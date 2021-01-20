Навальный выступает против Путина, а не против монархической системы власти в РФ, - Безсмертный

Политика Кремля никогда не была, не является и не будет дружественной по отношению к Украине. И любой из российских политических лидеров тест на Донбасс и Крым не пройдет.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии экс-посол Украины в Беларуси, экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Безсмертный.

"Казус Навального надо оценивать с трех позиций. Первая: интересов Украины. Вторая: ситуации в РФ. Третья: международной безопасности. Россия - географически сосед Украины, поэтому мы должны тщательно отслеживать все события, особенно политические. Россия выбрала свой путь и свою политику, Навальный - это лишь часть этого мировоззрения. Политика Кремля никогда не была, не является и не будет дружественной по отношению к Украине. И любой из политических лидеров тест на Донбасс и Крым не пройдет. Вспомните Ходорковского, которым так восхищались прогрессивные украинцы. Каждый, кто ездит в Москву и даже рассматривает "мир в глазах Путина", должен понимать философию "русского мира" и ее имперские наклонности", - отметил он.

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"Кем бы ни был Навальный, все, что делает российская власть по отношению к нему, является нарушением основ прав человека. Навальный выступает против Путина, а не против монархической системы власти в РФ. Поэтому выяснение их отношений превратилось в сплошное сведения счетов. Убийство Немцова, отравления и арест Навального, аннексия Крыма и война на Донбассе - это проявления деспотического характера Путина. Права человека - это та сфера, которая требует резкой реакции цивилизованного мира. Украина, Европа, мир должны объединиться и усиливать давление на Россию, в том числе - санкционное. Украина должна инициировать и координировать санкционные действия против кремлевского режима в Беларуси. В конце концов надо осознать, что никаких разговоров о восстановлении энерго- и газоснабжения - даже речи быть не может. Необходимо отказаться и от сотрудничества в оборонном комплексе. Как понимать, что на 7-м году войны мы врагу продаем определенные компоненты вооружения ?! А Кремль в это время выталкивает Украину с рынков вооружений", - добавил Безсмертный.

"Алексей Навальный - мужественный человек, который объявила войну Путину. Но создается впечатление, что он - одиночка на вражеском поле. Его возвращение домой - это шаг отчаяния, но он не в силах изменить Россию. Ее кремлевско-имперская суть: убить, травить, захватить, аннексировать, породить пламя войны по всему миру. И такая политика воспринимается большинством россиян. Поэтому смерти инакомыслящих так легко сходят с рук Путину. Не хочется видеть в лице Навального судьбу Немцова. Мир должен проснуться и действовать, а не мягкими фразами предостерегать и предупреждать убийц", - резюмировал он.

Более подробно читайте в статье Евгения Кузьменко "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.