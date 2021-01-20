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В Киеве вновь высокий уровень загрязнения воздуха: показатели вредных веществ превышают допустимые нормы в 2-7 раз

В Киеве вновь высокий уровень загрязнения воздуха: показатели вредных веществ превышают допустимые нормы в 2-7 раз

В Киеве вновь зафиксировали превышение нормы загрязнения воздуха. Вредные вещества сохранятся в атмосфере на ближайшие дни.

По данным Центральной геофизической обсерватории  имени Бориса Срезневского в среднем показатели вредных веществ в воздухе столицы превышают допустимую норму в 2-7 раз, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина:

  • взвешенных веществ (пыли) - в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро Святошино);
  • ;диоксида серы - в 3,6-3,9 раза - на Бессарабской площади, улицах Каунасской, инженера Бородина, площади Победы, Оболонском проспекте; в 2,3-3,4 раза - на других постах наблюдений, за исключением проспекта Науки, 37 (возле метеоплощадки обсерватории), где превышений не выявлено;
  • диоксида азота - в 5,5-7,2 раза - на улицах Каунасской и инженера Бородина, площади Победы; в 4-4,8 раза - на Бессарабской площади, проспекте Победы, бульварах Леси Украинки и Вацлава Гавела; в 3,1-3,9 раза - на всех постах, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено;
  • формальдегида - в 2,0-2,2 раза - на проспекте Победы, площадях Бессарабской и Победы, улицах Александра Довженко и Каунасской; в 1,4-1,8 раза - на других постах наблюдений, кроме проспекта Науки.

"В общем, по сравнению с предыдущей неделей, уровень загрязнения воздуха формальдегидом и диоксидом азота несколько снизился, диоксидом серы - повысился, другими примесями - почти не изменился. По прогнозам Украинского гидрометцентра на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных веществ в приземном слое атмосферы", - сообщили в обсерватории.

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Согласно ресурсу IqAir, по состоянию на 20 января, Киев занимает 14 место в мире по уровню загрязнения воздуха. Столица Украины имеет индекс загрязнения 168 при норме 50.

В Киеве вновь высокий уровень загрязнения воздуха: показатели вредных веществ превышают допустимые нормы в 2-7 раз 01

Автор: 

воздух (173) Киев (25472) экология (1607)


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Топ комментарии
+2
то русскій мір іспускаєт русскій дух
київські ТЕЦ працюють зараз на вугіллі з ОРДЛО (див. репортаж Д.Казанського) та реекспортованому високосірчаному з Ростовщини
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20.01.2021 11:08
+1
И бензин и роснефти и газ в комфорках оттуда.
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20.01.2021 11:12
+1
Гугл в помощь. В начале 70-х годов учёные-гигиенисты определили, что доля загрязнений, которую вносят в атмосферу автомобили, в среднем равна 13%. Сейчас она достигла уже 50% и продолжает расти, а для городов и промышленных центров доля выбросов от выхлопных газов в общем объёме загрязнений значительно выше - до 70% и более. Это создаёт серьёзную экологическую проблему».
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20.01.2021 12:47
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В Киеве вновь высокий уровень загрязнения воздуха: показатели вредных веществ превышают допустимые нормы в 2-7 раз - Цензор.НЕТ 3428
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20.01.2021 11:06 Ответить
то русскій мір іспускаєт русскій дух
київські ТЕЦ працюють зараз на вугіллі з ОРДЛО (див. репортаж Д.Казанського) та реекспортованому високосірчаному з Ростовщини
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20.01.2021 11:08 Ответить
И бензин и роснефти и газ в комфорках оттуда.
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20.01.2021 11:12 Ответить
Живи у своєму Мухосранську й далі, у Києві на тебе ніхто не чекає.
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20.01.2021 12:04 Ответить
Когда средний возраст авто в Украине 17 лет, что вы хотели. Евро-5 под растаможку 130 тысяч гривен.
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20.01.2021 12:25 Ответить
До чого тут автівки? Як би ти був з Києва, таку маячню не писав би.
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20.01.2021 12:38 Ответить
Гугл в помощь. В начале 70-х годов учёные-гигиенисты определили, что доля загрязнений, которую вносят в атмосферу автомобили, в среднем равна 13%. Сейчас она достигла уже 50% и продолжает расти, а для городов и промышленных центров доля выбросов от выхлопных газов в общем объёме загрязнений значительно выше - до 70% и более. Это создаёт серьёзную экологическую проблему».
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20.01.2021 12:47 Ответить
Ще раз запитаю - ти з Києва? Вікно в ночі та зранку відчиняєш? Чим тхне?
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20.01.2021 13:23 Ответить
С таким настроением ты слона не продашь
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20.01.2021 17:20 Ответить
Что бы снизить загрязнение воздуха и дать врагу денег на войну - нужно закупить больше личных автомобилей!

Желательно дизельных.
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20.01.2021 12:48 Ответить
а кличко все по фиг.
Онкология растет, и всем плевать
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20.01.2021 16:24 Ответить
 
 