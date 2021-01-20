За несколько часов до истечения полномочий Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Бэннона

Президент США Дональд Трамп опубликовал список помилованных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

Возможность помилования президентом самого себя и членов его семьи обсуждалась в окружении Трампа, также в СМИ обсуждалась возможность, что Трамп помилует Джулиани, против которого ведется расследование. Однако в итоговом списке помилованных ни Трампа, ни его родственников, ни Джулиани не оказалось.

В распространенном заявлении говорится, что помилованы 73 человека, в отношении еще 70 применена мера - смягчение наказания.

Среди помилованных – рэпер Лил Уэйн, осужденный за хранение оружия, бывший инженер Google и Uber Энтони Левандовски, осужденный за кражу технологий беспилотных автомобилей, и бывший советник Трампа Стив Бэннон, осужденный за мошенничество с деньгами на строительство стены с Мексикой.

Однако в списке помилованных нет Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа.

Между тем, помилован Пол Эриксон - экс-бойфренд российской шпионки Марии Бутиной. В июле 2020 года он получил семь лет тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. В суде было доказано, что Эриксон реализовал ряд мошеннических инвестиционных схем. При этом в обвинениях ничего не говорилось о связях с Бутиной.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Трамп говорил с советниками о возможном досрочном помиловании своих трех старших детей, зятя и адвоката Джулиани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп рассматривает возможность самопомилования, - СМИ

Политик был обеспокоен тем, что после прихода к власти администрации Джо Байдена министерство юстиции может попытаться отомстить ему и нацелиться на трех старших детей - Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа и Иванку Трамп, а также зятя Джареда Кушнера, старшего советника Белого дома.

Помилование - одна из обязанностей президента, которую он должен выполнить до истечения своих полномочий. Трамп приступил к дарованию помилований еще до рождественских праздников. Однако процесс был приостановлен незадолго до 6 января, когда произошли беспорядки в Капитолии США во время утверждения результатов выборов.

Напомним, 26 ноября 2020 года стало известно, что Трамп помиловал своего бывшего советника Майкла Флинна.

22 декабря Трамп помиловал 20 человек, среди них – фигуранты расследования спецпрокурора Мюллера, бывшие конгрессмены и сотрудники ЧВК Blackwater.

Сегодня, 20 января 2021 года, Трамп покидает пост президента США. Новым президентом после инаугурации станет Джо Байден.