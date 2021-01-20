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За несколько часов до истечения полномочий Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Бэннона

За несколько часов до истечения полномочий Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Бэннона

Президент США Дональд Трамп опубликовал список помилованных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

Возможность помилования президентом самого себя и членов его семьи обсуждалась в окружении Трампа, также в СМИ обсуждалась возможность, что Трамп помилует Джулиани, против которого ведется расследование. Однако в итоговом списке помилованных ни Трампа, ни его родственников, ни Джулиани не оказалось.

В распространенном заявлении говорится, что помилованы 73 человека, в отношении еще 70 применена мера - смягчение наказания.

Среди помилованных – рэпер Лил Уэйн, осужденный за хранение оружия, бывший инженер Google и Uber Энтони Левандовски, осужденный за кражу технологий беспилотных автомобилей, и бывший советник Трампа Стив Бэннон, осужденный за мошенничество с деньгами на строительство стены с Мексикой.

Однако в списке помилованных нет Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа. 

Между тем, помилован Пол Эриксон - экс-бойфренд российской шпионки Марии Бутиной. В июле 2020 года он получил семь лет тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. В суде было доказано, что Эриксон реализовал ряд мошеннических инвестиционных схем. При этом в обвинениях ничего не говорилось о связях с Бутиной.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Трамп говорил с советниками о возможном досрочном помиловании своих трех старших детей, зятя и адвоката Джулиани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп рассматривает возможность самопомилования, - СМИ

Политик был обеспокоен тем, что после прихода к власти администрации Джо Байдена министерство юстиции может попытаться отомстить ему и нацелиться на трех старших детей - Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа и Иванку Трамп, а также зятя Джареда Кушнера, старшего советника Белого дома.

Помилование - одна из обязанностей президента, которую он должен выполнить до истечения своих полномочий. Трамп приступил к дарованию помилований еще до рождественских праздников. Однако процесс был приостановлен незадолго до 6 января, когда произошли беспорядки в Капитолии США во время утверждения результатов выборов.

Напомним, 26 ноября 2020 года стало известно, что Трамп помиловал своего бывшего советника Майкла Флинна.

22 декабря Трамп помиловал 20 человек, среди них – фигуранты расследования спецпрокурора Мюллера, бывшие конгрессмены и сотрудники ЧВК Blackwater.

Сегодня, 20 января 2021 года, Трамп покидает пост президента США. Новым президентом после инаугурации станет Джо Байден.

помилование (219) США (26381) Трамп (5075)


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Топ комментарии
+9
А я думаю, чому зе-команда так ним восхіщалася)))) Це ж методи Єрмака!))))
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20.01.2021 10:46
+7
ага, бабло побєділо зло

За несколько часов до истечения полномочий Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Бэннона - Цензор.НЕТ 1423
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20.01.2021 10:39
+5
Кацап не прикидайся українцем, копита й хвіст видають тебе.
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20.01.2021 10:59
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ага, бабло побєділо зло

За несколько часов до истечения полномочий Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Бэннона - Цензор.НЕТ 1423
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20.01.2021 10:39 Ответить
А я думаю, чому зе-команда так ним восхіщалася)))) Це ж методи Єрмака!))))
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20.01.2021 10:46 Ответить
Надо было себя помиловать, век воли не видать, по судам затаскают
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20.01.2021 10:40 Ответить
Кацап не прикидайся українцем, копита й хвіст видають тебе.
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20.01.2021 10:59 Ответить
Ця інфа добре корелює з гілкою нижче про корупцію у владі... Тут - в штатовській; там - в українській...
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20.01.2021 10:50 Ответить
Ви хоч якось визначіться.
https://censor.net/ru/user/481825

Молоток Трамп. Це та людина, яку всі дєрьмократичні СМІ обвинувачували в узурпаціі, і тиранії.
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20.01.2021 11:06 Ответить
Зразок маніпуляцій.
Трамп мстився Байдену, намагаючись переслідувати його сина.
"Политик был обеспокоен тем, что после прихода к власти администрации Джо Байдена министерство юстиции может попытаться отомстить ему и нацелиться на трех старших детей - Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа и Иванку Трамп, а также зятя Джареда Кушнера, старшего советника Белого дома."
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20.01.2021 11:05 Ответить
А Дубінський так сподівався! Видно не судилося. При Байдену ще більше перцю під хвіст (санкцій) добавлять.
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20.01.2021 11:27 Ответить
"22 декабря Трамп помиловал 20 человек, среди них - фигуранты расследования спецпрокурора Мюллера, бывшие конгрессмены и сотрудники ЧВК Blackwater."
Так не только Трамп, в последний день право подписи,проделывают всякие делишки и добрые,а чаще не очень,например присваивают Героя или вечное содержание и т.д...есть много примеров.Так что ничего нового....
Источник: https://censor.net/ru/n3242863
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20.01.2021 11:34 Ответить
Жаль что не Ассанжа и Сноудена. Видно не хочет осложнять отношения со спецслужбами.
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20.01.2021 11:49 Ответить
Н-да, а сам, сердешный, закончит на нарах
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20.01.2021 11:52 Ответить
Сейчас в Вашингтоне 5 утра. До инаугурации Байдена еще полдня. Можно еще целую толпу помиловать
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20.01.2021 11:58 Ответить
73 знакомая цифра.
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20.01.2021 12:08 Ответить
Это к ним не относится!
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20.01.2021 14:10 Ответить
Это помилование до дупы, оно на федеральном уровне. Поскольку каждый штат имеет ,можно сказать, свою " конституцию" свои уголовные законы и наказания , и если захотят посадить ,то посадят любого помилованого на уровне штата. И не ясно где лучше было бы сидеть.
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20.01.2021 14:10 Ответить
Как же он не помиловал себя со своими чадами?
Криминальная семейка.
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20.01.2021 14:47 Ответить
В числе помилованных бывший советник Трампа Стив Баннон, находящийся под следствием за мошенничество с деньгами, пожертвованными на строительство стены на границе с Мексикой и бывший мэр Детройта Кваме Килпатрик, осужденный на 28 лет тюрьмы за коррупцию.
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20.01.2021 16:11 Ответить
 
 