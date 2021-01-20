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Украина выполнила все условия для нормандского саммита, Россия - еще нет, - глава ОБСЕ Линде

Украина выполнила все условия для нормандского саммита, Россия - еще нет, - глава ОБСЕ Линде

Украина на сегодня выполнила все условия для проведения следующего нормандского саммита с участием лидеров России, Германии и Франции. Однако российская сторона не выполнила свою часть обязательств.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила глава ОБСЕ Анн Линде, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на саммите в Париже в декабре 2019 года достигли соглашения о новой встрече "нормандской четверки" при выполнении определенных условий.

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"Украина выполнила все условия. Россия - к сожалению, еще нет. Теперь все зависит от того, как пройдут переговоры, от того, как будет достигнута договоренность выполнять эти условия", - отметила Линде.

Она также исключила возможность участия ОБСЕ в нормандском формате, поскольку он эффективен и в нынешнем составе. В то же время ОБСЕ сконцентрировала усилия на Трехсторонней контактной группе.

Кроме того, Линде объяснила, почему называет происходящее на Донбассе конфликтом, а не войной.

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"Я не могу использовать точно такую ​​терминологию, как вы, потому что я глава в ОБСЕ, а это - консенсусная организация, которая требует согласия 57 стран. Иногда это помогает, потому что означает, что любое наше решение поддерживают все 57 государств. Но это также означает, что я, как глава организации, не могу выйти за общую позицию и должна использовать общую лексику", - добавила она.

Автор: 

ОБСЕ (4871) переговоры (4915) россия (95361) Донбасс (26955) нормандская четверка (1596) Линде Анн (51)


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Топ комментарии
+4
Россию нужно наказывать санкциями, а Украине нужен план Маршала от мирового сообщества ибо война с Россией истощила Украину. Нужна помощь!
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20.01.2021 15:22
+4
Україна виконала всі умови для нормандського саміту, Росія - ще ні, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 3443
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20.01.2021 15:31
+3
Швеция - есть Швеция.
Это - не двусмысленные Австрии, Швейцарии, Италии и прочие.
Аргумент - в лоб!
Совет ЕС - услышьте и повысьте ставку на кон.
Агрессор должен платить!
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20.01.2021 14:59
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Швеция - есть Швеция.
Это - не двусмысленные Австрии, Швейцарии, Италии и прочие.
Аргумент - в лоб!
Совет ЕС - услышьте и повысьте ставку на кон.
Агрессор должен платить!
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20.01.2021 14:59 Ответить
ОБСЄ має бути видворена з України, як організація яка повністю провалила процес припинення бойових дій.
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20.01.2021 15:53 Ответить
Видворяйте, якщо ви такий потужний.
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20.01.2021 17:00 Ответить
Ти диви, шо робицця! Здаєцця , в тому обсє не тікі глухонімі гроші отримують!
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20.01.2021 15:11 Ответить
Кацапы еще со времен развала Совы , везде где сунули свое свиное рыло ,они сидят до сих пор и не собираются они от туда уходить . И думать , что Донбасс станет исключением может только клинический идиот или Осел Оманский , что в принципе одно и то же.
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20.01.2021 15:14 Ответить
договоренность о выполнении договоренности
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20.01.2021 15:15 Ответить
Россию нужно наказывать санкциями, а Украине нужен план Маршала от мирового сообщества ибо война с Россией истощила Украину. Нужна помощь!
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20.01.2021 15:22 Ответить
УКРАИНЦЫ ДОЛЖНЫ ПРОСИТЬ СТАТУС БЕЖЕНЦЕВ В НАТО ЕВРОПУ и АМЕРИКУ.......ибо Россия --НЕЗАКОННО ...без суда отняла у УКРАИНЦЕВ КРЫМ и ДОНБАСС...РАЗРУШИЛА ГРАНИЦЫ....УБИЛА НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ
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20.01.2021 15:42 Ответить
Україна виконала всі умови для нормандського саміту, Росія - ще ні, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 3443
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20.01.2021 15:31 Ответить
Так. Рашка ніколи не виконувала домовленостей.
Що далі робити ?
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20.01.2021 15:38 Ответить
УКРАИНЦЫ ДОЛЖНЫ ПРОСИТЬ СТАТУС БЕЖЕНЦЕВ В НАТО ЕВРОПУ И АМЕРИКУ
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20.01.2021 15:43 Ответить
В заголовке нужно было написать "Россия УЖЕ не выполнила..." - так и будет.
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20.01.2021 17:49 Ответить
Линде из Швеции, где не было войны 300 лет, с времён Карла 12.
Их шведов самих скоро в Швеции негры и арабы будут гонять, уже белая Швеция стонет. Доиграются.
Что могут советовать Украине, такие пацифисты из Швеции?
Завозите негров, не обороняйтесь и не наступайте.
Крым им не пример.
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20.01.2021 18:25 Ответить
 
 