В Украине будет создан реестр вакцинированных от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

В Украине планируют создать реестр вакцинированных от коронавируса, чтобы знать количество украинцев, которые были вакцинированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видео на Facebook странице партии "Слуга народа" заявил нардеп Михаил Радуцкий.

"Будет создан реестр вакцинированных по очень многим причинам. Во-первых - мы должны знать количество провакцинированных, и без реестра это будет очень трудно создать, во-вторых - мы должны отслеживать осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации, в-третьих - министерство разрабатывает возможность выдачи электронных паспортов провакцинированных", - рассказал парламентарий.

По словам Радуцкого, министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что уже на этой неделе Минздрав определится с поставщиком услуги по логистике на низких температурах перевозки вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от COVID-19 в течение месяца, а прививать начнут во второй половине февраля, - Радуцкий