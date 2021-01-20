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"Центрэнерго" оставило страну без угля и заставило просить помощи у Путина, - Гончаренко

Государственная компания "Центрэнерго", которой с лета 2019 управляют приближенные к Игорю Коломойскому менеджеры, осталась посреди зимы без угля и заставила всю страну просить помощи у режима Путина и Лукашенко.

 Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Никогда в истории Украины государственные компании, от которых зависит прохождение зимы, не входили отопительный сезон без угля. Государственное Центрэнерго сегодня не имеет угля. Это не просто нонсенс. Это преступление. Такое же преступление, как если бы армия не имела патронов перед боем ", - отметил Гончаренко.

Нардеп отметил, что разграбление "Центрэнерго" дошло до того, что "понятный" менеджмент государственной компании просто решил не закупить достаточно угля и с первыми морозами он закончился. "Украина будет вынуждена падать на колени и просить помощи у Путина или Лукашенко. Более того, позавчера мы уже просили помощи у Лукашенко и они нам аварийно поставляли ток. Это стыд. Это прямое отражение того, как олигархи Зеленского разрушают нашу страну ", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 15 января на ТЭС "Центрэнерго" закончился уголь, из-за чего системный оператор "Укрэнерго" предупредил о рисках веерных отключений. В частности, на Змиевской ТЭС в Харьковской области на аварийном ремонте из-за нехватки угля было 6 из 9 энергоблоков. Из-за отсутствия угля блоки "Центрэнерго" перевели на сжигание природного газа. А 17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей.

Автор: 

уголь (1000) Гончаренко (535) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+34
это Коломойша сделал намеренно... подставляет Украину под )(уйла
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20.01.2021 11:22
+32
Та ты шо... неожиданно зебилы просрали все, и теперь просят помощи у *****. Для зебилов тупорылых очень неожиданно...
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20.01.2021 11:24
+30
Это стиль Бени. Довести до банкротства и тем не менее получить выгоду.
Зебилы, очередной раз зрабылы вас разом.
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20.01.2021 11:24
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это Коломойша сделал намеренно... подставляет Украину под )(уйла
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20.01.2021 11:22 Ответить
Бо на захід йому зась...
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20.01.2021 11:24 Ответить
ДБР має розслідувати факт нестачі вугілля на ТЕС і притягнути винних до відповідальності за диверсію!
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20.01.2021 11:28 Ответить
ГБР Коломойского должен расследовать деятельность Коломойского?
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20.01.2021 14:15 Ответить
ТЕРОРИСТИ. ПО 1 ГР 68 КОП.
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20.01.2021 14:02 Ответить
УКРАИНУ ОТРУБАЮТ ОТ СВЕТА: ЗЕЛЕНСКИЙ и КОЛОМОЙСКИЙ ВОГНАЛИ НАС В ЭНЕРГО КОЛАПС! https://www.youtube.com/watch?v=Kw-M8rlHeAc
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20.01.2021 11:23 Ответить
Ну и няхай. Веерные отключения они же только на пользу. Заодно зебилы прозреют, когда придут дамой, а свету нету и квартал со скотами по телику не посмотришь. В 96м году еще как-то мирились с этим - тогда время было другое. А щас за веерные с банковой эту шоблу сметут аки ясь канюшину
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20.01.2021 11:41 Ответить
В умовах локдауну, яким прикривається Клован, найменша загроза чинній "владі" маріонеток Каломойши, мінімальні ознаки назрівання Майдану-3, будуть моментально усунуті псами авакяна, розіпхані по автозаках із посадками в СІЗО за "участь у поваленні державного устрою". Все в найкращих традиціях Чивокуня
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20.01.2021 11:47 Ответить
но янык плохо закончил, вернее не совсем плохо, а удовлетворительно, ведь жив таки остался)))
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20.01.2021 11:56 Ответить
это они так думают..
но даже авакян понимает - что первый же разгон протестов приведет к его смерти как политика и бегству в ... кндр))
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20.01.2021 13:03 Ответить
В темноте зебилье быстрее размножается.
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20.01.2021 14:15 Ответить
Та ты шо... неожиданно зебилы просрали все, и теперь просят помощи у *****. Для зебилов тупорылых очень неожиданно...
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20.01.2021 11:24 Ответить
Путін прийде, вугілля принесе.
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20.01.2021 11:38 Ответить
Это стиль Бени. Довести до банкротства и тем не менее получить выгоду.
Зебилы, очередной раз зрабылы вас разом.
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20.01.2021 11:24 Ответить
Зєлєбєня, парАшенка - обидва з гімна зліплені. Лише смердять по-різному. Перший - малансько-ватним гешефтом, другий - псевдопатріотичною барижною брехнею.
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20.01.2021 11:42 Ответить
Сиділи б ви,зелебобіки,під лавкою і голосу не подавали,"разомзробильщики".
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20.01.2021 11:50 Ответить
Судя по прокси то застланный кизячок.
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20.01.2021 12:51 Ответить
https://t.me/kvnuanet/2796 https://ukraine.d3.ru/chto-slyshno-pro-lipetskuiu-fabriku-2-0-2103230/?sorting=rating Что слышно про Липецкую фабрику 2.0

