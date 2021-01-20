РФ нужно решить два ключевых вопроса в отношениях с США и ЕС, а Навальный здесь может стать одним из аргументов в торге, - Белковский

Будущее российского оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован на этой неделе, во многом зависит от стран Запада и их переговоров с российской властью.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказал российский политолог Станислав Белковский.

"Ближайшее будущее [Навального] моделируется очень просто: до 2 февраля 2021 года он будет в СИЗО "Матросская тишина"... А после этого он действительно может отправиться в тюрьму по делу "Ив Роше", если условный срок будет переквалифицирован в реальный. И здесь вопрос в том, что случится до 2 февраля, что может повлиять на судьбу Алексея Анатольевича", – сказал Белковский.

По его словам, Россия сейчас заинтересована в решении как минимум двух ключевых вопросов в отношениях с США и Евросоюзом. Что касается Америки, то Кремль очень хочет продлить подписанный в 2010 году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (сокращенное название – СНВ-III), продолжил Белковский.

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"Срок его действия истекает 5 февраля. Кремль, безусловно, заинтересован в этом договоре, потому у России нет никаких экономических возможностей для новейшей гонки вооружений. Россия не располагает ресурсами для воспроизводства этих вооружений. Более дешевый вариант – вкладывать деньги в компьютерные стрелялки, которые выдаются за презентации, и тем самым запугивать весь мир и склонять его к компромиссным вариантам, чем Кремль успешно занимается. Но откладывать пролонгацию договора [президент РФ] Владимир Путин не хочет. [Избранный президент США] Джо Байден посылал сигналы, что он готов пролонгировать договор. Самыми разными пока неформальными и неофициальными устами эти сигналы доставлялись", – сказал политолог.

Что касается ЕС, то главный вопрос для Кремля – легализация российской вакцины от коронавируса, отметил Белковский (на сегодняшний день, по данным производителей российской вакцины "Спутник V", она одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае, и "инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС").

"В отношениях с ЕС ключевым является вопрос легализации российских вакцин от COVID-19 и российских паспортов вакцинации. Потому что если этого не произойдет, то россияне, привитые этими вакцинами, не смогут свободно путешествовать по миру, – отметил Белковский. – Соответственно, Алексей Навальный может стать одним из аргументов в торге по этим вопросам со стороны Запада. Если Запад попросит его отпустить и обозначит это как условие в таких серьезных, важных для официальной Российской Федерации мероприятиях, то это как-то скажется на его судьбе благоприятно".

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Политолог подчеркнул, что для Кремля Навальный остается фактором международной, а не внутренней политики.

"Когда Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявляет, что Путин Навального не боится и не считает серьезной внутриполитической угрозой, он не лжет", – убежден Белковский.

При этом, по его мнению, даже если Навального выпустят на свободу, российские власти попытаются ограничить его политическую активность, "в том числе юридическими актами".

"Для меня очевидно, что пока Путин остается президентом, Навальный не сможет участвовать ни в каких выборах в России официально и легально. Только в качестве третьего лица и в группе поддержки каких-то кандидатов. Но США и Европа, думаю, могут от Путина добиться, чтобы он не сидел долго в тюрьме. Если захотят, если для них судьба Навального столь важна (а это уже надо спросить у них)", – сказал политолог.

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.