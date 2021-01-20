Кабмин взял в непосредственное управление "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ, - Шмыгаль

Кабинет Министров берет в управление НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС, ГП "Теплоэлектроцентраль-2 "ЭСХАР", "Калушскую ТЭЦ-нова", "Лисичанскую ТЭЦ", поручает подготовить решение о передаче Минэнерго "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) и "Оператора рынка".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По поручению президента "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Нижнеднестровскя ГЭС" и три ТЕЦ непосредственно перейдут к Кабинету Министров. В то же время министерства экономики, финансов и энергетики подготовят решения о передаче "Укрэнерго", "Магистральных газопроводов Украины" и "Оператора рынка" Министерству энергетики", – сказал Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что это очень важное решение, которое будет способствовать интеграции Украины в европейские энергорынки.

Как сообщалось, Кабмин планировал закрепить за собой функции по управлению НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", а также обязать министерства экономики, энергетики и финансов подать на его рассмотрение проект распоряжения о передаче Минэнерго функций по управлению "Укрэнерго".

Соответствующий проект распоряжения был включен в повестку дня заседания правительства в среду.

Согласно проекту распоряжения, за Кабмином также планировалось закрепить функции управления "ЧАО "Нижнеднестровскя ГЭС" и целостными имущественными комплексами ГП "Теплоэлектроцентраль-2 "ЭСХАР", "Калушская ТЭЦ-нова", "Лисичанская ТЭЦ", а также передать из сферы управления Минэнерго в сферу управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства ЦИК ГП "Укринтерэнерго"

Кроме подготовки проекта решения о передаче в управление Минэнерго ЧАО "Укрэнерго", правительство намеревалось обязать министерства экономики, энергетики и финансов подготовить решение о передаче Минэнерго АО "МГУ".

Вместе с тем планируется подготовка указанными министерствами решения об определении Минэнерго органом, уполномоченным управлять госимуществом газотранспортной системы, не подлежащим приватизации и использующимся в процессе транспортировки газа магистральными трубопроводами согласно перечню, закрепленному распоряжением № 1087 от 15 ноября 2019 года.

Предусматривается также передать Минэнерго госимущество "Укрэнерго", не вошедшего в уставный фонд компании.

Согласно пояснительной записке к проекту сказано: он разработан по результатам совещания 30 декабря 2020 года у премьер-министра относительно оптимизации управления гособъектами в топливо-энергетическом комплексе и учитывает требование Третьего энергопакета относительно разделения функций управления операторами системы передачи и производителями/добытчиками электроэнергии/газа.

МГУ принадлежит 100% ООО "Оператор ГТС Украины", сформированном в результате анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Управляется Министерством финансов Украины, так же как и "Укрэнерго".