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Дело Навального является показательным для тех, кто ориентирован на сотрудничество с РФ: им нужно видеть, что может произойти с их детьми, - нардеп "Батькивщины" Власенко

Дело Навального является показательным для тех, кто ориентирован на сотрудничество с РФ: им нужно видеть, что может произойти с их детьми, - нардеп

Украинским политикам стоит наблюдать за происходящим вокруг Навального для того, чтобы проводить разъяснительную работу на международной арене.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко.

"В этом деле (Навального. - Ред.) отражается общее состояние с правами человека в Российской Федерации. Это нужно тем, кто ностальгирует по Советскому Союзу и ориентирован на так называемое сотрудничество с РФ: им нужно видеть, что может произойти с их детьми, если, не дай Бог, мы в Украине вернемся к тем порядкам, которые господствовали в Украине в 2011- 13 годах, или тем порядкам, которые сейчас царят в Российской Федерации. Это грубое нарушение базовых прав человека, это внезапные заседания судов в отделениях полиции или суды в тюремных камерах (как это было в деле Тимошенко в 2011 году). А вот украинским политикам стоит наблюдать за происходящим вокруг Навального, в частности, для того, чтобы проводить разъяснительную работу на международной арене. Допустим, сейчас в Парламентской Ассамблее Совета Европы мы будем обсуждать вопрос Навального. Попутно мы напомним тем членам Ассамблеи, которые голосовали за возвращение российской делегации: господа, вы голосовали за дискуссии с Российской Федерацией - а вот сама РФ отказалась участвовать в дебатах по Навальному. Они не хотят диалога в вопросах, которые они считают чувствительными для себя. Конечно, через кейс Навального мы будем напоминать и об агрессии РФ в Крыму и на востоке Украины", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навальный выступает против Путина, а не против монархической системы власти в РФ, - Безсмертный

"Я считаю, что украинская власть должна реагировать не на фамилии "Навальный", "Петров" или "Сидоров"; реагировать надо на грубые нарушения прав человека - и, кстати, в любой стране, и в Российской Федерации в частности. Поэтому реакция украинской власти является абсолютно адекватной: по этому поводу было заявление МИД, которое абсолютно отражает позицию украинской власти. Единственное что (должен снова подчеркнуть): не стоит концентрироваться на фамилии "Навальный". Да, она сегодня действительно является важной для российской демократии. Но какая разница, против кого именно произошло это нарушение?" - добавил Власенко.

"Насчет политика Навального могу сказать, что это - российский либерал. То есть он либерал, но российский - давайте об этом помнить. И давайте не ставить для себя завышенных планок в оценке этого человека. Можно вспомнить его знаменитую цитату о том, что Крым - это не бутерброд, который можно возвращать или не возвращать. Ни один российский политик, включая либералов, не вернет Крым добровольно; давайте это понимать. Как и то, что за Крым и Донбасс надо бороться - и на дипломатическом, и на экономическом фронте, а также на направлении наращивания военных возможностей нашей армии. ... Но то, что за демократию и против нарушений прав человека надо бороться - это совершенно очевидные вещи. И в этом, конечно же, я поддерживаю Алексея Навального", - резюмировал Власенко.

Более подробно читайте в статье Евгения Кузьменко "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Автор: 

Власенко Сергей (1361) ПАСЕ (1665) россия (95352) Навальный (855)


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Топ комментарии
+6
ЄС допомогла СН протягти закон про розпродаж української землі тій же РФ через різні схеми.
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20.01.2021 09:56
+3
Антоненко, Дугарь и Кузьменко тоже судят низашо. Это не нарушение прав человека?
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20.01.2021 09:46
+3
Дело Навального является показательным для тех, кто ориентирован на сотрудничество с РФ: им нужно видеть, что может произойти с их детьми, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 6061
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20.01.2021 09:48
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Антоненко, Дугарь и Кузьменко тоже судят низашо. Это не нарушение прав человека?
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20.01.2021 09:46 Ответить
Сколдько вылезло экспЭрдов по рашке
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20.01.2021 09:47 Ответить
Ни один российский политик, включая либералов, не вернет Крым добровольно - при определенных обстоятельствах вернут
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20.01.2021 09:48 Ответить
но ведь грех не воспользоваться случайным попутчиком, который оплатит тебе часть бензина



про Навального нужно "патякать", но не больше
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20.01.2021 15:37 Ответить
определенные обстоятельства в наших руках !
сейчас это задвижка на Канале


без воды Крым для рашки станет невыносимым, т.е. я хотел сказать неподъемным
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20.01.2021 15:42 Ответить
Дело Навального является показательным для тех, кто ориентирован на сотрудничество с РФ: им нужно видеть, что может произойти с их детьми, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 6061
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20.01.2021 09:48 Ответить
Не розумію, навіщо потрібна така брехлива пропагандонія набивання ціни Пеці! ***** цього НЕ ГОВОРИВ. Хочете "апраєргнуть" мене, так вкажіть, де він це говорив і дату, та й посилання бажане, а не брехня про розпливчатий інтерфакс.
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20.01.2021 14:06 Ответить
является показательным для тех, кто ориентирован на сотрудничество с РФ

БЮТ сотрудничает с ОПЗЖ и СН. А это какраз и есть те, кто хочет сотрудничества с РФ.

Так что уж чья бы корова мычала, но точно не медведчуковских союзников из БЮТ.
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20.01.2021 09:48 Ответить
ЄС допомогла СН протягти закон про розпродаж української землі тій же РФ через різні схеми.
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20.01.2021 09:56 Ответить
я знаю, що і серед порохоботів є совки, які не визнають ринку.
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20.01.2021 09:59 Ответить
Ось на ринку лапті і скуплять нашу землю через підставних.
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20.01.2021 10:06 Ответить
Навпаки, вони за дуже специфічний "ринок". Такий, наприклад, як по газу.
Справа Навального є показовою для тих, хто орієнтований на співпрацю з РФ: їм потрібно бачити, що може статися з їхніми дітьми, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 9787
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20.01.2021 14:10 Ответить
Дело Навального является показательным для тех, кто ориентирован на сотрудничество с РФ: им нужно видеть, что может произойти с их детьми, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 7239
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20.01.2021 09:57 Ответить
Справа Навального є показовою для тих, хто орієнтований на співпрацю з РФ: їм потрібно бачити, що може статися з їхніми дітьми, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 3281
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20.01.2021 14:07 Ответить
даже в Бразилии знают что такое "Ростофф"
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20.01.2021 15:39 Ответить
дело навального показывает, что в Украине сборище идиотов, настроенных прокацапски и отвлекающих украинский народ от решения своих украинских проблем...
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20.01.2021 10:37 Ответить
 
 