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РФ нужно решить два ключевых вопроса в отношениях с США и ЕС, а Навальный здесь может стать одним из аргументов в торге, - Белковский

РФ нужно решить два ключевых вопроса в отношениях с США и ЕС, а Навальный здесь может стать одним из аргументов в торге, - Белковский

Будущее российского оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован на этой неделе, во многом зависит от стран Запада и их переговоров с российской властью.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказал российский политолог Станислав Белковский.

"Ближайшее будущее [Навального] моделируется очень просто: до 2 февраля 2021 года он будет в СИЗО "Матросская тишина"... А после этого он действительно может отправиться в тюрьму по делу "Ив Роше", если условный срок будет переквалифицирован в реальный. И здесь вопрос в том, что случится до 2 февраля, что может повлиять на судьбу Алексея Анатольевича", – сказал Белковский.

По его словам, Россия сейчас заинтересована в решении как минимум двух ключевых вопросов в отношениях с США и Евросоюзом. Что касается Америки, то Кремль очень хочет продлить подписанный в 2010 году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (сокращенное название – СНВ-III), продолжил Белковский.

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"Срок его действия истекает 5 февраля. Кремль, безусловно, заинтересован в этом договоре, потому у России нет никаких экономических возможностей для новейшей гонки вооружений. Россия не располагает ресурсами для воспроизводства этих вооружений. Более дешевый вариант – вкладывать деньги в компьютерные стрелялки, которые выдаются за презентации, и тем самым запугивать весь мир и склонять его к компромиссным вариантам, чем Кремль успешно занимается. Но откладывать пролонгацию договора [президент РФ] Владимир Путин не хочет. [Избранный президент США] Джо Байден посылал сигналы, что он готов пролонгировать договор. Самыми разными пока неформальными и неофициальными устами эти сигналы доставлялись", – сказал политолог.

Что касается ЕС, то главный вопрос для Кремля – легализация российской вакцины от коронавируса, отметил Белковский (на сегодняшний день, по данным производителей российской вакцины "Спутник V", она одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае, и "инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС").

"В отношениях с ЕС ключевым является вопрос легализации российских вакцин от COVID-19 и российских паспортов вакцинации. Потому что если этого не произойдет, то россияне, привитые этими вакцинами, не смогут свободно путешествовать по миру, – отметил Белковский. – Соответственно, Алексей Навальный может стать одним из аргументов в торге по этим вопросам со стороны Запада. Если Запад попросит его отпустить и обозначит это как условие в таких серьезных, важных для официальной Российской Федерации мероприятиях, то это как-то скажется на его судьбе благоприятно".

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Политолог подчеркнул, что для Кремля Навальный остается фактором международной, а не внутренней политики.

"Когда Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявляет, что Путин Навального не боится и не считает серьезной внутриполитической угрозой, он не лжет", – убежден Белковский.

При этом, по его мнению, даже если Навального выпустят на свободу, российские власти попытаются ограничить его политическую активность, "в том числе юридическими актами".

"Для меня очевидно, что пока Путин остается президентом, Навальный не сможет участвовать ни в каких выборах в России официально и легально. Только в качестве третьего лица и в группе поддержки каких-то кандидатов. Но США и Европа, думаю, могут от Путина добиться, чтобы он не сидел долго в тюрьме. Если захотят, если для них судьба Навального столь важна (а это уже надо спросить у них)", – сказал политолог. 

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Белковский (72) задержание (6673) кремль (725) путин (31203) Навальный (855)


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Топ комментарии
+11
РФ нужно решить два ключевых вопроса в отношениях с США и ЕС, а Навальный здесь может стать одним из аргументов в торге, - Белковский - Цензор.НЕТ 7049
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20.01.2021 11:12
+8
Бєлковский агітував за Зеленського і був проти Порошенка.Це псевдо ліберал,однієї з башт кремля.Вони всі там імперці.
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20.01.2021 11:15
+7
Одна из пуйловскийх говорящих голов выпущена в эфир озвучить условия, при которых пуйло выпустит Навального.
Разумно было бы не реагировать на ультиматум.
Пусть бутербрат сидит.
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20.01.2021 11:18
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бльо, ви б іще гіркінда в іксперди покликали...
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20.01.2021 11:09 Ответить
А что там зелька? Что-то вякнуло это кирововатное создание?
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20.01.2021 11:09 Ответить
Навальный это козырная карта, которой ходят...
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20.01.2021 11:10 Ответить
Навальний вам - не бутерброд, щоб спочатку його садовили, а потім - відпускали! (Хай сидить "за вялічіє расісі"!)
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20.01.2021 13:00 Ответить
це безкозирна карта, з якою сидять
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20.01.2021 13:29 Ответить
РФ нужно решить два ключевых вопроса в отношениях с США и ЕС, а Навальный здесь может стать одним из аргументов в торге, - Белковский - Цензор.НЕТ 1841
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20.01.2021 11:10 Ответить
РФ нужно решить два ключевых вопроса в отношениях с США и ЕС, а Навальный здесь может стать одним из аргументов в торге, - Белковский - Цензор.НЕТ 7049
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20.01.2021 11:12 Ответить
нахера здесь этот украинофоб, рассуждающий о судьбе овального? "цензор" вы там совсем ку-ку?
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20.01.2021 11:14 Ответить
Бєлковский агітував за Зеленського і був проти Порошенка.Це псевдо ліберал,однієї з башт кремля.Вони всі там імперці.
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20.01.2021 11:15 Ответить
А кто на Роисе не агитировал за Зеленского.
Вся Роися очень хотела, чтобы в Украине президентом стал бесхребетный шут.
Весь кацапский бомонд кирятком сцал, чтобы ЗЕ стал презом.
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20.01.2021 14:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/184403 Агітували там,а вибрали у нас.Це комплекс малоросійства.
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20.01.2021 18:11 Ответить
Сам факт того, что за ЗЕ агитирует враг, значит очень немало для тех, кому мозг дан не только для жевательных рефлексов.

