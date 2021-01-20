Статистика говорит о том, что, скорее всего, удалось избежать усиления распространения COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий рассказал, будет ли продлен усиленный карантин после 24 января и о статистике больных коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Во время общения с министром здравоохранения он нас заверил, что 24 января усиленные карантинные мероприятия будут закончены, и Украина вернется к адаптивному карантину. Сегодняшняя статистика заболевания позволяет надеяться, что так оно и будет", - отметил нардеп.
Радуцкий подчеркнул, что, к сожалению, прекратить в целом карантин на сегодняшний день невозможно.
"Надо смотреть не только на статистику заболевших и выздоровевших - надо смотреть на статистику госпитализированных, тяжело больных. К сожалению, эта цифра не меняется уже два-три месяца, имеем каждый день примерно 2 тыс. госпитализированных, эта цифра не уменьшается. Единственное, что могу сказать - сегодня статистика говорит о том, что нам, скорее всего, удалось избежать усиления распространения COVID-19, которого все ждали после новогодних празднований", - добавил нардеп.
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«Фауст» Иоганн Вольфганг Гете
Многие друзья переболели без похода в больницу(семейный сказал много пить и избегать контактов), кто-то сдавал ПЦР кто-то денег пожалел. А это на секунду работающие люди с доходом выше 10К, а что говорить про людей с доходом до 10К, сколько из них пойдет сдавать ПЦР за 700 грн? Можно в соседний город съездить и записаться, а на след день приехать и сдать за 450, а потом на 4 день приехать за ответом, но это бред. Вот и имеем что все лежат по домам, но по факту все здоровы.
професійність зевлади викликає моє щире захоплення
Слишал и мене не понравилось....
Где слишал- Степашка напевал........