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"Слуга народа" Скичко написал заявление о назначении его главой Черкасской ОГА, - Качура

Глава парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко, нардеп фракции "Слуга народа", написал заявление о назначении его на должность главы Черкасской областной государственной администрации.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"Александр Скичко написал заявление о назначении его губернатором Черкасской области. В 13:00 рассмотрение Кабмином", - говорится в сообщении.

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Автор: 

ОГА (2388) Качура Александр (170) Скичко Александр (41) Черниговская область (1118)


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Топ комментарии
+26
Да, клоуна-пародиста на должности главы Черкасской ОДА явно не хватало.. Сгорел сарай - гори и хата.
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20.01.2021 12:45
+19
та ладно у нас клоун презедент страны, хуже не будет
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20.01.2021 12:46
+18
Він не клоун,він ще тільки тамада)Капець Черкащині....
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20.01.2021 12:47
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Да, клоуна-пародиста на должности главы Черкасской ОДА явно не хватало.. Сгорел сарай - гори и хата.
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20.01.2021 12:45 Ответить
та ладно у нас клоун презедент страны, хуже не будет
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20.01.2021 12:46 Ответить
А у нас главой ОГА воффка поставил 29-летнюю жену хомчака-иловайского, вот пару недель назад она родила. И - насколько эффективной будет эта "хомчачка"-"маладаямать"?! Отож..
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20.01.2021 17:55 Ответить
Він не клоун,він ще тільки тамада)Капець Черкащині....
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20.01.2021 12:47 Ответить
самовлюбленный и самоуверенный Рдарас. ТЫ КТО, ****? какой у тебя отыт управления?
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20.01.2021 12:50 Ответить
Смешно. Бред ...уже в Укрзализныце порядок типа навел.
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20.01.2021 12:50 Ответить
женитися на мільйонерці та стати нардепом замало для такої видатної особистості
"нє хочу бить вольною царіцей, хочу бить владичіцей морскою!"
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20.01.2021 12:51 Ответить
Та яка вона мільйонерка? вона доця мільйонера, мажорка.
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20.01.2021 13:23 Ответить
Ух гад!...просочился..
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20.01.2021 12:53 Ответить
Було-було ,але такого. Пи"пець. Ні в які рамки.
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20.01.2021 12:59 Ответить
"Заявление о назначении.." Да, это прикольно... И сколько такому ***...у нужно "приложить" к такому заявлению? Хохлы, вас уже уже давно за людей не считают, но эта ЗЕкоманда вам уже прямо в рот гадит.
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20.01.2021 12:56 Ответить
Звідки пишеш, не_хохол?
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20.01.2021 13:20 Ответить
Сидит Вовка Зеленский на унитазе, жуёт шаурму, срет и думу думает. Проявил себя Скачко в Укрзализныце откровенно никак, в общем как бурьян на грядке, ещё и обокрался - теперь нужно его повысить, потому в тюрьму посадить - это все равно что себя - сам такой же.
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20.01.2021 12:58 Ответить
Какой президент, такие и кадры, еще один профессиональный менеджер с огромным опытом работы и достижениями....уже даже не смешно, скоро гримерш с 95 квартала в правительство будут брать)
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20.01.2021 12:58 Ответить
оно, кроме как красиво Рздеть,тянуть лыбу с экрана, лизать или сосать в этой жизни нихрена не делало. нам клоунов, артистов и спортсменов больше нах...й не надо
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20.01.2021 12:58 Ответить
черкащани прийміть глибокі співчуття
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20.01.2021 13:05 Ответить
Вони заслогувують таких очільників.

"Слуга народу" Скічко написав заяву про призначення його головою Черкаської ОДА, - Качура - Цензор.НЕТ 6376
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20.01.2021 13:09 Ответить
Дна нет , профаны рулят
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20.01.2021 13:05 Ответить
а що воно вміе
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20.01.2021 13:06 Ответить
Красиво посміхатись
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20.01.2021 14:41 Ответить
Ну, всё! Черкассы - столица церемонии "Золотой толчок", реалити-шоу "Слуги не плачут" и песенного конкурса "Зелевидение -2021"......
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20.01.2021 13:07 Ответить
А як же буде працювати транспорт без такого "професіонала"? Лещенко хіба один впорається?
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20.01.2021 13:13 Ответить
Уже неплохо, что хоть не чью-то любовницу силиконовую назначали, есть еще резервы талантов)
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20.01.2021 13:14 Ответить
Зеленский и "слуги" откровенно над нами издеваются. С особым цинизмом.
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20.01.2021 13:37 Ответить
Капец...слушал его пару раз...оно же тупорылое!!!!!!!!
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20.01.2021 16:25 Ответить
Все нормально, у нас ще три роки, щоб відчути повний п..капець. Повірте, це ще квіточки.
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20.01.2021 16:37 Ответить
Самозванець!
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20.01.2021 17:37 Ответить
Самозванець!
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20.01.2021 17:37 Ответить
 
 