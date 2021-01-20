Цифровизация услуг в украинских городах наконец сдвинется с места, - глава Smart City.UA Назаров

Государство системно поддерживает инициативы по цифровому развитию в Украине. Как следствие, на региональном уровне появилась уверенность в том, что цифровизация услуг в украинских городах наконец сдвинется с места.

В первую очередь, речь идет о диджитализации здравоохранения, социальной защиты, образования и т. Об этом написал в своей колонке Юрий Назаров, председатель Smart City.UA и председатель комитета Smart City общественного совета при Министерстве цифровизации Украины.

"В госбюджете-2021 на цифровизацию в Украине предусмотрено 1,8 млрд грн, или 0,1% от общей суммы расходов бюджета всей страны. Стимулировать развитие направления Smart City нацелены также законодательные инициативы и проекты по цифровизации, которые реализуются на общегосударственном уровне. В частности, в июле прошлого года был подписан Закон Украины № 797-их по внедрению электронной формы исполнительного документа, а 12 января этого года - Закон №3014 об электронных коммуникациях. Министерство образования и науки запустило в конце 2020 образовательную электронную платформу "Всеукраинская школа онлайн", - заявил Юрий Назаров. Кроме того, по словам главы Smart City.UA, государственные расходы непосредственно на Национальную программу информатизации в этом году достигнут 602 млн грн.

Ожидается запуск единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) и расширение сети центров предоставления админуслуг (ЦНАП). В ответ на заинтересованность государства в IT-активистах в регионах появилась уверенность в дальнейшей цифровизации городских услуг в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования и т. "Уже сейчас собственные Smart city-проекты развивают команды специалистов не только из Киева, но и из Харькова, Львова, Днепра, Мукачево и других украинских городов", - привел пример Юрий Назаров.

Также он отметил, что для осуществления настоящей цифровой реформы планы развития цифровых городов Украины требуют значительной синхронизации. "Именно поэтому сейчас команда Smart City работает над Стратегией цифрового развития общин. Мы стараемся заранее выстроить общую архитектуру и взаимосвязи между общегосударственными и городскими цифровыми решениями ", - рассказал Юрий Назаров. Подытоживая, он высказал предостережение относительно негативного влияния на цифровое развитие страны нестабильной политической и экономической ситуации и коррупционной составляющей: "Мы создали большое количество проектов, имеющих целью преодоление коррупции, но это не гарантирует исключения человеческого фактора". "Важно, чтобы лидеры всех городов и общин приобщались к нашему движению цифровизации. Будущее уже наступило и не стоит сопротивляться прогрессу, оставляя развитие своего города за бортом всемирной цифровизации !" - призвал глава Smart City.UA Юрий Назаров.