За несколько часов до истечения полномочий Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Бэннона
Президент США Дональд Трамп опубликовал список помилованных.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.
Возможность помилования президентом самого себя и членов его семьи обсуждалась в окружении Трампа, также в СМИ обсуждалась возможность, что Трамп помилует Джулиани, против которого ведется расследование. Однако в итоговом списке помилованных ни Трампа, ни его родственников, ни Джулиани не оказалось.
В распространенном заявлении говорится, что помилованы 73 человека, в отношении еще 70 применена мера - смягчение наказания.
Среди помилованных – рэпер Лил Уэйн, осужденный за хранение оружия, бывший инженер Google и Uber Энтони Левандовски, осужденный за кражу технологий беспилотных автомобилей, и бывший советник Трампа Стив Бэннон, осужденный за мошенничество с деньгами на строительство стены с Мексикой.
Однако в списке помилованных нет Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа.
Между тем, помилован Пол Эриксон - экс-бойфренд российской шпионки Марии Бутиной. В июле 2020 года он получил семь лет тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. В суде было доказано, что Эриксон реализовал ряд мошеннических инвестиционных схем. При этом в обвинениях ничего не говорилось о связях с Бутиной.
Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Трамп говорил с советниками о возможном досрочном помиловании своих трех старших детей, зятя и адвоката Джулиани.
Политик был обеспокоен тем, что после прихода к власти администрации Джо Байдена министерство юстиции может попытаться отомстить ему и нацелиться на трех старших детей - Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа и Иванку Трамп, а также зятя Джареда Кушнера, старшего советника Белого дома.
Помилование - одна из обязанностей президента, которую он должен выполнить до истечения своих полномочий. Трамп приступил к дарованию помилований еще до рождественских праздников. Однако процесс был приостановлен незадолго до 6 января, когда произошли беспорядки в Капитолии США во время утверждения результатов выборов.
Напомним, 26 ноября 2020 года стало известно, что Трамп помиловал своего бывшего советника Майкла Флинна.
22 декабря Трамп помиловал 20 человек, среди них – фигуранты расследования спецпрокурора Мюллера, бывшие конгрессмены и сотрудники ЧВК Blackwater.
Сегодня, 20 января 2021 года, Трамп покидает пост президента США. Новым президентом после инаугурации станет Джо Байден.
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Молоток Трамп. Це та людина, яку всі дєрьмократичні СМІ обвинувачували в узурпаціі, і тиранії.
Трамп мстився Байдену, намагаючись переслідувати його сина.
"Политик был обеспокоен тем, что после прихода к власти администрации Джо Байдена министерство юстиции может попытаться отомстить ему и нацелиться на трех старших детей - Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа и Иванку Трамп, а также зятя Джареда Кушнера, старшего советника Белого дома."
Так не только Трамп, в последний день право подписи,проделывают всякие делишки и добрые,а чаще не очень,например присваивают Героя или вечное содержание и т.д...есть много примеров.Так что ничего нового....
Источник: https://censor.net/ru/n3242863
Криминальная семейка.