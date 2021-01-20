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"Слуга народа" Чернев о позиции Навального по Крыму: Он должен набирать рейтинг, поэтому пока не может выражать другую точку зрения, но открыт к обсуждению

Навальный, в отличие от Путина, готов к обсуждению темы Крыма.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.

"Алексей (Навальный. - Ред.) - сильный и храбрый человек. С правильными ценностями и взглядами. Я знаю его позицию по Крыму. И понимаю, что как политик, который должен набирать рейтинг, он не может пока выражать другую точку зрения. Но даже готовность к проведению прозрачного референдума указывает на открытость к обсуждению темы Крыма, которое не представляется возможным с существующим режимом в Кремле", - заявил "слуга народа" Чернев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна требовать освобождения Навального, - "слуга народа" Чернев

Вместе с тем, коллега Чернева по фракции Ирина Верещук не столь оптимистична относительно позиции Навального по Крыму: "Мне импонирует то, что он борется с коррупцией и не боится бросать вызов Путину. Но, насколько я знаю, Навальный не поддерживает возвращение Крыма Украине. Поэтому, не могу сказать, что я поддерживаю его как политика. Хотя сочувствую ему как жертве политических репрессий".

"Я не вижу почему рядовые украинцы должны переживать (внимательно наблюдать) за событиями вокруг господина Навального. Мы должны жить своей жизнью. ... На данном этапе не вижу пользы в существовании украинского внутриполитического дискурса относительно Навального", - добавила "слуга народа" Верещук.

Более подробно читайте в статье Евгения Кузьменко "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Отметим, в октябре 2014 года Алексей Навальный озвучил свою позицию по оккупации Крыма: "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? Вот я не считаю… С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный. И как решат люди, так оно и будет. Я думаю, что результаты этого референдума мы все примерно предполагаем, какие могут быть. Вот как решат – так решат. Я думаю, что на самом деле, это для Украины, несмотря на обиду, которую они чувствуют, и т.д., это плюс. Это большое счастье, что Крым с абсолютно пророссийским народом, с консервативно настроенным населением, которое не принимает их антикоррупционной революции, не принимает желание идти в Европу, ушел от них. Они лишились 2 млн избирателей, которые тормозили это движение. Поэтому это такая, с одной стороны, win-ситуация. В политике это долгое время будет мешать и нам, и Украине, и Европе. И, к сожалению, Крым обречен быть тем, что-то типа Северного Кипра, турецкого. Сейчас это непонятная территория, которая де-факто понятно кому принадлежит, но никем не признается".

Автор: 

Крым (26363) россия (95352) Навальный (855) Верещук (504) Чернев (106)


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Топ комментарии
+12
Да,заткните это убожество зеленое...
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20.01.2021 10:37
+9
Старший по палате, а не слуга.

Навальный -- обычная кукла для лохов. Настоящих оппозиционеров ***** давно убрал. Как Немцова или Новодворскую.
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20.01.2021 10:41
+9
Какой нахрен референдум на оккупированной территории? Освобождение, инфильтрационные мероприятия, понаехавших go home и запрет голосовать минимум на 5 лет.
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20.01.2021 10:45
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Да,заткните это убожество зеленое...
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20.01.2021 10:37 Ответить
проплачєно - тєрпітє...
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20.01.2021 10:40 Ответить
Україна не має влазити в розборки Навального і путіна, тим більше що з приходом Навального для Україна нічого не зміниться, Навальний не буде віддавати Крим та Донбас. Навальний такий самий російський шовініст як і путін.
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20.01.2021 10:42 Ответить
Бачу , інколи вмієш мислити здраво . .
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20.01.2021 10:47 Ответить
Вообще первый раз слышу фамилию этого депутата. Он чо решил хайпануть?
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20.01.2021 10:39 Ответить
Чєрнєв, ти чмо. Я лишень набираю рейтинг, проте завжди відкритий до діалогу.
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20.01.2021 10:39 Ответить
Сейчас прозрачный референдум уже не панацея....паРашка усиленно работает в этом направлении, заселяя полуостров своими гражданами...
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20.01.2021 10:41 Ответить
Какой нахрен референдум на оккупированной территории? Освобождение, инфильтрационные мероприятия, понаехавших go home и запрет голосовать минимум на 5 лет.
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20.01.2021 10:45 Ответить
Старший по палате, а не слуга.

