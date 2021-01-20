Украине не следует возвращать Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха, - глава ОБСЕ Линде

Украине не следует возвращать оккупированный Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха, потому что насильно установить устойчивый мир невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в интервью "ЕП" глава ОБСЕ Анн Линде.

На вопрос, могут ли события в Нагорном Карабахе послухить примером для Украины для возвращения Донбасса Линде ответила: "Да" - в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но "нет" в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить. И недаром по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения".

В то же время глава ОБСЕ отметила, что Украине может одновременно сосредоточиться на прекращении войны и проведении реформ.

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