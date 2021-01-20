РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11534 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
13 269 332

Большинство украинцев против прививки от СOVID-19 даже бесплатной вакциной, - опрос Рейтинга. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев против прививки от СOVID-19 даже бесплатной вакциной, - опрос Рейтинга. ИНФОГРАФИКА

Только 43% украинцев заявили, что готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не готовы к такой вакцинации 52% граждан.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за последние два месяца поддержка бесплатной вакцинации значительно упала: в ноябре 2020 года бесплатные прививки поддерживали 55% респондентов.

При условии, что вакцина будет доступна в аптеках, готовы сделать прививки 39% украинцев. Не готовы к платной вакцинации 56% респондентов. Количество тех, кто готов привиться платной вакциной несколько возросло (в ноябре было 35%).

Большинство украинцев против прививки от СOVID-19 даже бесплатной вакциной, - опрос Рейтинга 01

Противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 14-16 января 2021 среди 1600 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 51% украинцев поддерживает введение январского локдауна, 55% считают, что это не уменьшит уровень заболеваемости, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) опрос (2820) рейтинг (1636) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Ну закон Дарвина и аксиому Паретто никто еще не отменял. Выборы это наглядно показали.
показать весь комментарий
20.01.2021 12:24
+14
Населення України не дурне і не хоче вакцинуватись дешевою та неефективною китайською вакциною, в якої ефективність менше 50%. Потім не буде можливості вакцинуватись нормальною вакциною Пфайзер або Модерна.
показать весь комментарий
20.01.2021 12:22
+13
В Україні населення як раз дурне, принаймні, 75% .
показать весь комментарий
20.01.2021 12:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
показать весь комментарий
20.01.2021 17:40 Ответить
китайской и кацапской не предлагать ..и страха небудет
показать весь комментарий
20.01.2021 16:00 Ответить
https://chas.news/news/oi-vei-izrailskii-rabin-zasterig-gromadu-scho-vaktsina-vid-sovid-mozhe-peretvoriti-ih-na-geiv Ізраїльський рабин заявив громаді, що вакцина від СОVІD може перетворити їх на геїв.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:12 Ответить
Це така довіра до медичних реформ і медицини вцілому в Україні.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:27 Ответить
Togda nado privivatj kosek, sobak i begemotov, oni budut ne protiv.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:28 Ответить
Только оплачивать это будете Вы. Ок?
показать весь комментарий
20.01.2021 19:19 Ответить
А как же тут не быть против, если больше чем полгода тому назад Интерпол озвучил предупреждение, что готовятся массовые подделки вакцин. Как известно, всё гавнище оказывается в беднейших, отсталых и наиболее коррумпированных странах, коей на Европейском континенте бесспорно является Украина.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:53 Ответить
мои личные наблюдения по поводу тех кто не хочет вакцинироваться - такие люди еще верят в то что коронавирус распостраняют вышки 5G
показать весь комментарий
20.01.2021 16:59 Ответить
я боюсь ковида, но вакцины я боюсь не меньше.
Много сообщений о внез. смерти, параличе лиц нерва и т.п.
ХЗ,что делать.
показать весь комментарий
20.01.2021 17:02 Ответить
Их не было много, по сравнению с количеством прививок, которые были сделаны. Аллергическая реакция, может быть на любую прививку. И да, кому то не повезёт. И о долгосрочных последствиях не ясно, потому, что этих данных просто нет. Но какая альтернатива массовой вакцинации? Тогда придётся жить с перманентными локдаунами и разрушенной экономикой ещё не один десяток лет.
показать весь комментарий
20.01.2021 17:56 Ответить
ну вот вопрос. У меня большинство знакомых, кто переболел ковид, - терпимо. Несколько пролежали в реанимации. Слава Богу никто не умер. Все выздоровели.
Читаем сообщения: умер от кровоизлияния в мозг после постприв. тромбоцитопении, Норвегия более 20 умерших, Франция, Израиль, около 10 с параличем лиц. нерва и т.п.
У меня вопрос - вы уверены, что хотите себе колоть вакцину и ходить с перекошенным лицом? Или внезапно умереть? И это еще нет отдаленных последствий по ней. По ее осложнениям через год. Сколько будет держаться иммунитет.... как заболеют после нее, если снова не уколоть...тут вопросов больше чем ответов.
Все устали от ковида. Но ни себе, ни родственникам колоть не буду минимум 1 год. Посмотрю, что и как. Потом решу.
показать весь комментарий
20.01.2021 18:29 Ответить
Что касается долгосрочных последствий у тех кто переболел ковидом, даже легко, тоже не ясно, они, точно так же как и после прививки могут быть, а могут и не быть, никто не знает. Да в Норвегии действительно померли 24 старика, но когда помирает человек, которому за 80,и у него хронические болезни, это вообщем то нормально.., а стариков в Норвегии уже привитых до фига и больше. Израильтяне привили уже пол страны. Слишком большая выборка, что бы боятся. Но, какой то риск, конечно все же есть. Тут каждый решает сам. Я медик, завтра иду на прививку. Если останусь живой, выйду на связь, расскажу
показать весь комментарий
20.01.2021 18:47 Ответить
А что касается антител, да, они исчезнут приблизительно, через 6 месяцев, после прививки, но останется иммунитет на клеточном уровне (Т - лимфоциты), пр идее, если потом заболеешь - должно легче перенестись
показать весь комментарий
20.01.2021 18:51 Ответить
Молоток!
показать весь комментарий
20.01.2021 19:18 Ответить
у меня много знакомых медиков говорят, что не пойдут прививаться.
И меня смущает, что медик предлагает поставить жизнь на вот это "по идее"....
Вы же знаете как варганились эти вакцины, никакой доказ. медицины нет.
Люди либо прививаются на авось, либо нет.
показать весь комментарий
20.01.2021 22:33 Ответить
Ну вот могу рассказать, вакцинировали нас biothek pfeizer, вместе со мной привили почти 200 человек. Никто ничего особенного не почувствовал, кроме одного коллеги, который жаловался на онемение в области лицевого нерва, но постепенно прошло
показать весь комментарий
21.01.2021 17:26 Ответить
я не о моментальных ощущениях.
Вот например, проходит 2-3 года, и появляется статья в Ланцете, с уровнем доказательности А, что у 50% вакцинируемых развилось бесплодие, у 20% - онколог. заболевания, еще у 20% - аутоим. заболевания. И вообще вакцину надо колоть регулярно, а кто не уколол и протупил, заболел потом ковидом еще тяжелее и летальность в этой когорте достигла 50%
и вот тогда вакцинированные позавидуют мертвым))

