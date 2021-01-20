Навальный выступает против Путина, а не против монархической системы власти в РФ, - Безсмертный
Политика Кремля никогда не была, не является и не будет дружественной по отношению к Украине. И любой из российских политических лидеров тест на Донбасс и Крым не пройдет.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии экс-посол Украины в Беларуси, экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Безсмертный.
"Казус Навального надо оценивать с трех позиций. Первая: интересов Украины. Вторая: ситуации в РФ. Третья: международной безопасности. Россия - географически сосед Украины, поэтому мы должны тщательно отслеживать все события, особенно политические. Россия выбрала свой путь и свою политику, Навальный - это лишь часть этого мировоззрения. Политика Кремля никогда не была, не является и не будет дружественной по отношению к Украине. И любой из политических лидеров тест на Донбасс и Крым не пройдет. Вспомните Ходорковского, которым так восхищались прогрессивные украинцы. Каждый, кто ездит в Москву и даже рассматривает "мир в глазах Путина", должен понимать философию "русского мира" и ее имперские наклонности", - отметил он.
"Кем бы ни был Навальный, все, что делает российская власть по отношению к нему, является нарушением основ прав человека. Навальный выступает против Путина, а не против монархической системы власти в РФ. Поэтому выяснение их отношений превратилось в сплошное сведения счетов. Убийство Немцова, отравления и арест Навального, аннексия Крыма и война на Донбассе - это проявления деспотического характера Путина. Права человека - это та сфера, которая требует резкой реакции цивилизованного мира. Украина, Европа, мир должны объединиться и усиливать давление на Россию, в том числе - санкционное. Украина должна инициировать и координировать санкционные действия против кремлевского режима в Беларуси. В конце концов надо осознать, что никаких разговоров о восстановлении энерго- и газоснабжения - даже речи быть не может. Необходимо отказаться и от сотрудничества в оборонном комплексе. Как понимать, что на 7-м году войны мы врагу продаем определенные компоненты вооружения ?! А Кремль в это время выталкивает Украину с рынков вооружений", - добавил Безсмертный.
"Алексей Навальный - мужественный человек, который объявила войну Путину. Но создается впечатление, что он - одиночка на вражеском поле. Его возвращение домой - это шаг отчаяния, но он не в силах изменить Россию. Ее кремлевско-имперская суть: убить, травить, захватить, аннексировать, породить пламя войны по всему миру. И такая политика воспринимается большинством россиян. Поэтому смерти инакомыслящих так легко сходят с рук Путину. Не хочется видеть в лице Навального судьбу Немцова. Мир должен проснуться и действовать, а не мягкими фразами предостерегать и предупреждать убийц", - резюмировал он.
Более подробно читайте в статье Евгения Кузьменко "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.
Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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Один из ПУКиных опять ныряли в Басейн , а-ля Зимняя прорубь ..
Но на сей раз..
Нет тебе никаких Амфор , ни щук не находил..
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. правда в труселях Анального ,- мол никакого новичка не было ,
вот смотрите-- сам ношу..
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Это какая-то странная примета....
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Без Амфорных ПОБЕД , а с ТРУСливыми оправданиями...
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.!!!!
В Ютубі вони кривою українською мовою пробуть писати, що підтримують путіна і рашку. Наприклад, на каналі Чечериной.
Тебе не пофиг, кто именно будет руководить войной с Украиной?
Навальный не против войны с Украиной, не против Крымнаша, не против тюрем, не против вяличия империи. Он против лично *****.
А вобще в самой Роисе этих "опозиционеров" по-жизни называют "норковыми" потому, что они на прикорме и коротком поводке у Кремля.
Аннексию Крыма он поддержал. Войну с Украиной он поддержал. Войну с Грузией он поддержал.
Навальный националист-имперец и сторонник сильной Роиси.
А значит тюрьмы в его понимании обязательны для уничтожения тенденций разделения Роиси на автономии. Или ты думаешь, что имперец будет уговаривать не отделяться от Роиси Татарстан, Чечню, Дагестан, Сибирь и пр.?
Нет у имперцев других методов управления, кроме репрессий.
Навальный - хорошо для Роиси в плане смены вывески и снятия санкций.
Навальный - плохо для Украины потому, что под новую вывеску снимут санкции, а суть Роиси останется та же.
