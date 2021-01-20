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Кабмин взял в непосредственное управление "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ, - Шмыгаль

Кабмин взял в непосредственное управление

Кабинет Министров берет в управление НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС, ГП "Теплоэлектроцентраль-2 "ЭСХАР", "Калушскую ТЭЦ-нова", "Лисичанскую ТЭЦ", поручает подготовить решение о передаче Минэнерго "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) и "Оператора рынка".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По поручению президента "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Нижнеднестровскя ГЭС" и три ТЕЦ непосредственно перейдут к Кабинету Министров. В то же время министерства экономики, финансов и энергетики подготовят решения о передаче "Укрэнерго", "Магистральных газопроводов Украины" и "Оператора рынка" Министерству энергетики", – сказал Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что это очень важное решение, которое будет способствовать интеграции Украины в европейские энергорынки.

Как сообщалось, Кабмин планировал закрепить за собой функции по управлению НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", а также обязать министерства экономики, энергетики и финансов подать на его рассмотрение проект распоряжения о передаче Минэнерго функций по управлению "Укрэнерго".

Соответствующий проект распоряжения был включен в повестку дня заседания правительства в среду.

Согласно проекту распоряжения, за Кабмином также планировалось закрепить функции управления "ЧАО "Нижнеднестровскя ГЭС" и целостными имущественными комплексами ГП "Теплоэлектроцентраль-2 "ЭСХАР", "Калушская ТЭЦ-нова", "Лисичанская ТЭЦ", а также передать из сферы управления Минэнерго в сферу управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства ЦИК ГП "Укринтерэнерго"

Кроме подготовки проекта решения о передаче в управление Минэнерго ЧАО "Укрэнерго", правительство намеревалось обязать министерства экономики, энергетики и финансов подготовить решение о передаче Минэнерго АО "МГУ".

Вместе с тем планируется подготовка указанными министерствами решения об определении Минэнерго органом, уполномоченным управлять госимуществом газотранспортной системы, не подлежащим приватизации и использующимся в процессе транспортировки газа магистральными трубопроводами согласно перечню, закрепленному распоряжением № 1087 от 15 ноября 2019 года.

Предусматривается также передать Минэнерго госимущество "Укрэнерго", не вошедшего в уставный фонд компании.

Согласно пояснительной записке к проекту сказано: он разработан по результатам совещания 30 декабря 2020 года у премьер-министра относительно оптимизации управления гособъектами в топливо-энергетическом комплексе и учитывает требование Третьего энергопакета относительно разделения функций управления операторами системы передачи и производителями/добытчиками электроэнергии/газа.

МГУ принадлежит 100% ООО "Оператор ГТС Украины", сформированном в результате анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Управляется Министерством финансов Украины, так же как и "Укрэнерго".

Автор: 

