле становятся русскими. Ведь, приезжая в Америку, люди по большей части становятся американцами.



Те вещи, которые я не могу контролировать, я предпочитаю игнорировать.
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20.01.2021 11:15 Ответить
у Кремля много башен, а ***** ослаб.
- доходяга он, 'промахнулся акела' много раз.
- санкции душат башни, мочат *****.

- та же гэбня там в контрах др.другу - фсб-гру
и навальный для них - таран, ледокол и пр.
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20.01.2021 09:30 Ответить
Це різні сорти імперців, тобто, наших ворогів. Не здивуюся, якщо )(уйло і Навальний знають спільну мову за формулою "я устал.." в обмін на гарантії безпеки
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20.01.2021 09:54 Ответить
Я кричал и готов повторить
Расейских охлос устал от Путина и хочет перемен - им их дают в виде Навального. Вся эта лажа и криворукость спецслужб обычная постановка. Они конечно гении, но и не такие идиоты. Хотели бы убить - убили бы и не парились. Достаточно посмотреть как разделались с Немцовым, который кстати был против аннексии Крыма и войны на Донбассе, на несколько неудачных "покушений" растягивать не стали!
Навальный - это Путин 2.0 и весь этот цирк - процесс контролируемой передачи власти!
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20.01.2021 10:01 Ответить
Думаю и "Новичком" его не травили, дали какой то препарат для блевания и все....а непосредственно перед оправкой в Шарите, уже дали "Новичка" в минимальной безопасной концентрации - только чтобы он обнаружился как "след" в крови
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20.01.2021 10:05 Ответить
Всі лапті однакові і верещать кримнаш.
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20.01.2021 09:13 Ответить
Всі олігархи одинакові, що Ахметов що Порошенко.
Як тобі таке твердження?
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20.01.2021 09:25 Ответить
Никак,потому что ты не знаешь значения слова "олигарх "
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20.01.2021 09:29 Ответить
Він мабуть плутає "олігарх" з "олігофрен"
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20.01.2021 09:32 Ответить
Тот же ахметка,кто угодно ,но не олигофрен...Олигофрены и кретины-это те,кто в воюющей стране,с кризисной экономикой,за "рассмеши комика" и "лигу смеха "голосовали
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20.01.2021 09:38 Ответить
Слава Богу Зеленський та Вєрка Сердючка не олігархи.
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20.01.2021 14:46 Ответить
"Политика Кремля никогда не была, не является и не будет дружественной по отношению к Украин" - мягко и дипломатично....првильно будет - кремль был, есть и будет самым большим и кровожадным врагом Украны и украинцев. Исходя из этого и должна строиться политика в отношении кремлевской Орды.
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20.01.2021 09:18 Ответить
Українці не будуть відноситись до паРАші як до країни до повного розвалу цієї псевдоімперії.
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20.01.2021 09:22 Ответить
Путін - упирь.
Прибрати його - це вже перемога.
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20.01.2021 09:26 Ответить
Честно говоря, мне не очень понятно единственное: зачем??? Вот непонятно мне- зачем влезли в эту сомнительную грызню по поводу Навального? Этот чертик- странный какой-то. История с отравлением- странная от начала и до конца! Это бред какой-то. Потому, вопрос мой остаётся: зачем???
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20.01.2021 09:18 Ответить
Можеш объяснить почему отравление Навального бред?
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20.01.2021 09:26 Ответить
А просто всё: если бы его даже я травил, то он бы уже в могилке валялся. Это- с гарантией. Ибо, если я что-то делаю, то я делаю это хорошо. Или- отлично.
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20.01.2021 09:28 Ответить
А не допускает возможность что они не рассчитали дозировку чуть больше умрет сразу,меньше вообще не умрет. Плюс хотели что бы неосталось следов в крови.
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20.01.2021 09:32 Ответить
Не допускаю! Исключаю, на все 300%. Так не могло статься, ни в коем варианте. Но... так таки сталось.
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20.01.2021 09:33 Ответить
Да любители солсберецких шпилей подтверждают насколько непросто рассчитать дозу.
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20.01.2021 09:36 Ответить
Мне даже не хочется продолжать. Всё- тотальный бред, рассчитанный на идиотов. Сволочи, невинного кота убили!
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20.01.2021 09:38 Ответить
Путин сказал то же самое - хотели бы, убили...
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20.01.2021 09:55 Ответить
Для чого ти так багато дивишся російських говноканалів? чи ти казачок, засланий на цензор лічно тов. )(уйлом?
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20.01.2021 09:58 Ответить
это не сомнительная грызня по поводу навального, это шанс для дополнительных санкций Европы и Америки в отношении кремлевской Орды. а навальный нам больше и нах. не нужен.
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20.01.2021 09:41 Ответить
Так это и так очевидно, санкции дополнительные непременны. Это даже мертвому коту Скрыпалей понятно.
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20.01.2021 09:42 Ответить
и за кота санкций добавить...