И вобще то, что хорошо для Роиси, плохо для Украины. Потому, что Роися враг и будет врагом пока будет существовать.
Там полно его высказываний насчет депортации грузин из Роиси, блокады Грузии, помощи сепаратистам и пр.
Конечно ни о каких дополнительных русских сухопутных войсках в ЮО речи сейчас идти не может. Но Россия должна предпринять следующие шаги (как минимум):
1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).
2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.
3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.
4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.
Мне пофиг о чем говорит ватник. Главное, что ты за примирение с врагом. А значит и ты враг.
Я бы многое простил https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD Путину , если бы он был русским Ли Куан Ю (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 сингапурский политик, первый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0 премьер-министр Республики Сингапур , один из создателей сингапурского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE экономического чуда »). Да, он установил бы тоталитарную политику, но при этом гонял бы жуликов. Но Путин не может стать русским Ли Куан Ю. Он даже не может стать русским https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Лукашенко .
Мне кажется, у Путина есть идеологическое обоснование того, что они делают. Коррумпированы все, но мы - патриоты. Мы выиграли Олимпиаду, мы поем «С чего начинается родина», и под песню «Господа офицеры» мы всегда встаем.
Я за ассимиляцию, а не за депортацию. Если ты хочешь жить здесь - будь русским. Если ребенок вырос в России, зачем ему быть таджиком? Пусть в буквальном смысле становятся русскими. Ведь, приезжая в Америку, люди по большей части становятся американцами.
Те вещи, которые я не могу контролировать, я предпочитаю игнорировать.
- доходяга он, 'промахнулся акела' много раз.
- санкции душат башни, мочат *****.
- та же гэбня там в контрах др.другу - фсб-гру
и навальный для них - таран, ледокол и пр.
Расейских охлос устал от Путина и хочет перемен - им их дают в виде Навального. Вся эта лажа и криворукость спецслужб обычная постановка. Они конечно гении, но и не такие идиоты. Хотели бы убить - убили бы и не парились. Достаточно посмотреть как разделались с Немцовым, который кстати был против аннексии Крыма и войны на Донбассе, на несколько неудачных "покушений" растягивать не стали!
Навальный - это Путин 2.0 и весь этот цирк - процесс контролируемой передачи власти!
Як тобі таке твердження?
Прибрати його - це вже перемога.
1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).
2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.
3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.
4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.
Вот, например, его реакция на войну с Грузией в 2008 году:
Конечно ни о каких дополнительных русских сухопутных войсках в ЮО речи сейчас идти не может. Но Россия должна предпринять следующие шаги (как минимум):
1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).
2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.
3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.
4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.
Украине стало лучше, когда в Роисе победили большевики в 1917-м?
Украине стало лучше только тогда, когда развалился СССР. Так что пока не развалится Роися, пофиг, кто там у руля.
Навальный - такой же враг Украины, как и любой росиянин.
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3197067613726783?__cft__[0]=AZUXFHlCSi8aAeStJz_Ulrx9WXnc7aADVLgiBjca5zBqFmFT3CAcFHyiYFh254W_uz1HubmDDmCmqVMKf2s_mweS9VDxvdjjlbYc5HHMOhjjhgEEkzjn_Dobp3F7ZVnuUcA&__tn__=%2CO%2CP-R 18 січня о 14:24 ·
Я понимаю, Навальный в России. Но когда Навальным забита и вся украинская лента...
Как вы за*бали.
Сча, на России, наконец, новый добрый царь придет, и Крым вам вернет, и в попку расцелует. И побегут пони по радугам. Да.
Ничему триста лет так и не научили?
Вы уж определитесь на седьмом году то - малоросы вы или украинцы. Как и не уезжал. Это Крещатик или Подольск?
Вы чего туда в каждый рот-то смотрите постоянно?
Навальный, Жванецкий, Херецкий.
Шею свернете.
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Навальный влупил по Путину
https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html Не знаю, какими будут последствия. Но в этой схватке двух йокодзун главное, чтобы России на какое-то время стало не до Украины
Гэбнявые башни устали от санкций и мочат ***** навальным тараном.
Гризуться лаптєногі виродки між собою - на здоров'я! Чим більше їх поляже в ході тої "національної розваги", тим менше роботи буде нашим військовим.