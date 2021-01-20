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Новости
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Из-за принятой нормы о резком повышении акциза на табачные изделия для электронного нагревания возросло количество контрабандных ТИЭН, - эксперт

Из-за принятой нормы о резком повышении акциза на табачные изделия для электронного нагревания возросло количество контрабандных ТИЭН, - эксперт

Благодаря недавно принятой норме о резком (в 4,2 раза) повышении акциза на табачные изделия для электронного нагревания, в Украине возросло количество контрабандных ТИЭНов.

Об этом пишет доктор наук, профессор КНУ им. Т.Шевченко, эксперт Института законодательства Верховной Рады Украины Валерий Воротин.

По его словам, в городе Белая Церковь под Киевом на полках местных магазинов появились пачки ТИЭНов в яркой упаковке китайского производства. "Первое, что бросается в глаза – надписи-предупреждения на английском. Акцизных марок нет никаких. Т.е. все признаки контрабандного товара", - утверждает Воротин.

По словам эксперта, в Украине сейчас только два основных легальных бренда ТИЭНов, но на полках магазинов малоизвестный бренд МС.

"На пачке обозначено, что товар создан "под руководством Yunnan Tobacco International". Ну что ж, если ранее были планы начать производство ТИЭНов в Украине – в Харьковской и Черниговской областях на фабриках двух крупнейших компаний, то теперь – после резкого повышения акцизов на ТИЭНы – дополнительные возможности для развития появились у китайской провинции Юннань – на юго-западе Китая", - констатирует эксперт.

По его словам, контрабандные ТИЭНы можно купить и через интернет.

"К примеру, в Днепре начали активно продвигать продажу контрабандных ТИЭНов (этот же китайских бренд) через Интернет. Вот, к примеру, за 705 долларов готовы пересылать по всей Украине целый короб китайских ТИЭНов (500 пачек). Получается примерно 39-40 грн. за пачку. Учитывая, что народные депутаты сделали все, чтобы легальная пачка ТИЭНов стоила около 80 грн., то выгода более чем очевидная", - пишет Воротин.

"Если государство не стесняется убивать легальную торговлю (пусть и не полным запретом, как в США времен "сухого закона", а "лишь" повышением акциза сразу в 4,2 раза), оно будет плодить нелегальный бизнес, который не платит налоги и играет вообще без каких-либо правил", - уверен эксперт.

Автор: 

акциз (385) электронные сигареты (45)


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Топ комментарии
+5
хуже ж нє стало, нє?
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20.01.2021 11:53
+3
Та шо ж єто твориться? Єто ж зеленскому могут подсунуть контрабандный не качачественный айкос теперь ???
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20.01.2021 11:53
+2
возросло количество контрабандных ТИЭН..

вывод: таможенников раком нужно ставить, хреново работают.
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20.01.2021 12:07
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Та шо ж єто твориться? Єто ж зеленскому могут подсунуть контрабандный не качачественный айкос теперь ???
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20.01.2021 11:53 Ответить
улитит как в США придурки с тетрагидроканбинолом в жидкости для электроных сигарет
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20.01.2021 11:57 Ответить
хуже ж нє стало, нє?
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20.01.2021 11:53 Ответить
Майже кожен день експерти від Філіпп Моррісу. Молодці, перейняли досвід Рижого і не скупляться.
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20.01.2021 12:20 Ответить
возросло количество контрабандных ТИЭН..

вывод: таможенников раком нужно ставить, хреново работают.
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20.01.2021 12:07 Ответить
Владу раком потрібно ставити. І нинішню і всі попередні. Все що не роблять, все за рахунок 90% населення України.
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20.01.2021 12:23 Ответить
Ось смєтуни як візьмуться, як візьмуться, так і винесуть всєх нафіг.
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20.01.2021 12:26 Ответить
Чим більша ціна, тим більше контрабасу. Закон ринку і нічого з цим не зробите.
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20.01.2021 12:23 Ответить
И сколько заплатили этому иксперду за лоббирование интересов табачных компаний?
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20.01.2021 12:24 Ответить
20 дней прошло, еще не успели.
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20.01.2021 12:40 Ответить
Купить литр пищевого спирта "пшенична сльоза",обойдется 89.92 с доставкой новой почтой от 5 л. То же самое будет и с табачной подакцизкой)))
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20.01.2021 12:48 Ответить
Чергова заказуха табачників. Щодня схожі "новини", поки не було подорожчання щось "статей" про контрабанду не було. Шановна редація, додавайте будь-ласка позначку "оплачена публікація"
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20.01.2021 13:10 Ответить
 
 