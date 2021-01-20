" Песков о "дворце Путина": Это "лохотрон". Подумайте перед тем, как переводить деньги жуликам",

В Кремле не увидели ничего нового в расследовании ФБК о "дворце Путина" в Геленджике.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена им в публикуемой также ежегодно декларации. Вчерашний вот этот материал — ничего нового там не представлено. Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И собственно здесь в данном случае из пустого в порожнее переливается. Уже неоднократно пытались использовать вот эти инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то чего-то не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать. Может быть, единственная новинка — это то, что здесь уже такие монтажные истории используются. Там в бассейн в некоем дворце вписывается кадр Путина, который плавает в Енисее. Кадры, которые — когда Путин плавал в Енисее — обошли весь мир. Это такая сухая констатация", - сказал Песков.

Также представитель Кремля заявил, что все подобные материалы являются "лохотроном" и создаются "жуликами" с целью изъятия денег у населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дворец Путина за 100 млрд рублей: фонд Навального выпустил фильм о "самом богатом человеке в мире". ВИДЕО

"В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований. Вот это и есть такой главный лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз", - добавил пресс-секретарь Путина.

19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина" — в нем рассказывается, что на Черном море под Геленджиком возведен дворец для президента России площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.

Как утверждает ФБК, строительство дворца финансировалось государственными и частными компаниями, связанными с друзьями Путина, через коррупционные схемы. Общую сумму средств, потраченных на дворец и виноградники вокруг него, ФБК оценил минимум в 100 миллиардов рублей.

Фильм ФБК попал на первое место в тренды ютьюба, за неполные сутки его посмотрели более 20 миллионов раз.