Навальный -- обычная кукла для лохов. Настоящих оппозиционеров ***** давно убрал. Как Немцова или Новодворскую.
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20.01.2021 10:41 Ответить
Так волнуюсь за Анального, пойду соберу митинг.
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20.01.2021 10:43 Ответить
Пусть себе свой рейтинг со своим мнением о Крыме себе в заднику засунет
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20.01.2021 10:43 Ответить
Народна мудрість: "Богата партия "слуг урода" идиотами"
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20.01.2021 10:44 Ответить
Хоть пруд пруди

"Слуга народа" Чернев о позиции Навального по Крыму: Он должен набирать рейтинг, поэтому пока не может выражать другую точку зрения, но открыт к обсуждению - Цензор.НЕТ 3888
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20.01.2021 10:46 Ответить
А цей киргиз-зепiдлабузник хiба не такий?
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20.01.2021 10:49 Ответить
Ах - нє может ,, то нехай іде .. То його проблєми .
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20.01.2021 10:44 Ответить
готовность к проведению прозрачного референдума - какой в хрена референдум, если по законам мордора местечковый референдум об отчуждении территории приравнен к экстремизму, а по нашим законам местечковый референдум не предусмотрен нашей Конституцией. Так что референдум времен зеленых человечков - это липа. Это вторжение с захватом чужой территории. Навальный должен это не только признать , но и осудить, как и вторжение на Донбасс, как и выплатить сполна за нанесенный ущерб Украине и отстроить за свой счет инфраструктуру Крыма с Донбассом.
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20.01.2021 10:46 Ответить
ЗЫ ...навальный. не признаешь, тогда продолжай пить свой новичок...
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20.01.2021 10:57 Ответить
почалась нецікава навально- інформаційна діарея
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20.01.2021 10:47 Ответить
А вот станет Леха новым ****** и сразу же Крым отдаст, ага. Держите карман шире. И войну на Донбассе одним махом прекратит, тоже ага. Да с чего все взяли, что Леха - преемник *****?! Леха такая же технология фсб, как и все остальные на расее. Старый армейский принцип: если пьянку нельзя предотвратить, ее нужно возглавить. Вот Леха и нужен для возглавления брожения быдломассы в кацапстане, чтобы перегретый пар выпустить в свисток.
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20.01.2021 10:48 Ответить
"Слуга народа" Чернев о позиции Навального по Крыму: Он должен набирать рейтинг, поэтому пока не может выражать другую точку зрения, но открыт к обсуждению - Цензор.НЕТ 8599
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20.01.2021 10:48 Ответить
а еще говорят, что среди евреев фашистов нет и быть не может! вот вам яркий пример !!!
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20.01.2021 10:56 Ответить
Наконец-то хоть один адекватный коммент о позиции Навального по Крыму.
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20.01.2021 10:52 Ответить
А по Грузии? Что Навальному мешало в 2008 году?

Ты удивишься, но ***** Крым хапануло тоже ради рейтинга. И таки набрал рейтинг.

Как думаешь, сколько украинцев готов убить Навальный ради рейтинга и какие территории оккупировать?
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20.01.2021 11:01 Ответить
Что значит "мешало Навальному"? Он тебе что-то должен? Навальный - расследователь топ-коррупции в рашке и не более того. Кем ты пытаешься себе его представить - это исключительно твои проблемы, не имеющие к Навальному никакого отношения.
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20.01.2021 11:05 Ответить
Конечно должен, как и любой росиянин - сдохнуть.
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20.01.2021 11:20 Ответить
Знакомые речи. Помнится был один такой ефрейтор с усиками. Тоже рассказывал, кто должен жить, а кто сдохнуть. Но мыслил более масштабно чем ты. Одними россиянами не ограничивался.
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20.01.2021 11:28 Ответить
Мне не о чем больше говорить с мышебратом.