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20.01.2021 09:44 Ответить
Навальный урод тот еще, например во время войны в Грузии он всячески поддерживал российскую агрессию, называл грузин грызунами и предлагал их депортировать из страны.
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20.01.2021 09:19 Ответить
факти де?
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20.01.2021 09:26 Ответить
Конечно ни о каких дополнительных русских сухопутных войсках в ЮО речи сейчас идти не может. Но Россия должна предпринять следующие шаги (как минимум):
1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).
2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.
3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.
4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.
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20.01.2021 09:35 Ответить
Навальный тот же враг,как и все кацапье,а пуйло и ко тупо маньяки кровавосовковые,как и все кацапье-это всем нормальным людям понятно
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20.01.2021 09:19 Ответить
А я вот за то чтобы они там резали друг друга как в гражданскую,и от нас отвалили.
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20.01.2021 09:28 Ответить
Головне вчасно відскочити від цієї вигрібної ями, коли вона почне руйнуватися, щоб нас на обляпало фекаліями.
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20.01.2021 10:01 Ответить
Ніякої в ерефії опозиції немає. Це Вова піариться. Навальний Фбшний позиціонер. Він не далеко пішов від Пу.
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20.01.2021 09:20 Ответить
вася, ти дурак?
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20.01.2021 09:27 Ответить
Треба уточняти: ніякої політичної опозиції немає. Це два сорти імперського нацистського лайна, одне з яких хоче (поки не прийде до влади) рядитися в біле пальто
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20.01.2021 10:04 Ответить
Даже если и будет этот навальный презом расейки, никаких улучшений со стороны расейки по отношению к Украине не будет. Для этого необходимо изменить менталитет в расеян, что как известно в один миг, а тем более с избранием нового вождя, не происходит.
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20.01.2021 09:20 Ответить
Кем-кем??? Навальный??? Презом рассейки??? Не будет.
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20.01.2021 09:22 Ответить
"Никогда не говори "Никогда""©
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20.01.2021 10:11 Ответить
А Кива может стать Президентом Украины?
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20.01.2021 15:22 Ответить
Может быть хуже. В отличие от Плешивого, Навальный не трус и может для завоевания популярности среди быдла, затеять кровавую военную авантюру.
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20.01.2021 09:23 Ответить
Або ж навпаки - віддасть нам Донбасс і почне ламатися як дівка з приводу Криму. Це все-рівно краще ніж зараз.
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20.01.2021 09:28 Ответить
повернути нам домбас це найпідступніша дія, в теперішній українській політичній ситуації. прикол в тому що це можуть зробити перед наступними виборами. зєзєзєнт-пабідітєль матиме підтримку на рівні 2019 року. А вже після почнеться лютєйший треш. гівнидло буде сидіти і далі постити відосики, поки банди з ордилососа будуть вільно гастролювати по всій країні і безкарно підбурювати на нові бунти.
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20.01.2021 09:34 Ответить
Я б уточнив: не підбурювати на бунти, а винищувати українців, яке вже зараз розпочалося.
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20.01.2021 10:07 Ответить
так, звичайно. Ця ж війна на бамбасі це прикриття для винищення українців.
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20.01.2021 10:11 Ответить
Сегодня, по поводу инаугурации Байдена, путин в бункере будет хныкать и топать ножками, а его верная челядь будет рыдать, рвать на себе волосы и биться лбом оземь, как чучхэйцы во время похорон Ким Чен Ира.
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20.01.2021 09:21 Ответить
Україна не воює з путіним, Україна не воює навіть з кремлем. Україна воює з російським народом.
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20.01.2021 09:28 Ответить
Так пусть пуйло с ********** самолично приезжает воевать,вместо рюзге народа-тогда и эти упыри свое получат
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20.01.2021 09:33 Ответить
так кацапи і приїздять, кацапи підтримують хvйло в його агресивних діях щодо України. Немає ніякого гарного кацапа для українців. Можливо окрім тих які руйнують ******* московію. Але я про них нічого не знаю
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20.01.2021 09:37 Ответить
Мордор має буди зруйнований. Вщент.
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20.01.2021 09:31 Ответить
Ага логика ясна, типа пусть остаётся путин и дальше. (или медведев а путин премьер). Да нет чувак, при всём раскладе навальный демократ а не сапог кгбешный. Да косяков будет дохрена. Но скорее он развалит рашку как горбачёв и все шо городил путин напрасно.
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20.01.2021 09:35 Ответить
а в чому він демократ? він побудував тоталітарну секту імені самого себе - він лєнін.
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20.01.2021 09:39 Ответить
Навальный такой же гребаный имперец. Демократ из него такой же, как из *****.

