Судья ВАКС Мойсак снял арест со $119 тыс. и 102 тыс. евро, которые изъяли во время обыска у Дубневича, - ЦПК

Судья Высшего Антикоррупционного Суда Сергей Мойсак снял арест 119 тыс. долларов и 102 тыс. евро, которые изъяли детективы НАБУ у нардепа Ярослава Дубневича.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять судья Мойсак. Он решил отменить арест 119 тыс. долларов и 102 тысяч евро, которые изъяли детективы НАБУ при обыске у нардепа Ярослава Дубневича. Основание? Решение судьи Печерского суда Вовка в деле по иску зятя Дубневича. Мол, арестованные деньги принадлежат ему, а не нардепу-миллионеру", - говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что "Печерский Вовк давно известен своими скандальными решениями. Именно он пытался спасти от НАБУ Татарова и другого Вовка, председателя Окружного админсуда Киева. Теперь решением Вовка воспользовался очередной фигурант дела НАБУ".

Читайте также: Защите Дубневича не удалось вернуть 90 млн грн залога - ВАКС оставил меру пресечения без изменений, - САП

Кроме того, ранее судья Мойсак:



- снял электронный браслет со "слуги народа" Юрченко;

- не захотел взимать залог с "короля контрабанды" Альперина;

- снял все обязанности по тому же Альперину;

- назначил экс-депутату Микитасю залог в мизерные 5 500 000 грн;

- отказался отводить от дела "Роттердам +" прокурора Пономаренко, незаконно его закрывал.

Напомним, в октябре 2019 года Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича, его задержание и арест.

31 октября народному депутату сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. А в начале ноября, он вышел из СИЗО под залог в 90 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ вручило 5 подозрений в деле о миллионных махинациях с газом на ТЭЦ Дубневичей