КГГА о загрязнении воздуха в столице: Причиной является активная работа котельных систем

В Киеве зафиксировано загрязнение воздуха из-за активной работы котельных систем в частном секторе в связи с резким снижением температуры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов.

"По состоянию на 19 января наблюдается превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли в Дарницком районе столицы. По данным пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ул. Вербицкого, 26 - Дарницкий район), по состоянию на 9:10 20 января - является превышение разовых концентраций твердых частиц (пыли PM1, PM2,5)", - говорится в сообщении.

Лаборатория КАРС вечером 19 января провела замеры воздуха и зафиксировала превышение показателей продуктов горения, а именно диоксида азота и оксида углерода, в 2 раза. Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева.

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По данным стационарных постов Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского за 19 января, в воздухе отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота и диоксида серы (продуктов горения) в 1,5-2 раза.

"Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе... Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. В связи с резким снижением температурных показателей жители частных усадеб начали активно сжигать твердые бытовые отходы, в которых также попадает мусор с пластиком, влияет на загрязнение воздуха", - отметил и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вновь высокий уровень загрязнения воздуха.

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