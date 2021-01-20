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Новости
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Пограничники обнаружили тайник с боеприпасами в 10 км от линии разграничения на Донбассе. ФОТО

Пограничники Краматорского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили тайник с боеприпасами в 10 км от линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Наряд от комендатуры быстрого реагирования Краматорского пограничного отряда, выполняя задание в населенном пункте Тоненькое Донецкой области, в одном из заброшенных зданий обнаружил тайник, в котором находились 2 гранаты РГД-5, сигнальная мина СМ-320, 42 боевых патрона калибра 7,62 мм, 2 сигнальных патрона и 1 снаряд к зенитной установке", - сказано в сообщении.

По данному факту в Бахмутский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Пограничники обнаружили тайник с боеприпасами в 10 км от линии разграничения на Донбассе 01
Фото: сайт Госпогранслужбы

Обнаруженные боеприпасы изъяты сотрудниками ГСЧС.

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Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению.

Напомним, в прошлом году пограничные подразделения из состава Объединенных сил обнаружили более 20 000 боеприпасов, 46 единиц оружия и более 17 килограммов взрывчатки. 

боеприпасы (2330) Госпогранслужба (6372) тайник (130)


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Топ комментарии
+5
Такі "тайники", після війни, пацани створювали купами... Якби була "закладка" для диверсійної групи, то **********-б, були конкретної направленості, а не "різномасті". І не "насипом", а в упаковках... Пацанва назбирали на місці бою, що змогли, і натягали...
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20.01.2021 12:02
+3
Так буває, коли президент в Омані, а судді у Виміратах.
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20.01.2021 12:44
+2
Краматорська вата готувалась воювати за право гаваріть парускі.
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20.01.2021 12:03
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Такі "тайники", після війни, пацани створювали купами... Якби була "закладка" для диверсійної групи, то **********-б, були конкретної направленості, а не "різномасті". І не "насипом", а в упаковках... Пацанва назбирали на місці бою, що змогли, і натягали...
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20.01.2021 12:02 Ответить
Краматорська вата готувалась воювати за право гаваріть парускі.
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20.01.2021 12:03 Ответить
Ого,тайник! Погранцы в 10 км от линии разграничения выполняют боевые задачи- звучит как-то не очень
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20.01.2021 12:08 Ответить
Здесь нет сплошной линии окопов и оборонительных сооружений..на на линии фронта во 2МВ...Могут пролезть и проползи..вот поэтому пограничники и просматривают каждодневно территорию между первой и второй линиями ...
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20.01.2021 12:34 Ответить
на то они и погранцы шобы выполнять задачи унутреннего возгорания
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20.01.2021 15:10 Ответить
Пограничники в 10 км от границы?
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20.01.2021 12:38 Ответить
Так буває, коли президент в Омані, а судді у Виміратах.
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20.01.2021 12:44 Ответить
не президент, а ЯНЕЛОХ ОМАНСКИЙ!!!. попрошу уважения к руководителям...
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20.01.2021 13:18 Ответить
говорю по опиту 2014-2017. кто то показивает роботу, набирает баллы. иначе это позорище не обьяснить...
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20.01.2021 13:16 Ответить
Да крута знахідка. Оце погранці роботу провели ! Як на мене то це "показуха" роботи.
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20.01.2021 14:48 Ответить
 
 