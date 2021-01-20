Большинство украинцев против прививки от СOVID-19 даже бесплатной вакциной, - опрос Рейтинга. ИНФОГРАФИКА
Только 43% украинцев заявили, что готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не готовы к такой вакцинации 52% граждан.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за последние два месяца поддержка бесплатной вакцинации значительно упала: в ноябре 2020 года бесплатные прививки поддерживали 55% респондентов.
При условии, что вакцина будет доступна в аптеках, готовы сделать прививки 39% украинцев. Не готовы к платной вакцинации 56% респондентов. Количество тех, кто готов привиться платной вакциной несколько возросло (в ноябре было 35%).
Противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 14-16 января 2021 среди 1600 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Много сообщений о внез. смерти, параличе лиц нерва и т.п.
ХЗ,что делать.
Читаем сообщения: умер от кровоизлияния в мозг после постприв. тромбоцитопении, Норвегия более 20 умерших, Франция, Израиль, около 10 с параличем лиц. нерва и т.п.
У меня вопрос - вы уверены, что хотите себе колоть вакцину и ходить с перекошенным лицом? Или внезапно умереть? И это еще нет отдаленных последствий по ней. По ее осложнениям через год. Сколько будет держаться иммунитет.... как заболеют после нее, если снова не уколоть...тут вопросов больше чем ответов.
Все устали от ковида. Но ни себе, ни родственникам колоть не буду минимум 1 год. Посмотрю, что и как. Потом решу.
И меня смущает, что медик предлагает поставить жизнь на вот это "по идее"....
Вы же знаете как варганились эти вакцины, никакой доказ. медицины нет.
Люди либо прививаются на авось, либо нет.
Вот например, проходит 2-3 года, и появляется статья в Ланцете, с уровнем доказательности А, что у 50% вакцинируемых развилось бесплодие, у 20% - онколог. заболевания, еще у 20% - аутоим. заболевания. И вообще вакцину надо колоть регулярно, а кто не уколол и протупил, заболел потом ковидом еще тяжелее и летальность в этой когорте достигла 50%
и вот тогда вакцинированные позавидуют мертвым))
я вас не пугаю, но мы уже привыкли где надо ходить в ffp3 маске. И лично я лучше еще год похожу. Не смертельно.
А вакцина намного страшнее, потому что её поледствия проявятся потом.
Может, ковид и организован, чтобы обколоть всех людей чёрти-чем
и превратить в сдерадированный скот без воли и без потомства.
Розробники вакцини Pfizer і BioNTech заявили про ефективність проти британського штаму коронавірусу. Здатність боротися мутацією Covid-19, яку вперше виявили у Британії, перевіряли за допомогою спеціального дослідження.
Під час нього взяли аналізи крові у 16 осіб, які напередодні отримали щеплення вакциною. Після цього кров пацієнтів поєднали з британським штамом, який створили у лабораторних умовах.
Виявилося, що суттєвих відмінностей у боротьбі порівняно зі звичайним видом коронавірусу немає. Крім цього, перевірялася здатність вакцини Pfizer і BioNTech діяти проти ще 16 штамів коронавірусу - результати такі ж.
Если власть уничтожает население курсом доллара, тарифами, качеством продуктов,
то кто поверит, что она хочет всех обколоть чтобы продлить им жизнь,
а не укоротить, или сделать потомство недееспособным ?
Більшості і треба щеплюватись, тільки групам ризику, як і заповідали винахідники щеплення.
оплативзаказав провести рейтинг проти того, чого немає??? (вакцини)