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Новости Агрессия России против Украины
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Программа распознавания лиц установила, что конвоир с "парада" в Донецке Ольга Сухова, а не ветеран Виктория Котеленец, - Билозерская. ФОТО

Программа распознавания лиц "NeuroIdentigraf" засвидетельствовала отсутствие сходства ветерана АТО Виктории Котеленец с конвоиром с "парада" в Донецке в 2014 году. Более того, программа установила сходство конвоира с Ольгой Суховой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая военнослужащая Елена Билозерская передает Цензор.НЕТ.

"На обоих фото - один и тот же человек, женщина, которая конвоировала украинских пленных на так называемом "параде" в 2014 году (первое фото с парада, второе с ее страницы "Вконтакте") - именно та, вместо которой ветеранка АТО Виктория Фортуна Котеленец находится сейчас в Лукьяновском СИЗО. Следователи утверждают, что конвоирша и Виктория - это одно и то же лицо. Но нет, настоящая конвоирша вот, на этих фото: Ольга Сухова из Донецка. Что это именно она, а не Виктория Котеленец, показала сверхсовременная программа распознавания лиц "NeuroIdentigraf", - рассказала Билозерская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке, - Билозерская. ФОТО

Программа распознавания лиц установила, что конвоир с парада в Донецке Ольга Сухова, а не ветеран Виктория Котеленец, - Билозерская 01

"Нам уже известно (и не только нам), кто именно конвоир: ее ФИО, дата рождения, место рождения и проживания, контакты и связи. Сухова Ольга Александровна / Сухова Ольга Александровна / Suhova Olga Aleksandrovna. Все это было установлено небольшой оперативно созданной группой волонтеров с помощью информации, которая находится в Чистилище сайта "Миротворец", в свободном доступе в соцсетях и возможностей тестовой версии новой системы распознавания лиц "NeuroIdentigraf". Нам понадобилось для этого всего час времени", - сообщается на сайте Миротворец.

Ранее стало известно, что ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке.

Автор: 

ветераны (1106) задержание (6673) Билозерская (38) Котеленец (11)


