ДТП возле Яворовского полигона: пострадали 13 военнослужащих, 8 из них госпитализированы

Восемь военнослужащих госпитализированы в результате ДТП, произошедшего в Яворовском районе Львовской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, авария произошла днем 19 января около 12:05.

"Военный грузовой автомобиль марки КрАЗ-5233 под управлением военнослужащего по контракту при перемещении с плановых занятий в селе Старичи на спуске дороги возле учебно-тренировочного комплекса не справился с управлением, выехал в кювет и перевернулся на бок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вовремя ДТП в военном грузовом автомобиле в общем находился 31 военнослужащий, 28 из них находились в кузове автомобиля, 3 военнослужащих находились в кабине автомобиля (водитель и 2 пассажира).

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"В результате ДТП 13 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 8 человек госпитализированы, 5 человек осмотрены и отпущены в расположение воинской части. Остальные 18 военнослужащих, которые ехали в указанном автомобиле, в настоящее время за медицинской помощью не обращались", - сказано в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на сайте ТСН появилась информация о ДТП, произошедшем накануне на Яворовском полигоне: перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший 29 контрактников. У пяти пострадавших врачи диагностировали переломы и ушибы, двоих из них планируется прооперировать в среду.



