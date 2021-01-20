РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10479 посетителей онлайн
Новости
2 101 22

КГГА о загрязнении воздуха в столице: Причиной является активная работа котельных систем

КГГА о загрязнении воздуха в столице: Причиной является активная работа котельных систем

В Киеве зафиксировано загрязнение воздуха из-за активной работы котельных систем в частном секторе в связи с резким снижением температуры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов.

"По состоянию на 19 января наблюдается превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли в Дарницком районе столицы. По данным пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ул. Вербицкого, 26 - Дарницкий район), по состоянию на 9:10 20 января - является превышение разовых концентраций твердых частиц (пыли PM1, PM2,5)", - говорится в сообщении.

Лаборатория КАРС вечером 19 января провела замеры воздуха и зафиксировала превышение показателей продуктов горения, а именно диоксида азота и оксида углерода, в 2 раза. Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле буксира "Аметист" в Черноморском порту зафиксировали загрязнение моря в 3,8 раза выше нормы, - Госэкоинспекция

По данным стационарных постов Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского за 19 января, в воздухе отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота и диоксида серы (продуктов горения) в 1,5-2 раза.

"Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе... Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. В связи с резким снижением температурных показателей жители частных усадеб начали активно сжигать твердые бытовые отходы, в которых также попадает мусор с пластиком, влияет на загрязнение воздуха", - отметил и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вновь высокий уровень загрязнения воздуха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В киевской пятиэтажке во время сварочных работ произошел взрыв газа, - ГСЧС. ФОТО

Автор: 

