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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине будет создан реестр вакцинированных от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

В Украине планируют создать реестр вакцинированных от коронавируса, чтобы знать количество украинцев, которые были вакцинированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видео на Facebook странице партии "Слуга народа" заявил нардеп Михаил Радуцкий.

"Будет создан реестр вакцинированных по очень многим причинам. Во-первых - мы должны знать количество провакцинированных, и без реестра это будет очень трудно создать, во-вторых - мы должны отслеживать осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации, в-третьих - министерство разрабатывает возможность выдачи электронных паспортов провакцинированных", - рассказал парламентарий.

По словам Радуцкого, министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что уже на этой неделе Минздрав определится с поставщиком услуги по логистике на низких температурах перевозки вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от COVID-19 в течение месяца, а прививать начнут во второй половине февраля, - Радуцкий

Автор: 

карантин (16729) реестр (320) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
кРадуцкий мерзавец и вор.
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20.01.2021 11:53
+12
очередной распил бабла
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20.01.2021 11:52
+10
В Украине будет создан реестр благонадежных людей, легко поддающихся внушению.
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20.01.2021 12:07
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очередной распил бабла
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20.01.2021 11:52 Ответить
кРадуцкий мерзавец и вор.
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20.01.2021 11:53 Ответить
бред от другана Лысого Димона распил бабла на базу по и прочее Вакцины ещё не закупили но на базе заработаем
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20.01.2021 11:53 Ответить
Перші записи вже здійснено: Радуцький, Шмигаль..
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20.01.2021 11:54 Ответить
О, теперь можно не проводить перепись населения
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20.01.2021 11:55 Ответить
Ну не знаю, но я знаю точно что в Украине будет создан реестр мародеров для их ликвидации ..
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20.01.2021 11:57 Ответить
А ещё вакцинированным будут вешать под нос специальные колокольчики
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20.01.2021 11:59 Ответить
будет .- Чего не будет/.В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ. / Не будет наказания "избранного" Радуцкого из обезьянника Коломойского.
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20.01.2021 12:00 Ответить
Ну и шо нам от этого ? Вакцинация где ?
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20.01.2021 12:00 Ответить
Интересно, по идее, в этом "реестре" должна быть дата вакцинации. Ооочень хочу увидеть даты вакцинации наших: депутатов, министров, судей, прокуроров и пр. "с возможностями".
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20.01.2021 12:03 Ответить
ну нарисуют какую угодно дату - уже ж с анализами покемона оманского, потерпевшего прокатило? прокатило! что в базу своих не внесут с какой угодно датой?
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20.01.2021 12:50 Ответить
еще и грят шо "встраивается в геном"
типо это очень странно и т.д.
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20.01.2021 12:16 Ответить
да !!! и типо после этого вам будет уже не страшно и не будет влиять на ваше здоровье , и вы сможете употреблять любые продукты с любым содержанием ГМО - вы мол сами станете как ГМО..(получается ведь так) !!!! (немного перефразированный Билл Гейтс)
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20.01.2021 12:26 Ответить
Видел - снесли комент о вакцинации.. значить правда !!!
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20.01.2021 12:27 Ответить
Оставлю еще раз ...
Все попытки создать вакцины против коронавирусов ранее оканчивались неудачей, поскольку после повторного заражения привитые животные неизменно болели тяжелее, чем непривитые, и погибали. По этой причине этап исследований на людях даже и не начинался. За крайне тяжелое протекание болезни у привитых ответственнен эффект ADE (более быстрое размножение вируса в присутствии специф. антител). При создании новой вакцины от ковида этап испытаний на животных был пропущен... читай-те думай-те решай-те (с)
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20.01.2021 12:29 Ответить
Нехай ще почитають чим закінчилась вакцинація від SARS всім буде інтересно
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20.01.2021 14:27 Ответить
В Украине будет создан реестр благонадежных людей, легко поддающихся внушению.
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20.01.2021 12:07 Ответить
Ще нема ні вакцини, ні шприців, ні місць де це відбуватиметься, а вони вже складатимуть списки.В Україні буде створено реєстр вакцинованих проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 3690
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20.01.2021 12:08 Ответить
Так это проще простого. Есть тетрадь и ни чего не записывай. Работа идет.
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20.01.2021 12:13 Ответить
а как насчёт обязательного ношение Вакцинштерн на левой стороне груди ?
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20.01.2021 12:10 Ответить
І змінити назву нашої нещасної країни на Освенцим.
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20.01.2021 12:59 Ответить
А клеймо на лбу будут ставить? Или номер на руке?
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20.01.2021 12:10 Ответить
а может сначала аудит ковидного фонда??
со списками кто, куда и сколько (до копеечки)
и основания на выделение-распределение-перераспределение денег (кто куда и нафига?)
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20.01.2021 12:11 Ответить
В Україні буде створено реєстр вакцинованих проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 9907
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20.01.2021 12:14 Ответить
Ну, теперь я спокоен. Вакцинация населения Украины, считай, удалась.
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20.01.2021 12:20 Ответить
Слишком много спекуляций на вирусе.Это чисто политический и экономический шантаж.Всякие "ковид-паспорта";"реестры" и прочие намордники-ограничения,по сути являют собой нарушения прав человека, нарушения конституции.Поэтому только стрелять на звук.Только радикальные меры.
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20.01.2021 12:22 Ответить
Половина вакцин піде контрабандою зі сходу,з заходу без жодного реєстру...І цей бардак створив сам Радуцький разом з Степановим,замутили воду...щоб легше красти...
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20.01.2021 12:28 Ответить
Сенс? І як, кожних пів року чи три місяці туди вноситись?
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20.01.2021 12:31 Ответить
НА ВАКЦИНАЦІЮ..В Україні буде створено реєстр вакцинованих проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 6317
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20.01.2021 12:37 Ответить
Сколько стоит занесение в реестр без вакцинации?
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20.01.2021 12:39 Ответить
Як великій рогатій худобі повісять зелені бірки !
А навіщо тоді потрібні паспорти про щеплення вакциною на КОВІД-19, коли ті, що будуть вакциновані, а значить мати індивідуальний і загальний імунітет від КОВІД, то як їх може заразити не вакцинований громадянин навіть хворий на коронавірус? Де логіка? А от коли після вакцинації буде другим етапом, (як для раба римлян) паспорт вакцинації у вигляді біочипа чи пластикової картки то такі раби є потенційними клієнтами для прибутків фармкорпорацій..
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20.01.2021 12:41 Ответить
Это тот Радуцкий, который продал в Китай все маски и наварил на этом 186 млн гривен? Интересно, сколько этот Радуцкий на вакцинации наварит?
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20.01.2021 12:53 Ответить
Если хочется реестры создавать, то логичнее было начать с реестра переболевших.
А для этого надо провести массовое тестирование населения.
Но тут есть два минуса:
1) появятся доказательства, что статистика Степанова взята с потолка;
2) на вакцинации будет сложно заработать (зачем переболевшим покупать вакцину?)
Но есть и плюсы

