51% украинцев поддерживает введение январского локдауна, 55% считают, что это не уменьшит уровень заболеваемости, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Введение локдауна с 8 по 24 января 2021 поддерживают 51%, противоположного мнения - 46%. Поддержка этой инициативы среди населения снизилась (в декабре поддерживали 56%). 40% считают, что это введение карантина уменьшит уровень заболеваемости (в декабре - 52%). 55% - противоположного мнения.

Даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным. Больше высказываются в пользу этой инициативы старшие, женщины и те, кто боится заболеть.

51% респондентов часто интересуются новостями о коронавирусе, 26% интересуются ими иногда, 12% - редко. Вообще не интересуются этой информацией 10% опрошенных. Больше интереса к таким новостям проявляют люди старших возрастных групп. В динамике актуальность новостей о коронавирусе постепенно снижается.

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