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Топ комментарии
+81
ситуация вообще писец! Антоненко больше года сидит НИ ЗА ЧТО! И так любого в говно и за решетку укатать могут!
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20.01.2021 11:45
+79
Указаниями Татарова-Портнова.
А г-нокомандующий типа ни при чем, корчит скорбную рожу на спектакле почтения памяти погибших на войне с рашистами.
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20.01.2021 11:52
+42
Ну?
А те дебилы, что взяли под арест, чем пользовались?
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20.01.2021 11:46
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Ну що можна сказати? Хіба що процитувати пєчальную лошадь лаврова: - Дебіли,бл##ь!
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20.01.2021 13:41 Ответить
А с презумцией невиновности не знакомы!?! Как был совок так и есть.Алиби пробить тоже крайне тяжко!?!
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20.01.2021 13:56 Ответить
Є багато інших доступних способів встановити місцезнаходження особи в той чи інший час: мобільний телефон, користування інтернетом, банківські карткові розрахунки тощо. Тому хай непрямих доказів у СБУ вже має бути. Тепер залишається Вікторії спробувати пригадати, де вона могла бути в той день, хто і що може підтвердити її свідчення. Цього абсолютно досить для алібі.
Цікава і непроста історія. Не віриться, що підставою для затримання була лише портретна схожість, адже санкцію мав давати суд.
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20.01.2021 13:59 Ответить
Абсолютно не досить.
Антоненка тримають без будь-яких доказів вже 2-й рік - і що? Вас це не турбує?
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20.01.2021 14:12 Ответить
Що значить без доказів ?
Доказів купа, тільки можливо вони про інших людей.
І їх не тримають, а вже судять. Значить прокурор закінчив справу і передав у суд.
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20.01.2021 14:16 Ответить
Подобається косити під дурника? Це в зебілів такий "еталон розумового розвитку"?
Антоненка тримають у СІЗО? Тримають! Вагомі докази ПРОТИ НЬОГО є? Немає!
То нащо тут казуістикою займатися?
Скільки тобі платять за твій тролізм, зелений найманець?
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20.01.2021 14:28 Ответить
Читай уважно, що я написав ... "еталон" ...
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20.01.2021 15:18 Ответить
І до речі, це проти Єрмака та Татарова купа вагомих доказів.
Але вони не сидять.
Бо вони не волонтери, не добровольці і не майданівці.
А навпаки.
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20.01.2021 14:31 Ответить
Можу лише припустити, що Антоненка тримає за гратами, скоріш за все, теж доказ такого технічного плану. Наприклад, зафіксували його телефон в районі закладки вибухівки в той самий час; повідомлення якогосьзмісту після вибуху тощо. Не хочу навіть гадати. Були б прямі докази,ми їх почули. Відомо лише, що телефони всіх фігурантів почали слухати з літа 2019. Мабуть, більшість доказів у слідства саме з такої спецтехнічної роботи.
Адвокати у підозрюваних кращі за нас з вами, хай працюють. А суду для продовження санкції слідчі надають, думаю, один той самий доказ, який адвокати спростувати не можуть. І це, мені здається, щось пов'язане з технікою. Чесно, не хочу гадати, надто резонансна справа.
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20.01.2021 15:39 Ответить
Немає в прокурорів даних про знаходження Антоненка в зоні закладання вибухівки, бо його телефон на цей час було вимкнуто.
І саме цей факт прокурори вважають одним з основних "доказів" його винуватості(???).
Але в мене старий телефон так само налаштований: він автоматично вимикається в 24:00 та вмикається о 7:00. Це налаштування дозволяє економити заряд акумулятора і загальмувати його старіння. А от новіший телефон я не налаштовував на вимкнення на ніч, і його акумулятор деградує швидше...
То мене за таке налаштування старого телефона теж слід вважати підозрюваним? Бо в 2016 році, коли вбили Шеремета, нового сматфона в мене ще не було, а старий, що був, відключався на ніч так само, як в Антоненка!
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20.01.2021 15:58 Ответить
Антоненка тримають в буцигарні тільки тому, що Зе під телекамери на пресконференції НАЗВАВ їх злочинцями, що вбили Шеремета і пообіцяв всій країні , що ВОНИ будуть покарані. А підсунув їх Янелоху Аваков- тому підлеглі і судді хочуть догодити обом водночас.
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20.01.2021 17:01 Ответить
шановні! а Ви по справи маньяка з _Пологів чули? 14 чоловік посадили нізащо. А призвіща слідчих, суддів які засуджували невинуватих( втому числі і неповнолітніх) опубліковані. Ні. Навіть тодішній Верховний суд нізащо не хотів реабілітувати незаконно засуджених (мотив-вони самі признались у інкримінованих злочинах) По справ Чикатило в Донецьку засудили одного (призвіще його Марченко) до рострілу. Хто був слідчим і суддями, а хто очолював оперативний рух справи У Білорусії по справі відомого маньяка засудили слідчого прокуратури до 8 років позбавлення волі за фальсифікацію доказів. В Ризі по справі маньяка гвалтувальника притягнули до відповідальності замміністра МВД, чиїм агентом він був. А наша бригада фальсифікаторів з Пологів до цього часуі працює і в МВД України,і крупними адвокатами, і при Портному і У Верховному суді. А ви про справу Ріфа.Ті ж самі хлопці, які звикли до безкаранності, продовжують безкаранно займатись тим самим. Ви подивіться хто був причетний до беззаконня в Пологах і теперішній їх статус.
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20.01.2021 22:49 Ответить
