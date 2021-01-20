В киевской пятиэтажке во время сварочных работ произошел взрыв газа, - ГСЧС. ФОТО
Чрезвычайное происшествие произошло сегодня в жилом доме по улице Курнатовского, 26 в Днепровском районе столицы
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"20 января в 11:04 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Курнатовского, 24 в Днепровском районе столицы, в 5-этажном жилом доме произошел взрыв", - сказано в сообщении.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в квартире на 3-м этаже на кухне произошел взрыв газа без последующего горения.
В результате вылетели 2 стеклопакета (в кухне и комнате).
По предварительным данным, двое мужчин проводили газосварочные работы на стояке, когда произошел взрыв.
К счастью, никто не пострадал.
Обстоятельства данного происшествия устанавливает следствие.
К ликвидации последствий происшествия подразделения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве не привлекались.
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Криворукие на газовом стояке делают работы по ЗЕбильному......
С вероятностью 73% это именно они.
Это только тупорылые ЗЕбилы так работают и избирают Клоунов во власть!
режиссергазовщик.
В квартире капитальный ремонт (с подоконника нового окна защитную плёнку ещё не сняли).
Кухня вся ободранная и посередине (не ржать!) стоит стояк в 50-ти летней краске.
Из 100-а заказчиков 95 спросят "А можно его спрятать?" "Ну хотя бы в угол перенести. В угол можно. Позвали ЖЕК или шабашников (ГОРГАЗ - откажется) Перекрыли газ - переварили....
Дальше новость - произошёл взрыв. Хотелось бы подробностей к деталях. Почему?
Газовщики пользуются ручными ножовками: смазывают трубу, чтобы не было искр,
за 5 минут перепиливают, открытую трубу, (из которой идёт газ), и нарезают резьбу
для дальнейших соединений.
Сварка там нафиг не нужна.
А для взрыва должно набраться сумасшешее количеств газа.
но не подключённых газовых труб, тем более, в жилом многоквартирном доме.
Но идиотам закон не писан, результат - налицо.