"Центрэнерго" оставило страну без угля и заставило просить помощи у Путина, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7062

одесская команда "Сборная медиков" имеет честь выступать после команды "Дуэт имени нет" из "донецкой народной республики"
• "Муа", Украина разогревает перед "СССР", Владимир
• "Падик-19", Запорожье втиснулся между Сборной Усть-Кузьминска и "Кэшем и Трэшем" из самих Чебоксар.
• ну, а "Подруги твоего парня", Харьков - они под Владимиром, но над Питером
• и все вместе они, конечно, похлопают 168-й команде - "Всё Пуteam" ("днр")
Это кастинг. Это Лига Смеха в Москве. Это франшиза от дистрибьютора. Всё по-белому. Точнее, по-бело-сине-красному. Бывает.
• И вообще: "Лига смеха - это совместный проект канала СТС и "Международного Союза КВН".
(нерушимого союза, который весело и задорно проводил игры в оккупированном Крыму).

Ну мы то с вами понимаем что юмор вне политики и не имеет границ?
И вообще какая разница.
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20.01.2021 11:29 Ответить
"Центрэнерго" не причем. Это Зеля и Беня гешефт замутили
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20.01.2021 11:29 Ответить
Нет ни одной ситуации, с которой эта зебильная власть не вышла с позором
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20.01.2021 11:30 Ответить
С позором не для себя, а для дебилов - их избирателей и, увы, меньшинства - заложников этих дебилов на целых 5 лет.
Выборы должны быть раз в год!
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20.01.2021 12:31 Ответить
Державна компанія з приватним прикормом)))
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20.01.2021 11:31 Ответить
Если страной взялся управлять клоун со своей труппой - то чего другого вы ожидали?
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20.01.2021 11:32 Ответить
Зелені покидьки
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20.01.2021 11:33 Ответить
Многоходовочка фуйла- коломойського по налагоджуванню "дружби". Примусове.
"Центрэнерго" оставило страну без угля и заставило просить помощи у Путина, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3288
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20.01.2021 11:33 Ответить
"Центренерго" залишило країну без вугілля і змусило просити допомоги у Путіна, – Гончаренко - Цензор.НЕТ 7691
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20.01.2021 11:42 Ответить
Отсюда делаю вывод.Зе поэтому ничего не делает для страны и людей., потому, как шёл в президенты развалить страну и преподнести на блюдце путину
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20.01.2021 11:34 Ответить
ПЛАН В ЯКЩО БАЙДЕН НЕ ПЕРЕМІШАЄ.
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20.01.2021 14:07 Ответить
Государственная компания, кто к кому приближенный, х...... сломаеш. Байден придет, порядок наведет. Осталось 7 с половиной часов. Ну, а насчет угля, Африканский закончился.
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20.01.2021 11:35 Ответить
тупая курица Венедиктова и чмошный Баканов не видят в этом никакого преступления..
будь проклят Зеленский и все его "Слуги Урода"..
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20.01.2021 11:36 Ответить
пусть будут прокляты дебилы что их выбрали
В 19 году разве не было это видно ?
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20.01.2021 17:21 Ответить
Чого не працюють 5 блоків атомних електростанцій?
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20.01.2021 11:36 Ответить
Путін їх відключив.
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20.01.2021 11:39 Ответить
и сделал это сразу после того как Обама ему все подъезды в Питере обосцал
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20.01.2021 12:56 Ответить
ТОГО ЧОГО
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20.01.2021 14:08 Ответить
зима пришла в январе??? ой чудо!? неожиданно то как...
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20.01.2021 11:38 Ответить
Говоря о Коломойском нужно помнить вот о чем. Можно осуждать вампира за то что он пьет человеческую кровь, тем самым убивая людей. Можно строчить гневные посты о осуждать его поведение в СМИ. А можно ... вогнать ему осиновый кол в сердце. Все зависит от "политической воли" ...
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20.01.2021 11:38 Ответить
Зебіли, радіте, що вам хоч маски завезли.
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20.01.2021 11:42 Ответить
а не повод ли это для национализации всех шахт "олигархов" (они же воры и враги Украины) и возрождения угольной отрасли? или вовке-выроку-синьору-голодомору (но не синьору-геноциду) все-равно?
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20.01.2021 11:43 Ответить
А шахти у лугандійців.
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20.01.2021 11:44 Ответить
Что то разумкович со своими рейтингами не вылазит, видать все совсем плохо.
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20.01.2021 11:44 Ответить
Господи, как они все надоели, эти твари... Байден, ты уже проинаугурировался, твою мать? Мужики, который там час? Надо создать петицию, на сайте Белого Дома, о спасении украинского народа от местных петерастов во власти.
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20.01.2021 11:45 Ответить
Байден, Путін та зебіли. Слава Ураїні!
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20.01.2021 11:46 Ответить
