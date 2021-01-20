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Новости Агрессия России против Украины
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Украине не следует возвращать Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха, - глава ОБСЕ Линде

Украине не следует возвращать Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха, - глава ОБСЕ Линде

Украине не следует возвращать оккупированный Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха, потому что насильно установить устойчивый мир невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в интервью "ЕП" глава ОБСЕ Анн Линде.

На вопрос, могут ли события в Нагорном Карабахе послухить примером для Украины для возвращения Донбасса Линде ответила: "Да" - в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но "нет" в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить. И недаром по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения".

В то же время глава ОБСЕ отметила, что Украине может одновременно сосредоточиться на прекращении войны и проведении реформ.

Также читайте: В Нагорном Карабахе и Армения, и Азербайджан применяли оружие против мирного населения, - Amnesty International

Автор: 

Донбасс (26955) Нагорный Карабах (471) Линде Анн (51)


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Топ комментарии
+42
Посмотрим как нам будет удобней. В этом году не будем. Ещё со шмарклей не разобрались
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20.01.2021 15:33
+37
Украине не следует возвращать Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха, - глава ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 4648
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20.01.2021 15:41
+20
Забыли кацапских прихвостней спросить
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20.01.2021 15:33
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_Как раз этого и не будет, они хотят обеспечить отсутствие боевых действий через отказ жертвы агрессии от самозащиты!
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20.01.2021 16:07 Ответить
В 17:30 по Киеву начнется трансляция Инавгурации Байдена,сразу после инавгурации пройдет заседание Сената США по Импичменту Трампутлеру...
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20.01.2021 16:00 Ответить
Украине не следует возвращать Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха, - глава ОБСЕ Линде. А вона дійсно з ОБСЕ?
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20.01.2021 16:03 Ответить
Конечно! Вполне в духе другой известной ОБСЕшной дряни - тальявини.
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20.01.2021 16:08 Ответить
Нам туда в ближайшие лет 20-30 соваться не стоит. Самим надо окрепнуть , а там нагрузка на почву должна упасть до макс 50 000 тн биомассы
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20.01.2021 16:05 Ответить
Дело этой главы выражать глубокую обеспокоенность и подмахивать таварищу Путену.
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20.01.2021 16:15 Ответить
я принёс вам посылку но я вам ё не отдам.... янйух этотвсе полная - только стена и ров с крокодилами. и реформы реформф реформы, но засцыт же! мне мой родственник кадровый офицер ВСУ рассказывал что его в военной академии учили - самый страшный случа вмдеятельности командира - управленца это отсутствие конкретного решения, какое это решение хорошее или плохое это уже история вторая, но отсутствие это преступление. у нас в Украине сейчас наблюдается полное отсутствие решения! или я не прав?
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20.01.2021 16:16 Ответить
А Крым чей? Ответьте госпожа Линде? По этой логике надо было бы в 1944-ом оставить Эльзас Гитлеру и остановиться всем. Да?
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20.01.2021 16:17 Ответить
Передайте Владимиру Александровичу , что Анн Линде, Ангела Доротея - Емманюелю Жан-Мішелю говорила, - Владимир Владимирович мир предлагает.
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20.01.2021 16:17 Ответить
Це щоби у вас вічно була робота? Щиро дякуємо, але ваші поради нам не дуже подобаються
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20.01.2021 16:18 Ответить
пошли нах!мы сами разберемя как возвращать будем!
кацапо-фашисткие мрази понимают только силу!
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20.01.2021 16:20 Ответить
Военный способ - единственный рабочий способ, просто нужно хорошо подготовиться и дождаться удобного момента.
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20.01.2021 16:22 Ответить
Та можно и меленькими шагами идти к границе, армию нужно держать в тонусе.
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20.01.2021 16:43 Ответить
проблема в тому, що зараз маленькими крочками відступаємо...
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20.01.2021 16:49 Ответить
Земля круглая, с тылу зайдем.
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20.01.2021 17:01 Ответить
Иди ка побегай, линде. Тебя забыли спросить.
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20.01.2021 16:28 Ответить
Украинцы все решат сами
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20.01.2021 16:29 Ответить
Как уже писали выше другие коментаторы, именно с помощью силы в 1945 году был установлен "устойчивый мир" в Европе и не только в ней. Может надо было Гитлеру укоризненно пальчиком махать и отгружать вагонами обеспокоенности с озабоченностями? Я понимаю, что Европа разжирела и не хочет даже локальных конфликтов на своей территории. Но вот чето не получается мир установить иначе с кацапами...
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20.01.2021 16:34 Ответить
_Они и махали. Словоблудили. И дождались - кретины! - пока пожар набрал мощь и масштаб.
Сегодня их умственно отсталые последователи на тех же граблях пляшут...
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20.01.2021 18:07 Ответить
ОБСЕ - это продажные кацапо-шлюхи !!! И вы Нам Украинцам не указывайте что делать !!! Вы и Алиеву тоже самое 30 лет говорили пока он не послал вас накуй и сделал как считал нужным.
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20.01.2021 16:36 Ответить
А що ще кацапське обсє може сказати.
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20.01.2021 16:43 Ответить
ОБСЕ можно смело выступать под кацапским триколором или дэнэрэ , один хрен лепят горбатого в одни ворота под дудку козламордых.
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20.01.2021 16:54 Ответить
Иди нах,дура.
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20.01.2021 16:55 Ответить
треба цю курвегу послати по дальше
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20.01.2021 16:59 Ответить
Не кто не должен нам указывать как быть со своими территориями тем более окупированными
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20.01.2021 17:00 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/pushilin-zajavil-o-gotovnosti-k-gorjachej-faze-vojny-na-donbasse.html Главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин заявил, что временно оккупированные территории востока Украины якобы готовы к новому обострению на фронте. Он пригрозил Украине ответными мерами в случае обстрелов. Кроме того, боевик в очередной раз переложил ответственность за срыв режима тишины с террористов на Украину и обвинил нашу страну в несоблюдении мирных договоренностей.
Короче: вони будуть стріляти
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20.01.2021 17:00 Ответить
А ненасильно установить мир вообще невозможно, у агрессора-террориста все мольбы о мире только разжигают аппетит, так что спасибо за совет.
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20.01.2021 17:00 Ответить
Азербайджан долго ждал мирного решения, очень долго!!! Япония ещё дольше! Китай, Финляндия и т.д. ! Нет альтернативы Карабахскому сценарию! И быть не может!
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20.01.2021 17:06 Ответить
Она че, дура? К вам в дом вломится бандюк и скажет, я тут ляжу. Мирно будете упрашивать супостата покинуть дом? печеньки ему к чаю носить будете. В то время, когда нужно взять за рожу и вышвырнуть в окно непрошенного гостя. А продажное обсе снова о демократии сюсюкает.
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20.01.2021 17:14 Ответить
_Она вряд ли чтобы так уж и дура, скорей аморальная, бессовестная дрянь. Для которой нет правды и лжи, а только оттенки серого. Но вот что интересно: как только дело касается их самих и их интересов, а не тех на кого им плевать из своих кабинетов, они тут же начинают чётко различать правду и ложь, агрессора иобороняющегося, добро и зло.
_Подленькие лицемеры они, ******...
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20.01.2021 17:36 Ответить
Ей поправят макияж, это вопрос времени. В ее словах все равно нет смысла, суд на это посмотрит и отправит восвояси. Если конечно туда не впрягутся какие то пропарашинские деятели, которые под шумок опять будут ныть что давят на рус. яз.
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20.01.2021 18:00 Ответить
Знаете ПОЧЕМУ именно ТАК заявляет эта слепая контора (ОБСЕ) - потому, что только в случае затяжных, замороженых конфликтов ОНИ могут существовать !!!