ГЭС (118) Кабмин (14025) ТЭЦ (118) энергетика (2551) Энергоатом (409) Укргидроэнерго (62) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+18
Кабмин взял непосредственное в управление "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9884
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20.01.2021 14:06
+14
Кабмин взял в непосредственное управление "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9237
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20.01.2021 14:10
+10
Вангую - Если народ их не остановить - то они эти предприятия доведут до банкротства, предварительно их ограбив, ну и продадут за копейки или за долги - кацапам..
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20.01.2021 14:14
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Кабмин взял непосредственное в управление "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9884
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20.01.2021 14:06 Ответить
С языка сорвали!)) Хотел написать - хана всем предприятиям, осел апокалипсиса и Ко доконают точно!
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20.01.2021 14:16 Ответить
Хотіли все передати Ахметці, навіть його людей доставили керувати Енергоатомом. Але після того, як попередній її керівник Недашковський виграв суд і був поновлений на посаді, зразу пішла многоходовочка по перепідпорядкуванню енергогенерації уряду, де сидять ті ж люди Ахметкі. Ахметка вчипився в енергогенерацію залізними щелепами.
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20.01.2021 15:32 Ответить
Толку ,якщо прем'єром керують ті самі олігархи від яких нібито забирають.
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20.01.2021 14:09 Ответить
Было хорошо, станет еще лучше. ВЕРИМ. Кабмин взял, ключевое слово. Смотрите за руками.
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20.01.2021 14:09 Ответить
за руками наперсточника не уследишь
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20.01.2021 14:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eokdzCu3oRY
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20.01.2021 20:32 Ответить
Кабмин взял в непосредственное управление "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9237
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20.01.2021 14:10 Ответить
Кабмін взяв у безпосереднє управління "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС і три ТЕЦ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1425
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20.01.2021 19:23 Ответить
Вангую - Если народ их не остановить - то они эти предприятия доведут до банкротства, предварительно их ограбив, ну и продадут за копейки или за долги - кацапам..
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20.01.2021 14:14 Ответить
Почти по Гоголю: тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать.
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20.01.2021 14:16 Ответить
Скоро кролік Сєня і українець Гройша почнуть розповідати, що ці дії сплановані Вовіком Пуйлом. А про істину можеть догадувати лише професіонали у даних сферах.
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20.01.2021 14:20 Ответить
Кабмін взяв у безпосереднє управління "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС і три ТЕЦ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 382

сєня самє тільки зможе обігріти українців у льодяний период, то знову його у прем'єри!
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20.01.2021 14:29 Ответить
добре,шо тієї зіми залишилось лишень з місяць...поки всі бюрократичні ігри-вже якось переживемо
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20.01.2021 14:21 Ответить
зими*
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20.01.2021 14:35 Ответить
Это национализация ?
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20.01.2021 14:26 Ответить
приКабміністрізація
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20.01.2021 14:30 Ответить
Зе!біло-раціоналізація...
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20.01.2021 15:40 Ответить
Трудно сказать кто сейчас вообще реально командует страной. Явно не Зеленский; его роль сейчас - "говорящая голова".
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21.01.2021 01:58 Ответить
пугало воно, читали, що якесь кіркоров і то ноги в нього витирає, а це лише квіточки. Тухлі яйця та "Зе!біла геть", вже не за баром, а кутом (маю надію).
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21.01.2021 16:14 Ответить
Та отож.
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21.01.2021 22:43 Ответить
Это кончина энергетики Украины. Теперь только вспоминать будем как Украина мегаватты экспортировала и скорбеть, что зебилы ворье и дурье навыбирали
Кабмін взяв у безпосереднє управління "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС і три ТЕЦ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 996
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20.01.2021 14:30 Ответить
Хтось там звиздів про РИНОК в електроенергетиці! А ну тягніть його на конюшню і батогами його, батогами!
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20.01.2021 14:41 Ответить
Енергоатом-Шефіру.А інші шматочки кому ?
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20.01.2021 14:42 Ответить
Поділять між собою ахметов і бєня. Шмигаль - шавка ахметова, Вітренко - бєніна.
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20.01.2021 14:58 Ответить
"Кабмін взяв у безпосереднє управління "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС і три ТЕЦ". - Назва некоректна. Правильно писати так: "Ахметов і бєня беруть у безпосереднє управління "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС і три ТЕЦ".
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20.01.2021 14:57 Ответить
работали себе, работали предприятия при "барыге" - Порохе, приносили какую-никакую прибыль (и это в условиях горячей войны), особых вопросов не было..
и тут - НА тебе - по воле 73%ных зебилов выбрали ЭТО - Зелю-аниматора на палочке..
- и началось - она, дурочка, всё стала брать под личный контроль-управление и страна Украина начала разваливаться..
"спасибо" вам, зебилы, дебилы-экспериментаторы..
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20.01.2021 15:05 Ответить
Кабмін взяв у безпосереднє управління "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС і три ТЕЦ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1687
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20.01.2021 15:05 Ответить
Теперь свой опыт ценовой политики в регионе Западной Украины Шмыгаль распространит на всю Украину. Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова.- «энергетический гигант с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины».
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20.01.2021 15:07 Ответить
та перестаньте ИПС, єдиний клавіатуро-енциклопійний Igor L Ляшеник, буквально на днях нам розжував, що тільки Бурштинській енергоострів, завдяки вічному спонсору усіх і уся з ТРК "Україна", надає 50 Гц... Тепер, "пофортунить" усім заздрісникам Западенщини.
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20.01.2021 15:52 Ответить
Короче, у нас появилось новое министерство - "Кабинет Энергетики Украины" .....
Ну, можно его обозвать и по-модному - "Офис Энергетиги"...им.Р.Ахметова
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20.01.2021 15:14 Ответить
Рынок с ручным управлением -- инвалидная коляска...
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20.01.2021 15:15 Ответить
Бенина идея?
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20.01.2021 15:16 Ответить
Кремлёвский модерн...
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20.01.2021 15:30 Ответить
А раньше это были отдельные государства в нашем государстве. Зарплаты по несколько миллионов гривен, а премии по несколько млн. долларов. Не слишком ли поздно контроль над ними?
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20.01.2021 15:30 Ответить
так не "Ганьба", а дя-ку-є-мо, потрібно кричати? Завалили, довели до повного Зе!білізму, рейданули... подавились би, але моносрань + ригосрань + б'ЮТі = земля селянам, а фабрики пролетаріату? Основне, щоб не було багатих?
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20.01.2021 16:03 Ответить
а як додати ще пару трамваїв 33 маршруту
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20.01.2021 16:40 Ответить
Бизнес-гений Нефтегаза: покупать газ у УкрГазВидобування по 2,95грн. и продавать гражданам по 6,99 грн. Бизнес-гений облэнерго: покупать эл-во у Энергоатома за 15 копеек, и продавать гражданам за 1,68 грн. Вот собственно всё что вам нужно знать про "эффективных менеджеров"(с)
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20.01.2021 16:47 Ответить
Вот почему видимо у нас нет полноценного министра энергетики и президента НАЭК, все врио. Думаю жопа будет...
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20.01.2021 16:51 Ответить
Все, кина не будет, электричество кончилось.
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20.01.2021 16:52 Ответить
Передать от министерства энергетики министерству экономики...
Там воруют меньше?
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20.01.2021 17:01 Ответить
Кабинет Министров берет в управление.... "Лисичанскую ТЭЦ" Источник: https://censor.net/ru/n3242924

