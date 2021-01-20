За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выздоровел - 1 251, выявили 606 новых случаев, - Кличко

С начала пандемии в Киеве зафиксировали уже 124 240 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 606 больных коронавирусом. Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в столице 2 227 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 124 240", - сказал Кличко.

Среди заболевших 360 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 10 девочек от одного месяца до 16 лет. А также 223 человека в возрасте от 18 до 89 лет и 13 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 59 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве вдвое больше людей, чем заболели - 1251. Всего коронавирус побороли 50 339 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 108, Дарницком - 101, Оболонском районе - 83 случая.

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