Кабмин взял в непосредственное управление "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ, - Шмыгаль
Кабинет Министров берет в управление НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС, ГП "Теплоэлектроцентраль-2 "ЭСХАР", "Калушскую ТЭЦ-нова", "Лисичанскую ТЭЦ", поручает подготовить решение о передаче Минэнерго "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) и "Оператора рынка".
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По поручению президента "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Нижнеднестровскя ГЭС" и три ТЕЦ непосредственно перейдут к Кабинету Министров. В то же время министерства экономики, финансов и энергетики подготовят решения о передаче "Укрэнерго", "Магистральных газопроводов Украины" и "Оператора рынка" Министерству энергетики", – сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что это очень важное решение, которое будет способствовать интеграции Украины в европейские энергорынки.
Как сообщалось, Кабмин планировал закрепить за собой функции по управлению НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", а также обязать министерства экономики, энергетики и финансов подать на его рассмотрение проект распоряжения о передаче Минэнерго функций по управлению "Укрэнерго".
Соответствующий проект распоряжения был включен в повестку дня заседания правительства в среду.
Согласно проекту распоряжения, за Кабмином также планировалось закрепить функции управления "ЧАО "Нижнеднестровскя ГЭС" и целостными имущественными комплексами ГП "Теплоэлектроцентраль-2 "ЭСХАР", "Калушская ТЭЦ-нова", "Лисичанская ТЭЦ", а также передать из сферы управления Минэнерго в сферу управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства ЦИК ГП "Укринтерэнерго"
Кроме подготовки проекта решения о передаче в управление Минэнерго ЧАО "Укрэнерго", правительство намеревалось обязать министерства экономики, энергетики и финансов подготовить решение о передаче Минэнерго АО "МГУ".
Вместе с тем планируется подготовка указанными министерствами решения об определении Минэнерго органом, уполномоченным управлять госимуществом газотранспортной системы, не подлежащим приватизации и использующимся в процессе транспортировки газа магистральными трубопроводами согласно перечню, закрепленному распоряжением № 1087 от 15 ноября 2019 года.
Предусматривается также передать Минэнерго госимущество "Укрэнерго", не вошедшего в уставный фонд компании.
Согласно пояснительной записке к проекту сказано: он разработан по результатам совещания 30 декабря 2020 года у премьер-министра относительно оптимизации управления гособъектами в топливо-энергетическом комплексе и учитывает требование Третьего энергопакета относительно разделения функций управления операторами системы передачи и производителями/добытчиками электроэнергии/газа.
МГУ принадлежит 100% ООО "Оператор ГТС Украины", сформированном в результате анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Управляется Министерством финансов Украины, так же как и "Укрэнерго".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сєня самє тільки зможе обігріти українців у льодяний период, то знову його у прем'єри!
и тут - НА тебе - по воле 73%ных зебилов выбрали ЭТО - Зелю-аниматора на палочке..
- и началось - она, дурочка, всё стала брать под личный контроль-управление и страна Украина начала разваливаться..
"спасибо" вам, зебилы, дебилы-экспериментаторы..
Ну, можно его обозвать и по-модному - "Офис Энергетиги"...им.Р.Ахметова
Там воруют меньше?
От же ж завзяті! Знов "беруть в управління" давно зруйнований і розпиляний папірєднікамі об'єкт https://lisichansk.com.ua/2018/08/55561