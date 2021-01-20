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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 29,5%: самые высокие показатели заболеваемости в Николаевской, Запорожской и Черкасской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 29,5%: самые высокие показатели заболеваемости в Николаевской, Запорожской и Черкасской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 20 января самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Николаевской, Запорожской, Черкасской областях, а также в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Николаевской - 387,8 на 100 тыс. населения, Запорожской - 376,8, Черкасской - 302 областях и в Киеве - 301,5.

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Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 214,1 на 100 тыс. населения.

Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Кировоградской - 84,1 на 100 тыс. населения, Закарпатской - 108,3 областях.

Самый высокий уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, в Николаевской области - 40,5%. По Украине уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19 составляет 29,5%, в Киеве - 32,8%.

Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 29,5%: самые высокие показатели заболеваемости в Николаевской, Запорожской и Черкасской областях, - Минздрав 01
Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 29,5%: самые высокие показатели заболеваемости в Николаевской, Запорожской и Черкасской областях, - Минздрав 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Сейчас 60 % больных короной лечатся дома(разве что при сильно тяжелой форме что уже пистец подкрался - едут в больницу) и тесты не сдают - в связи с отсутствием денег...А эти упыри радуются - мы пАбедили корону !!! ... В Украине идет постоянный СТАБИЛЬНЫЙ рост заболеваний!!!
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20.01.2021 13:08
+4
А что самое прихольное, шо хоть загруженость меньше 30%, а в больницу без связей и бабла хрен положут
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20.01.2021 13:03
+3
Вранье. Маму моей знакомой возили в скорой половину ночи с ковидом, так как никто не хотел принимать из-за нехватки мест. Так что, господа, поменьше вранья.
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20.01.2021 13:10
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Правила форума Совет форумчан
Сдувается пандемийка!! Ууууррряяя
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20.01.2021 13:01 Ответить
А что самое прихольное, шо хоть загруженость меньше 30%, а в больницу без связей и бабла хрен положут
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20.01.2021 13:03 Ответить
Не свисти.
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20.01.2021 13:06 Ответить
Насправді умови в лікарнях настільки жахливі, а лікування в лікарнях настільки неякісне та нікчемне, що хворі уникають лікарні будь яким чином, лікуюючись вдома - ось вам і зменшення шпиталізацій! Але тяжких хворих все більше, а це означає що ніякого спаду захворюваності немає, просто хворі в легкій формі ні за яких обставин до лікарні не лягають, бо бояться померти від неправильного і недостатнього лікування, і правильно роблять! МОЗ та влада не можуть забезпечити в лікарнях навіть елеметарного лікування, хворі помирають в ідіотських випадках, коли можна було елементарними реанімаційними заходами врятувати пацієнта.
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20.01.2021 13:19 Ответить
Толи пишешь прямо с больничной койки с клопами, толи дома два доктора по найму и кислородный концентратор, толи просто свистишь.

Голосую за последнее.

ЗЫ: в больнице был, лечили бесплатно, кислород в наличии, горячая вода в кране присутствовала. Койка да, твёрдая ппц.
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20.01.2021 13:27 Ответить
Навесні вона і так здується. Такі прогнози вірусологів, а восени візьметься з новими силами.
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20.01.2021 13:05 Ответить
ЗЕпірімога?
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20.01.2021 13:03 Ответить
Переболела половина видимо. Или холода на вирусца плохо действуют. Весной узнаем.
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20.01.2021 13:07 Ответить
от, коли панцирні сітки були на ліжках, можно було по прогину визначити загруженість
а зараз як?
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20.01.2021 13:07 Ответить
Тада попалась ещё совеццкая со стальными прутьями - вообще не прогибалася.
За две недели только привык.
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20.01.2021 13:08 Ответить
Сейчас 60 % больных короной лечатся дома(разве что при сильно тяжелой форме что уже пистец подкрался - едут в больницу) и тесты не сдают - в связи с отсутствием денег...А эти упыри радуются - мы пАбедили корону !!! ... В Украине идет постоянный СТАБИЛЬНЫЙ рост заболеваний!!!
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20.01.2021 13:08 Ответить
Все на лохдауне сидели. Какие зарплаты
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20.01.2021 13:09 Ответить
Вранье. Маму моей знакомой возили в скорой половину ночи с ковидом, так как никто не хотел принимать из-за нехватки мест. Так что, господа, поменьше вранья.
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20.01.2021 13:10 Ответить
Моего знакомого положили под капельницу к ковидным по показаниям (в т.ч. проблемы с дыханием), хотя и у него, и у жены тест был негативным. Не знаю, то ли он уже там заразился окончательно, то ли так его отлично "лечили" (персонал толком не умеет пользоваться кислородным оборудованием), но хорошего человека, которому еще и пятидесяти не было, не стало
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20.01.2021 14:01 Ответить
Залечили - гипервентиляция и все такое...
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20.01.2021 15:37 Ответить
ну да - попрись в больницу и возвратись или в деревянном костюме, или не один(с вирусом)
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20.01.2021 13:11 Ответить
"ковид" закончится вскоре после инаугурации Байдена.
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20.01.2021 13:45 Ответить
Раніше щвидкі ще рідко але з мигалкою, час від часу ще літали,а тепер вже практично не видно.
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20.01.2021 19:28 Ответить
 
 