Кабмин решил направить деньги за лицензии на игорный бизнес в спецфонд: на что потратят средства. ДОКУМЕНТ
Кабинет Министров предлагает создать государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки. Фонд будет функционировать в рамках специального фонда госбюджета и будет наполняться средствами от платы за лицензии на проведение азартных игр и лотерей.
Соответствующий проект закона одобрен на заседании правительства 20 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Законопроектом предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, которые предусматривают:
- создание государственного Фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки в составе специального фонда государственного бюджета Украины;
- направление отчислений ежегодных лицензионных платежей от осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и от выпуска и проведения лотерей в Фонд;
- направление 50% от плат за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино и 50% от плат за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов в бюджеты местного самоуправления по местонахождению соответствующего игорного заведения (казино, зала игровых автоматов);
- использование средств Фонда на финансирование здравоохранения, спорта, образования, культуры, научной и научно-технической деятельности с определением целевого направления платежа за конкретный вид лицензии
Планируется, что Фонд заработает с 1 января 2022 года.
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