РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4683 посетителя онлайн
Новости
432 2

В 2020 году СБУ нейтрализовала 600 кибератак и разоблачила 20 хакерских группировок, начаты 496 уголовных производств

В 2020 году СБУ нейтрализовала 600 кибератак и разоблачила 20 хакерских группировок, начаты 496 уголовных производств

Служба безопасности Украины нейтрализовала 600 кибератак и киберинцидентов на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры в течение 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Значительная часть этих атак были инструментами гибридной агрессии. Их цель - снизить уровень информационной безопасности Украины или распространить деструктивный контент.

За этот период нейтрализованы 20 группировок, причастных ко многим кибератаамк, а также заблокированы более 2,6 тыс. сообществ с миллионной аудиторией и 21 бот-сеть мощностью около 60 тыс. аккаунтов.

Благодаря работе киберспециалистов СБУ к уголовной ответственности за распространение антиукраинской пропаганды были привлечены 40 человек и еще 32 фигуранта уже осуждены. Въезд на территорию Украины запрещен 158 иностранцам, которые причастны к пропаганде сепаратизма в Интернете.

Также читайте: В 2020 году вынесены 192 судебных приговора за посягательство на целостность Украины и террористическую деятельность, - СБУ

Важное направление работы Службы безопасности Украины - противодействие несанкционированным вмешательством в работу компьютеров и автоматизированных сетей.

Разоблачили киберспециалисты СБУ также 6 преступных групп, которые незаконно вмешивались в базы данных Минюста и вносили в государственные реестры недостоверную информацию.

Всего в течение 2020 по материалам киберподразделения Службы безопасности начаты 496 уголовных производств. Из них - 129 дел именно за несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей и автоматизированных систем.

Также по инициативе СБУ были продлены санкции в отношении ряда российских сайтов и программных продуктов. Отдельно спецслужба направила обращение к компаниям Google и Apple по блокированию запрещенных российских приложений на их электронных площадках.

Также читайте: За неделю зафиксировано 16 хакерских атак на сайты НАБУ и Госспецсвязи

В 2020 году СБУ нейтрализовала 600 кибератак и разоблачила 20 хакерских группировок, начаты 496 уголовных производств 01
В 2020 году СБУ нейтрализовала 600 кибератак и разоблачила 20 хакерских группировок, начаты 496 уголовных производств 02

Автор: 

киберпреступление (762) СБУ (19851) хакер (1180) кибербезопасность (673)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все побачили ті СБУ і хакерів, і заборонені сайти, от тільки не бачать агента СЗР РФ який сидить поруч з Президентом України і плідно працює на Путіна. Тоді питання а кому потрібна сліпа і глуха СБУ? Щоб кришувати на митницях, експорт лісу, заробіток на бурштині і тупе чмиріння бізнесу. Потрібен закон про СБУ і її функції звузити лише до національної безпеки це розвідки і контррозвідки та боротьба з тероризмом. Для блокування заборонених сайтів, хітродупих бариг, гешефтників є МВС і прокурори.
показать весь комментарий
20.01.2021 10:34 Ответить
Мені здається що це фальсифікація, не було ніяких нейтралізованих атак та арештованих хакерських груп! СБУ потрібно ліквідовувати за системну фальсифікацію роботи!
показать весь комментарий
20.01.2021 10:35 Ответить
 
 