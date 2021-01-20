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Кабмин решил направить деньги за лицензии на игорный бизнес в спецфонд: на что потратят средства. ДОКУМЕНТ

Кабмин решил направить деньги за лицензии на игорный бизнес в спецфонд: на что потратят средства. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров предлагает создать государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки. Фонд будет функционировать в рамках специального фонда госбюджета и будет наполняться средствами от платы за лицензии на проведение азартных игр и лотерей.

Соответствующий проект закона одобрен на заседании правительства 20 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Законопроектом предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, которые предусматривают:

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  • создание государственного Фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки в составе специального фонда государственного бюджета Украины;
  • направление отчислений ежегодных лицензионных платежей от осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и от выпуска и проведения лотерей в Фонд;
  • направление 50% от плат за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино и 50% от плат за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов в бюджеты местного самоуправления по местонахождению соответствующего игорного заведения (казино, зала игровых автоматов);
  • использование средств Фонда на финансирование здравоохранения, спорта, образования, культуры, научной и научно-технической деятельности с определением целевого направления платежа за конкретный вид лицензии

Планируется, что Фонд заработает с 1 января 2022 года.

Proekt zakonu ukrayini from Oleksandr Bilous

Автор: 

Кабмин (14025) налоги (3238) азартные игры (128)


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Топ комментарии
+7
Чет у меня тревожные предчувствия что этих денег уже или нет, или мы их больше не увидим.
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20.01.2021 13:32
+6
на "дороги" ... звісно куди
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20.01.2021 13:24
+5
Раньше это называлось спиз...ить а теперь так пафосно - направить в спец. фонд.
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20.01.2021 13:24
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Ніяких азартних ігріщ в християнський Україні не буде!
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20.01.2021 13:22 Ответить
Значить у нас будет свій блек джек з повіями
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20.01.2021 13:26 Ответить
Курс на знищення генофонду.
Криворізький бiдосiк після повернення з Оману, підписав Закон, який легалізує гральний бізнес в Україні. На черзі легалізація проституції і вживання наркотичних речовин. До азартних ігор в казино зеленi депутати зарахували: рулетку, карткові ігри, ігри в кістки, лотереї та ігрові автомати.
За словами любителя шаурми і автора багатьох вiдосiков, легалізація азартних ігор під час війни з російськими православними окупантами буде стимулювати додатковий приплив туристів з великими грошима з Московії та наповнювати бюджет «95 квартала». Давно вже встановлено, що відвідування казино призводить до появи гральної залежності. В її крайніх проявах людина перестає контролювати себе і програє величезні суми грошей, а іноді і своє житло. Найбільш схильні до ігрової залежності найчастіше виявляються незаможні люди, пенсіонери та інші, ошукані ілюзією раптового швидкого збагачення.
Хто програє в казино велику суму грошей - кинеться під колеса електрички, отруїться, або повiшається в сараї. При соітії з повіями в країні будуть масово поширюватися венеричні захворювання i легенева чума (COVID -19), а від вживання молоддю наркотиків - зросте злочинність і скоротиться тривалість життя населення України. Схоже, що в планах проросійського кагалу пріоритетною програмою є знищення молодого покоління України. Після пожежі в казино «Метро Джекпот» у місті Дніпропетровську, 7 травня 2009 року, в якому живцем згоріло десять чоловік, азартні ігри в Україні були заборонені Законом.
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20.01.2021 14:11 Ответить
Сеходня Ихарь працюе на Украину
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20.01.2021 14:12 Ответить
опять пилить будут среванты гундосые
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20.01.2021 13:22 Ответить
Раньше это называлось спиз...ить а теперь так пафосно - направить в спец. фонд.
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20.01.2021 13:24 Ответить
На Мальдивы!
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20.01.2021 13:28 Ответить
на "дороги" ... звісно куди
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20.01.2021 13:24 Ответить
Шукайте хто власник цього бізнесу і все стане зрозумілим.
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20.01.2021 13:24 Ответить
И этот фонд закатают в асфальт.
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20.01.2021 13:24 Ответить
На видосики потратят.
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20.01.2021 13:24 Ответить
Чет у меня тревожные предчувствия что этих денег уже или нет, или мы их больше не увидим.
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20.01.2021 13:32 Ответить
а на дороги то,на дороги...забыли?самый эффективный путь освоения
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20.01.2021 13:38 Ответить
Звучит как деньги от продажи алкоголя направлять на лечение алкозависимых...Хотя прецедент есть - средства для борьбы с ковид улетели на дороги - ну прокатило же!
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20.01.2021 13:38 Ответить
 
 