Все правильно ви пишете. Стала практика мвс на підозрюваного чи звинуваченого в одній справі вішати інші справи. До речі, так було із Антоненко. Якщо я не помиляюсь, спочатку він проходив у справі щодо підриву бізнесмена десь у Прикарпатті, а потім через прослуховування телефону, інші технічні можливості прив'язали його до справи Шеремета.
Питання наскільки тісно і чим прив'язали, а саме головне - наскільки законно. Ніхто не сперечається, методи роботи мвс ті самі, додалися технічні спецефекти.
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20.01.2021 23:28 Ответить
Програма розпізнавання облич встановила, що конвоїрка з "параду" в Донецьку Ольга Сухова, а не ветеранка Вікторія Котеленець, - Білозерська - Цензор.НЕТ 5153 https://censor.net/ua/user/479245 Ви знаєте із практики знаю, що неможливо встановити в пам'яті місце перебування, якщо пройшло більше 3 діб. В міліції навіть було поняття - "розкриття по свіжим слідам". Ці дні ще людина пам'ятає, а за минулі, більше 3-х діб, вже ні. Це добре знаю,працював у карному розшуку, кожного дня відпрацьовували злочини і при спілкування з людьми (дворовий, чи поквартирний обхід), вони пам'ятають тільки за пару днів, окремі можуть і більше. Якщо щось не клеїлось, то обвинувачення не ліпили, бо це несправедливо і прокурор, побачивши неувязку відправивби материал назад в міліцію. Якщо пропустить прокурор - то суддя направить на дослідування.Мені дуже соромно, а більше страшно за дії працівників поліції, які на чорне кажуть біле. Тут неозброєнним оком видно, що Вікторія Котеленець тільки має сходство з тою сепаркою, яка вчинила злочин. Сходство тільки, що вона також жінка такого віку, з Донецька і якісь сходство з рисами обличчя, а так більше нічого. Краще підходять Філатова Ірина, а ще більше, десь на 90% Сухова Ольга (по фото). А по діях видно, що Вікторія Котеленець зі зброєю в руках захищала Україну, чоловік військовий, мати волонтер. Дві інші - відверті вороги. То хто більше підходить? Де логіка? Які академії закінчували ті слідчі і оперативники, які "закрили" невинну людину. Як їх земля носить? Сискну службу (карний розшук) КПК Портнова знищив, строки розслідування справ снищив. На перше місце стала основа винуватості чи ні - гроші, лояльність до влади (місцевої, чи повише) зв"язки і все. Справедливістю вже навіть і не пахне.
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20.01.2021 15:56 Ответить
Згоден з вами. Для для того, щоб прив'язати людину до події, і потрібна, якась "технічна защіпка". Інколи така защіпка спрацьовує на користь підозрюваного. Він починає шукати пости в соцмеражах, повідомлення в телефоні і поступово відновлює в памяті той день, а головне, може знайти з ким спілкувався і хто підтвердить його алібі.
Але тут екстраординарний випадок. Є наші полонені, які можуть впізнати або не впізнати цю особу. Можна знайти інших реальних свідків " параду". Я взагалі не люблю робити передчасні висновки по кримінальним справам, тільки там явно стирчать білі нитки, але в таких звинуваченнях помилятися не можна.
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20.01.2021 21:21 Ответить
Официальные органы нехило получает только официальную зарплату, создают видимость законной деятельности, а волонтеры дублируют их работу. Неудивительно, что такая прорва желающих пристроиться поближе к государственному очагу.
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20.01.2021 14:14 Ответить
А чому нестача кадрів у силових відомствах ??
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20.01.2021 14:17 Ответить
Зеленые твари дорвались до власти и проводят контрреволюцию, сажая истинных патриотов.
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20.01.2021 14:26 Ответить
а походка??? походку изучали??? аваков без походки доказательства не принимает (сарказм)
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20.01.2021 14:50 Ответить
Уже можно орать про то что шоколадный..то есть гнусавый саджає патриотів?
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20.01.2021 14:57 Ответить
Система урср#2 работает так что им выгодно закрывать дела т к платят за это. А платить должны за то что преступлений нет, за их предотвращение, как на западе.
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20.01.2021 14:59 Ответить
У нас полиция уже вообще ничем кроме отписок не занимается! Причем могут прислать такую пургу, что диву даешься! А участкового не найдешь даже в приемное время, а не то чтобы он хоть пальцем пошевелил! И все они получают зарплату и др. привилегии!
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20.01.2021 15:34 Ответить
Ви праві, бо поліції в таких умовах краще нічого не робити, ніж, щось зробити і отримати кримінальну справу за ці дії. Їх обложили червоними прапорцями зо всіх боків. Туди підеш СБУ, сюди прокурор, назад УВБ, та й слідчий не прийме любий твій документ. Коден твій шаг має погоджувати прокурор, який сидить за 20-30 кілометрів.Не вистачить бензину і часу по кожному папірцю їздити. А буває припрешся, а прокурор сильно-пресильно занятий і папірець в цей день згорів. КПК роботу знищив. Все має ніби вирішувати слідчий і прокурор і тільки через суд, але це не про нас. Це для тих країн які поважають закон. Уявляєте опер, вік якого за 40 років і слідча, доня якогось клєрка в 20 років, якій в голові відоокліп (недавно в Харківській академії) і ніякого поняття, як розкривати злочин. Яку вона напише постанову чи поручення оперу чи дільничному? А у дядь, які знищили правоохоронну систему є свої служби безпеки і охорони.
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20.01.2021 17:02 Ответить
