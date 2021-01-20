РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11580 посетителей онлайн
Новости
7 153 15

В киевской пятиэтажке во время сварочных работ произошел взрыв газа, - ГСЧС. ФОТО

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня в жилом доме по улице Курнатовского, 26 в Днепровском районе столицы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 января в 11:04 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Курнатовского, 24 в Днепровском районе столицы, в 5-этажном жилом доме произошел взрыв", - сказано в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в квартире на 3-м этаже на кухне произошел взрыв газа без последующего горения.

В киевской пятиэтажке во время сварочных работ произошел взрыв газа, - ГСЧС 01
Фото: сайт ГСЧС

В результате вылетели 2 стеклопакета (в кухне и комнате).

По предварительным данным, двое мужчин проводили газосварочные работы на стояке, когда произошел взрыв.

К счастью, никто не пострадал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе под Лубнами. ВИДЕО (обновлено)

Обстоятельства данного происшествия устанавливает следствие.

К ликвидации последствий происшествия подразделения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве не привлекались.

взрыв (6726) Газ (10223) Киев (25472) ГСЧС (4946)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Просто нет слов.....
Криворукие на газовом стояке делают работы по ЗЕбильному......
показать весь комментарий
20.01.2021 13:18
+3
"Я техніку безпеки знаю як свої два пальці!"(с)
показать весь комментарий
20.01.2021 13:19
+3
Не может. Всех придурков под свои знамена собрал ЗЕ.

С вероятностью 73% это именно они.
показать весь комментарий
20.01.2021 13:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто нет слов.....
Криворукие на газовом стояке делают работы по ЗЕбильному......
показать весь комментарий
20.01.2021 13:18 Ответить
А може, вони якраз за потроха голосували? Бо таки придурки...
показать весь комментарий
20.01.2021 13:27 Ответить
Не может. Всех придурков под свои знамена собрал ЗЕ.

С вероятностью 73% это именно они.
показать весь комментарий
20.01.2021 13:53 Ответить
Юра, Порох - Президент!!!
Это только тупорылые ЗЕбилы так работают и избирают Клоунов во власть!
показать весь комментарий
20.01.2021 14:52 Ответить
"Я техніку безпеки знаю як свої два пальці!"(с)
показать весь комментарий
20.01.2021 13:19 Ответить
Обрезанные на циркулярке.
показать весь комментарий
20.01.2021 13:21 Ответить
Ні, ті що лишились!
показать весь комментарий
20.01.2021 13:23 Ответить
Сам себе режиссер газовщик.
показать весь комментарий
20.01.2021 13:19 Ответить
Буде приємна несподіванка хазяям квартири))) Ну хоч тепер скло-пакети нормальні (рехау хочаб) поставлять, а не гімно шо стояло)))
показать весь комментарий
20.01.2021 13:28 Ответить
Меня всегда малость напрягают сварочные баллоны.
показать весь комментарий
20.01.2021 13:33 Ответить
Эти газовые стояки - всех задрали.
В квартире капитальный ремонт (с подоконника нового окна защитную плёнку ещё не сняли).
Кухня вся ободранная и посередине (не ржать!) стоит стояк в 50-ти летней краске.
Из 100-а заказчиков 95 спросят "А можно его спрятать?" "Ну хотя бы в угол перенести. В угол можно. Позвали ЖЕК или шабашников (ГОРГАЗ - откажется) Перекрыли газ - переварили....
Дальше новость - произошёл взрыв. Хотелось бы подробностей к деталях. Почему?
показать весь комментарий
20.01.2021 14:23 Ответить
Для этого трубы и сединяются резьбовыми соединеними.
Газовщики пользуются ручными ножовками: смазывают трубу, чтобы не было искр,
за 5 минут перепиливают, открытую трубу, (из которой идёт газ), и нарезают резьбу
для дальнейших соединений.
Сварка там нафиг не нужна.
А для взрыва должно набраться сумасшешее количеств газа.
показать весь комментарий
20.01.2021 15:12 Ответить
шо за бред есть вон сварочные от розетки это что каменный век
показать весь комментарий
20.01.2021 15:50 Ответить
Сварчные аппараты продаются для сварки арматуры, всего что угодно,
но не подключённых газовых труб, тем более, в жилом многоквартирном доме.
Но идиотам закон не писан, результат - налицо.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:50 Ответить
непонятно при чем тут трубы
показать весь комментарий
20.01.2021 18:05 Ответить
 
 