Чемодан, вокзал, Роися!!!
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20.01.2021 13:44 Ответить
Не удивил. Упоротые быстро сливаются. Прикрыв напоследок несостоятельность своей позиции "урапатриотическим" лозунгом.
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20.01.2021 14:05 Ответить
навальный не только одобряет оккупацию крыма а и ранее соглашался с глазьевым и сурковым по поводу создания т.н. новороссии. что уже забыли об этом? короче, куда кацапа не целуй - везде ж.па! мы должны о своих пленных солдатах думать а не об имперском посипаке навальном! он нам зачем? у них там свои разборки... может они кабаеву не поделили?
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20.01.2021 10:53 Ответить
Ну если он пока "выжидает" по скрепному Крыму и "стесняется" пока высказаться " на прямую". То пускай однозначно выскажется по Приднестровью, Абхазии, Юж. Осетии, Карабахе, ОРДЛО ( восточной Украине). По Сирии, Ливии, ЦАР, Венесуэле, ситуации в Беларуси. Сбитом самолете, отравлениям и убийствам в Великобритании и Германии. Тут то у него целое непочатое поле для " высказываний", а то получится как у Зе.. я вам ничего не обещал, и даже не говорил ( во всем виноват " попередник" и отыграть назад не получится).
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20.01.2021 10:53 Ответить
да не мучай себя вопросами. навальный обыкновенный рашистский имперец поддерживающий оккупационную политику кремля. просто он поцапался с кремлядской верхушкой и лично с х у й лом . Украине это ничего не дает.... поэтому и относится к нему украинцы должны как к обыкновенному кацапу-рашисту!
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20.01.2021 10:59 Ответить
Ну а я о чем... Но тактически ( не стратегически) на данный момент Навальный это "камушек, гвоздик" в ботинке Пу, ну и на том спасибо, как говорится. Как там у "Статского советника" - СДД ( сожрите друг друга) и флаг им в руки, и камни с неба, и санкций до небес.
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20.01.2021 11:05 Ответить
А шо, жтот "Чернев" спит с женой Навального, шо такие откровения выдает?
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20.01.2021 10:53 Ответить
"Слуга народу" Чернєв про позицію Навального щодо Криму: Він має набирати рейтинг, тому поки не може висловлювати іншу точку зору, але відкритий до обговорення - Цензор.НЕТ 3850
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20.01.2021 10:55 Ответить
Українці, не плекайте марних сподівань. Навальний - це як бунтівник на піратському кораблі, що вас переслідує. Він тимчасово корисний для нас, поки там точиться боротьба. Але як тільки він переможе, він стане такою ж загрозою, як і старий піратський капітан. Ну, якщо він програє, то тим паче все ясно.
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20.01.2021 10:55 Ответить
ей богу, не навальный , а тихановская - шило-мыло...
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20.01.2021 10:59 Ответить
зеленый червь наверное общался с навальным и знает.... - защитник хренов.
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20.01.2021 10:57 Ответить
Говно говорит про говно.
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20.01.2021 10:59 Ответить
От якби цей слуга народу пішов на х## разом з навальним,то було б набагато краще.
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20.01.2021 11:05 Ответить
Я знаю його позицію ... і розумію, що як політик, який має набирати рейтинг, він не може поки висловлювати іншу точку зору. Джерело: https://censor.net/ua/n3242864

не впізнаєте тактику зекоманди під час президентських?
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20.01.2021 11:07 Ответить
Бред, господин Чернев! Навальный такой же имперец, как и все присутствующие во власти роSSии. А его сравнение Крыма с бутербродом, полностью это подтверждает. И нефиг его поддерживать, он того не стоит. Только НЕМЦОВ был достоин уважения и сопереживания, поэтому ***** его и убрал.
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20.01.2021 11:12 Ответить
О, так может БутерБрату-2 кого-то новичком травонуть и пассажирский самолет ухерачить? "Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги а для рейтинга! "
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20.01.2021 11:13 Ответить
Старшина Запаса

https://facebook.com/babchenkoa/posts/3198773303556214 Ну, что же. Новый царь на России народился. Новым Императором теперь однозначно будет Алексей Навальный. А значит, кардинально и в этот раз опять ничего не поменяется. Катарсиса не произойдет.Прозрения не наступит А значит, Украине надо готовится к войне
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20.01.2021 11:14 Ответить
Чего-то нам стесняться? Мы, украинцы, тоже должны способствовать возрастанию его рейтинга - посылать это, великодержавное чмто, куда подальше, не различая в нем приемлемого для себя политика. Чтоб еще больше он рос в глазах своих имперцев.
Не понимает нас, украинцев, это зеленое гуано, раз так подробно пытается объяснить природу прироста политических рейтингов в Мордоре.
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20.01.2021 11:25 Ответить
Скоро в Геленджике
"Слуга народу" Чернєв про позицію Навального щодо Криму: Він має набирати рейтинг, тому поки не може висловлювати іншу точку зору, але відкритий до обговорення - Цензор.НЕТ 4367
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20.01.2021 11:38 Ответить
куда та передасня лезет? власть для семитов завоевывать?
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20.01.2021 11:57 Ответить
Навальный может быль даже опасней *****, он намного умнее, хитрее... и Крым он точно не отдаст, может выйти из Донбасса это да, но им этот Донбас накуй не всрался.
А вдруг при навальном Россия нормально заживёт повысятся зарплати и пенсии, прикиньте как тогда нас начнут русские нагибать в коментах.
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20.01.2021 12:39 Ответить
Нам тепер активно "рекламуватимуть" навального, мовляв "то путін поганий, а так росія хороша, і нам треба дружити". Достатньо відкрити підручник з історії, аби второпати, що в московії змінюються тільки прізвища царів, а хижа сутність лишається незмінною. Нам можна буде розслабитися тільки тоді, коли ця намахана імперія дезінтегрується.
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20.01.2021 12:48 Ответить
Да, пока не может. А так бы он конечно сказал бы. Но пока что нет.
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20.01.2021 13:00 Ответить
Алексей может и Леха-бутерброд как его называют наши патриоты или Лехаим, как его именуют патриоты **********, но когда я смотрел фильм вчера вечером было 13 миллионов просмотров, а сейчас уже 24 и это никак нельзя остановить. Как бы там ни было, но операция блестяще организована по силе и времени, отчего ***** очень больно и это надо только приветствовать.
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20.01.2021 16:31 Ответить
 
 