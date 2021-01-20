Столичная власть настроена возобновить учебный процесс в школах с 25 января, - Кличко

Столичная власть настроена восстановить с 25 января обучения во всех школах города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Он напомнил, что неоднократно обращался к правительству относительно восстановления обучения в младшей школе. Чтобы ученики 1-4-х классов могли вернуться за парты.

"Это улучшит и процесс обучения учащихся младших классов, и позволит их родителям работать. Учитывая, что строгий карантин завершается в конце этой недели, правительство должно принять решение, как дальше будут учиться школьники. Столичная власть настроена восстановить с 25 января обучение во всех школах города, - подчеркнул мэр. - К привычному учебному процессу вернется начальная школа - с 1-го по 4-й класс. И должны вернуться за парты ученики старших, особенно выпускных, классов. Чтобы должным образом подготовиться к аттестации, ВНО и вступительной кампании в высшие учебные заведения", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что механизм изменений в учебный процесс в столице отработан. И в случае необходимости, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, будет применена смешанная система обучения. Когда на дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников.

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"Городские власти, как и до объявления локдауна, ответственно относится к карантину. И будет принимать решение о прекращении обучения в отдельных классах и школах, исходя из ситуации с заболеваемостью. То есть руководство заведений будет закрывать на карантин отдельные школы или классы", - сообщил Кличко.

Он отметил, что столичные садики продолжают работать в обычном режиме. На карантин закрыто одно учреждение дошкольного образования - в Шевченковском районе. Также из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 39 групп в 36 садиках. Наполненность детей в детских садах Киева - более 40%.