Комплекс малороса - это выбрать малороса, который за миру и дружбу и жвачку с Роисей.
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20.01.2021 18:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/184403 В нас тут за Навального можна так сказати агітують.І це роблять наче притомні люди.Виходить.що і вони малороси.
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20.01.2021 18:45 Ответить
Такие незатейливые схемы у комбинатора всех времён и народов : берёшь человека в заложники и торгуешься о его судьбе, пытаясь отжать себе совершенно не относящиеся к заложнику, темы. То Сирию "меняет" на Украину, со сейчас Венесуэлу с Мадуро пытается втюхать Байдену, вместо дальнейших санкций. Вот это "многоходовочки"
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20.01.2021 11:16 Ответить
Совсем уже рашки долбанулись-вам ,как минимум,для этого всего,надо на красной площади тому Навальному начать ногти выдергивать,при том в прямом эфире...
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20.01.2021 11:17 Ответить
Одна из пуйловскийх говорящих голов выпущена в эфир озвучить условия, при которых пуйло выпустит Навального.
Разумно было бы не реагировать на ультиматум.
Пусть бутербрат сидит.
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20.01.2021 11:18 Ответить
А санкций можно добавить.)
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20.01.2021 11:19 Ответить
"Соответственно, Алексей Навальный может стать одним из аргументов в торге по этим вопросам со стороны Запада" Источник: https://censor.net/ru/n3242873

Но ведь это самым обычный терроризм.
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20.01.2021 11:19 Ответить
И тут он совершенно прав.
Кацапы типо арестуют своего агента анального и будут торговать за его освобождение отмену санкций.
Гнилая дерьмократия во главе с бидоном и меркель будет рада найти подходящий повод для этого.
Давно проверенный кацапами метод - использовать ставшего бесполезным агента спецслужб для дестабилизации обстановки или торгов.
Примеры - Ходорковский, Шеремет, Гонгадзе.
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20.01.2021 11:21 Ответить
Жаба очкастая бредит. А рашка отхватит новых санкций.
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20.01.2021 11:24 Ответить
Надо замочить этого леволюционера, а потом молиться на легенду
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20.01.2021 11:27 Ответить
пусть сидит - он нужен как повод для санкций !
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20.01.2021 15:19 Ответить
Что-то в этом есть....
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20.01.2021 11:28 Ответить
Включил кино навального о дворце путина и заснул на питнадцатой минуте. Леша скучно!!!давай расследования по ЦАР, Сомали, Крыму, Донбассу и Грузии о военных преступлениях режима.
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20.01.2021 11:37 Ответить
Вот и мутный Стасик проклюнулся и сообщил, что Навальный теперь - обменный фонд.
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20.01.2021 13:19 Ответить
Если звёзды зажигают, значит это кому то нужно.
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20.01.2021 13:22 Ответить
ага, до ху№ла ще на колінах приповзуть вимолювати за Навального та виторговувати його з "полону" ціною скасування санкцій, визнання кримнашу та підтримки ПП-2? що за ідіотська маєчня
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20.01.2021 13:25 Ответить
Навальный сбитый летчик, ничего он не может.
У него нет теперь никакой поддержки.
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20.01.2021 13:38 Ответить
Ну Белковский,вот это брякнул.За все те безобразия,что двадцать лет вытворяла клика чекистов должен отдуваться посторонний дядя.Да никаких переговоров с Москвой,только международный суд.А Навальный должен заявить что Крым украинский.
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20.01.2021 16:07 Ответить
Ну Белковский,вот это брякнул.За все те безобразия,что двадцать лет вытворяла клика чекистов должен отдуваться посторонний дядя.Да никаких переговоров с Москвой,только международный суд.А Навальный должен заявить что Крым украинский.
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20.01.2021 16:09 Ответить
Белковский подсказывает кремляди(или констатирует факт), что Навального можно использовать как заложника, чтобы Запад был сговорчивее, подобно тому, как пуйло думал использовать Донбасс для того, чтобы Украина забыла о Крыме и бросила все силы на Донецк с Луганском...

Не могу понять, Белковский подлец или просто рассказывает об очевидном...
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20.01.2021 19:20 Ответить
Хитромудрый теперь через презерватива закидывает пробные шары. Такие профессионалы "дают" интервью не почему-то, а зачем-то.
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21.01.2021 23:02 Ответить
 
 