я вас не пугаю, но мы уже привыкли где надо ходить в ffp3 маске. И лично я лучше еще год похожу. Не смертельно.
показать весь комментарий
21.01.2021 22:32 Ответить
Последствия ковида мы уже видели - терпимо, с этим можно жить.

А вакцина намного страшнее, потому что её поледствия проявятся потом.
Может, ковид и организован, чтобы обколоть всех людей чёрти-чем
и превратить в сдерадированный скот без воли и без потомства.
показать весь комментарий
20.01.2021 20:06 Ответить
Терпимо жить с инсультами, психическими расстройствами, пораженными легкими и другими "незначительными последствиями"?
показать весь комментарий
21.01.2021 00:38 Ответить
74% - против прививок!
показать весь комментарий
20.01.2021 17:02 Ответить
Pfizer і BioNTech заявили про ефективність вакцини проти нового штаму Covid-19

Розробники вакцини Pfizer і BioNTech заявили про ефективність проти британського штаму коронавірусу. Здатність боротися мутацією Covid-19, яку вперше виявили у Британії, перевіряли за допомогою спеціального дослідження.

Під час нього взяли аналізи крові у 16 осіб, які напередодні отримали щеплення вакциною. Після цього кров пацієнтів поєднали з британським штамом, який створили у лабораторних умовах.

Виявилося, що суттєвих відмінностей у боротьбі порівняно зі звичайним видом коронавірусу немає. Крім цього, перевірялася здатність вакцини Pfizer і BioNTech діяти проти ще 16 штамів коронавірусу - результати такі ж.
показать весь комментарий
20.01.2021 19:16 Ответить
Дело не в Ковиде или вакцине, а в недоверии к неукраинской власти.
Если власть уничтожает население курсом доллара, тарифами, качеством продуктов,
то кто поверит, что она хочет всех обколоть чтобы продлить им жизнь,
а не укоротить, или сделать потомство недееспособным ?
показать весь комментарий
20.01.2021 20:00 Ответить
То есть во всем мире проклятые неукраинцы, колят неукраинцев для того, чтобы убедить украинцев в необходимости вакцинации, ну и свои экономики они остановили и триллионные потери понесли все ради этой же цели, не так ли ботоферма?
показать весь комментарий
21.01.2021 00:36 Ответить
Правильно все.
Більшості і треба щеплюватись, тільки групам ризику, як і заповідали винахідники щеплення.
показать весь комментарий
20.01.2021 20:10 Ответить
Це зрозуміло, критичне мислення у поголівя, яке населяє Україну відсутнє. це саме "большинство", іншими словами бидло, розумововідсталого шута президентом собі вибрало.
показать весь комментарий
20.01.2021 21:12 Ответить
Китайську вакцину нехай собі щеплять самогубці та схильні до суїциду.
показать весь комментарий
21.01.2021 01:01 Ответить
Цікаво, а хто оплатив заказав провести рейтинг проти того, чого немає??? (вакцини)
показать весь комментарий
21.01.2021 17:47 Ответить
Страница 4 из 4
 
 