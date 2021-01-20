РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8100 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
881 15

51% украинцев поддерживает введение январского локдауна, 55% считают, что это не уменьшит уровень заболеваемости, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

51% украинцев поддерживает введение январского локдауна, 55% считают, что это не уменьшит уровень заболеваемости, - опрос

Среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Введение локдауна с 8 по 24 января 2021 поддерживают 51%, противоположного мнения - 46%. Поддержка этой инициативы среди населения снизилась (в декабре поддерживали 56%). 40% считают, что это введение карантина уменьшит уровень заболеваемости (в декабре - 52%). 55% - противоположного мнения.

Даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным. Больше высказываются в пользу этой инициативы старшие, женщины и те, кто боится заболеть.

51% респондентов часто интересуются новостями о коронавирусе, 26% интересуются ими иногда, 12% - редко. Вообще не интересуются этой информацией 10% опрошенных. Больше интереса к таким новостям проявляют люди старших возрастных групп. В динамике актуальность новостей о коронавирусе постепенно снижается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 14 февраля будет действовать жесткий локдаун в Германии

51% украинцев поддерживает введение январского локдауна, 55% считают, что это не уменьшит уровень заболеваемости, - опрос Рейтинга 01
51% украинцев поддерживает введение январского локдауна, 55% считают, что это не уменьшит уровень заболеваемости, - опрос Рейтинга 02

Автор: 

карантин (16729) опрос (2820) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Коли робили 70к тестів- було 15к хворих. Зараз роблять 15к тестів, і виявляють 4-5к хворих... Як вважаєш, потрібен такий локдаун, де в одному магазині я можу купити продукти, а туалетний папір купити не можу, бо "товар тимчасово не продається"? Потрібен такий локдаун, де закриті фітнес-клуби, проте працює Буковель з багатотисячними чершами? Продовжувати можна довго. Локдаун потрібен був такий, як у нормальних країнах, а у нас лохдаун зєлі.
показать весь комментарий
20.01.2021 11:28
+1
Спади і сплески захворюваності ніяк не залежать від дій уряду і тому локдаун був непотрібен! На жаль в МОЗ не має фахівців і тому немає кому приймати виважені і правильні рішення. Степанова потрібно арештовувати і саджати в тюрму, разом з Радуцьким.
показать весь комментарий
20.01.2021 11:23
+1
Це маніпуляції статистикою, зменшили кількість тестів, от і менше результатів. Взагалі можна не проводити тести і тоді не буде взагалі нових хворих.
показать весь комментарий
20.01.2021 11:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Показатели инфицирования снизились в три раза, да конечно смысла нет в локдауне как и в тех дебилах которые так думают
показать весь комментарий
20.01.2021 11:21 Ответить
Це маніпуляції статистикою, зменшили кількість тестів, от і менше результатів. Взагалі можна не проводити тести і тоді не буде взагалі нових хворих.
показать весь комментарий
20.01.2021 11:24 Ответить
а ты в зеркало меньше смотри дебил
показать весь комментарий
20.01.2021 11:28 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2021 11:29 Ответить
зависит от запрета продажи моющих средств?..
показать весь комментарий
20.01.2021 11:27 Ответить
Коли робили 70к тестів- було 15к хворих. Зараз роблять 15к тестів, і виявляють 4-5к хворих... Як вважаєш, потрібен такий локдаун, де в одному магазині я можу купити продукти, а туалетний папір купити не можу, бо "товар тимчасово не продається"? Потрібен такий локдаун, де закриті фітнес-клуби, проте працює Буковель з багатотисячними чершами? Продовжувати можна довго. Локдаун потрібен був такий, як у нормальних країнах, а у нас лохдаун зєлі.
показать весь комментарий
20.01.2021 11:28 Ответить
У нас пародия на локдаун , карантин должен быть намного жестче . А по поводу снижения инфицированных врут , смотрите статистику тестирования .
показать весь комментарий
20.01.2021 14:04 Ответить
Спади і сплески захворюваності ніяк не залежать від дій уряду і тому локдаун був непотрібен! На жаль в МОЗ не має фахівців і тому немає кому приймати виважені і правильні рішення. Степанова потрібно арештовувати і саджати в тюрму, разом з Радуцьким.
показать весь комментарий
20.01.2021 11:23 Ответить
В моєму містечку ніхто дома не сидів.людей повно в місті.Просто заборонили труси і одяг продавати.Але наприклад в магазині побутової хімії,можна було їх купити.А в АТБ.побутова хімія заборонена.Ось таке.
показать весь комментарий
20.01.2021 11:25 Ответить
51% 90лбойобів...би9ломаса
показать весь комментарий
20.01.2021 11:37 Ответить
Просто эти "Слуги" никуя не хотят делать, само проще ввести логдаун.
показать весь комментарий
20.01.2021 12:20 Ответить
Главное носки, трусы запретили продавать, а все алкомаркеты работают.
показать весь комментарий
20.01.2021 12:22 Ответить
Т.е. 51% считает нормальным, когда невозможно заменить взломанный замок или сломавшийся кран?
В первую очередь нужно было запретить продавать алкоголь и пиво!
показать весь комментарий
20.01.2021 12:45 Ответить
Невже ще існують дебіли, які вірять цим намальованим владою рейтингам?
показать весь комментарий
20.01.2021 18:57 Ответить
 
 