воздух (173) загрязнение (256) Киев (25472)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Неукраинская власть не занимается экономикой и эколоией,
раздувает зарплаты себе, любимой и своим родственичкам.
А нам поднимает тарифы и со злорадством наблюдает как гои живут всё хуже.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:57
+2
Ха! Так оказывается вот этот мужик загозовал весь Киев??? Вот падлюка!!!КГГА о загрязнении воздуха в столице: Причиной является активная работа котельных систем - Цензор.НЕТ 8999
показать весь комментарий
20.01.2021 14:09
+2
Коли б до споживача йшла дешева електроенергія, яка виробляється на спеціально спроектованих АЄС чи ТЄС з урахуванням найбільш можливого ККД, яке може дати таке обладнання то забрудення б було менше. Однак, в зв'язку з високими тарифами, всі почали застосовувати вугільні, дров'яні, велетні котли опалювання ККД яких і близько не валявся з тим промобладнанням на електростанціях , то звісно це , плюс бензин з лайна і домішок, плюс дизпаливо з бензопіренами, які поширюють онкологію (бо іншого - зась!) то повітря буде забруднене. Для того щоб Київ процвітав і жив нормально, він повинен бути чимось економічно привабливим: чи виробленням електроніки найвищого гартунку, чи точним машинобудуванням, чи зброєю для ВПК, а не злісним забрудником повітря. Ось над чим повинна задуматись влада, бо Київ зникне, як динозавр, без новітньої індустрії, все буде загашене в лайні і без перспективи розвитку.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всьо шо горить - фтопку!
показать весь комментарий
20.01.2021 14:06 Ответить
Звісно, влада тут ні до чого.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:14 Ответить
Потрібно переводити ТЕС Києва на біопаливо яке не забруднює повітря. ******* українські технології спалення біопалива дозволяють отримати викиди які в кілька разів чистіші за самі суворі екологічні норми, тому що ******* технології спалювання біопалива випалюють з біопалива всю калорійність і в результаті практично немає викидів вуглецю! Якщо перевести хоча б частково Київські ТЕС на спалювання лушпиння соняшника або деревини це радикально зменшить кількість шкідливих викидів в атмосферу. Результатом горіння буде тільки зола яка буде природним добривом для рослин!
показать весь комментарий
20.01.2021 14:19 Ответить
Типу дерево не дає диму, як горить....
От мені ці шизофреники-графомани...
показать весь комментарий
20.01.2021 14:24 Ответить
Дим згорає в пальнику, бо дим горючій а температура 1200 градусів.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:27 Ответить
Фіг там. І сажі до хріна і більше.
показать весь комментарий
20.01.2021 15:02 Ответить
******* методи спалення біопалива нагнітають повітря в пальник для повного спалення біопалива і в результаті вся калорійність біопалива вигорає повністю і немає ніяких газів, бо все згоріло. Лишається тільки зола яка відрізняється від вугільної золи і є добривом для рослин. Вже є сотні побудованих об'єктів в Україні та за кордоном і є результати вимірів шкідливих речовин, які показують що викиди в рази менші за самі жорсткі екологічні норми!
показать весь комментарий
20.01.2021 15:30 Ответить
Ігорьок, ти хоча б розумієш що твоя графоманія нікому не потрібна?
показать весь комментарий
20.01.2021 15:34 Ответить
Я ж не для вас пишу. Вам нічого не потрібно, ні власна країна, ні власний нарід. До вас ніяких питань немає, просто потрібно перетерпіти поки всі тупі люди вимруть природнім шляхом.
показать весь комментарий
20.01.2021 15:36 Ответить
А себе ти вважаєш розумним?
показать весь комментарий
20.01.2021 18:14 Ответить
Бред.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:49 Ответить
Ха! Так оказывается вот этот мужик загозовал весь Киев??? Вот падлюка!!!КГГА о загрязнении воздуха в столице: Причиной является активная работа котельных систем - Цензор.НЕТ 8999
показать весь комментарий
20.01.2021 14:09 Ответить
Коли б до споживача йшла дешева електроенергія, яка виробляється на спеціально спроектованих АЄС чи ТЄС з урахуванням найбільш можливого ККД, яке може дати таке обладнання то забрудення б було менше. Однак, в зв'язку з високими тарифами, всі почали застосовувати вугільні, дров'яні, велетні котли опалювання ККД яких і близько не валявся з тим промобладнанням на електростанціях , то звісно це , плюс бензин з лайна і домішок, плюс дизпаливо з бензопіренами, які поширюють онкологію (бо іншого - зась!) то повітря буде забруднене. Для того щоб Київ процвітав і жив нормально, він повинен бути чимось економічно привабливим: чи виробленням електроніки найвищого гартунку, чи точним машинобудуванням, чи зброєю для ВПК, а не злісним забрудником повітря. Ось над чим повинна задуматись влада, бо Київ зникне, як динозавр, без новітньої індустрії, все буде загашене в лайні і без перспективи розвитку.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:29 Ответить
А летом - тоже? Всё это хорошо наблюдать по утрам в ясную, солнечную погоду, скажем с Виноградаря в сторону Печерских холмов. Поганый и очень вредный туман - слоями. Основной источник - выхлопы автотранспорта. Природа и происхождение этого явления хорошо исследована и известна. Доля ТЭЦ в нём тоже есть, но главный канцероген - ароматические соединения - происходят из выхлопов автомобилей, модифицированных под воздействием ультрафиолета в верхних слоях атмосферы, а поутру прижатых к земле. И да, электротранспорт в этом отношении значительно хуже двигателей внутреннего сгорания, т.к. электроэнергию тоже производят на ТЭС. Немного получше только гибриды за счет рекуперации. Соответствующие исследования, довольно детальные, были сделаны лет 25 газад, а их результаты опубликованы в "толстых" научных журналах.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:52 Ответить
Неукраинская власть не занимается экономикой и эколоией,
раздувает зарплаты себе, любимой и своим родственичкам.
А нам поднимает тарифы и со злорадством наблюдает как гои живут всё хуже.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:57 Ответить
А дизельні корита? В нормальних країнах вони вже заборонені, а нам спихнули весь мотлох.
показать весь комментарий
20.01.2021 15:22 Ответить
А как раньше все дома отапливались углём и с экологией бл класс ?
показать весь комментарий
20.01.2021 15:25 Ответить
При "великом" и "могучем саветском саюсе" Виктор Цой
начинал трудовой путь истопником в котельной.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:45 Ответить
Раньше срать было на экологию, особенно в совке. На Кетай сегодняшний посмотри какой там капец с экологией
показать весь комментарий
22.01.2021 12:38 Ответить
короче во всем виноваты "жители частных усадеб", которые заполонили весь Киев.
Они совсем нас за придурков считают??
вместо того, чтобы что-то делать, Киев постоянно в 20ке худших городов по экологии!
а эти на жителей частных усадеб кивают...Дебилы.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:02 Ответить
а мы то думали - миллионы старых авто и гуановое топливо.
показать весь комментарий
20.01.2021 22:45 Ответить
Вот наглющие твари! Фамилия у этих "природных явлений" - ********. И место - Дарницкая ТЭС. А пособник - Педалик Кличко.
показать весь комментарий
21.01.2021 23:10 Ответить
 
 