В киевской пятиэтажке во время сварочных работ произошел взрыв газа, - ГСЧС. ФОТО

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня в жилом доме по улице Курнатовского, 26 в Днепровском районе столицы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 января в 11:04 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Курнатовского, 24 в Днепровском районе столицы, в 5-этажном жилом доме произошел взрыв", - сказано в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в квартире на 3-м этаже на кухне произошел взрыв газа без последующего горения.



Фото: сайт ГСЧС

В результате вылетели 2 стеклопакета (в кухне и комнате).

По предварительным данным, двое мужчин проводили газосварочные работы на стояке, когда произошел взрыв.

К счастью, никто не пострадал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе под Лубнами. ВИДЕО (обновлено)

Обстоятельства данного происшествия устанавливает следствие.

К ликвидации последствий происшествия подразделения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве не привлекались.