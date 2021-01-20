"Слуга народа" Скичко написал заявление о назначении его главой Черкасской ОГА, - Качура

Глава парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко, нардеп фракции "Слуга народа", написал заявление о назначении его на должность главы Черкасской областной государственной администрации.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"Александр Скичко написал заявление о назначении его губернатором Черкасской области. В 13:00 рассмотрение Кабмином", - говорится в сообщении.

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