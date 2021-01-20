Программа распознавания лиц установила, что конвоир с "парада" в Донецке Ольга Сухова, а не ветеран Виктория Котеленец, - Билозерская. ФОТО
Программа распознавания лиц "NeuroIdentigraf" засвидетельствовала отсутствие сходства ветерана АТО Виктории Котеленец с конвоиром с "парада" в Донецке в 2014 году. Более того, программа установила сходство конвоира с Ольгой Суховой.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая военнослужащая Елена Билозерская передает Цензор.НЕТ.
"На обоих фото - один и тот же человек, женщина, которая конвоировала украинских пленных на так называемом "параде" в 2014 году (первое фото с парада, второе с ее страницы "Вконтакте") - именно та, вместо которой ветеранка АТО Виктория Фортуна Котеленец находится сейчас в Лукьяновском СИЗО. Следователи утверждают, что конвоирша и Виктория - это одно и то же лицо. Но нет, настоящая конвоирша вот, на этих фото: Ольга Сухова из Донецка. Что это именно она, а не Виктория Котеленец, показала сверхсовременная программа распознавания лиц "NeuroIdentigraf", - рассказала Билозерская.
"Нам уже известно (и не только нам), кто именно конвоир: ее ФИО, дата рождения, место рождения и проживания, контакты и связи. Сухова Ольга Александровна / Сухова Ольга Александровна / Suhova Olga Aleksandrovna. Все это было установлено небольшой оперативно созданной группой волонтеров с помощью информации, которая находится в Чистилище сайта "Миротворец", в свободном доступе в соцсетях и возможностей тестовой версии новой системы распознавания лиц "NeuroIdentigraf". Нам понадобилось для этого всего час времени", - сообщается на сайте Миротворец.
Ранее стало известно, что ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке.
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Цікава і непроста історія. Не віриться, що підставою для затримання була лише портретна схожість, адже санкцію мав давати суд.
Антоненка тримають без будь-яких доказів вже 2-й рік - і що? Вас це не турбує?
Доказів купа, тільки можливо вони про інших людей.
І їх не тримають, а вже судять. Значить прокурор закінчив справу і передав у суд.
Антоненка тримають у СІЗО? Тримають! Вагомі докази ПРОТИ НЬОГО є? Немає!
То нащо тут казуістикою займатися?
Скільки тобі платять за твій тролізм, зелений найманець?
Але вони не сидять.
Бо вони не волонтери, не добровольці і не майданівці.
А навпаки.
Адвокати у підозрюваних кращі за нас з вами, хай працюють. А суду для продовження санкції слідчі надають, думаю, один той самий доказ, який адвокати спростувати не можуть. І це, мені здається, щось пов'язане з технікою. Чесно, не хочу гадати, надто резонансна справа.
І саме цей факт прокурори вважають одним з основних "доказів" його винуватості(???).
Але в мене старий телефон так само налаштований: він автоматично вимикається в 24:00 та вмикається о 7:00. Це налаштування дозволяє економити заряд акумулятора і загальмувати його старіння. А от новіший телефон я не налаштовував на вимкнення на ніч, і його акумулятор деградує швидше...
То мене за таке налаштування старого телефона теж слід вважати підозрюваним? Бо в 2016 році, коли вбили Шеремета, нового сматфона в мене ще не було, а старий, що був, відключався на ніч так само, як в Антоненка!
Питання наскільки тісно і чим прив'язали, а саме головне - наскільки законно. Ніхто не сперечається, методи роботи мвс ті самі, додалися технічні спецефекти.
Але тут екстраординарний випадок. Є наші полонені, які можуть впізнати або не впізнати цю особу. Можна знайти інших реальних свідків " параду". Я взагалі не люблю робити передчасні висновки по кримінальним справам, тільки там явно стирчать білі нитки, але в таких звинуваченнях помилятися не можна.
та і навіщо йому...
Її хоч не затримали ?
Виправдали і вибачились стоячи на колінах ?
в принципі я так і думала.