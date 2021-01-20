Минздрав ведет переговоры с индийской компанией, производящей вакцины от COVID-19 Novovaks и AstraZeneca, - замминистра Иващенко
Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно проводятся переговоры с индийским производителем - компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину "Novovaks" и имеет возможность производить вакцину компании "AstraZeneca" на данный момент", - сказал он в ходе заседания парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования.
Вместе тем Иващенко не уточнил, идет ли речь о закупке вакцины, разработанной непосредственно Serum Institute, или о вакцинах других компаний, произведенных индийской компанией.
Напомним, оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям в конце декабря утвердил план иммунизации населения от COVID-19. В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, вакцину должны получить 20 миллионов украинцев.
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1. национализируйте этот гребаный Лекхим или что-то там еще
2. договоритесь с приличной компанией о производстве вакцины в Украине
-- вот и допи... ...хм -- договорились...
И с каждым месяцем, уверенность в том, что "наша страна" хотьчтото сможет обепечить - накрывается крышкой пианино, как бы не было больно от этого
так он за две минуты он сбросил цену на товар в три раза !!!
а после моего встречного предложения доплатить мне еще столько же за его непотриб, слегка поразмыслив молча удалился
Например:
Китайский шмурдяк получается ДОРОЖЕ, чем Pfizer для Европы.
Без откатов закупки не будет.