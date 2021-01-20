Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 29,5%: самые высокие показатели заболеваемости в Николаевской, Запорожской и Черкасской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 20 января самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Николаевской, Запорожской, Черкасской областях, а также в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Николаевской - 387,8 на 100 тыс. населения, Запорожской - 376,8, Черкасской - 302 областях и в Киеве - 301,5.
Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 214,1 на 100 тыс. населения.
Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Кировоградской - 84,1 на 100 тыс. населения, Закарпатской - 108,3 областях.
Самый высокий уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, в Николаевской области - 40,5%. По Украине уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19 составляет 29,5%, в Киеве - 32,8%.
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Голосую за последнее.
ЗЫ: в больнице был, лечили бесплатно, кислород в наличии, горячая вода в кране присутствовала. Койка да, твёрдая ппц.
а зараз як?
За две недели только привык.