"Центрэнерго" оставило страну без угля и заставило просить помощи у Путина, - Гончаренко

Государственная компания "Центрэнерго", которой с лета 2019 управляют приближенные к Игорю Коломойскому менеджеры, осталась посреди зимы без угля и заставила всю страну просить помощи у режима Путина и Лукашенко.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Никогда в истории Украины государственные компании, от которых зависит прохождение зимы, не входили отопительный сезон без угля. Государственное Центрэнерго сегодня не имеет угля. Это не просто нонсенс. Это преступление. Такое же преступление, как если бы армия не имела патронов перед боем ", - отметил Гончаренко.

Нардеп отметил, что разграбление "Центрэнерго" дошло до того, что "понятный" менеджмент государственной компании просто решил не закупить достаточно угля и с первыми морозами он закончился. "Украина будет вынуждена падать на колени и просить помощи у Путина или Лукашенко. Более того, позавчера мы уже просили помощи у Лукашенко и они нам аварийно поставляли ток. Это стыд. Это прямое отражение того, как олигархи Зеленского разрушают нашу страну ", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 15 января на ТЭС "Центрэнерго" закончился уголь, из-за чего системный оператор "Укрэнерго" предупредил о рисках веерных отключений. В частности, на Змиевской ТЭС в Харьковской области на аварийном ремонте из-за нехватки угля было 6 из 9 энергоблоков. Из-за отсутствия угля блоки "Центрэнерго" перевели на сжигание природного газа. А 17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей.