Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 29,5%: самые высокие показатели заболеваемости в Николаевской, Запорожской и Черкасской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 20 января самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Николаевской, Запорожской, Черкасской областях, а также в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Николаевской - 387,8 на 100 тыс. населения, Запорожской - 376,8, Черкасской - 302 областях и в Киеве - 301,5.

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Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 214,1 на 100 тыс. населения.

Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Кировоградской - 84,1 на 100 тыс. населения, Закарпатской - 108,3 областях.

Самый высокий уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, в Николаевской области - 40,5%. По Украине уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19 составляет 29,5%, в Киеве - 32,8%.



