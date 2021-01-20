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Новости Коронавирус и карантин
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В ВСУ зафиксирован 39-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 30 инфицированных, - командование Медсил

В ВСУ зафиксирован 39-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 30 инфицированных, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один человек из числа ранее заболевших скончался.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Центральной районной больнице Коломыи. Положительный ПЦР-тест от 5 января 2021 года. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - указывается в сообщении.

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Среди заболевших за минувшие сутки 3 человека госпитализированы, 27 человек на лечении дома, под контролем медицинской службы.

Всего по состоянию на 10:00 20 января в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 756 человек. Выздоровели за период пандемии 14 282 человека, летальных случаев – 39. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 30 человек.

В ВСУ зафиксирован 39-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 30 инфицированных, - командование Медсил 01
В ВСУ зафиксирован 39-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 30 инфицированных, - командование Медсил 02

Автор: 

карантин (16729) ВСУ (6546) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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У ЗСУ зафіксовано 39-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 30 інфікованих, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 1532
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20.01.2021 12:35 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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20.01.2021 12:36 Ответить
 
 