Пограничники обнаружили тайник с боеприпасами в 10 км от линии разграничения на Донбассе. ФОТО

Пограничники Краматорского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили тайник с боеприпасами в 10 км от линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Наряд от комендатуры быстрого реагирования Краматорского пограничного отряда, выполняя задание в населенном пункте Тоненькое Донецкой области, в одном из заброшенных зданий обнаружил тайник, в котором находились 2 гранаты РГД-5, сигнальная мина СМ-320, 42 боевых патрона калибра 7,62 мм, 2 сигнальных патрона и 1 снаряд к зенитной установке", - сказано в сообщении.

По данному факту в Бахмутский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".



Фото: сайт Госпогранслужбы

Обнаруженные боеприпасы изъяты сотрудниками ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тротиловые шашки, артснаряды и гранатометные выстрелы: СБУ обнаружила на выезде из Северодонецка тайник наемников РФ

Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению.

Напомним, в прошлом году пограничные подразделения из состава Объединенных сил обнаружили более 20 000 боеприпасов, 46 единиц оружия и более 17 килограммов взрывчатки.