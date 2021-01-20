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Новости Коронавирус и карантин
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Статистика говорит о том, что, скорее всего, удалось избежать усиления распространения COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Статистика говорит о том, что, скорее всего, удалось избежать усиления распространения COVID-19, -

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий рассказал, будет ли продлен усиленный карантин после 24 января и о статистике больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Во время общения с министром здравоохранения он нас заверил, что 24 января усиленные карантинные мероприятия будут закончены, и Украина вернется к адаптивному карантину. Сегодняшняя статистика заболевания позволяет надеяться, что так оно и будет", - отметил нардеп.

Радуцкий подчеркнул, что, к сожалению, прекратить в целом карантин на сегодняшний день невозможно.

"Надо смотреть не только на статистику заболевших и выздоровевших - надо смотреть на статистику госпитализированных, тяжело больных. К сожалению, эта цифра не меняется уже два-три месяца, имеем каждый день примерно 2 тыс. госпитализированных, эта цифра не уменьшается. Единственное, что могу сказать - сегодня статистика говорит о том, что нам, скорее всего, удалось избежать усиления распространения COVID-19, которого все ждали после новогодних празднований", - добавил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине будет создан реестр вакцинированных от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Три рівні брехні: брехня, нагла брехня, статистика.
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20.01.2021 12:29
+6
Ми майстри спорту боротьби з ковідом.(Оманський барига)
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20.01.2021 12:31
+5
и на тестах экономия, и статистика пакращилась!
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20.01.2021 12:34
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Три рівні брехні: брехня, нагла брехня, статистика.
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20.01.2021 12:29 Ответить
А крадуцкому главное шо нибудь украсть)))
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20.01.2021 12:31 Ответить
Статистика говорить про те, що, найімовірніше, вдалося уникнути посилення поширення COVID-19, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 9611«Никто не спросит: "Чьё богатство? Где взято и какой ценой?" Война, торговля и пиратство - Три вида сущности одной.»
«Фауст» Иоганн Вольфганг Гете
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20.01.2021 12:42 Ответить
Переболела половина уже наверное.
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20.01.2021 12:29 Ответить
Цілком можливо. І смертей на 32 відсотки більше, ніж в осінньо-зимовий період минулого року.
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20.01.2021 12:37 Ответить
Знач вакцинація недоречна, бо половина це вже колективний імунітет чи ще ні?
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20.01.2021 12:39 Ответить
Следующей осенью так точно не, сейчас - возможно.
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20.01.2021 12:48 Ответить
Я переболел без похода в больницу(ПЦР сам сдавал в частной)
Многие друзья переболели без похода в больницу(семейный сказал много пить и избегать контактов), кто-то сдавал ПЦР кто-то денег пожалел. А это на секунду работающие люди с доходом выше 10К, а что говорить про людей с доходом до 10К, сколько из них пойдет сдавать ПЦР за 700 грн? Можно в соседний город съездить и записаться, а на след день приехать и сдать за 450, а потом на 4 день приехать за ответом, но это бред. Вот и имеем что все лежат по домам, но по факту все здоровы.
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20.01.2021 12:31 Ответить
да у нас чуть ли не одномоментно все во дворе заболели и наш дом и соседний.... кто как - в основном у всех бронхит хотя на руках 2 результата из частных - положительный и ПЦР и на антиген
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20.01.2021 12:44 Ответить
Очень много пью, контактов никаких, отказались все, су..... ки. По твоим прогнозам, должен жить. Вот только долго или нет не знает никто.
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20.01.2021 12:45 Ответить
Ты хоть закусываешь, когда пьешь? Если да, то долго )
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20.01.2021 12:54 Ответить
Конечно закусываю и долго. ОБЕЩАНИЯМИ. Прошлой зимой обещали, нынешней зимой тарифы будут в 2 раза ниже, Нынешней зимой обещают, вот на следующую зиму тарифы будут посильны всем и так 30 лет. Но почему то, с каждой зимой все хуже и хуже. И это по всем, не только по тарифам. Вот и считай, долго это или нет.
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20.01.2021 13:39 Ответить
Не набрасывйся, я просто пошутил ) Раз еще обращаешь внимание на тарифы, значит здоров )
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20.01.2021 13:47 Ответить
Да чего на тебя набрасываться, в каждой шутке есть доля правды. А насчет тарифов, тут и больной обратит внимание.
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20.01.2021 13:55 Ответить
Ми майстри спорту боротьби з ковідом.(Оманський барига)
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20.01.2021 12:31 Ответить
якщо показники до лохдауну дорівнюють показникам після, то це значить вдалося стримати розповсюдження
професійність зевлади викликає моє щире захоплення
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20.01.2021 12:33 Ответить
и на тестах экономия, и статистика пакращилась!
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20.01.2021 12:34 Ответить
Скорее всего вам не удалось... в Украине, как и в мире, ускорились темпы роста заражений и смертей за сутки. Отмечается резкое падение количества тестов полимеразной цепной реакции проведенных в государственных лабораторных центрах !!!
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20.01.2021 12:35 Ответить
это титаническая заслуга исключительно преЗЕдента и трошки укравтодора... и фсё!
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20.01.2021 12:46 Ответить
Збреше кРадуцький - недорого візьме.
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20.01.2021 13:01 Ответить
Статистика говорит о том, что ее очень неумело рисуют. При летальности в 200 человек в сутки - должно быть около 14 тыс заболевших каждый день. 4-5 тыс новых случаев - это утаивание данных.
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20.01.2021 13:30 Ответить
Мойша - Ви слишали как пойот Пугачьова.
Слишал и мене не понравилось....
Где слишал- Степашка напевал........
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20.01.2021 14:41 Ответить
"Скорей всего", это не статистика. Скорей всего это пиз ..., звыняюсь, это звиздежь.
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20.01.2021 15:47 Ответить
Зеленые, это не ваша заслуга, а ваша недоработка.
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20.01.2021 17:00 Ответить
 
 