От же ж завзяті! Знов "беруть в управління" давно зруйнований і розпиляний папірєднікамі об'єкт https://lisichansk.com.ua/2018/08/55561
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20.01.2021 19:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eokdzCu3oRY
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20.01.2021 20:06 Ответить
Шмыгло всеровно служит ахметке! толку то?!
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21.01.2021 00:13 Ответить
взяв після того як всю електроенергію закупили троє -Ігор Валерійович, Рінат і аваков з Харкова. Ясно було з самого початку, що за електроенергію вони платити не будуть. Тепер їх борги стали боргами держава. і все спишеться. тому і оголосив через 20 днів після рішення, проскочить
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21.01.2021 01:59 Ответить
взяв після того як всю електроенергію закупили троє -Ігор Валерійович, Рінат і аваков з Харкова. Ясно було з самого початку, що за електроенергію вони платити не будуть. Тепер їх борги стали боргами держава. і все спишеться. тому і оголосив через 20 днів після рішення, проскочить
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21.01.2021 02:00 Ответить
старий анекдот. зібрались троє злодіїв італо, француз і росіянин, і почали хвастатись, які знамениті злодії в кожній країні. Француз хвастався як обікрав картинну галерею, італієць- як його земляки хотіли викрасти сикстинську мадонну разом з храмом, а росіянин, якому, ясна річ не було чим хвастатись прямо спитав італійця - а у вас в місті Піза нічого не пропадало.
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21.01.2021 02:06 Ответить
 
 