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Новости Коронавирус и карантин
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Столичная власть настроена возобновить учебный процесс в школах с 25 января, - Кличко

Столичная власть настроена возобновить учебный процесс в школах с 25 января, - Кличко

Столичная власть настроена восстановить с 25 января обучения во всех школах города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Он напомнил, что неоднократно обращался к правительству относительно восстановления обучения в младшей школе. Чтобы ученики 1-4-х классов могли вернуться за парты.

"Это улучшит и процесс обучения учащихся младших классов, и позволит их родителям работать. Учитывая, что строгий карантин завершается в конце этой недели, правительство должно принять решение, как дальше будут учиться школьники. Столичная власть настроена восстановить с 25 января обучение во всех школах города, - подчеркнул мэр. - К привычному учебному процессу вернется начальная школа - с 1-го по 4-й класс. И должны вернуться за парты ученики старших, особенно выпускных, классов. Чтобы должным образом подготовиться к аттестации, ВНО и вступительной кампании в высшие учебные заведения", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что механизм изменений в учебный процесс в столице отработан. И в случае необходимости, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, будет применена смешанная система обучения. Когда на дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников.

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"Городские власти, как и до объявления локдауна, ответственно относится к карантину. И будет принимать решение о прекращении обучения в отдельных классах и школах, исходя из ситуации с заболеваемостью. То есть руководство заведений будет закрывать на карантин отдельные школы или классы", - сообщил Кличко.

Он отметил, что столичные садики продолжают работать в обычном режиме. На карантин закрыто одно учреждение дошкольного образования - в Шевченковском районе. Также из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 39 групп в 36 садиках. Наполненность детей в детских садах Киева - более 40%.

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только не возобнови.. самого в школу отправим..
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20.01.2021 12:51 Ответить
Так как 25 число это день рождения самого лучшего в мире презедента, то предлагаю первым уроком провести изучение биографии владимира ссаныча и поздравить его, и пожелать шоб Порошенко не мешал ему, бо ему ж все мешают, а так бы у него, конечно, все получилось бы если б не Барыга!!!
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20.01.2021 12:54 Ответить
Цікаво, а що з навчанням в університетах?
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20.01.2021 12:54 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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20.01.2021 15:18 Ответить
 
 