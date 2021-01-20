Статистика говорит о том, что, скорее всего, удалось избежать усиления распространения COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий рассказал, будет ли продлен усиленный карантин после 24 января и о статистике больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Во время общения с министром здравоохранения он нас заверил, что 24 января усиленные карантинные мероприятия будут закончены, и Украина вернется к адаптивному карантину. Сегодняшняя статистика заболевания позволяет надеяться, что так оно и будет", - отметил нардеп.

Радуцкий подчеркнул, что, к сожалению, прекратить в целом карантин на сегодняшний день невозможно.

"Надо смотреть не только на статистику заболевших и выздоровевших - надо смотреть на статистику госпитализированных, тяжело больных. К сожалению, эта цифра не меняется уже два-три месяца, имеем каждый день примерно 2 тыс. госпитализированных, эта цифра не уменьшается. Единственное, что могу сказать - сегодня статистика говорит о том, что нам, скорее всего, удалось избежать усиления распространения COVID-19, которого все ждали после новогодних празднований", - добавил нардеп.

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