Баейденвведивойска?
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20.01.2021 11:52 Ответить
Подойдет любой вариант давления на нашу власть.
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20.01.2021 11:53 Ответить
Почему кто-то должен исправлять то, что сделали 73%?
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20.01.2021 14:13 Ответить
Украина оказала Беларуси экстренную помощь после отключения энергоблока БелАЭС.https://realt.onliner.by/2021/01/18/ukraina-okazala-pomoshh Экстренная помощь-это разовая поставка электроэнергии,так что истерика тут не к чему.Наоборот-взаимная баллансировка энергосистем позволяет нехило экономить деньги.
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20.01.2021 11:46 Ответить
така ціль спецоперації "зепрезедент"
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20.01.2021 11:46 Ответить
"Центрэнерго" оставило страну без угля / Виновата зелёная энергетика. Все знают. Слишком много ветровых и солнечных электростанций .
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20.01.2021 11:46 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/01/19/yevropejska-solidarnist-vymagaye-negajnoyi-reakcziyi-sbu-i-naczionalnogo-regulyatora-teleradiomovlennya-shhodo-zayav-oleny-bondarenko-na-pidtrymku-terorystiv-poshyrenyh-telekanalom/ Партія «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції Зеленського, СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо заяв Олени Бондаренко на підтримку терористів, поширених телеканалом «Наш»
Служба Безпеки України і Нацрада з питань телебачення та радіомовлення має негайно відреагувати на пропаганду тероризму в ефірі телеканалу «Наш».
Телеканал регулярно просуває у своїх ефірах спікерів, які займаються неприхованою антиукраїнською пропагандою, однак всі можливі межі телеканал перейшов, поширивши слова одіозної діячки, поплічниці Януковича Олени Бондаренко, яка назвала Збройні Сили України «злочинцями».
Переконані, що подібні висловлювання не просто неприпустимі, вони є частиною російської гібридної війни проти України, вони підривають безпеку та обороноздатність країни. Жодна цивілізована держава під час війни не може допускати пропаганду тероризму та безпідставні обвинувачення на адресу захисників суверенітету і територіальної цілісності. «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо антиукраїнських заяв Олени Бондаренко.
Вважаємо, що ігнорування таких інцидентів демонструватиме слабкість української держави та заохочуватиме організаторів гібридної війни до подальших актів прямого інформаційного тероризму.
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20.01.2021 11:47 Ответить
Видно Бондаренчиха с кем-то в доле по распилу государственного бабла., вот ее хлебальник и не закрывается.
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20.01.2021 11:49 Ответить
Кстати там, где стоят индивидуальные котлы отопления, отсутствие электричества автоматически означает и отсутствие тепла (насосы в котлах работают на электричестве).
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20.01.2021 11:53 Ответить
1. Не в усіх котлах є електричні насоси
2. У певної частини власників таких котлів є безреребіники.
У цілому Ви праві. Але вийти з положення відсутності електрики можна. Та й насос бере усього близько 100 Вт
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20.01.2021 12:07 Ответить
Ну что , Зе идиоты: "Хуже уже не будет ? "
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20.01.2021 11:50 Ответить
"Центренерго" залишило країну без вугілля і змусило просити допомоги у Путіна, – Гончаренко - Цензор.НЕТ 353
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20.01.2021 12:15 Ответить
Біла балаклава та Іван Бубенчик врятують Україну.
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20.01.2021 11:55 Ответить
Хорошо сказал уйло и растегнул ширинку.Но есть и другой вариант ВОДА В КРЫМ.
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20.01.2021 11:55 Ответить
Проахметовская шавка гончаренко что-то там протявкала, а троли тут же подхватили. А ничего, что практически вся угольная отрасль в Украине принадлежит ахметке, и именно благодаря его непомерной жадности это все и произошло, т.к. это чмо взвинтило отпускные цены на уголь?
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20.01.2021 11:55 Ответить
кто отвечает за все в стране ? Правильно, Зе Президент.
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20.01.2021 11:59 Ответить
для радной бабулі нічєго нє жалко
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20.01.2021 11:56 Ответить
Ну, що? -Треба економити. Починаємо в областях, де більше за усе проголосувало за Нелоха. Дивимось https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/*************=720.html сюди і починаємо з Луганської області, потім Дніпропетровська, Одеська, Харківська, ...
А Львівській обл. - то гарантоване теплопостачання.
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20.01.2021 11:56 Ответить
Сколько у нас платят за обман?
https://interfax.com.ua/news/economic/676706.html Запасы угля превышают прошлогодние в 1,9 раза, мазута - в 1,4 раза - Буславец
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20.01.2021 11:56 Ответить
Наш Вова ніпрічом ,, то всьо Парашенка , і его армія- мова- віра .
А ми , кстаті , за зеленскава - нє галасавалі ,, мі лішь білі протів баригі !

