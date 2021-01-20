В 2020 году СБУ нейтрализовала 600 кибератак и разоблачила 20 хакерских группировок, начаты 496 уголовных производств

Служба безопасности Украины нейтрализовала 600 кибератак и киберинцидентов на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры в течение 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Значительная часть этих атак были инструментами гибридной агрессии. Их цель - снизить уровень информационной безопасности Украины или распространить деструктивный контент.

За этот период нейтрализованы 20 группировок, причастных ко многим кибератаамк, а также заблокированы более 2,6 тыс. сообществ с миллионной аудиторией и 21 бот-сеть мощностью около 60 тыс. аккаунтов.

Благодаря работе киберспециалистов СБУ к уголовной ответственности за распространение антиукраинской пропаганды были привлечены 40 человек и еще 32 фигуранта уже осуждены. Въезд на территорию Украины запрещен 158 иностранцам, которые причастны к пропаганде сепаратизма в Интернете.

Также читайте: В 2020 году вынесены 192 судебных приговора за посягательство на целостность Украины и террористическую деятельность, - СБУ

Важное направление работы Службы безопасности Украины - противодействие несанкционированным вмешательством в работу компьютеров и автоматизированных сетей.

Разоблачили киберспециалисты СБУ также 6 преступных групп, которые незаконно вмешивались в базы данных Минюста и вносили в государственные реестры недостоверную информацию.

Всего в течение 2020 по материалам киберподразделения Службы безопасности начаты 496 уголовных производств. Из них - 129 дел именно за несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей и автоматизированных систем.

Также по инициативе СБУ были продлены санкции в отношении ряда российских сайтов и программных продуктов. Отдельно спецслужба направила обращение к компаниям Google и Apple по блокированию запрещенных российских приложений на их электронных площадках.

Также читайте: За неделю зафиксировано 16 хакерских атак на сайты НАБУ и Госспецсвязи



