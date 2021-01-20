"Центрэнерго" оставило страну без угля и заставило просить помощи у Путина, - Гончаренко
Государственная компания "Центрэнерго", которой с лета 2019 управляют приближенные к Игорю Коломойскому менеджеры, осталась посреди зимы без угля и заставила всю страну просить помощи у режима Путина и Лукашенко.
Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Никогда в истории Украины государственные компании, от которых зависит прохождение зимы, не входили отопительный сезон без угля. Государственное Центрэнерго сегодня не имеет угля. Это не просто нонсенс. Это преступление. Такое же преступление, как если бы армия не имела патронов перед боем ", - отметил Гончаренко.
Нардеп отметил, что разграбление "Центрэнерго" дошло до того, что "понятный" менеджмент государственной компании просто решил не закупить достаточно угля и с первыми морозами он закончился. "Украина будет вынуждена падать на колени и просить помощи у Путина или Лукашенко. Более того, позавчера мы уже просили помощи у Лукашенко и они нам аварийно поставляли ток. Это стыд. Это прямое отражение того, как олигархи Зеленского разрушают нашу страну ", - подчеркнул нардеп.
Напомним, 15 января на ТЭС "Центрэнерго" закончился уголь, из-за чего системный оператор "Укрэнерго" предупредил о рисках веерных отключений. В частности, на Змиевской ТЭС в Харьковской области на аварийном ремонте из-за нехватки угля было 6 из 9 энергоблоков. Из-за отсутствия угля блоки "Центрэнерго" перевели на сжигание природного газа. А 17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей.
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но даже авакян понимает - что первый же разгон протестов приведет к его смерти как политика и бегству в ... кндр))
Зебилы, очередной раз зрабылы вас разом.
одесская команда "Сборная медиков" имеет честь выступать после команды "Дуэт имени нет" из "донецкой народной республики"
• "Муа", Украина разогревает перед "СССР", Владимир
• "Падик-19", Запорожье втиснулся между Сборной Усть-Кузьминска и "Кэшем и Трэшем" из самих Чебоксар.
• ну, а "Подруги твоего парня", Харьков - они под Владимиром, но над Питером
• и все вместе они, конечно, похлопают 168-й команде - "Всё Пуteam" ("днр")
Это кастинг. Это Лига Смеха в Москве. Это франшиза от дистрибьютора. Всё по-белому. Точнее, по-бело-сине-красному. Бывает.
• И вообще: "Лига смеха - это совместный проект канала СТС и "Международного Союза КВН".
(нерушимого союза, который весело и задорно проводил игры в оккупированном Крыму).
Ну мы то с вами понимаем что юмор вне политики и не имеет границ?
И вообще какая разница.
Выборы должны быть раз в год!
будь проклят Зеленский и все его "Слуги Урода"..
В 19 году разве не было это видно ?
Служба Безпеки України і Нацрада з питань телебачення та радіомовлення має негайно відреагувати на пропаганду тероризму в ефірі телеканалу «Наш».
Телеканал регулярно просуває у своїх ефірах спікерів, які займаються неприхованою антиукраїнською пропагандою, однак всі можливі межі телеканал перейшов, поширивши слова одіозної діячки, поплічниці Януковича Олени Бондаренко, яка назвала Збройні Сили України «злочинцями».
Переконані, що подібні висловлювання не просто неприпустимі, вони є частиною російської гібридної війни проти України, вони підривають безпеку та обороноздатність країни. Жодна цивілізована держава під час війни не може допускати пропаганду тероризму та безпідставні обвинувачення на адресу захисників суверенітету і територіальної цілісності. «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо антиукраїнських заяв Олени Бондаренко.
Вважаємо, що ігнорування таких інцидентів демонструватиме слабкість української держави та заохочуватиме організаторів гібридної війни до подальших актів прямого інформаційного тероризму.
2. У певної частини власників таких котлів є безреребіники.
У цілому Ви праві. Але вийти з положення відсутності електрики можна. Та й насос бере усього близько 100 Вт
А Львівській обл. - то гарантоване теплопостачання.
https://interfax.com.ua/news/economic/676706.html Запасы угля превышают прошлогодние в 1,9 раза, мазута - в 1,4 раза - Буславец
А ми , кстаті , за зеленскава - нє галасавалі ,, мі лішь білі протів баригі !
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Правильно - хозяин Зеленского Коломойский.