1) можно будет заработать на массовом тестировании;
2) если результаты массового тестирования сделать закрытым и провакцинировать переболевших чем угодно (хоть физраствором), то эффективность любой вакцины будет 100%. (Только Спутник-V не колите, а то на побочных спалитесь)
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20.01.2021 12:58 Ответить
І ще один прікол якщо перехворів то 8 місяців маєш імунітет а якщо ще в той час контактував з хворими то імунітет відновлюється а якщо вакцинуєшься то 3-4 місяці причому 1 місяць поки не получив 2 дозу тільки у 50% імунутет
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20.01.2021 14:30 Ответить
ну никак нельзя сделать отчет как по регистрации больных, сводкой. нужно, выделить бабла, забашлять ...уеву тучу за программу, поставить своих на контроль. ну как всегда.......у нас же все начинаеться с комиссий подгрупп комитетов лиш бы рвануть из бютжета. а настоящая цель, х...й с ней
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20.01.2021 13:07 Ответить
пример. чтоб усыпать дорогу с селе нужно (7 камазов щебня) 42тыс. грн и экскаватор 5,5 тыс, но нужно сделать смету. ВНИМАНИЕ!!!!!!! за 130000грн. понятно куда уходят деньги???. общая сумма равна трем таким сельским улицам
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20.01.2021 13:13 Ответить
Абсолютно правильное решение..теперь при требовании любой справки нужно будет предъявить справку о вакцинации....действие справки раз в 3 месяца по мере мутации коронавируса...
Аналогичные требования должны быть при приеме на работу (как официально, так и по трудовому договору), при отправки детей в школу (справка на всех прописанных по месту проживания ребенка)
так же справка предъявляется при покупке билета в междугороднем и пригородном транспорте....
Стоимость прививки определяется местными медицинскими учреждениями имеющими соостветствующий сертификат выданный министерством здравоохранения...
Сейчас нет более вважной задачи чем безопасность и здоровье людей...
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20.01.2021 14:38 Ответить
А этот проталкиватель вакцинации может внятнообъяснить на основании каких нормативных документов он собирается без моего согласия заносить в какой-то реестр мои персональные данные, к которым относится и вакцинация? Только, пожалуйста ссылка на конкретный документ, а не кивание - вот у них там в Англии, Зимбабве, Бразилии....!. Человек даже о вакцинации принимает решение лично без участия Радуцкого. И для чего это делается? А вот нормальные люди подозревают, что таким способом готовятся поделить делить, на тех и на этих. Потом этим туда и туда нельзя, а тем можно, в итоге можно часть людей согнать в гетто и отобрать всё, что они имеют, сделать рабами .Можно на работу не принимать и не пускать, можно пенсии и льготы не выплачивать без вакцинации. А может это чей-то глобальный заказ? А что они собираются делать, если, например, процентов 70 откажутся от вакцинации? А почему не создают реестр на туберкулезников, на больных раком, на диабетчиков, чтобы по его словам за ними следить, как они выживают? Или они не интересны? А кто однозначно доказал, что вакцина - это панацея, но это же даже не лекарство, а профилактика? Они до сих пор не могут дать однозначный ответ по тестированию, которое дает за несколько дней противоположные результаты. Потому что во главу угла поставлена задача заработать большие деньги, особенно на вакцине, а потом строить подобие Путинскому дворцу( это кошмар!) - https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI&feature=youtu.be!
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20.01.2021 14:52 Ответить
Він зі Шмигалем вже перші у реєстрі!!!
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20.01.2021 17:35 Ответить
 
 