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Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко

Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп

Вина и ответственность за убийства украинцев, оккупацию Крыма и Донбасса - не только на Путине. Вина и ответственность - на России как государстве. На ее гражданах. На Навальном, который оправдывает оккупацию Крыма - тоже.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала в комментарии нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

"Украинцам важно внимательно наблюдать за действиями Кремля. В этом контексте - и за историей с Навальным. Пока Кремль нарушает базовые международные принципы и права человека, мы должны все это фиксировать, отслеживать, реагировать. В этом контексте - все преступления Кремля, попытки убийств, ограничения и нарушения прав граждан. В том числе и для того, чтобы на международном уровне, на всех площадках фиксировать это и привлекать внимание. И если сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, которых незаконно удерживают в путинских тюрьмах, - что ж, на всех площадках нужно вспоминать наших пленников и напоминать миру, что в Лефортово сегодня - не только Навальный", - заявила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Навального является показательным для тех, кто ориентирован на сотрудничество с РФ: им нужно видеть, что может произойти с их детьми, - нардеп "Батькивщины" Власенко

"Действия украинской власти относительно действий Кремля должны быть активными и недвусмысленными. Путин - враг, который оккупировал Крым и Донбасс, его режим причастен к финансированию терроризма, незаконному удерживанию украинцев, другим преступлениям. Нарушение прав человека в РФ стали нормой. Украинская власть слишком долго стыдится вспомнить всуе Путина. Зеленский все еще живет иллюзиями относительно истинных намерений Кремля. Если украинский МИД вспомнил о нарушении прав человека в РФ в контексте Навального, солидаризируясь с миром, - это хорошо. Но стоило бы вспомнить о сотнях украинцев и крымских татар, которых удерживает Путин, напомнить о них миру и требовать и их немедленного освобождения. Мне больно, что власть забыла их фамилии, никогда не называет публично, за кого борется Украина. Следовательно, и мир знает только о Навальном. И, конечно, все, что ослабляет Путина и его режим, - должно работать на ослабление Путина и его режима", - пояснила Геращенко.

"Я никак к нему (Навальному. - Ред.) не отношусь. По-человечески желаю ему здоровья. А в целом я тысячи раз убеждалась, что российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос. Поэтому для себя лично я давно сформулировала формулу: не общаться с так называемыми российскими СМИ, забыть фамилии российской попсы, мне не интересны фамилии их министров и депутатов, я их и не знаю, все равно там все решает Путин. Но я далека от мысли, что все зло - это Путин. Его выбрали конкретные избиратели, граждане конкретной страны, они позволили ему оккупировать часть моей страны. Поэтому вина и ответственность за убийства украинцев, оккупацию Крыма и Донбасса - не только на Путине, это было бы слишком просто. Вина и ответственность - на России как государстве. На ее гражданах. На Навальном, который оправдывает оккупацию Крыма - тоже. И это осознание формирует мое отношение к российской политике и политикам в целом. Последние российские либералы, которые мне были интересны и которых я искренне уважала, - это Немцов и Новодворская. Желаю Навальному здоровья. Но цитата из "Брата-2" - точно не моя эстетика и еще больше убедила в том, что "Украина не Россия", а украинцы - не россияне. Нам свое делать. Они пусть живут, как хотят, выбирают кого хотят, терпят - кого хотят, единственное - пусть уходят из Крыма и Донбасса", - резюмировала Геращенко.

Более подробно читайте в статье Евгения Кузьменко "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Автор: 

Геращенко Ирина (1627) путин (31203) россия (95352) Навальный (855) политзаключенные (1622) пленные (2126)


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Топ комментарии
+13
Сьогодні весь демократичний світ знає прізвище Навального, забувши при цьому прізвища сотень українців і кримських татар, незаконно утримуваних у путінських в'язницях, - нардепка "ЄС" Геращенко - Цензор.НЕТ 6381
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20.01.2021 10:16
+10
тут про дємократичєскій мір згадали... "совок" убиває завжди і скрізь

Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 9473
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20.01.2021 10:11
+8
Навльний, отвальний... Один хрен лапоть.
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20.01.2021 10:10
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Солдафон россии - МАРОДЕРСТВУЕТ на месте сбитого РФ Малазийсского Боинга над восточным донбассом..

Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 3449
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20.01.2021 10:10 Ответить
Домбаси теж не відстають.
Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 8425
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20.01.2021 10:12 Ответить
Навльний, отвальний... Один хрен лапоть.
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20.01.2021 10:10 Ответить
тут про дємократичєскій мір згадали... "совок" убиває завжди і скрізь

Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 9473
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20.01.2021 10:11 Ответить
Нам тоже про этого "борца" здесь много рассказывают.
А оно нам надо?
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20.01.2021 10:11 Ответить
Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 4639
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20.01.2021 10:12 Ответить
Здесь Геращенко права.
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20.01.2021 10:13 Ответить
Где она не права???
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20.01.2021 10:15 Ответить
Назови, когда она была не права в своих заявлениях?
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20.01.2021 10:23 Ответить
Борцун с Чекистаном Путлера.Забавно....
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20.01.2021 10:14 Ответить
Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 1708
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20.01.2021 10:15 Ответить
задолбал уже тот Навальный-настоящих своих врагов ,кацапов,пуйло всегда пристреливает,а не тягает их по тюрьмам...
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20.01.2021 10:15 Ответить
а Ходорковский?
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20.01.2021 10:27 Ответить
Такой же как и Навальный,боролся с пуйлом не за смену строя,а за место -выйдя из тюряги резко "поумнел"
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20.01.2021 10:33 Ответить
он мог просить о помиловании много раз, но не стал этого делать, вы очень плохо знаете его амбиции. а по поводу "поумнел", то у человека очень много козырей в рукаве, он просто ждет своего часа...
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20.01.2021 10:45 Ответить
Сьогодні весь демократичний світ знає прізвище Навального, забувши при цьому прізвища сотень українців і кримських татар, незаконно утримуваних у путінських в'язницях, - нардепка "ЄС" Геращенко - Цензор.НЕТ 6381
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20.01.2021 10:16 Ответить
РАБссия неизлечимо больна с 7 ноября 1917 года и по сей день.Лечение вялика СкреПОНОСиии проходит вяло и неэффективно...
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20.01.2021 10:18 Ответить
Істину "російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання" - потрібно знати кожному
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20.01.2021 10:19 Ответить
"Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко" - Сегодня весь демократический мир делает вид, что не замечает сокращение населения Украины на 15 000 000. Дубилет провёл перепись населения, "которая показала, что в Украине проживает 37 миллионов 289 тысяч человек." В 1993 году было 52 миллиона 244,1 тысяч. Население Украины сократили на 14 955 100.
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20.01.2021 10:20 Ответить
Почему наши топ-политики всячески пытаются нивелировать Навального? Боятся! Навальный проводил блестящие, глубоко-аналитические расследования состояний топ-чиновников рашки. Где не просто выявлял все спрятанное, но и убедительно доказывал, что все нажито исключительно и только воровством государственных денег. В Украине нет своего "Навального". И наши топ-политики заранее поливают говном Навального, что бы у нас, не дай бог, никому не пришло в голову стать "украинским навальным".
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20.01.2021 10:23 Ответить
))))чтоб подлизать-главное вовремя забыть "Крым-не бутерброд" и 'надо департировать грызунов"...не правда ли?
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20.01.2021 10:29 Ответить
"Забыть Крым-не бутерброд" - это ты сказала, а не я. А почему ты считаешь, что надо "забыть"?
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20.01.2021 10:50 Ответить
Что ж ты это в своей хвалебной оде не упоминул?)хотя и так понятно-накид на оппонентов бы совсем уж корявый получился
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20.01.2021 11:11 Ответить
Я много чего " не упоминул". Здоровые люди обсуждают то что сказано, а не то что не сказано. Так ты так и не ответила: Почему ты считаешь, что "Крым-не бутерброд" надо забыть?
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20.01.2021 11:24 Ответить
Все я тебе ответила,а нормальные люди врагам дифирамбы не поют,в отличии от таких же врагов,но уже своего народа.
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20.01.2021 11:27 Ответить
Ну, если эта каша из бессвязанного словесного поноса - твой ответ, то да, ответила. Спасибо.
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20.01.2021 11:31 Ответить
Для тупых:раз ты хвалишь врага твоей страны,значит ты сам враг своей страны.Надеюсь разжевала.
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20.01.2021 11:38 Ответить
Я не просто "хвалю", я восхищаюсь Навальным. А "враг" он - только в твоем воспаленном угаром "япатриотка" воображении.
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20.01.2021 11:43 Ответить
А Хозяева Навального - ангелы без крыльев что ли ? Привокзальные нищие ?
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20.01.2021 10:31 Ответить
Стесняюсь спросить у "знающего": "А кто хозяева Навального?"
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20.01.2021 10:47 Ответить
