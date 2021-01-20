Большинство украинцев против прививки от СOVID-19 даже бесплатной вакциной, - опрос Рейтинга. ИНФОГРАФИКА

Только 43% украинцев заявили, что готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не готовы к такой вакцинации 52% граждан.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за последние два месяца поддержка бесплатной вакцинации значительно упала: в ноябре 2020 года бесплатные прививки поддерживали 55% респондентов.

При условии, что вакцина будет доступна в аптеках, готовы сделать прививки 39% украинцев. Не готовы к платной вакцинации 56% респондентов. Количество тех, кто готов привиться платной вакциной несколько возросло (в ноябре было 35%).

Противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 14-16 января 2021 среди 1600 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%.

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