Минздрав ведет переговоры с индийской компанией, производящей вакцины от COVID-19 Novovaks и AstraZeneca, - замминистра Иващенко

Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно проводятся переговоры с индийским производителем - компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину "Novovaks" и имеет возможность производить вакцину компании "AstraZeneca" на данный момент", - сказал он в ходе заседания парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования.

Вместе тем Иващенко не уточнил, идет ли речь о закупке вакцины, разработанной непосредственно Serum Institute, или о вакцинах других компаний, произведенных индийской компанией.

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Напомним, оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям в конце декабря утвердил план иммунизации населения от COVID-19. В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, вакцину должны получить 20 миллионов украинцев.