Да так... Одно австрийское семейство.
Оно тебе надо ?
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20.01.2021 10:51 Ответить
Да так ... Если спросил - значит надо. А шо, подписку дал о неразглашении "секретной информации"?
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20.01.2021 10:54 Ответить
Береги нос, любопытная Варвара.
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20.01.2021 10:56 Ответить
А я люблю відосики Навального. Розслідування бомбічні. В нас можна розслідувати не менше про вкрадені мільярди, поки нема кому.
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20.01.2021 10:23 Ответить
На РАБссии на 12 июня 1990 года было 141 млн.,на сегодня нет и 90...РАБсиянцы вы куда дели такое количество Шариковых?
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20.01.2021 10:24 Ответить
Демократичні, це ті, що професійно вміють все швиденько розкрасти в свою кишеню? А також хто такий Навальний, невже та людина, що назвала Крим це не бутерброд щоб його повертати від оккупантів. Яка різниця між Путіним і Навальним. Два вовки ділять імперське стадо, від того українським вівцям ліпше не буде.
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20.01.2021 10:25 Ответить
Давайте будем с вами до конца откровенны, ни один из опричников козлостана не станет возвращать Крым просто так, для кацапов это достижение и скрепы, поэтому считаю глупым надеяться что кто то из них просто отдаст нам полуостров обратно.
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20.01.2021 10:39 Ответить
Из Навального такой же Оппазицинер,что из меня Маодзедун
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20.01.2021 10:27 Ответить
Кто этот человек? За Савченко тоже топили! А после слов -мальчик, водочки принеси.... все понятно. Его жена должна была еще вспомнить про Севастополь.
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20.01.2021 10:28 Ответить
Вот это действительно вопрос по делу. Пусть небратья сами разбираются со своими недоблогерами. Украину должны интересовать судьбы граждан Украины.
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20.01.2021 10:29 Ответить
...директор карусели лично вступил в диалог... надо послушать бред толстожёпого борова и сделать все с точностью до наоборот... НАХЕРА МНЕ СТРАННЫЙ навальный? давайте разберемся с тем, что творится в Украине... лишний раз убеждаешься - навального используют в Украине как объект для отвлечения от того,что творится в Украине... начиная от тарифов, и заканчивая политикой бубочки-вырока-синьора-голодомора (но не синьора-геноцида) зеленосопельного...
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20.01.2021 10:34 Ответить
Недальновидно Ирина, очень и очень не дальновидно. Видно историю плохо учила, как и ее многочисленные последователи на этом форуме. Пример надо брать из действий Германии во время первой мировой войны( я про финансирование Кайзером такого же Навального, только под кличкой Ленин). Или с Израиля, который развернул свою агентуру во всех враждебных странах, которые его окружают. Сейчас Навальный расшатывает политическую систему рашки, заставляет ее царька нервничать и совершать ошибки. Значит он (Навальный) нам выгоден. А Геращенко ведет себя как обиженный ребенок, заявляя претензии в плохой памяти нашим ближайшим союзникам.
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20.01.2021 10:43 Ответить
"Сейчас Навальный расшатывает политическую систему рашки" - не фантазируйте. Там просто кланы сражаются за передел активов.
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20.01.2021 10:52 Ответить
Тогда любую политическую борьбу можно объяснить борьбой за активы. Но когда к борьбе политиков подключаются люди со своими протестами, митингами, стачками и т.д.(международные санкции например), то страдает экономика, уменьшаются иностранные инвестиции, золотовалютные резервы. Политическая система теряет стабильность. В демократических, свободных странах проходят выборы. В авторитарных странах случаются революции или перевороты. Все просто.
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20.01.2021 12:15 Ответить
Да мы уже видели как делаются перевороты: газеты и телевизор поливают грязью действующего президента 24 часа в сутки, в то время как он работает на свою страну.
Я сказал про Украину.
А вы о ком подумали ?
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20.01.2021 13:32 Ответить
Я? Я естестнно подумал про Трампа. Не угадал? Тогда про Мадуро и Венесуэлу. Макрон, Ким Чен Ын. Кто там еще? С Кимом лоханулся. Его там все хвалят.
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20.01.2021 15:00 Ответить
Вина і відповідальність - на Росії як державі. На її громадянах. На Навальному, який виправдовує окупацію Криму - теж. Джерело: https://censor.net/ua/n3242854
саме так.
було б чудово, якби всі українці це розуміли.
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20.01.2021 11:26 Ответить
"Разделяй и властвуй". Слыхали такое? Похоже нет. Ведь давно сказано. Тысячу лет тому.
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20.01.2021 12:18 Ответить
здивую - чув.
тепер не зайвим було б пояснити, яким чином наведений вислів стосується мого коментаря?
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20.01.2021 12:30 Ответить
Ну все же элементарно, как в шашках. "Враг моего врага, мой друг". Поддержи пятую колонну в стане оккупанта, и есть шанс, что враг развалится на несколько мелких частей. В недавней истории одного государства такое уже случалось.
Извините, но ваши действия абсолютно противоположны.
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20.01.2021 15:07 Ответить
Потому что никто этим не занимается, потому и забыли.
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20.01.2021 12:45 Ответить
 
 