Если мы выгоним российскую шваль с ватанами с нашей территории - то слепые кроты тоже останутся без своего "куска хлеба"... ! Они лично заинтересованны в продолжении гибридной войны с нашим тягучим проиграшем...!
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20.01.2021 17:15 Ответить
9 складов с снарядами взорваны и снарядов на 2-4 дня активной стрельбы.
Вся секретная инфа тут же сливается в Кремль.
Патронов своих нет только покупные, коих тоже не очень.
Россия раз в 100 сильнее - ага, прям сейчас нападем, Раша только и ждет.
Она явно с дуба рухнула.
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20.01.2021 17:17 Ответить
Пішла в сраку!
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20.01.2021 17:22 Ответить
Азеры вас всех 40лет слушали,пока не настокиздило...
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20.01.2021 17:26 Ответить
Ой-мой! Тока-тока хотел что-та типа заумного накрапать о когнитивном диссонансе от шведской МИЛФы Линде, как наиважнейший вопрос о заветном Ларчике враз и напрочь вышиб из мозгов и ЛНР, и ДНР, и МИЛФу Линде.
Открывается-то заветный Ларчик, или как?
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20.01.2021 17:56 Ответить
ров с кракадилами это идеальный варик
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20.01.2021 17:41 Ответить
Была бы сила,чтобы возвращать Донбасс силой !
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20.01.2021 17:53 Ответить
Ну это верно тоже, конечно.
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20.01.2021 19:55 Ответить
Линде из Швеции где не было войны 300 лет, с времён Карла 12.
Их самих скоро в Швеции негры и арабы будут гонять, уже белая Швеция стонет. Доиграются.
Что могут советовать Украине, такие пацифисты из Швеции?
Завозите негров, не обороняйтесь и не наступайте.
Крым не пример.
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20.01.2021 18:24 Ответить
Незнаю, незнаю, але схоже та територія перетворюється в своєрідну Чорнобильську зону,заселену зомбі і мутантами.
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20.01.2021 18:42 Ответить
Надо смотреть жизни в глаза. Есть только два удачных примера возвращения своих территорий (Хорватия, Азербайджан) и оба этих возвращения произошли вооруженным путем. Других примеров нет. Поэтому Украина должна верить фактам жизни, а не тому, что кто-то где-то гавкнул.
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20.01.2021 18:43 Ответить
100%.
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20.01.2021 19:56 Ответить
_Украина и др. вырвались из под расийской оккупации (ссср) без войны. Но лишь потому что сэсэсэр сам околел, от того что Запад противостоял ему по-настоящему, без дураков, а не имитировал.
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20.01.2021 20:23 Ответить
Україні на тимчасово окупованих територіях Донбасу Луганську і Криму нема з ким миритися. Там зараз в основному сепаратисти і колаборанти. От же всі вони або втечуть, або будуть знищені. Проукраїнські громадяни України будуть жити й далі ,як жили. Всі кацапські прихвостні нікого не цікавлять в якості осіб з якими можна примирюватись. І да. Українці якось самі вирішуватимуть, як їм звільняти свої території
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20.01.2021 20:23 Ответить
Анн Линде следует вытирать задницу каждый раз после оправления естественных надобностей по большому.
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20.01.2021 22:23 Ответить
Коли Гуталін запропонував Конраду Аденауеру -канцлеру ФРГ, з"єднати Германію, той відповів просто--краще частина, але УСЯ ЦІЛА Германія, Ніж уся Германія розбита на друзки. Як на мене, зарано.
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21.01.2021 03:32 Ответить
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