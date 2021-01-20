В Украине будет создан реестр вакцинированных от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО
В Украине планируют создать реестр вакцинированных от коронавируса, чтобы знать количество украинцев, которые были вакцинированы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видео на Facebook странице партии "Слуга народа" заявил нардеп Михаил Радуцкий.
"Будет создан реестр вакцинированных по очень многим причинам. Во-первых - мы должны знать количество провакцинированных, и без реестра это будет очень трудно создать, во-вторых - мы должны отслеживать осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации, в-третьих - министерство разрабатывает возможность выдачи электронных паспортов провакцинированных", - рассказал парламентарий.
По словам Радуцкого, министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что уже на этой неделе Минздрав определится с поставщиком услуги по логистике на низких температурах перевозки вакцин.
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типо это очень странно и т.д.
Все попытки создать вакцины против коронавирусов ранее оканчивались неудачей, поскольку после повторного заражения привитые животные неизменно болели тяжелее, чем непривитые, и погибали. По этой причине этап исследований на людях даже и не начинался. За крайне тяжелое протекание болезни у привитых ответственнен эффект ADE (более быстрое размножение вируса в присутствии специф. антител). При создании новой вакцины от ковида этап испытаний на животных был пропущен... читай-те думай-те решай-те (с)
со списками кто, куда и сколько (до копеечки)
и основания на выделение-распределение-перераспределение денег (кто куда и нафига?)
А навіщо тоді потрібні паспорти про щеплення вакциною на КОВІД-19, коли ті, що будуть вакциновані, а значить мати індивідуальний і загальний імунітет від КОВІД, то як їх може заразити не вакцинований громадянин навіть хворий на коронавірус? Де логіка? А от коли після вакцинації буде другим етапом, (як для раба римлян) паспорт вакцинації у вигляді біочипа чи пластикової картки то такі раби є потенційними клієнтами для прибутків фармкорпорацій..
А для этого надо провести массовое тестирование населения.
Но тут есть два минуса:
1) появятся доказательства, что статистика Степанова взята с потолка;
2) на вакцинации будет сложно заработать (зачем переболевшим покупать вакцину?)
Но есть и плюсы
1) можно будет заработать на массовом тестировании;
2) если результаты массового тестирования сделать закрытым и провакцинировать переболевших чем угодно (хоть физраствором), то эффективность любой вакцины будет 100%. (Только Спутник-V не колите, а то на побочных спалитесь)
Аналогичные требования должны быть при приеме на работу (как официально, так и по трудовому договору), при отправки детей в школу (справка на всех прописанных по месту проживания ребенка)
так же справка предъявляется при покупке билета в междугороднем и пригородном транспорте....
Стоимость прививки определяется местными медицинскими учреждениями имеющими соостветствующий сертификат выданный министерством здравоохранения...
Сейчас нет более вважной задачи чем безопасность и здоровье людей...