"Слуга народа" Чернев о позиции Навального по Крыму: Он должен набирать рейтинг, поэтому пока не может выражать другую точку зрения, но открыт к обсуждению

Навальный, в отличие от Путина, готов к обсуждению темы Крыма.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.

"Алексей (Навальный. - Ред.) - сильный и храбрый человек. С правильными ценностями и взглядами. Я знаю его позицию по Крыму. И понимаю, что как политик, который должен набирать рейтинг, он не может пока выражать другую точку зрения. Но даже готовность к проведению прозрачного референдума указывает на открытость к обсуждению темы Крыма, которое не представляется возможным с существующим режимом в Кремле", - заявил "слуга народа" Чернев.

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Вместе с тем, коллега Чернева по фракции Ирина Верещук не столь оптимистична относительно позиции Навального по Крыму: "Мне импонирует то, что он борется с коррупцией и не боится бросать вызов Путину. Но, насколько я знаю, Навальный не поддерживает возвращение Крыма Украине. Поэтому, не могу сказать, что я поддерживаю его как политика. Хотя сочувствую ему как жертве политических репрессий".

"Я не вижу почему рядовые украинцы должны переживать (внимательно наблюдать) за событиями вокруг господина Навального. Мы должны жить своей жизнью. ... На данном этапе не вижу пользы в существовании украинского внутриполитического дискурса относительно Навального", - добавила "слуга народа" Верещук.

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Отметим, в октябре 2014 года Алексей Навальный озвучил свою позицию по оккупации Крыма: "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? Вот я не считаю… С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный. И как решат люди, так оно и будет. Я думаю, что результаты этого референдума мы все примерно предполагаем, какие могут быть. Вот как решат – так решат. Я думаю, что на самом деле, это для Украины, несмотря на обиду, которую они чувствуют, и т.д., это плюс. Это большое счастье, что Крым с абсолютно пророссийским народом, с консервативно настроенным населением, которое не принимает их антикоррупционной революции, не принимает желание идти в Европу, ушел от них. Они лишились 2 млн избирателей, которые тормозили это движение. Поэтому это такая, с одной стороны, win-ситуация. В политике это долгое время будет мешать и нам, и Украине, и Европе. И, к сожалению, Крым обречен быть тем, что-то типа Северного Кипра, турецкого. Сейчас это непонятная территория, которая де-факто понятно кому принадлежит, но никем не признается".