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Песков о "дворце Путина": Это "лохотрон". Подумайте перед тем, как переводить деньги жуликам

Песков о

В Кремле не увидели ничего нового в расследовании ФБК о "дворце Путина" в Геленджике.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена им в публикуемой также ежегодно декларации. Вчерашний вот этот материал — ничего нового там не представлено. Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И собственно здесь в данном случае из пустого в порожнее переливается. Уже неоднократно пытались использовать вот эти инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то чего-то не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать. Может быть, единственная новинка — это то, что здесь уже такие монтажные истории используются. Там в бассейн в некоем дворце вписывается кадр Путина, который плавает в Енисее. Кадры, которые — когда Путин плавал в Енисее — обошли весь мир. Это такая сухая констатация", - сказал Песков.

Также представитель Кремля заявил, что все подобные материалы являются "лохотроном" и создаются "жуликами" с целью изъятия денег у населения.

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"В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований. Вот это и есть такой главный лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз", - добавил пресс-секретарь Путина.

19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина"  — в нем рассказывается, что на Черном море под Геленджиком возведен дворец для президента России площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.

Как утверждает ФБК, строительство дворца финансировалось государственными и частными компаниями, связанными с друзьями Путина, через коррупционные схемы. Общую сумму средств, потраченных на дворец и виноградники вокруг него, ФБК оценил минимум в 100 миллиардов рублей.

Фильм ФБК попал на первое место в тренды ютьюба, за неполные сутки его посмотрели более 20 миллионов раз.

Геленджик (12) Песков Дмитрий (1856) путин владимир (31211) резиденция (147) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+42
расея-страна вор, страна лжец, страна бандит.
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20.01.2021 13:36
+38
Песков о фильме-расследовании о "дворце Путина": Это "лохотрон". Подумайте перед тем, как переводить деньги жуликам - Цензор.НЕТ 3132
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20.01.2021 13:36
+33
Песков о фильме-расследовании о "дворце Путина": Это "лохотрон". Подумайте перед тем, как переводить деньги жуликам - Цензор.НЕТ 7596
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20.01.2021 13:40
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Петр 1 и Екатерина тоже были прогрессивными и проевропейскими.
Это не помешало им уничтожить казачество и гнобить Украину.
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20.01.2021 17:45 Ответить
Как минимум, на Донбассе всё закончиться позитивно, это факт.

Для кого позитивно?

Для Украины позитивно - это победа в войне, возврат всех территорий, включая Крым, и контрибуции с Роиси.

Для Роиси позитивно - втюхать назад тольго разграбленую часть Донбасса, как вечный очаг нестабильности, и снять с себя санкции.
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20.01.2021 17:48 Ответить
Логический ряд неправильный, все, что подрывает власть пуйла и прочей преступной кремляди, что разжигает ненависть, вполне справедливую, кстати, быдлонаселения паРаши к своей преступной власти, есть на пользу Украины, да и всему миру,
кацапо-орда должна заниматься внутренними проблемами, а не гадить по всему периметру.
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20.01.2021 19:10 Ответить
А ёршик не хочет рассказать, чья это тогда будка?
И что значит "показали то, чего не существует", эту будку уже сравняли с землёй?
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20.01.2021 14:47 Ответить
Вот что бывает когда человек не боится Бога .Путин же говорил,что россии нехватает духовных скреп.Хозяин дворца показал пример духовности и аскетизма.
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20.01.2021 14:57 Ответить
Хозяин дворца лечит рак кишечника плюс альцгеймер.
Наслаждаться дворцом буде не он.
Такой вот у Бога сарказм для безбожников.
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20.01.2021 15:01 Ответить
" Песков о "дворце Путина": Это "лохотрон". Подумайте перед тем, как переводить деньги жуликам",

Здесь Должен таки согласиться. Не платите налоги банде в Кремле.
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20.01.2021 15:02 Ответить
Журналист:так ,а чей дворец?
Песков: наверное каких-то крутых!
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20.01.2021 15:08 Ответить
"Может Зинкин?"(с)- песков))
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20.01.2021 15:20 Ответить
Люди русские, на этот раз Письков сказал правду вам и о вас: это лохотрон!
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20.01.2021 15:28 Ответить
ЛОХОТРОН - это сама паРашка, как место проживания, а ее жители ЛОХИ (о чем ***** сам не раз высказывался в кругу своих воров-подельников)!
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20.01.2021 15:43 Ответить
Так а **** замок шато де путлер ватный версаль короля пуи 1 солнцху№лыги
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20.01.2021 15:49 Ответить
А шо ? Письков мог сказать иное??? Он просто дал команду армии троллей как реагировать. Быдловатый народец с радостью поверит в его версию....Сцарь в безопасности.
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20.01.2021 16:29 Ответить
Одна и та же песня уже который десяток лет. Им можно аргументом перед носом махать, все равно ведь отмажутся. Вот по этому никакой демократии, их просто нужно всех валить. Но увы, выбрав зе, 75% смердов показало что им важнее.
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20.01.2021 17:23 Ответить
Ну что я могу сказать... Я думаю, что тот театр в дворце - ждёт нашего клоуна...
Во всяком случае- наш клоун ОЧЕНЬ старается... - очень хочет на коленках поползать перед ******...
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20.01.2021 17:34 Ответить
Это тот который не знает какая у него зарплата, а деньги в тумбочку складывает не считая.
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20.01.2021 20:06 Ответить
я всегда верю пескову на слово, потому, что он никогда не врёт.
и всех остальных призываю.
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20.01.2021 22:30 Ответить
БРЕШЕТ СОБАКА !
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21.01.2021 00:15 Ответить
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