Программа распознавания лиц установила, что конвоир с "парада" в Донецке Ольга Сухова, а не ветеран Виктория Котеленец, - Билозерская. ФОТО

Программа распознавания лиц "NeuroIdentigraf" засвидетельствовала отсутствие сходства ветерана АТО Виктории Котеленец с конвоиром с "парада" в Донецке в 2014 году. Более того, программа установила сходство конвоира с Ольгой Суховой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая военнослужащая Елена Билозерская передает Цензор.НЕТ.

"На обоих фото - один и тот же человек, женщина, которая конвоировала украинских пленных на так называемом "параде" в 2014 году (первое фото с парада, второе с ее страницы "Вконтакте") - именно та, вместо которой ветеранка АТО Виктория Фортуна Котеленец находится сейчас в Лукьяновском СИЗО. Следователи утверждают, что конвоирша и Виктория - это одно и то же лицо. Но нет, настоящая конвоирша вот, на этих фото: Ольга Сухова из Донецка. Что это именно она, а не Виктория Котеленец, показала сверхсовременная программа распознавания лиц "NeuroIdentigraf", - рассказала Билозерская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке, - Билозерская. ФОТО

"Нам уже известно (и не только нам), кто именно конвоир: ее ФИО, дата рождения, место рождения и проживания, контакты и связи. Сухова Ольга Александровна / Сухова Ольга Александровна / Suhova Olga Aleksandrovna. Все это было установлено небольшой оперативно созданной группой волонтеров с помощью информации, которая находится в Чистилище сайта "Миротворец", в свободном доступе в соцсетях и возможностей тестовой версии новой системы распознавания лиц "NeuroIdentigraf". Нам понадобилось для этого всего час времени", - сообщается на сайте Миротворец.

Ранее стало известно, что ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке.