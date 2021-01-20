Пограничники обнаружили тайник с боеприпасами в 10 км от линии разграничения на Донбассе. ФОТО
Пограничники Краматорского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили тайник с боеприпасами в 10 км от линии разграничения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Наряд от комендатуры быстрого реагирования Краматорского пограничного отряда, выполняя задание в населенном пункте Тоненькое Донецкой области, в одном из заброшенных зданий обнаружил тайник, в котором находились 2 гранаты РГД-5, сигнальная мина СМ-320, 42 боевых патрона калибра 7,62 мм, 2 сигнальных патрона и 1 снаряд к зенитной установке", - сказано в сообщении.
По данному факту в Бахмутский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Обнаруженные боеприпасы изъяты сотрудниками ГСЧС.
Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению.
Напомним, в прошлом году пограничные подразделения из состава Объединенных сил обнаружили более 20 000 боеприпасов, 46 единиц оружия и более 17 килограммов взрывчатки.
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