читав недавно постанову прокурора про відкриття провадження, то він в описі своєї посади застосував більше слів чим в самій постанові.
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21.01.2021 01:01 Ответить
Очередное позорище нашему МВД!
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20.01.2021 15:11 Ответить
Дело Порошенка живет. Петя начал сажать атошников, зеля продолжил
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20.01.2021 15:17 Ответить
так і не ясно, де ті атошники, яких Петя посадив.
та і навіщо йому...
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20.01.2021 15:32 Ответить
кого могли , вытянули .А кое кто так и тянет тюремную лямку по заказу из Кремля .И не просто тянут .Кое кого и насилуют на всю катушку . Это дело рук Пети и его кума Цуцыка .
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20.01.2021 18:47 Ответить
Список кого посадив Порошенко. А також за що,якщо такыі були. А не даси--то ти медветчуківське бидло і малорос.ну ще може кацап. СПИСОК,
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20.01.2021 15:41 Ответить
Цікаво, а що з героїнею цієї оповіді ?
Її хоч не затримали ?
Виправдали і вибачились стоячи на колінах ?
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20.01.2021 15:32 Ответить
а нє, падли тримають в сізо.
в принципі я так і думала.
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20.01.2021 15:33 Ответить
А в рашці вже б виїздний суд-тройка під портретом Ягоди встиг би вирок винести.
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20.01.2021 15:51 Ответить
Шо, СБУ не могли кацапку від українки відрізнити?
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20.01.2021 16:03 Ответить
бакланівські чорти можуть у бубочки відсмоктати дружно, а відрізнити українку від ************** шльондри вони невдалі.
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20.01.2021 17:40 Ответить
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20.01.2021 19:28 Ответить
Народ, у нас там повно шпигунів. Чого їм не працювати на москву? Назвіть причину. Ось і ця-«случайно похожая»-не виключення.
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20.01.2021 16:10 Ответить
Дивуюсь Яні Зінкевич та Іншим, що деруть горло за цю особу. Біда з нашим довірливим і тупим народом(((
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20.01.2021 16:18 Ответить
Нардо тупий, а правоохоронці, що тримають людейв СІЗО безбїнайменших доказів -розумні? А ти часом не той підлеглий Авакова,що Антоненкав СІЗО запроторив? Чи в СБУ в " Інформаційному департаменті" працюєш із завданням виправдовувати ВСІ діїї органів і влади Зе?
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20.01.2021 17:13 Ответить
Еге ж, живу в Еспанії,а завдання київських шавок виконую)))
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20.01.2021 18:45 Ответить
Бот под прокси - переобуйся, от тебя лаптями смердит))
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20.01.2021 17:40 Ответить
Операція по її затриманню не один день тривала. Виступ волонтерів на захист особи-це каламутити воду та дискредитувати органи безпеки. З матеріалами справи подруги не знайомі. Глупота та свобода слова часто страшніші ніж прямий намір ворога.
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20.01.2021 16:23 Ответить
Ребята, обратитесь в Приватбанк. Там РЕАЛЬНАЯ программа распознавания, под неё деньги дают!
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20.01.2021 16:57 Ответить
Равлику зрозуміло, що нинішня влада шукає будь-які, навіть відверто безглузді приводи для пресування людей, причетних до захисту України. В конкретному випадку головне посадити людину у в'язницю і тримати її там без суду і слідства максимально можливий час щоб деморалізувати небайдужих громадян.
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20.01.2021 17:18 Ответить
Це ж треба було більше 6-ти років, щоб нарешті так "придивитися".
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20.01.2021 18:24 Ответить
Проголосували за руцький мір,і дивуєтись какая разніца
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20.01.2021 18:24 Ответить
Аваков - дегенерат
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20.01.2021 18:55 Ответить
Це просто черговий напад на захисників України від антиукраїнської "влади", от і все.
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20.01.2021 19:21 Ответить
в КПК рейху чітко зазначено, що строк тримання під вартою з вчинення особливо тяжкого злочину складає 1 рік до вироку суду. Постанову слідчого про закриття справи можна скасувати виключно в судовому порядку. строк тримання під вартою за інші злочини складає від двох до 6 місяців . і всі справи розглядає суд за місцем вчинення злочину. По справі Фургала в Росії саме ці тлумачення процесу і стають перепоною для портних. Там слідство застопорилось на питання який суд буде розглядати справу. замовники звернулись за розясненнями до Верховного суду, бо навіть рейх хоче дотриматись процедури. А у нас Антон ляпнув,- і всі в стойку. Бо там був Президент разом з прокурором та міністром. А те, що слід бульбофюрера є в справі, авакову було відомо, саме Шеремет писав книгу про розстрільний пістолет. І його з Москви вислали саме на вимогу таракана, бо Шеремет громадянин білорусії, його телеоператора теж вбили в білорусії. І що, самий розумний в МВС Антон не знав про це. І в справі микитася знову зявився ліві записи в телефоні такі ліві записи були і справі свинарчуків. Саме ними в парламенті портрясали пашинський і геращенко. Система однако.
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21.01.2021 01:21 Ответить
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