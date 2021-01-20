Шмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций: Можно будет погасить долги по генерации энергии из возобновляемых источников

Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава правительства заявил во время заседания Кабмина.

"Прошу Минэнерго совместно с Минфином, Минэкономики при участии государственных банков и международных финансовых организаций отработать вопрос возможности выпуска "зеленых" облигаций, или "зеленых" бондов", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, таким образом можно будет погасить долги по генерации энергии из возобновляемых источников.

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