Вот, например, его реакция на войну с Грузией в 2008 году:
Конечно ни о каких дополнительных русских сухопутных войсках в ЮО речи сейчас идти не может. Но Россия должна предпринять следующие шаги (как минимум):
1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).
2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.
3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.
4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.
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20.01.2021 09:41 Ответить
Демократія рос. ліберала закінчується там, де виникає українське питання. Істина, яка підтверджена багато разів.
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20.01.2021 10:10 Ответить
Шо Пыня, шо Навальный - два сапога пара! Казламордые сами по себе не люди
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20.01.2021 09:35 Ответить
не зовсім - пиня - цар, навальне - лєнін.
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20.01.2021 09:40 Ответить
Враг моего врага -мой союзник до победы над врагом.Козаки заключали договоры и с Портой ,и с Польшей и с Францией и Ордой ,к сожалению.
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20.01.2021 09:38 Ответить
а чому "к сожалєнію"?
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20.01.2021 09:41 Ответить
Украине становилось лучше, когда на Роисе менялись цари?
Украине стало лучше, когда в Роисе победили большевики в 1917-м?

Украине стало лучше только тогда, когда развалился СССР. Так что пока не развалится Роися, пофиг, кто там у руля.

Навальный - такой же враг Украины, как и любой росиянин.
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20.01.2021 09:44 Ответить
Надо быть реалистом.Ставить Реальные задачи,а не прожектёрствовать.Реально задавить финансово главарей 5 й колонны в Украине.Нивелировать их влияние в Украине на уровень дна Черного моря.Сейчас реально снять охрану с КС и запустить туда ПС,С -14.И проштамповать все нужные Украине законы.Тоже и с другими Судами.Кровавый Пастор так и выбивал нужные законы.Я ему очень благодарен.
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20.01.2021 10:07 Ответить
Хто це буде робити, невже ваЗЕлін? а зрозумів: нехай пасіонарії підставляються під кулі, а потім прийде бидло "какая разніца, аби не Порошенко" і знову виберуть верховним головнокомандувачем чергове Сцикло
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20.01.2021 10:14 Ответить
Китай... Этот сучий Китай, с его претензиями на территории России, путает все планы. Думаю, шо амеры бздят раздробить Россию на отдельные государства именно из-за претензий Поднебесной. А дробить нужно обязательно, иначе все пойдет по накатанному сценарию: пестец Путину - Перезагрузка отношений - Помощь США и Европы - Поднятие с колен - Оборзение - И все по новой.
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20.01.2021 09:54 Ответить
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZUXFHlCSi8aAeStJz_Ulrx9WXnc7aADVLgiBjca5zBqFmFT3CAcFHyiYFh254W_uz1HubmDDmCmqVMKf2s_mweS9VDxvdjjlbYc5HHMOhjjhgEEkzjn_Dobp3F7ZVnuUcA&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3197067613726783?__cft__[0]=AZUXFHlCSi8aAeStJz_Ulrx9WXnc7aADVLgiBjca5zBqFmFT3CAcFHyiYFh254W_uz1HubmDDmCmqVMKf2s_mweS9VDxvdjjlbYc5HHMOhjjhgEEkzjn_Dobp3F7ZVnuUcA&__tn__=%2CO%2CP-R 18 січня о 14:24 ·

Я понимаю, Навальный в России. Но когда Навальным забита и вся украинская лента...

Как вы за*бали.
Сча, на России, наконец, новый добрый царь придет, и Крым вам вернет, и в попку расцелует. И побегут пони по радугам. Да.
Ничему триста лет так и не научили?
Вы уж определитесь на седьмом году то - малоросы вы или украинцы. Как и не уезжал. Это Крещатик или Подольск?
Вы чего туда в каждый рот-то смотрите постоянно?
Навальный, Жванецкий, Херецкий.
Шею свернете.

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20.01.2021 10:04 Ответить
Железобетонная логика. Вообще слишком много у нас внимания этому ФСБшному проекту.
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20.01.2021 10:18 Ответить
Безсмертный прав. Путин готовит блесну, которую должен заглотнуть мудрый народ Московии. У него же получилось с Гадей для украинского народа. Получится и с Навальным.
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20.01.2021 10:19 Ответить
он хйулом номер два будетфакт.если все это игра кацапская
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20.01.2021 10:20 Ответить
Найбільша проблема для України не путін. І не навальний. Найбільша проблема - п'ята скрєпа. Українські мишебратья.
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20.01.2021 10:32 Ответить
bigdan - про новый фильм-расследование от 19января21

Навальный влупил по Путину
https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html Не знаю, какими будут последствия. Но в этой схватке двух йокодзун главное, чтобы России на какое-то время стало не до Украины



Гэбнявые башни устали от санкций и мочат ***** навальным тараном.
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20.01.2021 11:01 Ответить
Самая большая проблема для Украины не путины-навальные, а клоуны 95-квартала
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20.01.2021 12:21 Ответить
Навальний - москаль. Отже, притомним бути не може.
Гризуться лаптєногі виродки між собою - на здоров'я! Чим більше їх поляже в ході тої "національної розваги", тим менше роботи буде нашим військовим.
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20.01.2021 12:39 Ответить
Если бы Навальный знал, что его хотят убрать, то не вернулся бы назад в рашу. Это всё дешёвый цирк для лохов.
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20.01.2021 12:41 Ответить
От казачка большей пользы и не ждём.
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21.01.2021 22:39 Ответить
 
 