Из-за принятой нормы о резком повышении акциза на табачные изделия для электронного нагревания возросло количество контрабандных ТИЭН, - эксперт

Благодаря недавно принятой норме о резком (в 4,2 раза) повышении акциза на табачные изделия для электронного нагревания, в Украине возросло количество контрабандных ТИЭНов.

Об этом пишет доктор наук, профессор КНУ им. Т.Шевченко, эксперт Института законодательства Верховной Рады Украины Валерий Воротин.

По его словам, в городе Белая Церковь под Киевом на полках местных магазинов появились пачки ТИЭНов в яркой упаковке китайского производства. "Первое, что бросается в глаза – надписи-предупреждения на английском. Акцизных марок нет никаких. Т.е. все признаки контрабандного товара", - утверждает Воротин.

По словам эксперта, в Украине сейчас только два основных легальных бренда ТИЭНов, но на полках магазинов малоизвестный бренд МС.

"На пачке обозначено, что товар создан "под руководством Yunnan Tobacco International". Ну что ж, если ранее были планы начать производство ТИЭНов в Украине – в Харьковской и Черниговской областях на фабриках двух крупнейших компаний, то теперь – после резкого повышения акцизов на ТИЭНы – дополнительные возможности для развития появились у китайской провинции Юннань – на юго-западе Китая", - констатирует эксперт.

По его словам, контрабандные ТИЭНы можно купить и через интернет.

"К примеру, в Днепре начали активно продвигать продажу контрабандных ТИЭНов (этот же китайских бренд) через Интернет. Вот, к примеру, за 705 долларов готовы пересылать по всей Украине целый короб китайских ТИЭНов (500 пачек). Получается примерно 39-40 грн. за пачку. Учитывая, что народные депутаты сделали все, чтобы легальная пачка ТИЭНов стоила около 80 грн., то выгода более чем очевидная", - пишет Воротин.

"Если государство не стесняется убивать легальную торговлю (пусть и не полным запретом, как в США времен "сухого закона", а "лишь" повышением акциза сразу в 4,2 раза), оно будет плодить нелегальный бизнес, который не платит налоги и играет вообще без каких-либо правил", - уверен эксперт.