Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко

Вина и ответственность за убийства украинцев, оккупацию Крыма и Донбасса - не только на Путине. Вина и ответственность - на России как государстве. На ее гражданах. На Навальном, который оправдывает оккупацию Крыма - тоже.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала в комментарии нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

"Украинцам важно внимательно наблюдать за действиями Кремля. В этом контексте - и за историей с Навальным. Пока Кремль нарушает базовые международные принципы и права человека, мы должны все это фиксировать, отслеживать, реагировать. В этом контексте - все преступления Кремля, попытки убийств, ограничения и нарушения прав граждан. В том числе и для того, чтобы на международном уровне, на всех площадках фиксировать это и привлекать внимание. И если сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, которых незаконно удерживают в путинских тюрьмах, - что ж, на всех площадках нужно вспоминать наших пленников и напоминать миру, что в Лефортово сегодня - не только Навальный", - заявила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Навального является показательным для тех, кто ориентирован на сотрудничество с РФ: им нужно видеть, что может произойти с их детьми, - нардеп "Батькивщины" Власенко

"Действия украинской власти относительно действий Кремля должны быть активными и недвусмысленными. Путин - враг, который оккупировал Крым и Донбасс, его режим причастен к финансированию терроризма, незаконному удерживанию украинцев, другим преступлениям. Нарушение прав человека в РФ стали нормой. Украинская власть слишком долго стыдится вспомнить всуе Путина. Зеленский все еще живет иллюзиями относительно истинных намерений Кремля. Если украинский МИД вспомнил о нарушении прав человека в РФ в контексте Навального, солидаризируясь с миром, - это хорошо. Но стоило бы вспомнить о сотнях украинцев и крымских татар, которых удерживает Путин, напомнить о них миру и требовать и их немедленного освобождения. Мне больно, что власть забыла их фамилии, никогда не называет публично, за кого борется Украина. Следовательно, и мир знает только о Навальном. И, конечно, все, что ослабляет Путина и его режим, - должно работать на ослабление Путина и его режима", - пояснила Геращенко.

"Я никак к нему (Навальному. - Ред.) не отношусь. По-человечески желаю ему здоровья. А в целом я тысячи раз убеждалась, что российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос. Поэтому для себя лично я давно сформулировала формулу: не общаться с так называемыми российскими СМИ, забыть фамилии российской попсы, мне не интересны фамилии их министров и депутатов, я их и не знаю, все равно там все решает Путин. Но я далека от мысли, что все зло - это Путин. Его выбрали конкретные избиратели, граждане конкретной страны, они позволили ему оккупировать часть моей страны. Поэтому вина и ответственность за убийства украинцев, оккупацию Крыма и Донбасса - не только на Путине, это было бы слишком просто. Вина и ответственность - на России как государстве. На ее гражданах. На Навальном, который оправдывает оккупацию Крыма - тоже. И это осознание формирует мое отношение к российской политике и политикам в целом. Последние российские либералы, которые мне были интересны и которых я искренне уважала, - это Немцов и Новодворская. Желаю Навальному здоровья. Но цитата из "Брата-2" - точно не моя эстетика и еще больше убедила в том, что "Украина не Россия", а украинцы - не россияне. Нам свое делать. Они пусть живут, как хотят, выбирают кого хотят, терпят - кого хотят, единственное - пусть уходят из Крыма и Донбасса", - резюмировала Геращенко.

Более подробно читайте в статье Евгения Кузьменко "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.