"Центренерго" залишило країну без вугілля і змусило просити допомоги у Путіна, – Гончаренко - Цензор.НЕТ 2904 .
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20.01.2021 11:57 Ответить
Вяло текущая схватка между группами Ахметова и Коломойского вышла из тени и перешла в публичную сферу. Полностью контролируемый Коломойским и ПАО "Центрэнерго" заявил, что энергохолдинг ДТЭК сорвал поставки угля. Отпускающее предприятиям Коломойского электроэнергию по цене ниже себестоимости оказалось на грани краха. ДТЭК Ахметова просто аккуратно задержал поставку 50 000 т угля и протолкнул на рынок свою "зеленую" электроэнергию. (с)
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20.01.2021 12:03 Ответить
Ахметов тупо призупинив відгрузку вугілля для Центренерго і попередив про збільшення ціни з 1650 до 2100 грн за тону !!! норм так несемося в .....
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20.01.2021 12:13 Ответить
Belorus uglia kak bi neimejet eto raski ili donbasa ugol.Intereao proslom godu prodal pocti na 50% mense cem god nazad,no teper kak ponimaju Zelenski i ego vlast pomozet ruskim oligarxam s pokupkoj elektri
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20.01.2021 12:05 Ответить
Interrao kotoraja raboatjet krymu kak bi nekogo ne volnujet s tepersnej vlasti
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20.01.2021 12:15 Ответить
Kak raz budet raske dengi na razvytyja novix projektov krymu cem oni teper zanimajetsia.Vot vam Ze vlast
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20.01.2021 12:39 Ответить
Fashion Zebil
Cash back Zebil
TikTok Zebil
Trash talk Zebil
Gangsta Zebil
Insta Zebil
Merlin Zebil
Manson Zebil
Chihuahua Zebil
Corny Zebil
Tijuana Zebil
Horny Zebil
Micro Zebil
Softy Zebil
Zebil Posh
Zebil Porshe
ZebilUkrainian Borsch
Zebil yes
Zebil no
Zebil high
Zebil low
Zebil loh
Zebil ****
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20.01.2021 12:06 Ответить
Так заплатите Государственной компании "Центрэнерго", премии и по пол миллиона зарплаты, и наблюдателям, они ведь успешно увалили всёЁ!
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20.01.2021 12:55 Ответить
А где хозяин дтэк ахметов, о котором красноречиво для понимающих почему умолчал гончаренко? Угольная отрасль -его.
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20.01.2021 12:59 Ответить
Давайте о хорошем сегодня. О Байдене
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20.01.2021 12:59 Ответить
А кто у нас заграбастал Центрэнерго?

Правильно - хозяин Зеленского Коломойский.
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20.01.2021 14:12 Ответить
Крєпкіе хазяйствєнікі,а #улі ви хотіли...
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20.01.2021 14:15 Ответить
 
 