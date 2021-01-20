Украине не следует возвращать Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха, - глава ОБСЕ Линде
Украине не следует возвращать оккупированный Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха, потому что насильно установить устойчивый мир невозможно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в интервью "ЕП" глава ОБСЕ Анн Линде.
На вопрос, могут ли события в Нагорном Карабахе послухить примером для Украины для возвращения Донбасса Линде ответила: "Да" - в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но "нет" в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить. И недаром по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения".
В то же время глава ОБСЕ отметила, что Украине может одновременно сосредоточиться на прекращении войны и проведении реформ.
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кацапо-фашисткие мрази понимают только силу!
Сегодня их умственно отсталые последователи на тех же граблях пляшут...
Короче: вони будуть стріляти
_Подленькие лицемеры они, ******...
Если мы выгоним российскую шваль с ватанами с нашей территории - то слепые кроты тоже останутся без своего "куска хлеба"... ! Они лично заинтересованны в продолжении гибридной войны с нашим тягучим проиграшем...!
Вся секретная инфа тут же сливается в Кремль.
Патронов своих нет только покупные, коих тоже не очень.
Россия раз в 100 сильнее - ага, прям сейчас нападем, Раша только и ждет.
Она явно с дуба рухнула.
Открывается-то заветный Ларчик, или как?
Их самих скоро в Швеции негры и арабы будут гонять, уже белая Швеция стонет. Доиграются.
Что могут советовать Украине, такие пацифисты из Швеции?
Завозите негров, не обороняйтесь и не наступайте.
Крым не пример.